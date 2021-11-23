Из осени в зиму. Тур на Камчатку

Камчатка - это край «домашних» вулканов, кипящих гейзеров и горячих источников, сотен километров девственной тайги

5
3 отзыва
Камчатка – это край «домашних» вулканов, кипящих гейзеров и горячих источников, сотен километров девственной тайги и высокогорных тундр, чистейших ледяных рек и белоснежных горных перевалов. А осень на Камчатке – идеальное время для эксклюзивных фотоснимков.

Завораживающие пейзажи Халактырского пляжа, одна из самых красивых бухт России – Авачинская, познавательная экскурсия по городу воинской славы, этнографический комплекс и многое другое ждут Вас в нашем туре на Камчатку.
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Ближайшие даты:
23
окт
30
окт
06
ноя
13
ноя
20
ноя
27
ноя
04
дек
Ещё
даты

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • культура коренных народов Камчатки – уникальная возможность сфотографироваться в национальной одежде, познакомиться с укладом жизни и насладиться горячей, ароматной ухой на свежем воздухе;
  • активная программа – поездка к подножию Авачинского вулкана и полуторачасовая прогулка к горе Верблюд;
  • позитивная энергетика океана – сделаем красивые фотографии и просто прогуляемся по морскому берегу.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в Петропавловск-Камчатский.

Встреча в аэропорту.

Переезд в гостиницу.

Размещение (после 14:00).

Свободное время.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

Прибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день
Обзорная экскурсия по городу. Побережье Тихого океана

Завтрак в гостинице. Трансфер в П-Камчатский.

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому с посещением "Вулканариума", смотровой площадки, центра города, сувенирного магазина, рынка.

Обед в ресторане (бизнес-ланч).

Переезд на берег Тихого океана.

Прогулка по побережью.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Отдых.

Обзорная экскурсия по городу. Побережье Тихого океана
3 день
Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд

Завтрак в гостинице.

Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2-х часов).

Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку – восхождение на гору Верблюд 1100 м. над уровнем моря.

ВНИМАНИЕ! С конца ноября возможно использование снегоходной техники.

Восхождение на гору Верблюд состоится только при хорошей погоде и отсутствии снега на вершине горы.

В случае наличия снега восхождение на гору Верблюд будет заменено на прогулку в окрестностях базового лагеря.

Обед в базовом лагере.

Возвращение в гостиницу. 

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

Поездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана. Гора ВерблюдПоездка к подножию Авачинского вулкана. Гора Верблюд
4 день
Мыс Маячный

Завтрак.

Переезд на мыс Маячный.

Посещение смотровой площадки – скалы "Три Брата".

Переезд на оконечность мыса.

Прогулка.

Обед-пикник.

Возвращение в гостиницу.

Отдых.

Мыс Маячный
5 день
Экскурсия в этнический комплекс – питомник ездовых собак

Завтрак.

Переезд на машине в этнический комплекс.

Экскурсия по питомнику ездовых собак.

Встреча с представителями коренных народов Камчатки.

Обед, фотосессия.

Переезд на радоновые источники «Зеленовские озерки», купание в горячих целебных ваннах и бассейне.

Возвращение в гостиницу, отдых.

Экскурсия в этнический комплекс – питомник ездовых собакЭкскурсия в этнический комплекс – питомник ездовых собакЭкскурсия в этнический комплекс – питомник ездовых собак
6 день
Свободное время

Завтрак.

Свободное время для доп. туров.

7 день
Отъезд

Вылет домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

 2-хместное1-номестное

Гостиница 3* в районе пос. Паратунка,

«Лагуна» корпус «Голубое озеро»

69 50085 000

Гостиница 3* в районе пос. Паратунка

«Лагуна» корпус «Вилла («Гостевая деревня»)

72 00089 000

Гостиница 3* в районе пос. Паратунка

«Лесная поляна»

77 00097 000

Гостиница 3* в районе пос. Паратунка

«Бел-Кам-Тур»

79 000104 500

Гостиница 4* в районе пос. Паратунка

«Спутник»

