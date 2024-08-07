скидка
8%
5 дней
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
13 авг в 10:00
17 авг в 10:00
9060083 352₽ за человека
5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
3 сен в 10:00
от 72 900₽ за человека
5 дней
Камчатка: Толбачик и Эссо
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
13 июл в 10:00
от 48 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААртем7 августа 2024Тур оказался просто великолепным! Прекрасные гиды, повара, водители. Команда тоже подобралась что надо - все ребята молодые, веселые и со
- ААнастасия20 июля 2024Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
- ААлександр6 июля 2024Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант. Спасибо вам большое. Надеюсь где нибудь увижу вас на других маршрутах.)) Спасибо за маленькое, но очень яркое приключение.
- ЮЮлия10 ноября 2023Камчатка: Толбачик и ЭссоОрганизация тура на высшем уровне, встретили в аэропорту, заселили и сопровождали на всем протяжении тура! Спасибо вам огромное за вашу работу
- ЕЕкатерина1 октября 2023Камчатка: Толбачик и ЭссоБыли в туре на Камчатку. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, был только один дождливый день,
- РРуслан25 сентября 2023Камчатка: Толбачик и ЭссоВсе тоже на высшем уровне, информирование соответствовало условиям похода, все трансферы и встречи проводы тоже всё вовремя. Все было без напрягов проблем.
- ААлена29 января 2023Очень понравился тур! Питание было отличное на протяжении всего тура, здоровое, а главное, что нам о нём не приходилось заботиться, ИРП
- ААлексей17 августа 2022Отличный тур для тех, кто хочет составить свое мнение о Камчатке за короткие, но очень насыщенные 5 дней без рюкзаков.
- ААлександра30 июля 2022Безумно понравилась программа, вначале подумала, что будет не комфортно из-за того, что группа к которой я присоединилась, уже ездила вместе
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «5-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в августе 2024
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