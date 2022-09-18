07:00 – 07:25 Отправление автобуса.
09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.
10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.
Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.
12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.
На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.
13:30 Обед.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.
15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.
Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца.
18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура.
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».
Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны».
Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь – здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово.
А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.
И, конечно же, вас не отпустят без карельской домашней выпечки с чаем на родниковой водичке!
21:00 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время.
Стоимость ужина не входит в стоимость тура.
08:00 Завтрак в отеле
Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
Вы можете выбрать самостоятельно программу которая придется по душе именно вам: провести свободное время в столице Карелии – Петрозаводске, попробовать уникальную карельскую кухню в многочисленных кафе города или воспользоваться одной из программ на выбор:
Дополнительные программы не входят в стоимость тура и оплачиваются по желанию в момент бронирования тура.
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».
08:00 Завтрак в отеле.
Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
12:30 Обед в кафе.
14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.
У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).
15:00 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.
К северу от озера расположен заброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.
У входа вас встретит лицензированный гид от парка, с которым вы проследуете на экскурсию.
Какие еще есть развлечения:
Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” включены в стоимость тура.
Дополнительные услуги парка не включены в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.
17:20 Отправление ретро-поезда из “Рускеала”.
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.
18:00 Выезд автобуса из горного парка.
Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.
19:00 Встреча у вокзала в Сортавале туристов с ретропоезда. Отправление в Санкт-Петербург.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи. Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Стандарт отель (без завтрака): Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
|10950
|14650
|10350
|Комфорт отели: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
|11950
|15380
|11350
|Премиум отели: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
|13950
|18380
|13350
|Номера полулюкс в отелях: Космос, Фрегат, Питер Инн
|19450
|29750
|18850
Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Премиум-отели в г. Петрозаводск. Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Для дополнительных программ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|900
|Школьники
|600
|Студенты
|450
|60+
|450
|ВОВ, инвалиды 1 группы
|900
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
1 ВАРИАНТ Сплав по реке Шуя (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Сплав по участку реки 8 км с 3 порогами 1-2-й категории сложности.
Программа тура:
В стоимость тура включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.
Внимание: В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе)
Начало программы в: 10.00 и в 13.30 (при наборе группы)Сезон рафтинга начинается с середины мая.
2 ВАРИАНТ Экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач (оплачивается дополнительно при покупке тура).
9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам. Завтрак в кафе города – по желанию (не входит в стоимость).
Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.
10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.
10.30 Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова озера Кончезера, открывающихся с горы Сампо.
Эта возвышенность была так названа после съемок в 1959 году одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала.
Сампо – это чудесная мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.
11.00 Остановка в местечке Марциальные воды – первом Российском курорте, основанном в 1719 году по указу Петра 1.
Вода из целебных источников и сегодня широко используется в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.
У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.
12.30 ГЭС и вулкан Гирвас – спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС – скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период формирования земной коры.
13.00 Начало внедорожной части нашего маршрута – вдоль русла Пионерного канала.
Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.
Клиенты садятся за руль. Инструктор присутствует в каждой машине и следит за безопасностью на маршруте.
Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую скорость движения.
Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге.
Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.
14.00 Привал и пикник на красивом берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.
Аромат жаренного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждает аппетит.
И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб.
В завершение пикника – чай или кофе с пряниками. (Либо обед в кафе.)
16.00 Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог – место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».
17.00 Посещение заповедника «Кивач», осмотр водопада Кивач на реке Суна – одной из самых крупных карельских рек.
Высота водопада около 11 метров (вода падает с нескольких уступов).
Это третий по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского и водопада Большой Янискенгас в Мурманской области).
Посетим дендрарий и музей карельской природы.
18.00 Выезд в г. Петрозаводск.
19.00 Прибытие в Петрозаводск.
3 ВАРИАНТ Прогулка на каноэ по озеру Белое (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Прогулка на каноэ по лесному озеру перенесет вас во времена освоения Дикого Запада, ведь именно оттуда пришли к нам эти удивительные лодки.
Незабываемые ощущения от управления каноэ, обед под открытым небом и полное единение с природой. Откройте для себя весь спектр карельской экзотики.
Программа тура:
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
4 ВАРИАНТ Треккинг с собаками хаски (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Хаски – удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, созданные для общения.
Их радостные мордочки и разноцветно веселые глаза встретят Вас в нашем питомнике.
Лучший способ познакомиться с хаски – это отправиться с нами в небольшой треккинг по берегу реки Шуя.
Во время прогулки вы станете единой командой с пушистым напарником и навсегда запомните этот день.
Программа тура:
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.
Для детей старше 6 лет.
5 ВАРИАНТ Катание на квадроциклах (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Программа "Ёлки-палки" подойдет для новичков и для тех, кто уже пробовал себя в квадроисториях.
Инструктаж и старт программы происходит у нас на базе.
Экипировку по вашим размерам подберет инструктор.
После обучения стартуем по берегу реки Шуя, протекающей в сосновом лесу, и лесными дорогами проберемся на заброшенный песчаный карьер.
Смена пейзажей и рельефа никого не оставит равнодушным.
Программа даст возможность каждому почувствовать себя покорителем бездорожья на квадроцикле и подготовит к новым приключениям в стиле "квадро".
По возвращению на базу всех ждет карельское чаепитие с выпечкой и обменом впечатлениями по горячим следам.
Программа тура:
В первый день тура:
06:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
07:25 Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.
По программе:
В последний день тура:
19:00 Выезд в г. Санкт Петербург
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – м. Озерки.
Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!