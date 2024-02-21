Горнолыжный тур на Камчатку для начинающих фрирайдеров

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
5
3 отзыва
Приглашаем вас в захватывающий горнолыжный тур на Камчатке. Если вы хотите разгонять пухляк, а опыта еще недостаточно, то Школа фрирайда как раз для вас.

Под руководством опытных инструкторов вы изучите все азы катания вне трасс и совершите свои первые спуски самостоятельно.

Вас ждет катание по трассам и снежной целине, снегоходные заброски и купание в термальных источниках, комфортный отдых в горах и знакомство с камчатской природой. Почувствуйте настоящую свободу, рассекая снежные покровы!
Горнолыжный тур на Камчатку для начинающих фрирайдеров
Горнолыжный тур на Камчатку для начинающих фрирайдеров
Горнолыжный тур на Камчатку для начинающих фрирайдеров
Ближайшие даты:
6
янв
11
фев
25
фев
17
мар
7
апр

Что вас ожидает:

Горнолыжный восторг
Горнолыжный восторг
Спуститесь на горных лыжах или сноуборде по нетронутым снежным склонам Камчатки
Максимум расслабления
Максимум расслабления
После активно проведенного дня искупаетесь в горячих термальных бассейнах под открытым небом
Пляж с черным песком
Пляж с черным песком
Вы посетите Халактырский пляж на берегу Тихого океана, который знаменит черным вулканическим песком и открывающейся панорамой трех вулканов
Активности на выбор
Активности на выбор
Свободный день вы сможете провести на свое усмотрение: прокатиться на собачьих упряжках или отправиться на дополнительное катание

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку. Раскатка по трассам

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».

Встреча с организаторами в аэропорту и трансфер в гостевой дом/шале.

Обед.

После обеда вас ждут поездка на одну из горнолыжных баз и раскатка по трассам.

По возвращении в гостевой дом/шале ужин, знакомство с командой, брифинг по программе.

Прибытие на Камчатку. Раскатка по трассамПрибытие на Камчатку. Раскатка по трассам
2 день

Занятия на трассах и вне трасс

Завтрак в гостевом доме/шале.

Катание с гидами на трассах и вне трасс на горнолыжных базах.

Практические занятия по лавинной безопасности и отработке техники катания.

Возвращение в гостевой дом/шале, ужин.

После ужина — лекции по необходимому снаряжению для фрирайда, планированию безопасного катания, оказанию первой помощи и т. д.

Занятия на трассах и вне трассЗанятия на трассах и вне трассЗанятия на трассах и вне трасс
3 день

Занятия на трассах и вне трасс

Завтрак в гостевом доме/шале.

Катание с гидами на трассах и вне трасс на горнолыжных базах.

Практические занятия по лавинной безопасности и отработке техники катания.

Возвращение в гостевой дом/шале, ужин.

После ужина — лекции по необходимому снаряжению для фрирайда, планированию безопасного катания, оказанию первой помощи и т. д.

Занятия на трассах и вне трассЗанятия на трассах и вне трасс
4 день

Занятия на трассах и вне трасс

Завтрак в гостевом доме/шале.

Катание с гидами на трассах и вне трасс на горнолыжных базах.

Практические занятия по лавинной безопасности и отработке техники катания.

Возвращение в гостевой дом/шале, ужин.

После ужина — лекции по необходимому снаряжению для фрирайда, планированию безопасного катания, оказанию первой помощи и т. д.

Занятия на трассах и вне трассЗанятия на трассах и вне трасс
5 день

Фрирайд на снегоходах. Халактырский пляж

После завтрака вы отправитесь к близлежащим сопкам на автомобилях или снегоходах, где совершите 4 спуска.

После катания вы пообедаете и отправитесь к берегу Тихого океана на Халактырский пляж.

Он знаменит черным песком вулканического происхождения и панорамой Корякского, Авачинского и Козельского вулканов.

Возвращение в гостевой дом/шале, ужин и отдых.

Фрирайд на снегоходах. Халактырский пляжФрирайд на снегоходах. Халактырский пляжФрирайд на снегоходах. Халактырский пляжФрирайд на снегоходах. Халактырский пляж
6 день

Ски-тур/бэккантри

После завтрака — трансфер до места катания (около 2 часов в пути).

