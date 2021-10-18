Преимущества этого путешествия:
Прибытие.
Трансфер Петропавловск-Камчатский.
Размещение в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского.
Морская прогулка к о.Старичков.
Питание на борту.
Обзорная экскурсия по городу "Вечерний Петропавловск" (посещение смотровой, памятников).
Возвращение в гостиницу.
Экскурсия в музее.
ВНИМАНИЕ! В последний заезд с 23.10 морская прогулка заменяется на поездку на Мыс Маячный!
Завтрак в гостинице.
Трансфер к подножию Авачинского вулкана.
Прогулка на гору Верблюд (1200м) (состоится только при отсутствии снега на вершине.
Обед в базовом лагере.
Переезд на берег Тихого океана.
Прогулка по берегу с черным вулканическим песком.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Трансфер в район Мутновской ГЕОТЭС.
Треккинг на Дачные термальные источники (без купания).
Переезд на водопад на ручье Спокойном.
Обед-пикник.
Прогулка к водопаду на ручье Спокойном.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Трансфер в питомник ездовых собак.
Экскурсия по питомнику + этническая программа (история коренных народов Камчатки, концерт, фотосессия).
Обед в питомнике, посиделки у костра.
Трансфер к радоновым источникам Озерки.
Купание.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Свободное время или дополнительные экскурсии.
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок.
Вылет.
В туре предусмотрено размещение в одноместных и двухместных номерах на базе отдыха или в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Лагуна, корпус "Голубое озеро" 3* заезд 25.09 (Паратунка)
|89 000
|124 000
|Лагуна, корпус "Голубое озеро" 3* после 02.10
|69 500
|81 000
|Лагуна, корпус "Гостевая Деревня" 3* заезд 25.09 (Паратунка)
|96 500
|141 500
|Лагуна, корпус "Гостевая деревня" 3* после 02.10
|76 000
|99 000
|Спутник 4* (Паратунка) заезд 25.09
|89 500
|125 000
|Спутник 4* (Паратунка) после 02.10
|80 500
|107 000
|"Спутник-Камчатка" 3* , Лесная Поляна3* (Паратунка), Авача 3*
|82 500
|110 500
|Ребенок до 12 лет на доп. месте
|32 000
|–
|Ребенок до 12 лет без доп. места в гостинице
|21 000
|–
Программа без проживания в гостинице – 50 000 рублей.
Скидка на ребенка до 12 лет в двухместном номере – 25 000 руб.
Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:
1. Обувь: для походов и восхождений более всего подойдут непромокаемые треккинговые ботинки (лучше со стельками «Gore-Tex» и/или со специальной водоотталкивающей пропиткой). Ботинки должны быть хорошо разношены и удобны.
2. Верхняя одежда:
3. Рюкзак:
4. Личные вещи:
5. Документы:
Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
Информация о гостиницах и других средствах размещения составлена на основе данных, предоставленных администрацией гостиниц. Обратите внимание на то, что классность камчатских гостиниц значительно отличается от европейского и внутрироссийского уровней в сторону снижения сервиса.
Расселение осуществляется в заранее оговорённый тип номера. Не забудьте поинтересоваться, какие услуги платные, а какие бесплатные. При заселении в гостиницу следует ознакомиться с системой оплаты дополнительных услуг. При обнаружении каких-либо неполадок в вашем номере, обращайтесь к администрации гостиницы.
Уходя из номера, надо всегда запирать дверь на ключ. Лучше иметь чемодан, который запирается на замок. Драгоценности и деньги нужно носить с собой, лишние вещи можно сдать в камеру хранения в гостинице. Ложась спать, не забудьте закрыть номер на ключ или на внутренний засов.
В каждой гостинице Петропавловска-Камчатского и Паратунки есть ресторан или кафе, где можно пообедать или перекусить. Кроме того, в самом городе множество ресторанов, кафе и продуктовых магазинов. Если же вы останавливаетесь в районе пос. Паратунка, то, как правило, при базе отдыха только одно заведение общепита, другой инфраструктуры рядом нет.
Еда на туристических маршрутах готовиться нашими опытными поварами и обычно заслуживает высокие оценки гостей. В походных условиях максимально используются качественные продукты местного производства, включая свежевыловленную рыбу, свежее мясо, местные овощи. Меню так же включает свежие фрукты, соки, десерты. Спиртные напитки обеспечиваются по предварительному заказу.
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
Пешим порядком:
При преодолении водных преград:
При встречи с медведем:
В горах:
Если вас застигла лавина:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».