84 000114 500
Гостиница 3* в Петропавловске-Камчатском76 00094 000

Ребенок до 12 лет на дополнительном месте в

гостинице

34 000 

Ребенок до 12 лет без дополнительного места в

гостинице

25 000 
Тур без проживания в гостинице40 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в Паратунке (Петропавловске-Камчатском), при заказе тура с проживанием
  • Питание по программе (кроме завтраков при туре без проживания)
  • Услуги гидов
  • Услуги экскурсовода-координатора
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии по программе (кроме дополнительных туров в день 6)
  • Купание в бассейне (при проживании в Паратунке)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловк-Камчатский и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины в гостинице)
  • Спиртные напитки
  • Личное снаряжение
  • Другие услуги не указанные в программе
  • Дополнительная экскурсия в день 6: конная прогулка к побережью Тихого океана (2, 5 часа) – 3 000 рублей с человека + трансфер вертолетная экскурсия к Южной группе вулканов (Вилючинский, Мутновский, Горелый) – 30 000 рублей с человека стоимость дополнительных экскурсий уточняйте при бронировании тура.
  • Конная прогулка к побережью Тихого океана (2, 5 часа) – 3 000 рублей с человека + трансфер
  • Вертолетная экскурсия к Южной группе вулканов (Вилючинский, Мутновский, Горелый) – 30 000 рублей с человека
  • Стоимость дополнительных экскурсий уточняйте при бронировании тура
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой штурмовой рюкзак для трекингов (для личных вещей);
  • крепкие разношенные ботинки или специальную трекинговую обувь (кроссовки нежелательны);
  • непромокаемая куртка с капюшоном, спортивные штаны;
  • головной убор (кепка и шапка);
  • перчатки для трекингов;
  • емкость для питья для трекингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
  • средство для защиты от солнечных ожогов, средство защиты от комаров;
  • запасной комплект белья и сменных вещей;
  • гигиеническая губная помада;
  • купальные принадлежности;
  • фото- видео аппаратура;
  • трекинговые палки;
  • личная аптечка;
  • остальные личные вещи на усмотрение туриста.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
23 ноя 2021
Тур потрясающий! Была впервые на Камчатке, все очень хорошо! Организация отличная!
А
14 ноя 2021
Все было отлично)
О
18 мая 2022
Организаторов тура и компанию Большая страна однозначно рекомендую. Спасибо большое!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петропавловска-Камчатского

🧳Экскурсионные туры7-дневные туры🍀Природа и пейзажиТермальные источники

Похожие туры в Петропавловске-Камчатском

Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
5
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров - крупнейшую геотермальную площадку у подножья
25 000 за всё до 5 чел.
Мутновская ГЭС и Дачные источники
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Мутновская ГЭС и Дачные источники
Вы посетите Мутновскую ГЭС (мини-долину Гейзеров
8 500 за 1 человека
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
Наш маршрут начнётся с исторической части города. Мы посетим знаменитую среди местных жителей сопку любви - Никольскую
13 000 за 1 человека
Халактырский пляж - «На краю земли»
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Халактырский пляж - «На краю земли»
12 000 за всё до 4 чел.
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Путь к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (1000 м над уровнем моря) - один из отрогов потухшего
25 000 за всё до 5 чел.
Музей «Вулканариум»
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Музей «Вулканариум»
Вы посетите популярный в городе музей «Вулканариум», где узнаете о специфике Камчатских вулканов, растительности
3 000 за 1 человека
Авачинский перевал и гора Верблюд
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
1 отзыв
Авачинский перевал и гора Верблюд
В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный Корякский вулкан
6 000 за 1 человека
Восхождение на Горелый вулкан
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Восхождение на Горелый вулкан
Вы взойдете на вулкан Горелый, внутри которого расположено кислотное озеро. На дне
10 000 за 1 человека
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
16 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
24 000 за всё до 5 чел.
Горный массив Вачкажец - «Заметки натуралиста»
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Горный массив Вачкажец - «Заметки натуралиста»
Вачкажец - памятник природы регионального значения, который представляет собой сочетание различных живописных
24 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петропавловске-Камчатском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петропавловске-Камчатском
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