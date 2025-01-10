Озеро располагается вдали от доступных населённых пунктов, поэтому добраться сюда
Программа тура по дням
Путь в посёлок Паужетка
Утром мы выедем из города Петропавловска-Камчатского в сторону села Усть-Большерецк.
Мы переправимся через реки Большая, Опала, Кошегочег и прибудем в посёлок Паужетка.
Здесь мы разместимся в гостевых домиках, оборудованных всем необходимым. Поужинаем и переночуем.
Визит-центр Кроноцкого заповедника, прогулка вдоль берега Охотского моря
После завтрака мы отправимся в сторону посёлка Озерновский, где посетим визит-центр Кроноцкого государственного заповедника.
Здесь вас будет ждать современная интерактивная экспозиция «Наш дом — юг Камчатки», которая рассказывает о взаимоотношениях людей и природы.
Далее мы прогуляемся вдоль берега Охотского моря по территории заказника в сторону мыса Лопатка. А ближе к вечеру вернемся к местам размещения
Экскурсия по окрестностям
Это день будет посвящен одной из трех экскурсий по окрестностям: «Каменный городок», пик Скалистый или паужетские фумаральные поля. Выбор программы будет зависеть от погодных условий.
Скалистый — это гора с фумарольными образованиями высотой более 1000 метров. С вершины пика в ясную погоду открываются завораживающие виды на Курильское озеро.
«Каменный Городок» — загадочная локация, создающая впечатление поистине первозданной нетронутой природы. Здесь находятся удивительные известняковые строения причудливой формы.
Путь к фумарольным полям пройдет через Паужетскую ГеоЭС, где мы познакомимся с её историей и принципах работы.
Само фумарольное поле представляет собой множество паровых источников, грязевых котлов и выбросов, напоминающих гейзеры. Здесь можно пучувствовать, как дышит земля.
Курильское озеро
Утром мы отправимся к переправе Южно-Камчатского заказника, где пересядем на транспорт резервата и проследуем до кордона Озерной. По пути мы посетим место силы и одно из чудес Камчатки — пемзовые скалы Кутхины баты.
Прибыв на кордон, мы разместимся в стационарном кемпинге, где отдохнем и пообедаем.
А далее нас будет ждать увлекательная прогулка на катере по Курильскому озеру. Мы проплывем мимо подножья вулкана Ильинский, увидим медвежий остров и посетим «рыбзаграждение».
Во время экскурсии, мы будем наблюдать медведей в их естественной среде обитания.
После завершения экскурсионной программы мы вернеся в посёлок Паужетка к местам размещения.
Обратный путь
После завтрака мы отправимся в обратный путь. А вечером прибудем в Петропавловск-Камчатский.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостевых домиках в пос. Паужетка.
Варианты проживания
Гостевой домик в пос. Паужетка
В посёлке Паужетка мы разместим вас в гостевых домиках, оборудованных всем необходимым: спальными местами, санузелом, душевой, кухонной зоной и столовой.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги
- Проживание в гостевых домиках в пос. Паужетка
- 3-разовое питание на маршруте (кроме завтрака в 1-й день, обеда и ужина в 5-й)
- Услуги гида
- Разрешение на посещение ООПТ
- Страховой полис
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем мы будем передвигаться в туре?
На маршруте мы будем передвигаться на проходимых внедорожниках комфорт класса.