2–3 спуска с перепадом высот до 700 м.

Ланч на маршруте.

На обратном пути посещение термального бассейна.

Возвращение в гостевой дом/шале, ужин и отдых.

Ски-тур/бэккантриСки-тур/бэккантриСки-тур/бэккантриСки-тур/бэккантри
7 день

Свободный/запасной день

Завтрак в гостевом доме/шале.

Выбор дополнительной активности на месте: катание на собачьих упряжках, ски-тур/бэккантри, фрирайд со снегоходными забросками, хели-ски, поездка к океану, серфинг и др.

Возвращение в гостевой дом/шале, ужин и отдых.

Свободный/запасной деньСвободный/запасной деньСвободный/запасной деньСвободный/запасной деньСвободный/запасной день
8 день

Завершение программы и возвращение домой

Последний завтрак с группой, трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.

Завершение программы и возвращение домойЗавершение программы и возвращение домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах/отелях: «Bay House», «Granin House» или Кутхина Дача в Петропавлоске-Камчатском.

Распределение участников по отелям определяется организаторами.

Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении — 98 000 руб.

Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Bay House»

7 ночей

Гостиница Bay House расположена в городе Петропавловск-Камчатский в 1,3 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, фен, утюг, посуда, чайник, микроволновая печь, посудомойка, кухонная плита, кофеварка, сейф, отопление, терраса, мини-бар.

В гостинице есть ресторан. Море тут близко — до него всего 86 м, поэтому легко можно планировать пляжный отдых. Есть возможность взять напрокат велосипед.

Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»Гостиница «Bay House»

Гостевой дом «Granin House»

7 ночей
Granin House — новый и просторный дом, расположенный в десяти минутах езды от центра города Петропавловск-Камчатский.
Уникальный проект дома даёт возможность гостям насладиться одной из главных достопримечательностей Камчатского края — видом на Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Панорамные окна, современная отделка и качественные материалы создают комфорт с первых минут пребывания.
Доступны 7 уютных номеров, хостел и 3 апартамента с личным входом, минималистичный интерьер и блюда камчатской кухни от шеф-повара, сувенирная лавка и прокат снаряжения.
Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»Гостевой дом «Granin House»

Загородный отель «Кутхина дача»

7 ночей

Новый загородный отель расположен в живописном лесу в пригороде Елизово. На территории есть гостиничный комплекс и несколько отдельно стоящих домиков.

В уютных номерах отеля предусмотрены все удобства, в том числе отдельные ванные комнаты в каждом номере. На территории отеля оборудованы детская и спортивная площадки, прогулочная и костровая зоны, что дает возможность активно провести время на свежем воздухе, а также расслабиться вдали от городской суеты.

Загородный отель «Кутхина дача»Загородный отель «Кутхина дача»Загородный отель «Кутхина дача»Загородный отель «Кутхина дача»Загородный отель «Кутхина дача»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Все трансферы согласно программе
  • Сопровождение командой - менеджеры и гиды
  • Размещение в гостевом доме/шале
  • Завтраки и ужины
  • Ланч на маршрутах
  • Велком-обед в день прилета
  • Прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата)
  • Профессиональная видеосъёмка и отчётный фильм о поездке
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ски-пасс (оплачивается на месте) - 1500 руб. на 4 часа + пластиковая карта - 200 руб
  • Аренда снаряжения (стоимость за всю программу):прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб. прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб. ботинки - 3 500 руб. шлем - 2 000 руб. рюкзак - 1 000 руб
  • Прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб
  • Прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб
  • Ботинки - 3 500 руб
  • Шлем - 2 000 руб
  • Рюкзак - 1 000 руб
  • Обеды в свободные дни
  • Активности в свободные дни (подробные цены прописаны в разделе Важно знать)
  • Билеты в термальные бассейны
  • Медицинская страховка
  • Личные расходы (сувениры, морепродукты и т. д.)
Место начала и завершения?
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем);
  • удобные спортивные брюки, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре;
  • флисовая куртка или свитер;
  • легкая пуховая жилетка/куртка;
  • пара футболок;
  • нижнее белье (термобелье, в том числе);
  • носки (несколько пар);
  • головной убор (кепка/панама и шапка);
  • легкие флисовые перчатки;
  • купальный костюм;
  • солнцезащитные очки и солнцезащитный крем;
  • прочные ботинки с жесткой подошвой, достаточно высокие, чтобы хорошо фиксировать стопу, удобно разношенные;
  • спортивные тапочки или кроссовки.
Важная информация по туру
  1. Очередность дней программы может меняться.
  2. Дополнительная медицинская страховка обязательна всем.
  3. План по районам катания является примерным.
  4. Нерезидентам РФ необходима доплата — оформление документов, англо-говорящий гид.
  5. Распределение участников по отелям определяется организаторами.
  6. Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
  7. Если на программу осталось одно место, свяжитесь с нами, чтобы уточнить формат размещения (мужской/женский номер).
Как организовано питание в туре?

