Осенняя палитра Камчатки

Мечтаете побывать на краю России, на Камчатке

5
3 отзыва
Мечтаете побывать на краю России, на Камчатке? Тогда лучше всего сделать это осенью, например в октябре.

Вы будете гулять по берегу Тихого океана с черным вулканическим песком, отправитесь к подножию вулканов, полюбуетесь на красоту водопадов и расслабитесь в горячих источниках.
Осенняя палитра Камчатки
Осенняя палитра Камчатки
Осенняя палитра Камчатки
Осенняя палитра Камчатки
Осенняя палитра Камчатки
Осенняя палитра Камчатки
Осенняя палитра Камчатки
Осенняя палитра Камчатки
Осенняя палитра Камчатки
Осенняя палитра Камчатки
Ближайшие даты:
25
сен
02
окт
09
окт
16
окт
23
окт

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим такую далекую и прекрасную Камчатку;
  • покатаемся на катере по Авачинской бухте;
  • погуляем по пляжу с черным вулканическим песком;
  • покупаемся в радоновых источниках;
  • полюбуемся вулканами – визитной карточкой Камчатки.

Программа тура по дням

1 день
Петропаловск-Камчатский

Прибытие.

Трансфер Петропавловск-Камчатский.

Размещение в гостинице.

2 день
Морская прогулка к о.Старичков и обзорная экскурсия по городу

Завтрак в гостинице.

Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского.

Морская прогулка к о.Старичков.

Питание на борту.

Обзорная экскурсия по городу "Вечерний Петропавловск" (посещение смотровой, памятников).

Возвращение в гостиницу.

Экскурсия в музее.

ВНИМАНИЕ! В последний заезд с 23.10 морская прогулка заменяется на поездку на Мыс Маячный!

3 день
Прогулка у подножья вулкана Авачинский, поездка на Халактырский пляж

Завтрак в гостинице.

Трансфер к подножию Авачинского вулкана.

Прогулка на гору Верблюд (1200м) (состоится только при отсутствии снега на вершине.

Обед в базовом лагере.

Переезд на берег Тихого океана.

Прогулка по берегу с черным вулканическим песком.

Возвращение в гостиницу.

4 день
Дачные источники + водопад Спокойный

Завтрак.

Трансфер в район Мутновской ГЕОТЭС.

Треккинг на Дачные термальные источники (без купания).

Переезд на водопад на ручье Спокойном.

Обед-пикник.

Прогулка к водопаду на ручье Спокойном.

Возвращение в гостиницу.

5 день
Этническая экскурсия + горячие источники Озерки

Завтрак.

Трансфер в питомник ездовых собак.

Экскурсия по питомнику + этническая программа (история коренных народов Камчатки, концерт, фотосессия).

Обед в питомнике, посиделки у костра.

Трансфер к радоновым источникам Озерки.

Купание.

Возвращение в гостиницу.

6 день
Свободное время

Завтрак в гостинице.

Свободное время или дополнительные экскурсии.

7 день
Трансфер в аэропорт

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок.

Вылет.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в одноместных и двухместных номерах на базе отдыха или в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеДвухместноеОдноместное
Лагуна, корпус "Голубое озеро" 3* заезд 25.09 (Паратунка)89 000124 000
Лагуна, корпус "Голубое озеро" 3* после 02.1069 50081 000
Лагуна, корпус "Гостевая Деревня" 3* заезд 25.09 (Паратунка)96 500141 500
Лагуна, корпус "Гостевая деревня" 3* после 02.1076 00099 000
Спутник 4* (Паратунка) заезд 25.0989 500125 000
Спутник 4* (Паратунка) после 02.1080 500107 000
"Спутник-Камчатка" 3* , Лесная Поляна3* (Паратунка), Авача 3*82 500110 500
Ребенок до 12 лет на доп. месте32 000
Ребенок до 12 лет без доп. места в гостинице21 000

Программа без проживания в гостинице  50 000 рублей.

Скидка на ребенка до 12 лет в двухместном номере – 25 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в гостинице в Петропавловске или Паратунской зоне при туре с проживанием
  • Питание, указанное в программе тура (кроме завтраков при туре без проживания)
  • Все экскурсии по программе (за исключением дополнительной экскурсии (день 6)
  • Услуги поваров и гидов-проводников на полевых программах
  • Услуги экскурсовода-координатора
  • Встречи/проводы в аэропорту в день прилета/ вылета группы
  • Транспорт и трансферы по программе
  • При проживании в Паратунке – купание в бассейне с термальной водой
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ужины в гостинице
  • Спиртные напитки
  • Личное снаряжение
  • Страховка
  • Другие услуги, не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии в день 6
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:

1. Обувь: для походов и восхождений более всего подойдут непромокаемые треккинговые ботинки (лучше со стельками «Gore-Tex» и/или со специальной водоотталкивающей пропиткой). Ботинки должны быть хорошо разношены и удобны.

2. Верхняя одежда:

  • Непромокаемая ветрозащитная куртка с капюшоном, теплые штаны.
  • Теплый головной убор и перчатки.
  • Теплый свитер и нательное белье (желательно термо-белье).

