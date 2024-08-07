Авторские 5-дневные туры в Петропавловск-Камчатский

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Петропавловске-Камчатском, цены от 48 000 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
На автобусе
скидка
8%
3 отзыва
5 дней
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
13 авг в 10:00
17 авг в 10:00
9060083 352 за человека
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Пешая
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
3 сен в 10:00
от 72 900 за человека
Камчатка: Толбачик и Эссо
Пешая
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Камчатка: Толбачик и Эссо
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
13 июл в 10:00
от 48 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Артем
    7 августа 2024
    По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
    Тур оказался просто великолепным! Прекрасные гиды, повара, водители. Команда тоже подобралась что надо - все ребята молодые, веселые и со
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    многими сильно подружились! Программа тура тоже оказалась выше всяких похвал. Открыли для себя Камчатку с разных сторон - вулканы, гейзеры, медведи, тихий океан. Рекомендую тур на все 100!

    Тур оказался просто великолепным! Прекрасные гиды, повара, водители. Команда тоже подобралась что надо - все ребятаТур оказался просто великолепным! Прекрасные гиды, повара, водители. Команда тоже подобралась что надо - все ребятаТур оказался просто великолепным! Прекрасные гиды, повара, водители. Команда тоже подобралась что надо - все ребятаТур оказался просто великолепным! Прекрасные гиды, повара, водители. Команда тоже подобралась что надо - все ребятаТур оказался просто великолепным! Прекрасные гиды, повара, водители. Команда тоже подобралась что надо - все ребятаТур оказался просто великолепным! Прекрасные гиды, повара, водители. Команда тоже подобралась что надо - все ребятаТур оказался просто великолепным! Прекрасные гиды, повара, водители. Команда тоже подобралась что надо - все ребятаТур оказался просто великолепным! Прекрасные гиды, повара, водители. Команда тоже подобралась что надо - все ребятаТур оказался просто великолепным! Прекрасные гиды, повара, водители. Команда тоже подобралась что надо - все ребятаТур оказался просто великолепным! Прекрасные гиды, повара, водители. Команда тоже подобралась что надо - все ребята
  • А
    Анастасия
    20 июля 2024
    Знакомство с Камчаткой за 5 дней
    Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
    Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любилиОрганизация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили
  • А
    Александр
    6 июля 2024
    Знакомство с Камчаткой за 5 дней
    Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант. Спасибо вам большое. Надеюсь где нибудь увижу вас на других маршрутах.)) Спасибо за маленькое, но очень яркое приключение.
    Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант
  • Ю
    Юлия
    10 ноября 2023
    Камчатка: Толбачик и Эссо
    Организация тура на высшем уровне, встретили в аэропорту, заселили и сопровождали на всем протяжении тура! Спасибо вам огромное за вашу работу
  • Е
    Екатерина
    1 октября 2023
    Камчатка: Толбачик и Эссо
    Были в туре на Камчатку. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, был только один дождливый день,
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    но организаторы заранее поменяли дни местами, чтобы было комфортно. Кормили на убой. Докупали еду в магазинах, на всякий случай, но это было лишним, и так не влезало, все пришлось брать домой) В гостиницах кормили местной едой, в турприют с нами приехала повар Наталья, питались домашней едой, прям очень вкусно. На восхождениях давали сытный перекус. Поэтому голодными точно не останетесь. А красоты Камчатки вообще не описать, эмоций на год. Тур очень разнообразный. Увидели и Тихий океан, касаток, евражек, торбоганов и других животных, и конечно вулканы. Услышали расскажи местных народов, песни гончих псов, искупались в термальных источниках. Но хоть и тур называется лайт, подъемы в гору все равно есть, учитывайте свою физическую подготовку!