Примеры блюд в течении дня:

  • Завтраки

Каша (пшенная, овсяная, рисовая, кукурузная) с курагой и изюмом или фруктами. Горячие бутерброды (с крабом или с ветчиной и сыром). Яичница с беконом и свежим салатом. Омлет с крабом и свежими овощами. Тост с красной рыбой. Запеканка творожная. Блины с красной икрой.

  • Обеды

Суп уха/куриный с лапшой/с рыбными фрикадельками/сливочный с красной рыбой + салат с крабом/гребешком/греческий/с кальмаром + хлеб.

  • Ужины

Палтус с рисом/рыбная котлета с макаронами/красная рыба с кус-кусом и овощами терияки + нарезка овощи (огурцы, помидоры, болгарский перец) + нарезка копчёная рыба + хлеб.

Если у вас есть ограничения по питанию, пожалуйста, укажите это при бронировании программы, мы обязательно учтем этот момент.

Какова стоимость дополнительных активностей в свободный день?
  1. Катание на собачьих упряжках – стоимость по запросу.
Прокатиться можно в качестве пассажира или вести упряжку самостоятельно. Тогда каюры проводят инструктаж и едут рядом на снегоходах.

2. Купание в термальных источниках – от 1 500 руб. /чел.

На полуострове насчитывается более сотни горячих источников. Есть организованные бассейны с зонами отдыха, есть и неорганизованные со свободным доступом.

3. Ски-тур – от 10 000 руб. /чел.
Нам известны лакомые споты для ски-тура. Присоединяйтесь и открывайте Камчатку вместе с нами. Районы катания: Начикинский перевал, Авачинский перевал, Вилючинский перевал.

4. Фрирайд со снегоходными забросками – от 20 000 руб. /чел.
Доставка райдеров в район катания и заброска к месту начала спуска осуществляется снегоходами с использованием пассажирских нарт. Хорошая возможность не только покататься, но и полюбоваться пейзажами. Районы катания: Вилючинский перевал, Авачинский перевал, сопка Бархатная.
Можно ли приехать раньше программы?

Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.

Как правильно купить авиабилеты на программу?

При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой.

Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.

Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее. Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе — из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.

Последний день программы — это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.

Какая именно нужна мед. страховка?

Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд\катание вне трасс\катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно! Наличие мед. страховки обязательно всем участникам программы.

Какая разница во времени?

С Москвой +9 часов. Если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.

Какие дополнительные затраты могут возникнуть?

В стоимость программы включены все основные затраты — размещение в отелях, питание, трансферы и сопровождение. Но билеты на входы в термальные бассейны или горячие источники, активности в свободные дни нужно оплачивать на месте. Также вам, вероятно, захочется купить морепродукты в качестве гостинцев с Камчатки:)

Когда лучше прибывать в 1-й день тура и уезжать в последний?

Прибывать и уезжать вы можете в любое время на свое усмотрение. Мы встретим в аэропорту в первый день и проводим на рейс в последний день тура, независимо от времени рейса. Нам только понадобится информация о времени и номере рейса прилета/вылета на/с Камчатку/и, чтобы заранее спланировать трансфер.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
21 фев 2024
Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)
О
3 сен 2023
Спасибо организатору!
Н
28 авг 2022
Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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