Камчатская зима

Зимнее путешествие на Камчатку подарит вам сказочные пейзажи, красавцев вулканов на закате солнца, которые меняют свой

5
3 отзыва
Зимнее путешествие на Камчатку подарит вам сказочные пейзажи, красавцев вулканов на закате солнца, которые меняют свой цвет от белого до розового, а затем до оранжевого, столько снега, сколько вы никогда не видели, а помимо этого.
Камчатская зима
Камчатская зима
Камчатская зима
Камчатская зима
Камчатская зима
Камчатская зима
Камчатская зима
Камчатская зима
Камчатская зима
Камчатская зима
Камчатская зима
Камчатская зима
Камчатская зима
Камчатская зима
Ближайшие даты:
25
янв
01
фев
15
фев
22
фев
01
мар
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даты

Что вас ожидает 🤩

Этническое стойбище
Этническое стойбище
Познакомимся с бытом и культурой коренного народа Камчатки
Горячие источники
Горячие источники
Искупаемся в разных по составу и температуре лечебных термальных источниках
Снегоходный восторг
Снегоходный восторг
Покатаемся со склонов вулканов на снегоходе (в нартах) или надувных санках тобогган
Собачьи упряжки
Собачьи упряжки
Научимся самостоятельно управлять собачьей упряжкой и с ветерком прокатимся с этими удивительными животными
Тихий океан
Тихий океан
Восхитимся красотой и величием Тихого океана во время поездки на побережье
Сочные деликатесы
Сочные деликатесы
Посетим рынок, где продают камчатские деликатесы – красную рыбу, икру, и знаменитого камчатского краба

Программа тура по дням

1 день
Петропавловск-Камчатский. Обзорная экскурсия

Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу, размещение, отдых.

Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского.

Посещение смотровой площадки на сопке Петровской.

 

Петропавловск-Камчатский. Обзорная экскурсияПетропавловск-Камчатский. Обзорная экскурсия
2 день
Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы &quot;Три брата&quot;

Завтрак.

Выезд к побережью Тихого океана (автомобиль, затем снегоход).

Остановка на смотровой площадке, с которой видны легендарные скалы Три брата; посещение мыса Маячного и спуск на берег Тихого океана.

Во время экскурсии перекус с горячим чаем и возвращение в город.

Ночь в гостинице.

Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы &quot;Три брата&quot;
3 день
Малкинские горячие источники

Завтрак.

Выезд на машине на дикие Малкинские источники (130 км).

Купание в полезных источниках разной температуры, перекус.

Возвращение в гостиницу.

Ночь в гостинице.

Малкинские горячие источникиМалкинские горячие источникиМалкинские горячие источники
4 день
Подножие Авачинского вулкана

Завтрак.

Выезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов (автомобиль, затем снегоход).

Снегоходная экскурсия по Авачинскому перевалу, откуда открываются потрясающие виды на действующие «домашние» вулканы, а так же на Налычевскую Долину и вулканы Жупановский и Дзензур.

Небольшое восхождение на гору «Верблюд», с которой можно увидеть Авачинскую бухту и вулкан Вилючинский вдалеке.

Катание на надувных санях «Тобогган» со склонов вулкана (по состоянию снега).

Ланч в теплой столовой альпийского лагеря, расположенного на высоте 850м.

Возвращение в гостиницу.

Ночь в гостинице.

Подножие Авачинского вулканаПодножие Авачинского вулканаПодножие Авачинского вулкана
5 день
Катание на собачьих упряжках, корякское этническое стойбище

Завтрак.

Переезд в этно-культурное корякское стойбище «Снежные псы».

Экскурсия по стойбищу и по питомнику камчатских ездовых собак.

Выступление ансамбля аборигенов.

Катание на собачьих упряжках.

Обед – камчатская шурпа из оленины.

После обеда поездка в санаторно-курортную зону Паратунка, купание в открытом бассейне с термальной водой.

Возвращение в гостиницу.

Ночь в гостинице.

Катание на собачьих упряжках, корякское этническое стойбищеКатание на собачьих упряжках, корякское этническое стойбище
6 день
Свободный день или дополнительные активности

Этот день можно использовать, как запасной, на случай неблагоприятной погоды, или, если погода будет благоприятная, использовать для дополнительных активностей (по желанию, за доп. плату):

  • покататься на одной из трасс Камчатки на горных лыжах или сноуборде (здесь при желании можно нанять инструктора для обучения);
  • взять дополнительную экскурсию на Вилючинский водопад.

Ночевка в гостинице.

Свободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активности
7 день
Возвращение домой

Завтрак.

Трансфер в аэропорт, по пути посещение рыбного и сувенирного рынка.

Проживание

Вы можете забронировать тур без проживания (только пакет экскурсий) – стоимость программы 40 300 рублей.

Стандартно тур предусматривает проживание в двухместных номерах в гостинице г. Петропавловск-Камчатский.

Размещение преимущественное в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзере» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т.к. гостиниц на Камчатке очень не хватает.

