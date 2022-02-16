Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча с организаторами в аэропорту.
Трансфер до средства размещения.
Обед.
Знакомство с гидами.
Инструктаж по технике безопасности в горах, практические занятия по работе с лавинным снаряжением.
Заполнение необходимых документов.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Вылет на программу хели-ски.
Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.
Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).
Возвращение в загородный отель, ужин, отдых.
Завтрак.
Вылет на программу хели-ски.
Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.
Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).
Возвращение в загородный отель, ужин, отдых.
Завтрак.
Выбор дополнительной активности:
Ужин и отдых.
Завтрак.
Переезд в загородный отель с термальным бассейном.
Вылет на программу хели-ски.
Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.
Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).
Возвращение в загородный отель.
Расслабляющий массаж.
Ужин и купание в горячем термальном бассейне под открытым небом.
Отдых.
Завтрак.
Утренняя йога/спортивная гимнастика.
Вылет на программу хели-ски.
Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.
Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).
Возвращение в загородный отель.
Ужин, отдых.
Завтрак.
Утренняя йога/ спортивная гимнастика.
Запасной день/свободный день.
Дополнительные активности на выбор:
Ужин и отдых.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.
Тур предусматривает проживание в двухместных номерах в загородном отеле "Идеальный куб".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения:
|2-х местное размещение (возможно в городе и за городом)
|365 000 рублей
Иностранным гражданам необходима доплата в размере 25 000 рублей:
Доплата за дополнительные полетные часы: 36 000 рублей с человека / час (тарификация поминутная). Решение об использовании дополнительного летного времени должно быть принято всеми членами группы. Возврат за “неоткатанные” лётные часы – 30 000 рублей с человека / час (тарификация поминутная).
Районы катания зависят, в основном, от погодных условий и состояния снега, а также от лавинной опасности. Каждый день старший гид принимает решение, куда полететь. Перепад высот составляет от 1000 м до 3000 м, протяженность спуска от 3000 м до 8000 м.
Основные районы катания (предварительно!):
Если погоды нет в одном районе катания, мы можем полететь в другой. Если накрыло всю Камчатку – мы обращаемся к снегоходной технике либо отмокаем в горячих термальных источниках, либо активно проводим время на базе в горах! На случай непогоды мы всегда закладываем запасной день, он же день отдыха, во время которого можно немного отдохнуть после насыщенного катания.
Доплата за дополнительные полетные часы – 36000 руб. /чел. за час (тарификация поминутная).
Решение об использовании дополнительного летного времени должно быть принято всеми членами группы.
Возврат за «неоткатанные» лётные часы – 30 000 руб. /чел. за час (тарификация поминутная).
Каждому участнику программы мы предоставляем полный комплект лавинного снаряжения: лавинный рюкзак SnowPulse, рацию, датчик, лопату и щуп.
Перед катанием группа проходит полный инструктаж, чтобы наши гиды удостоверились, что вы не только будете иметь этот набор при себе, но и будете знать, что именно с ним делать.
Если вы у вас есть лавинное снаряжение, то берите его с собой в поездку. То, к чему вы уже привыкли, будет комфортнее в использовании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:
В свободные дни мы предлагаем дополнительные активности, не включенные в основную программу, в соответствии с временем года. Подробнее по возможностям, вы можете уточнять у наших менеджеров.
Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.
С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой.
Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта.
Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.
Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее.
Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе – из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.
Последний день программы – это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже.
В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели.
С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.
Дополнительными затратами могут быть: