3 день

Экскурсия по окрестностям

Это день будет посвящен одной из трех экскурсий по окрестностям: «Каменный городок», пик Скалистый или паужетские фумаральные поля. Выбор программы будет зависеть от погодных условий.

Скалистый — это гора с фумарольными образованиями высотой более 1000 метров. С вершины пика в ясную погоду открываются завораживающие виды на Курильское озеро.

«Каменный Городок» — загадочная локация, создающая впечатление поистине первозданной нетронутой природы. Здесь находятся удивительные известняковые строения причудливой формы.

Путь к фумарольным полям пройдет через Паужетскую ГеоЭС, где мы познакомимся с её историей и принципах работы.

Само фумарольное поле представляет собой множество паровых источников, грязевых котлов и выбросов, напоминающих гейзеры. Здесь можно пучувствовать, как дышит земля.

