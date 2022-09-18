Активные выходные в Карелии

У вас всего три дня на то, чтобы посмотреть все главные достопримечательности Карелии

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3 отзыва
У вас всего три дня на то, чтобы посмотреть все главные достопримечательности Карелии? Вы хотите получить дозу адреналина, классных фотографий и при этом никаких скучных экскурсий! Тогда это ваш выбор! Отлично подходят любителям экстрима и тем, кто любит совмещать приятное с полезным. Карелия славится своей природой, познакомьтесь с ней еще глубже.
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
Активные выходные в Карелии
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Что вас ожидает 🤩

Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с её визитной карточкой — Мраморным каньоном
Путешествие на ретропоезде
Путешествие на ретропоезде
При желании окунёмся в дух исторического путешествия и отправимся в Сортавалу на настоящем паровозе со старинными интерьерами
Александро-Свирский монастырь
Александро-Свирский монастырь
Полюбуемся одним из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России, которому уже почти 500 лет
Программы отдыха на выбор
Программы отдыха на выбор
По желанию – от спокойного с прогулками по городу или плаванием на каноэ до драйва джип-тура и треккинга с хаски!
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
В самой веселой деревне Карелии нас ждет интерактивная программа и домашняя выпечка

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск

07:00 – 07:25 Отправление автобуса.

09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.

10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.

Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.

12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.

На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.

13:30 Обед.

Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.

15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.

Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.

Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца.

18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура.

Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».

Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны».

Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово.

А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.

И, конечно же, вас не отпустят без карельской домашней выпечки с чаем на родниковой водичке!

21:00 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время.

Стоимость ужина не входит в стоимость тура.

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск
2 день

Экскурсия на выбор

08:00 Завтрак в отеле

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.

Вы можете выбрать самостоятельно программу которая придется по душе именно вам: провести свободное время в столице Карелии – Петрозаводске, попробовать уникальную карельскую кухню в многочисленных кафе города или воспользоваться одной из программ на выбор:

  • сплав по реке Шуя;
  • экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач;
  • прогулка на каноэ по озеру Белое;
  • треккинг с собаками хаски;
  • катание на квадроциклах.

Дополнительные программы не входят в стоимость тура и оплачиваются по желанию в момент бронирования тура.

Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Экскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выбор
3 день

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

08:00 Завтрак в отеле.

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.

09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.

12:30 Обед в кафе.

14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.

У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).

15:00 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.

Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.

К северу от озера расположен заброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.

У входа вас встретит лицензированный гид от парка, с которым вы проследуете на экскурсию.

Какие еще есть развлечения:

  • «Подземная Рускеала» – новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом;
  • тайные тропы земли Калевала – это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса;
  • водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь;
  • троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год;
  • а еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.

Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” включены в стоимость тура.
Дополнительные услуги парка не включены в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.

17:20 Отправление ретро-поезда из “Рускеала”.

Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.

18:00 Выезд автобуса из горного парка.

Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.

Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.

19:00 Встреча у вокзала в Сортавале туристов с ретропоезда. Отправление в Санкт-Петербург.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи. Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1
Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн109501465010350
Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика119501538011350
Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос139501838013350
Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн194502975018850

Варианты проживания

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"

2 ночи

Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн"

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

2 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

2 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)

2 ночи

Премиум-отели в г. Петрозаводск. Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия", "13 стульев", "Онежский замок", "Северная", "Гостеприимство" (Саквояж)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Завтраки в отеле (кроме категории “Стандарт”)
  • Посещение Александро-Свирского монастыря, Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода,фирменного магазина при форелевом хозяйстве
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Входные билеты в Олонецкий музей
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Входные билеты в горный парк “Рускеала”
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
  • Сплав по реке Шуя: 2000 р. взр., 1500 р. дети до 17 лет включительно
  • Джип-тур на вулкан Гирвас и водопад Кивач: 8500 при группе 3 чел., 11500 при группе 2 чел.
  • Прогулка на каноэ по озеру Белое: 6700 р. /чел. (минимальная группа 2 человека)
  • Трекинг с собаками хаски: 2500 руб. чел.
  • Катание на квадроциклах: 6500 - один человек на квадроцикле, 4500 – стоимость за человека при условии два человека на одном квадроцикле.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 350 – 450 р.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет – 300 руб. /чел. Дети до 7 лет – бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры – 250 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур. Страховку можно оформить у менеджера.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 7900
Школьники600
Студенты450
60+450
ВОВ, инвалиды 1 группы 900

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Какие дополнительные программы отдыха можно выбрать на 2-й день тура?

1 ВАРИАНТ Сплав по реке Шуя (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Сплав по участку реки 8 км с 3 порогами 1-2-й категории сложности.

Программа тура:

  • Выезд от гостиницы «Питер Инн» (рядом со зданием ж/д вокзала) к началу сплава м. Юманишки (1 час).
  • Инструктаж по технике безопасности – выдача снаряжения (спасательные жилеты, шлемы).
  • Сплав на рафтах по реке Шуя – 8 км (1,5 — 2 час).
  • Прибытие в местечко Поляна – сдача снаряжения – переодевание.
  • Пикник у костра, включающий в себя уху с зеленью, макароны по-флотски, нарезку овощную (помидоры, огурцы), хлеб, минеральную воду, чай, кофе, печенье или сухари.
    Для взрослых – алкоголь: 50 гр. водки и 50 гр. вина на человека.
  • Трансфер в г. Петрозаводск (1 час).

