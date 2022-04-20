Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу, размещение, отдых.
Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского.
Посещение смотровой площадки на сопке Петровской.
Завтрак.
Выезд к побережью Тихого океана (автомобиль, затем снегоход).
Остановка на смотровой площадке, с которой видны легендарные скалы Три брата; посещение мыса Маячного и спуск на берег Тихого океана.
Во время экскурсии перекус с горячим чаем и возвращение в город.
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Выезд на машине на дикие Малкинские источники (130 км).
Купание в полезных источниках разной температуры, перекус.
Возвращение в гостиницу.
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Выезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов (автомобиль, затем снегоход).
Снегоходная экскурсия по Авачинскому перевалу, откуда открываются потрясающие виды на действующие «домашние» вулканы, а так же на Налычевскую Долину и вулканы Жупановский и Дзензур.
Небольшое восхождение на гору «Верблюд», с которой можно увидеть Авачинскую бухту и вулкан Вилючинский вдалеке.
Катание на надувных санях «Тобогган» со склонов вулкана (по состоянию снега).
Ланч в теплой столовой альпийского лагеря, расположенного на высоте 850м.
Возвращение в гостиницу.
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Переезд в этно-культурное корякское стойбище «Снежные псы».
Экскурсия по стойбищу и по питомнику камчатских ездовых собак.
Выступление ансамбля аборигенов.
Катание на собачьих упряжках.
Обед – камчатская шурпа из оленины.
После обеда поездка в санаторно-курортную зону Паратунка, купание в открытом бассейне с термальной водой.
Возвращение в гостиницу.
Ночь в гостинице.
Этот день можно использовать, как запасной, на случай неблагоприятной погоды, или, если погода будет благоприятная, использовать для дополнительных активностей (по желанию, за доп. плату):
Ночевка в гостинице.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт, по пути посещение рыбного и сувенирного рынка.
Вы можете забронировать тур без проживания (только пакет экскурсий) – стоимость программы 40 300 рублей.
Стандартно тур предусматривает проживание в двухместных номерах в гостинице г. Петропавловск-Камчатский.
Размещение преимущественное в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзере» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т.к. гостиниц на Камчатке очень не хватает.
Доплата за одноместное размещение – 7 200 руб. Тур не предусматривает подселения.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
На Камчатку прямые рейсы летают только из Москвы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска.
Рейс из Новосибирска и оба рейса из Москвы подходят под все туры. Из Москвы "Аэрофлот" прилетает в 10:40 утра, а "Россия" в 13:10. Рейс из Новосибирска прилетает в 10:30. Также под все туры подходит рейс из Владивостока "Авророй", прилетающий в 12:25.
Второй рейс из Владивостока "S7" сейчас пока не летает, но летом он скорей всего будет с прилетом в 7:30 утра. Если лететь этим рейсом, то придется ждать заселения в гостиницу либо доплачивать за дополнительные сутки из-за раннего заезда.
Рейсы из Хабаровска прилетают поздно. Прилетевшие этими рейсами на туры:"Камчатская зима","Фрирайд на Камчатке","Камчатский экспресс","Открытие Камчатки за 10 дней" не попадают на обзорную экскурсию. В данном случае есть два варианта: либо прилететь на день раньше, либо мы вычтем стоимость обзорной экскурсии из тура (2500 руб. /чел.).