    Были в туре на Камчатку. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, былБыли в туре на Камчатку. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, былБыли в туре на Камчатку. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, былБыли в туре на Камчатку. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, былБыли в туре на Камчатку. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, былБыли в туре на Камчатку. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, былБыли в туре на Камчатку. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, былБыли в туре на Камчатку. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, былБыли в туре на Камчатку. Всем рекомендую. Организация что надо, с погодой нам очень повезло, был
  • Р
    Руслан
    25 сентября 2023
    Камчатка: Толбачик и Эссо
    Все тоже на высшем уровне, информирование соответствовало условиям похода, все трансферы и встречи проводы тоже всё вовремя. Все было без напрягов проблем.
    Все тоже на высшем уровне, информирование соответствовало условиям похода, все трансферы и встречи проводы тоже всё
  • А
    Алена
    29 января 2023
    По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
    Очень понравился тур! Питание было отличное на протяжении всего тура, здоровое, а главное, что нам о нём не приходилось заботиться, ИРП
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    не пригодился, с собой можно было ничего не брать. Каждый день рыбные блюда - уха, рыба в кляре, рыба соленая, рыбные котлетки и даже рыбные пельмени. Завтраки, обеды\перекусы, ужины. Всегда были гарнир, мясное, суп, овощи. Первый день, остановка в Козыревске. Несмотря на то, что это еще не палатка в лагере, но и не привычный гостевой дом, эдакий маленький деревянный домик для двоих-четверых, по размеру с купе поезда - две кровати и столик посередке. На участке банька, где можно помыться, ужин в беседке. Как только все собрались, ужин уже приготовили повара, которые с нами ездили весь тур. После ужина хозяйка гостевого дома рассказала историю Толбачинского извержения. Второй день, подъем на конусы, в цифрах высота небольшая, но виды открываются уже потрясающие. Подъем очень крутой, но не слишком долгий, минут 15-20. Наверху очень ветрено. После спуска, уставшие напились чаю, наелись бутербродами, разными нарезками, сладостями. Дальше поставили лагерь неподалеку, в Мертвом лесу. На территории уже построены деревянные туалеты. Уже хотели расслабиться и развалиться, как гиды заикнулись про еще один кратер "Звезда". Подуставшие и насытившиеся красотами, все равно, на азарте все собрались и пошли. Дальше спойлерить не буду, но это был еще один новый формат в путешествии) Вечером полноценный ужин в палатке-кухне, шашлыки, посиделки у костра, с компанией повезло, люди добрые, интересные и веселые. На следующий день большой подъем на Плоский Толбачик, подъем безопасный, налегке, с собой был небольшой рюкзак с едой, водой, курткой. Но не сказать, чтобы очень легкий, бывали большие равнинные участки, бывали крутые подъемы, все равно уставали ноги, местами шли с отдышкой. Делали необходимые привалы, перекусы. Конечно же, вершина, до которой мы дошли, с великолепным видом. По пути были еще конусы, теплые, на которые мы заходили. Вечером ужин в лагере и свободный отдых. Четвертый день - гостевой дом в Малках. Хороший деревянный домик, с теплым душем в номерах, розетки, кровати и все блага цивилизации. Как раз то, что нужно после двух дней лагеря. Сплав по реке утром. Грести не нужно, вода сама несет, гид только задает направление. Длился сплав 6 часов, с двумя промежуточными выходами на берег, попить чайку, перекусить и туалет. На одной из остановок увидели первого медвежонка, на противоположном берегу, очень близко. В тот день шел дождь и больше мы их не увидели, но по всем берегам была примята трава у воды - тропы медведей. Во время сплава на всех были выданы удочки, можно было порыбачить. Разбили лагерь прямо на берегу. Второй день сплава, еще около 6 часов. На второй день проходили через пороги. Прошло все безопасно и с большим удовольствием, словно аттракцион. На долгожданном берегу стояла наша протопленная вахтовка, горячий чай, еда, и дорога домой. Все было хорошо сбалансировано: только устаешь ехать - тут тебе и банька, и ужин, только устаешь от палатки - заселение в дом и теплый душ, только устаешь подниматься - перекус. Из снаряжения и одежды, которые были описаны организатором - ничего лишнего, все пригодилось. От себя еще хочется добавить: если есть, пригодились рации на семью, поскольку в лесу связи не будет никакой, удобно и безопасно держать связь, когда кто-то отходил; на защите от воды экономить не стоит, костюм, дождевик должны быть рассчитаны на длительное нахождение под дождем, погоду вам никакой организатор не организует); водозащитный чехол для телефона на сплав; каталитическая грелка, спасала после длительного дождя на сплаве; сигналы охотника, у гидов были свои, но лишним не будет, ночевалось с ними спокойнее.

  • А
    Алексей
    17 августа 2022
    Знакомство с Камчаткой за 5 дней
    Отличный тур для тех, кто хочет составить свое мнение о Камчатке за короткие, но очень насыщенные 5 дней без рюкзаков.
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    Все продумано отличные инструктора, питание, но надо иметь ввиду, что проживание в хостелах. Еще погода может быть пасмурная, поэтому можете не все успеть увидеть, но у организаторов есть запасные варианты!

  • А
    Александра
    30 июля 2022
    По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
    Безумно понравилась программа, вначале подумала, что будет не комфортно из-за того, что группа к которой я присоединилась, уже ездила вместе
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    около недели, однако это не помешало наладить со всеми контакт, насладиться природой. Гиды были просто замечательные, постоянно помогали, рассказывали, что было не понятно и уважительно относились. Повара очень вкусно готовили и также интересовались моим самочувствием. Тур был очень наполненный, несмотря на большие переезды, удалось получить большое количество эмоций, а во время поездок наслаждаться видами и вспоминать то, что уже увидели.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «5-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в августе 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 48 000 до 83 352 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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