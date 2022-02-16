Хели-ски на Камчатке

Хели-ски - фрирайд с заброской райдеров на вертолете

4.7
3 отзыва
Хели-ски – фрирайд с заброской райдеров на вертолете.

Возможность кататься по труднодоступным местам, взрывать нетронутый пухляк на каждом спуске, выбирать локации с лучшей погодой. Вы раскатаете склоны самых известных вулканов Камчатки.
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Хели-ски на Камчатке
Ближайшие даты:
20
мар

Что вас ожидает 🤩

Термальные источники
Термальные источники
Искупаемся в горячем термальном бассейне под открытым небом
Сочные перекусы
Сочные перекусы
Наши обеды будут проходить на берегу Тихого океана или у подножия вулканов
Хели-ски
Хели-ски
Будем катать в самых крутых и красивых районах Камчатки, чтобы получить максимум удовольствия
Доп активности на выбор
Доп активности на выбор
У нас будет два свободных дня, чтобы заняться серфингом, прокатиться на собачьих упряжках или любым другим видом отдыха
Сочные деликатесы
Сочные деликатесы
Посетим рынок, где продают камчатские деликатесы – красную рыбу, икру, и знаменитого камчатского краба

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».

Встреча с организаторами в аэропорту.

Трансфер до средства размещения.

Обед.

Знакомство с гидами.

Инструктаж по технике безопасности в горах, практические занятия по работе с лавинным снаряжением.

Заполнение необходимых документов.

Ужин и отдых.

Прибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день
Хели-ски

Завтрак.

Вылет на программу хели-ски.

Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.

Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).

Возвращение в загородный отель, ужин, отдых.

Хели-скиХели-скиХели-ски
3 день
Вылет на программу хели-ски

Завтрак.

Вылет на программу хели-ски.

Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.

Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).

Возвращение в загородный отель, ужин, отдых.

Вылет на программу хели-скиВылет на программу хели-ски
4 день
Свободный день

Завтрак.

Выбор дополнительной активности:

  • катание на собачьих упряжках;
  • ски-тур / беккантри;
  • фрирайд со снегоходным забросками;
  • хели-ски;
  • серфинг и др.

Ужин и отдых.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
5 день
Вылет на программу хели-ски. Купание в термальном бассейне

Завтрак.

Переезд в загородный отель с термальным бассейном.

Вылет на программу хели-ски.

Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.

Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).

Возвращение в загородный отель.

Расслабляющий массаж.

Ужин и купание в горячем термальном бассейне под открытым небом.

Отдых.

Вылет на программу хели-ски. Купание в термальном бассейнеВылет на программу хели-ски. Купание в термальном бассейнеВылет на программу хели-ски. Купание в термальном бассейне
6 день
Вылет на программу хели-ски

Завтрак.

Утренняя йога/спортивная гимнастика.

Вылет на программу хели-ски.

Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.

Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).

Возвращение в загородный отель.

Ужин, отдых.

Вылет на программу хели-скиВылет на программу хели-ски
7 день
Запасной день или свободный день

Завтрак. 

Утренняя йога/ спортивная гимнастика.

Запасной день/свободный день.

Дополнительные активности на выбор:

  • катание на собачьих упряжках;
  • ски-тур/бэккантри;
  • фрирайд со снегоходными забросками;
  • хели-ски;
  • серфинг;
  • катание на горных снегоходах.

Ужин и отдых.

8 день
Отъезд

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместных номерах в загородном отеле "Идеальный куб".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения:

2-х местное размещение (возможно в городе и за городом) 365 000 рублей

Иностранным гражданам необходима доплата в размере 25 000 рублей:

  • оформление необходимых документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
  • англоговорящий сопровождающий и гид;
  • другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.

Доплата за дополнительные полетные часы: 36 000 рублей с человека / час (тарификация поминутная). Решение об использовании дополнительного летного времени должно быть принято всеми членами группы. Возврат за “неоткатанные” лётные часы – 30 000 рублей с человека / час (тарификация поминутная).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение группы персональным менеджером на протяжении всей программы
  • Проживание по программе в наших средствах размещения: гостевой дом «Bay House», хост-отель «Три Лыжи», гостевой дом «Granin House», либо в других равнозначных отелях, гостиницах и загородных отелях согласно выбранной программе
  • Завтраки и ужины
  • Легкие перекусы на маршрутах, обед в день прилета
  • Использование снегоходов
  • Сопровождение гидов
  • Работа профессионального фотографа или видеооператора, на выбор организаторов (3 дня)
  • Полный комплект лавинного снаряжения: бипер, щуп, лопата, рация, лавинный рюкзак
  • Фрахт вертолёта МИ-8 (8 часов летного времени)
  • 2 занятия йогой/спортивной гимнастикой
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Аренда снаряжения (лыжи, сноуборд, ботинки, треккинговые палки)
  • Дополнительные полетные часы – 36 000 руб. /чел. за 1 час (тарификация поминутная)
  • Обеды в городе, кроме обеда в день прилёта
  • Дополнительная программа
  • Билеты на подъёмник на горнолыжной базе и в бассейн вне программы
  • Страховка – является обязательной
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Где мы будем кататься?