В стоимость тура включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.

Внимание: В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе)
Начало программы в: 10.00 и в 13.30 (при наборе группы)Сезон рафтинга начинается с середины мая.

2 ВАРИАНТ Экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач (оплачивается дополнительно при покупке тура).

9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам. Завтрак в кафе города – по желанию (не входит в стоимость).

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.

10.30 Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова озера Кончезера, открывающихся с горы Сампо.

Эта возвышенность была так названа после съемок в 1959 году одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала.

Сампо – это чудесная мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.

11.00 Остановка в местечке Марциальные воды – первом Российском курорте, основанном в 1719 году по указу Петра 1.

Вода из целебных источников и сегодня широко используется в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.

У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.

12.30 ГЭС и вулкан Гирвас – спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС – скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период формирования земной коры.

13.00 Начало внедорожной части нашего маршрута – вдоль русла Пионерного канала.

Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.

Клиенты садятся за руль. Инструктор присутствует в каждой машине и следит за безопасностью на маршруте.

Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую скорость движения.

Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге.

Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.

14.00 Привал и пикник на красивом берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.

Аромат жаренного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждает аппетит.

И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб.

В завершение пикника – чай или кофе с пряниками. (Либо обед в кафе.)

16.00 Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог – место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».

17.00 Посещение заповедника «Кивач», осмотр водопада Кивач на реке Суна – одной из самых крупных карельских рек.

Высота водопада около 11 метров (вода падает с нескольких уступов).

Это третий по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского и водопада Большой Янискенгас в Мурманской области).

Посетим дендрарий и музей карельской природы.

18.00 Выезд в г. Петрозаводск.

19.00 Прибытие в Петрозаводск.

3 ВАРИАНТ Прогулка на каноэ по озеру Белое (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Прогулка на каноэ по лесному озеру перенесет вас во времена освоения Дикого Запада, ведь именно оттуда пришли к нам эти удивительные лодки.

Незабываемые ощущения от управления каноэ, обед под открытым небом и полное единение с природой. Откройте для себя весь спектр карельской экзотики.

Программа тура:

  • Трансфер от Вашего отеля в Карьяла парк.
  • Общий сбор и брифинг по технике безопасности в Карьяла Парк.
  • Трансфер к оз. Белое.
  • Прогулки на каноэ по оз. Белое (1,5 часа).
  • Перекус (чаепитие с выпечкой).
  • Купание (в зависимости от сезона).
  • Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.

4 ВАРИАНТ Треккинг с собаками хаски (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Хаски – удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, созданные для общения.

Их радостные мордочки и разноцветно веселые глаза встретят Вас в нашем питомнике.

Лучший способ познакомиться с хаски – это отправиться с нами в небольшой треккинг по берегу реки Шуя.

Во время прогулки вы станете единой командой с пушистым напарником и навсегда запомните этот день.

Программа тура:

  • Трансфер от Вашего отеля в Карьяла парк;
  • Встреча гостей в Карьяла Парке;
  • Экскурсия по питомнику собак породы Сибирский хаски;
  • Инструктаж по технике безопасности;
  • Треккинг с собаками по красивейшему лесу вдоль реки Шуя (3 км);
  • Чаепитие с выпечкой;
  • Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
Для детей старше 6 лет.

5 ВАРИАНТ Катание на квадроциклах (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Программа "Ёлки-палки" подойдет для новичков и для тех, кто уже пробовал себя в квадроисториях.

Инструктаж и старт программы происходит у нас на базе.

Экипировку по вашим размерам подберет инструктор.

После обучения стартуем по берегу реки Шуя, протекающей в сосновом лесу, и лесными дорогами проберемся на заброшенный песчаный карьер.

Смена пейзажей и рельефа никого не оставит равнодушным.

Программа даст возможность каждому почувствовать себя покорителем бездорожья на квадроцикле и подготовит к новым приключениям в стиле "квадро".

По возвращению на базу всех ждет карельское чаепитие с выпечкой и обменом впечатлениями по горячим следам.

Программа тура:

  • Трансфер от Вашего отеля в Карьяла парк;
  • Встреча в Карьяла Парк;
  • Общий брифинг;
  • Теория и основные правила управления квадроциклом и инструктаж по технике безопасности;
  • Подбор экипировки;
  • Практические занятия – базовый курс управления квадроциклом;
  • Движение по маршруту;
  • Сдача снаряжения и переодевание;
  • Чаепитие с выпечкой;
  • Трансфер в Петрозаводск.
Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

06:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.

07:25 Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.

По программе:

  • по основной программе туристы перемещаются на групповом автобусе;
  • по дополнительным программам за отдельную плату во второй день трансфер забирает туристов от отеля;
  • если из Рускеала Вы решили отправиться на ретропоезде, то совершаете эту поездку самостоятельно, а в 19.00 Вас встретит туристический автобус на вокзале г. Сортавала
    В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
    Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.

В последний день тура:

19:00 Выезд в г. Санкт Петербург

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:30 – м. Озерки.

Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
18 сен 2022
все хорошо
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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