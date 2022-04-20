На Камчатку прямые рейсы летают только из Москвы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска.

Рейс из Новосибирска и оба рейса из Москвы подходят под все туры. Из Москвы "Аэрофлот" прилетает в 10:40 утра, а "Россия" в 13:10. Рейс из Новосибирска прилетает в 10:30. Также под все туры подходит рейс из Владивостока "Авророй", прилетающий в 12:25.

Второй рейс из Владивостока "S7" сейчас пока не летает, но летом он скорей всего будет с прилетом в 7:30 утра. Если лететь этим рейсом, то придется ждать заселения в гостиницу либо доплачивать за дополнительные сутки из-за раннего заезда.

Рейсы из Хабаровска прилетают поздно. Прилетевшие этими рейсами на туры:"Камчатская зима","Фрирайд на Камчатке","Камчатский экспресс","Открытие Камчатки за 10 дней" не попадают на обзорную экскурсию. В данном случае есть два варианта: либо прилететь на день раньше, либо мы вычтем стоимость обзорной экскурсии из тура (2500 руб. /чел.).