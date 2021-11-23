Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому с посещением "Вулканариума" , смотровой площадки, центра города, сувенирного магазина, рынка.

Завтрак в гостинице. Трансфер в П-Камчатский.

Завтрак в гостинице.

Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2-х часов).

Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку – восхождение на гору Верблюд 1100 м. над уровнем моря.

ВНИМАНИЕ! С конца ноября возможно использование снегоходной техники.

Восхождение на гору Верблюд состоится только при хорошей погоде и отсутствии снега на вершине горы.

В случае наличия снега восхождение на гору Верблюд будет заменено на прогулку в окрестностях базового лагеря.

Обед в базовом лагере.

Возвращение в гостиницу.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).