3. Рюкзак:

  • Для однодневных путешествий вам понадобится небольшой рюкзак для бутылки воды, запасной одежды и личных вещей.

4. Личные вещи:

  • Солнцезащитные очки.
  • Гигиеническая губная помада.
  • Средство для защиты от солнечных ожогов.
  • Рукавицы или перчатки для треккингов и восхождений.
  • Емкость для питья (пластиковая бутылка, легкая фляжка).
  • Панама или кепка + спортивная шапка.
  • Купальные принадлежности.
  • Фонарик с запасными батарейками.
  • Средство от насекомых.
  • Фото и/или видеоаппаратура.
  • Остальные вещи на усмотрение туриста.

5. Документы:

  • Паспорт.
  • Авиабилет.
  • Страховой полис.
  • Свидетельство о рождении, если с вами летит ребёнок.
Какая погода на Камчатке?

Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.

Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.

Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.

Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.

В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.

Размещение в гостинице

Информация о гостиницах и других средствах размещения составлена на основе данных, предоставленных администрацией гостиниц. Обратите внимание на то, что классность камчатских гостиниц значительно отличается от европейского и внутрироссийского уровней в сторону снижения сервиса.

Расселение осуществляется в заранее оговорённый тип номера. Не забудьте поинтересоваться, какие услуги платные, а какие бесплатные. При заселении в гостиницу следует ознакомиться с системой оплаты дополнительных услуг. При обнаружении каких-либо неполадок в вашем номере, обращайтесь к администрации гостиницы.

Уходя из номера, надо всегда запирать дверь на ключ. Лучше иметь чемодан, который запирается на замок. Драгоценности и деньги нужно носить с собой, лишние вещи можно сдать в камеру хранения в гостинице. Ложась спать, не забудьте закрыть номер на ключ или на внутренний засов.

Какое питание в туре?

В каждой гостинице Петропавловска-Камчатского и Паратунки есть ресторан или кафе, где можно пообедать или перекусить. Кроме того, в самом городе множество ресторанов, кафе и продуктовых магазинов. Если же вы останавливаетесь в районе пос. Паратунка, то, как правило, при базе отдыха только одно заведение общепита, другой инфраструктуры рядом нет.

Еда на туристических маршрутах готовиться нашими опытными поварами и обычно заслуживает высокие оценки гостей. В походных условиях максимально используются качественные продукты местного производства, включая свежевыловленную рыбу, свежее мясо, местные овощи. Меню так же включает свежие фрукты, соки, десерты. Спиртные напитки обеспечиваются по предварительному заказу.

Меры личной безопасности, экипировка и аптечка

Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.

Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.

Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.

Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.

Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:

  • препараты от укачивания в транспорте и на воде;
  • болеутоляющие средства;
  • средства от сердечнососудистых заболеваний;
  • желудочные средства;
  • перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
  • средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
  • солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.

На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.

Правила поведения на территории базовых лагерей и на маршруте следования
  1. не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
  2. соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
  3. не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте. Мусор выбрасывать в специально отведенных местах.
  4. не заходите на территорию служебных помещений;
  5. на маршруте выполняйте требования гида-проводника. В случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста.
  6. в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
  7. на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
  8. если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
  9. при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря.
  10. при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
  11. в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
  12. в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).
Правила поведения в заповедниках и на особо охраняемых территориях
  1. Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
  2. Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
  3. Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
  4. Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
  5. Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
  6. Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
  7. Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.
Правила безопасности на активных маршрутах

Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:

  • будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
  • не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
  • соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
  • без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
  • не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
  • внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.

Пешим порядком:

  • поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
  • идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
  • помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
  • не курите во время движения;
  • при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
  • при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
  • самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.

При преодолении водных преград:

  • не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
  • переправу вброд осуществляйте только в обуви;
  • при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
  • при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;

При встречи с медведем:

  • в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
  • не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
  • рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
  • чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
  • если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
  • от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
  • особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
  • если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.

В горах:

  • в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
  • подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
  • не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
  • если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).

Если вас застигла лавина:

  • если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
  • закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
  • двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
  • когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
  • оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
  • не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.
Правила безопасности при купании в горячих источниках
  • не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
  • не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
  • не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках.
  • не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду.
  • не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
  • при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
18 окт 2021
Поездка была необычайной! Прекрасно, что появилась возможность посещать красивейшие места страны!
И
15 окт 2021
Спасибо всем вам,что предоставили возможность увидеть мою мечту своими глазами. Доброта и отзывчивость сопровождали меня на всем путешествии. Мира и успехов Большой Стране.
И
28 сен 2021
Долго думали и выбирали тур на Камчатку, в результате лучшее предложение нашли на сайте компании «Большая страна». Оформили недельный тур «Осенняя палитра», брали с собой внука (8 лет). Поездка превзошла все ожидания! Удивительный край встретил нас отличной погодой и буйством осенних красоток! Наш обаятельный гид Анна представила нам Камчатку с самой лучшей стороны, сразу стало понятно, что очень любит свой край и свою работу. Разместились мы в «Лагуне», очень комфортно и красиво, весь тур был четко организован и проведён. Даже потеря багажа по прилёте не омрачила настроения и впечатлений:-)

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