Районы катания зависят, в основном, от погодных условий и состояния снега, а также от лавинной опасности. Каждый день старший гид принимает решение, куда полететь. Перепад высот составляет от 1000 м до 3000 м, протяженность спуска от 3000 м до 8000 м.

Основные районы катания (предварительно!):

  • южная группа вулканов – Вилючинский, Мутновский, Горелый. Включает в себя склоны этих вулканов и горных хребтов, расположенных в том районе;
  • северная группа вулканов – Корякский, Авачинский, Козельский. Это так называемые домашние вулканы, которые видно из города, горные хребты вдоль Усть-Большерецкой трассы – этот район обычно отличается по погодным условиям и состоянию снега;
  • побережье Тихого океана – отличается фантастическими пейзажами и спусками прямо к океану, но добираться сюда дольше, чем в остальные районы катания.
Что мы будем делать, если не будет погоды?

Если погоды нет в одном районе катания, мы можем полететь в другой. Если накрыло всю Камчатку – мы обращаемся к снегоходной технике либо отмокаем в горячих термальных источниках, либо активно проводим время на базе в горах! На случай непогоды мы всегда закладываем запасной день, он же день отдыха, во время которого можно немного отдохнуть после насыщенного катания.

Доплата за дополнительные полетные часы

Доплата за дополнительные полетные часы – 36000 руб. /чел. за час (тарификация поминутная).

Решение об использовании дополнительного летного времени должно быть принято всеми членами группы.

Возврат за «неоткатанные» лётные часы – 30 000 руб. /чел. за час (тарификация поминутная).

Нужно ли везти лавинное снаряжение?

Каждому участнику программы мы предоставляем полный комплект лавинного снаряжения: лавинный рюкзак SnowPulse, рацию, датчик, лопату и щуп.

Перед катанием группа проходит полный инструктаж, чтобы наши гиды удостоверились, что вы не только будете иметь этот набор при себе, но и будете знать, что именно с ним делать.

Если вы у вас есть лавинное снаряжение, то берите его с собой в поездку. То, к чему вы уже привыкли, будет комфортнее в использовании.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Ограничения по участию в туре

Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:

  • Возраст участников – до 50 лет;
  • Физическая подготовка – хорошая;
  • Состояние здоровья – хорошее, отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам.
Что делать в свободные дни?

В свободные дни мы предлагаем дополнительные активности, не включенные в основную программу, в соответствии с временем года. Подробнее по возможностям, вы можете уточнять у наших менеджеров.

А можно приехать раньше начала программы?

Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.

Какая у вас разница во времени?

С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.

Как правильно купить авиабилеты на программу?

При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой.

Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта.

Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.

Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее.

Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе – из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.

Последний день программы – это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже.

В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели.

С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.

Какие дополнительные затраты на месте меня ждут?

Дополнительными затратами могут быть:

  • алкоголь;
  • обеды в свободные дни программы;
  • икра, рыба для личного употребления и с собой в качестве гостинцев;
  • сувениры.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
16 фев 2022
Отлично
И
12 окт 2021
Сами активности организованы отлично! Отличные активные гиды стараются сделать все возможное, чтобы туристу было интересно и комфортно. Чего стоят только перекусы на природе! Машины все суперпроходимые, в отличном состоянии, так что вопроса доедем ли даже не стояло. отдельное спасибо гиду Алексею, с котоым мы путешествовали в каньен Опасный и на Вачкажец! Интересная беседа, потрясающие рассказы об истории и быте коренного населения и вкуснейший домашний обед оставили неизгладимые впечатления от путешествий!
Хотелось бы лучшего планирования в компоновке активностей по дням от менеджера на месте. К сожалению, из-за неправильной, на мой взгляд, логистики мы не успели подняться на вулкан, тк он был отложен на конец недели, когда погода уже окончательно испортилась. В остальном все было отлично.
К
14 июля 2021
Всё отлично!

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