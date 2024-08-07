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не пригодился, с собой можно было ничего не брать. Каждый день рыбные блюда - уха, рыба в кляре, рыба соленая, рыбные котлетки и даже рыбные пельмени. Завтраки, обеды\перекусы, ужины. Всегда были гарнир, мясное, суп, овощи. Первый день, остановка в Козыревске. Несмотря на то, что это еще не палатка в лагере, но и не привычный гостевой дом, эдакий маленький деревянный домик для двоих-четверых, по размеру с купе поезда - две кровати и столик посередке. На участке банька, где можно помыться, ужин в беседке. Как только все собрались, ужин уже приготовили повара, которые с нами ездили весь тур. После ужина хозяйка гостевого дома рассказала историю Толбачинского извержения. Второй день, подъем на конусы, в цифрах высота небольшая, но виды открываются уже потрясающие. Подъем очень крутой, но не слишком долгий, минут 15-20. Наверху очень ветрено. После спуска, уставшие напились чаю, наелись бутербродами, разными нарезками, сладостями. Дальше поставили лагерь неподалеку, в Мертвом лесу. На территории уже построены деревянные туалеты. Уже хотели расслабиться и развалиться, как гиды заикнулись про еще один кратер "Звезда". Подуставшие и насытившиеся красотами, все равно, на азарте все собрались и пошли. Дальше спойлерить не буду, но это был еще один новый формат в путешествии) Вечером полноценный ужин в палатке-кухне, шашлыки, посиделки у костра, с компанией повезло, люди добрые, интересные и веселые. На следующий день большой подъем на Плоский Толбачик, подъем безопасный, налегке, с собой был небольшой рюкзак с едой, водой, курткой. Но не сказать, чтобы очень легкий, бывали большие равнинные участки, бывали крутые подъемы, все равно уставали ноги, местами шли с отдышкой. Делали необходимые привалы, перекусы. Конечно же, вершина, до которой мы дошли, с великолепным видом. По пути были еще конусы, теплые, на которые мы заходили. Вечером ужин в лагере и свободный отдых. Четвертый день - гостевой дом в Малках. Хороший деревянный домик, с теплым душем в номерах, розетки, кровати и все блага цивилизации. Как раз то, что нужно после двух дней лагеря. Сплав по реке утром. Грести не нужно, вода сама несет, гид только задает направление. Длился сплав 6 часов, с двумя промежуточными выходами на берег, попить чайку, перекусить и туалет. На одной из остановок увидели первого медвежонка, на противоположном берегу, очень близко. В тот день шел дождь и больше мы их не увидели, но по всем берегам была примята трава у воды - тропы медведей. Во время сплава на всех были выданы удочки, можно было порыбачить. Разбили лагерь прямо на берегу. Второй день сплава, еще около 6 часов. На второй день проходили через пороги. Прошло все безопасно и с большим удовольствием, словно аттракцион. На долгожданном берегу стояла наша протопленная вахтовка, горячий чай, еда, и дорога домой. Все было хорошо сбалансировано: только устаешь ехать - тут тебе и банька, и ужин, только устаешь от палатки - заселение в дом и теплый душ, только устаешь подниматься - перекус. Из снаряжения и одежды, которые были описаны организатором - ничего лишнего, все пригодилось. От себя еще хочется добавить: если есть, пригодились рации на семью, поскольку в лесу связи не будет никакой, удобно и безопасно держать связь, когда кто-то отходил; на защите от воды экономить не стоит, костюм, дождевик должны быть рассчитаны на длительное нахождение под дождем, погоду вам никакой организатор не организует); водозащитный чехол для телефона на сплав; каталитическая грелка, спасала после длительного дождя на сплаве; сигналы охотника, у гидов были свои, но лишним не будет, ночевалось с ними спокойнее.