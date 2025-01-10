Мои заказы

Южно-Камчатский заказник и Курильское озеро. Джип-тур на Камчатку

Южно-Камчатский заказник и Курильское озеро
Курильское озеро находится на высоте 200 метров ниже уровня моря и входит в тройку крупнейших на Камчатке, уступая только Кроноцкому озеру.

Озеро располагается вдали от доступных населённых пунктов, поэтому добраться сюда
можно только вертолетом или с составе группы джип-тура.

Нас ждет незабываемое приключение с впечатляющими панорамами вулканов, наблюдением за медведями, знакомством с природными чудесами Южно-Камчатского заповедника и прогулкой по водной глади Курильского озера.

1 отзыв
Южно-Камчатский заказник и Курильское озеро. Джип-тур на КамчаткуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Южно-Камчатский заказник и Курильское озеро. Джип-тур на КамчаткуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Южно-Камчатский заказник и Курильское озеро. Джип-тур на КамчаткуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
июл24
авг7
сен

Программа тура по дням

1 день

Путь в посёлок Паужетка

Утром мы выедем из города Петропавловска-Камчатского в сторону села Усть-Большерецк.

Мы переправимся через реки Большая, Опала, Кошегочег и прибудем в посёлок Паужетка.

Здесь мы разместимся в гостевых домиках, оборудованных всем необходимым. Поужинаем и переночуем.

Путь в посёлок ПаужеткаПуть в посёлок ПаужеткаПуть в посёлок ПаужеткаПуть в посёлок Паужетка
2 день

Визит-центр Кроноцкого заповедника, прогулка вдоль берега Охотского моря

После завтрака мы отправимся в сторону посёлка Озерновский, где посетим визит-центр Кроноцкого государственного заповедника.

Здесь вас будет ждать современная интерактивная экспозиция «Наш дом — юг Камчатки», которая рассказывает о взаимоотношениях людей и природы.

Далее мы прогуляемся вдоль берега Охотского моря по территории заказника в сторону мыса Лопатка. А ближе к вечеру вернемся к местам размещения

Визит-центр Кроноцкого заповедника, прогулка вдоль берега Охотского моряВизит-центр Кроноцкого заповедника, прогулка вдоль берега Охотского моряВизит-центр Кроноцкого заповедника, прогулка вдоль берега Охотского моряВизит-центр Кроноцкого заповедника, прогулка вдоль берега Охотского моря
3 день

Экскурсия по окрестностям

Это день будет посвящен одной из трех экскурсий по окрестностям: «Каменный городок», пик Скалистый или паужетские фумаральные поля. Выбор программы будет зависеть от погодных условий.

Скалистый — это гора с фумарольными образованиями высотой более 1000 метров. С вершины пика в ясную погоду открываются завораживающие виды на Курильское озеро.

«Каменный Городок» — загадочная локация, создающая впечатление поистине первозданной нетронутой природы. Здесь находятся удивительные известняковые строения причудливой формы.

Путь к фумарольным полям пройдет через Паужетскую ГеоЭС, где мы познакомимся с её историей и принципах работы.

Само фумарольное поле представляет собой множество паровых источников, грязевых котлов и выбросов, напоминающих гейзеры. Здесь можно пучувствовать, как дышит земля.

Экскурсия по окрестностямЭкскурсия по окрестностямЭкскурсия по окрестностямЭкскурсия по окрестностям
4 день

Курильское озеро

Утром мы отправимся к переправе Южно-Камчатского заказника, где пересядем на транспорт резервата и проследуем до кордона Озерной. По пути мы посетим место силы и одно из чудес Камчатки — пемзовые скалы Кутхины баты.

Прибыв на кордон, мы разместимся в стационарном кемпинге, где отдохнем и пообедаем.

А далее нас будет ждать увлекательная прогулка на катере по Курильскому озеру. Мы проплывем мимо подножья вулкана Ильинский, увидим медвежий остров и посетим «рыбзаграждение».

Во время экскурсии, мы будем наблюдать медведей в их естественной среде обитания.

После завершения экскурсионной программы мы вернеся в посёлок Паужетка к местам размещения.

Курильское озероКурильское озероКурильское озероКурильское озеро
5 день

Обратный путь

После завтрака мы отправимся в обратный путь. А вечером прибудем в Петропавловск-Камчатский.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостевых домиках в пос. Паужетка.

Варианты проживания

Гостевой домик в пос. Паужетка

4 ночи

В посёлке Паужетка мы разместим вас в гостевых домиках, оборудованных всем необходимым: спальными местами, санузелом, душевой, кухонной зоной и столовой.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги
  • Проживание в гостевых домиках в пос. Паужетка
  • 3-разовое питание на маршруте (кроме завтрака в 1-й день, обеда и ужина в 5-й)
  • Услуги гида
  • Разрешение на посещение ООПТ
  • Страховой полис
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Г. Петропавловск-Камчатский
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем мы будем передвигаться в туре?

На маршруте мы будем передвигаться на проходимых внедорожниках комфорт класса.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мария
10 янв 2025
Организаторы тура-ребята, которые любят свое дело. Всегда готовы помочь, подсказать. Вечерами проходят ламповые посиделки, где все делятся впечатлениями о проведенном дне.
Организаторы тура-ребята, которые любят свое дело. Всегда готовы помочь, подсказать. Вечерами проходят ламповые посиделки, где всеОрганизаторы тура-ребята, которые любят свое дело. Всегда готовы помочь, подсказать. Вечерами проходят ламповые посиделки, где все

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

