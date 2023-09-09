Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
4.7
3 отзыва
Остров Шумшу – один из Курильских островов, где японцы дислоцировали военно-морскую базу Катаока, приспособленную для базирования надводных сил вплоть до крейсеров.

Они создали на острове сильную противодесантную оборону, состоявшую из противотанковых рвов и эскарпов, а также ДОТов и ДЗОтов, связанных между собой глубокими и протяженными подземными галереями. До сих пор на острове видны следы событий 1945 года.

Множество фортификационных сооружений: ДОТы, окопы, противотанковые рвы, складские помещения, оставленные японцами.

По острову разбросаны остатки танков, самолетов, снаряды, патроны, авиационные бомбы, весь он изрыт воронками от бомбардировок.
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

У подножия вулкана Ходутка
У подножия вулкана Ходутка
Искупаетесь в горячей термальной речке и наполнитесь силами для дальнейшего изучения Камчатки
Оборонительный рубеж «171 высота»
Оборонительный рубеж «171 высота»
Отправитесь к месту, где героический удар Красной армии завершил Вторую Мировую Войну
Прикосновение к истории
Прикосновение к истории
Увидите подбитый американский самолет возле японского Ангара, взлетно-посадочную полосу, а также другую военную атрибутику

Программа тура по дням

1 день

Остров Шумшу - Ходуткинские горячие источники

Вылет в аэропорт.

К вашим услугам – современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Перелет до острова Шумшу займет около двух часов.

Остров Шумшу.

Японский аэродром в поселке Байково.

Посещение великого острова – именно здесь героический удар Красной армии завершил Вторую Мировую Войну.

Посадка на военном аэродроме рядом с первой исторической достопримечательностью – американским самолетом «Кобра», подбитым японским ПВО.

Купание в Ходуткинских горячих источниках.

Горячая термальная река с целебным свойством воды.

Перелет занимает примерно 1 час 10 минут с посадкой в поселке Озерном для дозаправки.

У подножия вулкана Ходутка течет горячая речка, где вы насладитесь красивыми видами и уединением с природой.

Обед – горячее питание, чай и сок.

Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.

Температура воды в реке достигает 40°.

Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.

Продолжительность – 8 часов.

Остров Шумшу - Ходуткинские горячие источникиОстров Шумшу - Ходуткинские горячие источникиОстров Шумшу - Ходуткинские горячие источники

Проживание

Тур не предусматривает проживание.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание «Стандарт»
  • Страховка от авиаперевозчика
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание «Бизнес»
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • сезонная одежда;
  • репеллент;
  • солнцезащитные очки и крем от загара;
  • головной убор;
  • трекинговая обувь.
Подробности о вертолетной заброске

Мы предоставляем бесплатный групповой трансфер на вертолетную площадку от основных точек сбора.

Кол-во человек в вертолете от 18-22.

Общая продолжительность экскурсии – 8 часов.

Погодные условия

В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

Какое питание входит в тарифы?

Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:

  • рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.

Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:

  • рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
  • мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
  • ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
  • фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
  • ягоды камчатские (сезонно);
  • профитроли с лососем;
  • блины с вареньем из камчатских ягод;
  • салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
  • салат с морепродуктами;
  • картофель с зеленью;
  • палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
  • хлеб;
  • морс из камчатских ягод;
  • чай камчатский;
  • вода с газом / без газа.

В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.

Откуда запланирован трансфер?

Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).

Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:

  • «Авача»;
  • «Арсеньев»;
  • «Петропавловск».

Базы отдыха в Паратунке:

  • «Антариус»;
  • «Белкамтур» / «Спутник»;
  • «Березка»;
  • «Вирджиния»;
  • «Военный санаторий»;
  • «Гелиос»;
  • «Голубая лагуна»;
  • «Жемчужина Камчатки»;
  • «Костер»;
  • «Кречет»;
  • «Лесная»;
  • «Огонек»;
  • «Рассвет»;
  • «Светлячок»;
  • «Северные приключения»;
  • «Солнечная»;
  • «Фламинго».
Что мы увидим?

Горячая термальная речка у подножия вулкана Ходутка.

Возле площадки, где останавливаются группы туристов, вода летом держится в пределах 40-44 °С. Источники содержат большое количество кремниевой кислоты и относятся к лечебным. Ходуткинские воды отличаются низкой минерализацией — 0,5 г/л. По химическому составу это слабый раствор хлорида и гидрокарбоната натрия.

Оборонительный рубеж «171 высота».

Основной рубеж обороны острова Шумшу проходил в его северо-восточной части, в районе высот 171 и 165. 18 августа 1945 года в 18 часов части десанта перешли в решительную атаку на господствующую высоту 171 при поддержке огня всех корабельных орудий. Бой принял крайне жестокий характер, но к 20 часам советские части окончательно отбросили японские войска с высоты и плотно закрепились на ней.

Поселок Байково.

Во время Второй мировой войны здесь располагалась японская военно-морская база Катаока и аэродром с двумя взлетно-посадочными полосами. Вы прикоснетесь к истории – Курильской операции 1945 года. Увидите подбитый Американский самолет возле японского Ангара, взлетно-посадочную полосу, а также другую военную атрибутику.

15 октября 1947 года, после присоединения Курильских островов к СССР, село получило современное название.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
9 сен 2023
Организация тура была на хорошем уровне. Трансферы, гостиницы. У нас были повара на сплаве, которые готовили торт на день рождения изменникам, а у нас их было трое! Не понравилось, что была короткая морская прогулка - мы в итоге уже сами перебронировали на тур к бухте Русская.
У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте Наталья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
А
2 сен 2023
Спасибо организаторам! Интересные экскурсии, вкусный обед, грамотно распланированное время. Только был один нюанс: когда на лодке плавали по Курильскому озеру и уже отправлялись обратно, вторая лодка с туристами успела подплыть к берегу и увидеть медведя, гуляющего вдоль него, а наша нет. Вероятно, стоило сделать так, чтобы все увидели второго мишку, либо обеим лодкам одновременно плыть обратно, чтобы никому не было обидно.
А
24 авг 2023
Всё организовано очень хорошо.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

На вертолётеМожно с детьмиВсе турыТермальные источникиПрирода и пейзажиVIP-туры

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