Гостеприимная Камчатка
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Программа тура по дням
Прилет, знакомство
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча в аэропорту и трансфер в гостевой дом/загородный отель.
Знакомство с гидами, брифинг.
Инструктаж по лавинной безопасности и катанию вне трасс, раздача снаряжения, тренировка по работе с лавинным снаряжением.
Ужин и отдых.
Раскатка на горнолыжной базе
После завтрака вы раскатаетесь на трассах и вне трасс г/к «Красная Сопка» или «Морозная».
Там же пройдет практическое занятие с гидами по использованию лавинного снаряжения.
Отдых в гостевом доме/отеле после ужина от нашего шеф-повара.
Фрирайд-спуски к океану
Завтрак и трансфер до места стоянки снегоходов.
Сегодня вы сделаете до 3 спусков с видом на бескрайний океан.
Ужин в гостевом доме/отеле.
Ски-тур/бэккантри
После завтрака — трансфер до места катания. 2–3 спуска с перепадом высот до 700 м.
Ланч на маршруте.
На обратном пути посещение термального бассейна.
Возвращение в гостевой дом.
Ужин и отдых.
Ски-тур с заброской вертолетом
Завтрак, выезд на вертодром.
Из иллюминатора вертолета мы увидим бескрайние горные хребты Камчатки и высадимся на один из них.
Спустимся и совершим еще несколько скитур-подъемов.
Возвращение в город на машине.
Ужин и отдых.
Фрирайд со снегоходными забросками
Завтрак.
Фрирайд со снегоходными забросками в районе Вилючинского перевала.
Перепад высот от 300 до 500 м., длина спусков от 1 до 2 км. (до 8 спусков).
Купание в термальном бассейне.
Возвращение в отель.
Ужин и отдых.
Свободный день
Завтрак.
Запасной день/свободный день.
Выбор дополнительной активности на месте: катание на собачьих упряжках, ски-тур/бэккантри, фрирайд со снегоходными забросками, хели-ски, серфинг и др.
Ужин и отдых.
Трансфер в аэропорт
Завтрак.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостевом доме «Bay House» или в загородном отеле.
Распределение участников по отелям определяется организаторами.
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Варианты проживания
Гостевой дом «Bay House»
Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом, до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, также как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.
К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.
В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.
На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.
Загородный отель
Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.
На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.
Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы по программе
- Сопровождение командой - менеджеры, гиды
- Проживание в гостевом доме/отеле
- Завтраки и ужины в гостевом доме/отеле
- Ланч на маршрутах
- Велком-обед в день прилета
- Прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата)
- Использование снегоходов и вертолета
- Профессиональная видеосъемка и отчетный фильм о поездке
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Аренда снаряжения (стоимость за всю программу):прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб. прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб. ботинки - 3 500 руб. шлем - 2 000 руб. рюкзак - 1 000 руб
- Прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб
- Прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб
- Ботинки - 3 500 руб
- Шлем - 2 000 руб
- Рюкзак - 1 000 руб
- Доп. услуги в свободные дни
- Билеты на подъемники и в термальные бассейны
- Доплата для англоговорящих иностранных граждан - 25 000 руб. /чел
- Доплата для граждан Китая - 40 000 руб. /чел
- Доплата для русскоговорящих иностранных граждан - 3 000 руб. /чел
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка в стоимость не входит: обязательна всем участникам программы. Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться?
Если вы из Москвы: не забывайте о разнице во времени с Камчаткой в +9 часов и продолжительности полета — 8 часов 30 минут. Чтобы быть у нас в день начала программы, из Москвы нужно вылетать за один день до программы. При возвращении вы будете в Москве в день вылета.
Можно ли продлить отдых?
Если у вас есть желание и возможность, то можно задержаться на несколько дней: отдохнуть после программы или же принять участие в других наших турах. Более подробно можно узнать при бронировании программы у наших менеджеров.
Могут ли бы изменения в программе?
Очередность дней программы может меняться.
План по районам катания является примерным.
Каждый день о районе катания принимает решение старший гид в зависимости от погоды, состояния снега и лавинной опасности.