Доплата за одноместное размещение – 7 200 руб. Тур не предусматривает подселения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (двухместное TWIN, завтрак)
  • Экскурсионная программа
  • Питание на экскурсиях по программе
  • Трансферы по программе
  • Услуги гидов и экскурсовода
  • Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Доплата за одноместное размещение – 7 200 руб.
  • Дополнительные экскурсии и активности: экскурсия в Долину гейзеров экскурсия на Вилючинский водопад – 7 500 руб. посещение бассейнов с термальной водой (250-350 руб.) аренда горнолыжного снаряжения (200-250 руб. /час) пользование подъемниками (50 руб. /подъем)
  • Экскурсия в Долину гейзеров
  • Экскурсия на Вилючинский водопад – 7 500 руб.
  • Посещение бассейнов с термальной водой (250-350 руб.)
  • Аренда горнолыжного снаряжения (200-250 руб. /час)
  • Пользование подъемниками (50 руб. /подъем)
  • Обеды и ужины в кафе или ресторанах города
  • Страховка
  • Алкоголь и сувениры
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Зимняя экипировка (январь, февраль до -35°, март, апрель до -25° подойдет теплый горнолыжный костюм)
  2. Флиска или свитер
  3. Термобелье зимнее
  4. Головной убор (теплая шапка)
  5. Подшлемник или балаклава
  6. Перчатки (теплые)
  7. Особое внимание уделите обуви. Она должна быть по возможности высокая, чтобы через верх, во внутрь, не попадал снег, а также, она должна быть достаточно теплая и непромокаемая.
  8. Теплые носки (2 пары)
  9. Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце, по возможности халат)
  10. Солнцезащитные очки или горнолыжная маска
  11. Солнцезащитный крем
  12. Предметы личной гигиены
  13. Личная аптечка
  14. Фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки
  15. Небольшой рюкзачок или сумочка, куда можно будет положить купальные принадлежности или сменные теплые вещи.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

На какие рейсы лучше брать билеты на Камчатку?

На Камчатку прямые рейсы летают только из Москвы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска.

Рейс из Новосибирска и оба рейса из Москвы подходят под все туры. Из Москвы "Аэрофлот" прилетает в 10:40 утра, а "Россия" в 13:10. Рейс из Новосибирска прилетает в 10:30. Также под все туры подходит рейс из Владивостока "Авророй", прилетающий в 12:25.

Второй рейс из Владивостока "S7" сейчас пока не летает, но летом он скорей всего будет с прилетом в 7:30 утра. Если лететь этим рейсом, то придется ждать заселения в гостиницу либо доплачивать за дополнительные сутки из-за раннего заезда.

Рейсы из Хабаровска прилетают поздно. Прилетевшие этими рейсами на туры:"Камчатская зима","Фрирайд на Камчатке","Камчатский экспресс","Открытие Камчатки за 10 дней" не попадают на обзорную экскурсию. В данном случае есть два варианта: либо прилететь на день раньше, либо мы вычтем стоимость обзорной экскурсии из тура (2500 руб. /чел.).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
20 апр 2022
Прекрасная программа тура «Камчатская зима» - насыщенная, разнообразная и познавательная. Включает в себя знакомство с памятниками истории, культуры, природы. Прекрасно подходит для любого возраста.
Д
15 апр 2022
Очень доволен туром "Камчатская зима"! Программа тура выполнена на 120 процентов! Принимающая сторона (Андрей, Александр, Виктория) делали всё, чтобы пребывание на Камчатке было комфортным и надолго осталось в памяти. Хорошо организованы встречи туристов в аэропорту" Елизово" и проводы в аэропорт, с посещением сувенирного и рыбного рынков. Экскурсии были интересными и насыщенными. Размещение было в одноместном номере в новой гостинице" Арсеньев Green", в которой подавали замечательные завтраки по системе "шведский стол". Обязательно вернусь на Камчатку, но уже в летний сезон!
В
4 фев 2022
Тур Камчатская зима 1-7 февраля 2022 полностью оправдал мои ожидания. На Камчатке я впервые и была впечатлена заснеженными сопками-вулканами, величественным Тихим океаном. А еще экскурсиями по программе в сопровождении прекрасных гидов Андрея и Виктории. У них все четко организовано, продумано, интересно обо всем рассказано туристам. А как понравились дружелюбные собаки из питомника! И не ожидала, что будет так интересно в корякском стойбище - столько нового узнала об этом народе. Ну и купание в горячих бассейнах - совершенно необыкновенное удовольствие!
Спасибо всем за эту поездку - и гидам на месте и организаторам тура. Буду рекомендовать своим друзьям и родственникам - уверена, что не разочаруются! Спасибо организаторам тура Камчатская зима, менеджеру Большой страны Ростовщиковой Юлии. Она терпеливо и подробно отвечала на все интересующие меня вопросы по поездке на Камчатку, благодаря чему я отлично подготовилась к путешествию!

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