Преимущества этого путешествия:
Прибытие в Петропавловск-Камчатский.
Встреча в аэропорту.
Переезд в гостиницу.
Размещение (после 14:00).
Свободное время.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).
Завтрак в гостинице. Трансфер в П-Камчатский.
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому с посещением "Вулканариума", смотровой площадки, центра города, сувенирного магазина, рынка.
Обед в ресторане (бизнес-ланч).
Переезд на берег Тихого океана.
Прогулка по побережью.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Отдых.
Завтрак в гостинице.
Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2-х часов).
Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку – восхождение на гору Верблюд 1100 м. над уровнем моря.
ВНИМАНИЕ! С конца ноября возможно использование снегоходной техники.
Восхождение на гору Верблюд состоится только при хорошей погоде и отсутствии снега на вершине горы.
В случае наличия снега восхождение на гору Верблюд будет заменено на прогулку в окрестностях базового лагеря.
Обед в базовом лагере.
Возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).
Завтрак.
Переезд на мыс Маячный.
Посещение смотровой площадки – скалы "Три Брата".
Переезд на оконечность мыса.
Прогулка.
Обед-пикник.
Возвращение в гостиницу.
Отдых.
Завтрак.
Переезд на машине в этнический комплекс.
Экскурсия по питомнику ездовых собак.
Встреча с представителями коренных народов Камчатки.
Обед, фотосессия.
Переезд на радоновые источники «Зеленовские озерки», купание в горячих целебных ваннах и бассейне.
Возвращение в гостиницу, отдых.
Завтрак.
Свободное время для доп. туров.
Вылет домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|2-хместное
|1-номестное
Гостиница 3* в районе пос. Паратунка,
«Лагуна» корпус «Голубое озеро»
|69 500
|85 000
Гостиница 3* в районе пос. Паратунка
«Лагуна» корпус «Вилла («Гостевая деревня»)
|72 000
|89 000
Гостиница 3* в районе пос. Паратунка
«Лесная поляна»
|77 000
|97 000
Гостиница 3* в районе пос. Паратунка
«Бел-Кам-Тур»
|79 000
|104 500
Гостиница 4* в районе пос. Паратунка
«Спутник»
|84 000
|114 500
|Гостиница 3* в Петропавловске-Камчатском
|76 000
|94 000
Ребенок до 12 лет на дополнительном месте в
гостинице
|34 000
Ребенок до 12 лет без дополнительного места в
гостинице
|25 000
|Тур без проживания в гостинице
|40 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки