Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу

Думаете, где необычно провести новогодние каникулы

Думаете, где необычно провести новогодние каникулы? Как насчет стильного глэмпинга на острове в самой живописной части Ладожского озера? Вдали от шумного города, с активной программой и погружением в чарующую зимнюю красоту самого большого озера Европы.

Эта программа отлично подойдет для зимних каникул в кругу семьи или друзей: стильные и теплые шатры в сосновом бору рассчитаны на двух-трёх человек. Днем вас ждут прогулки на свежем воздухе и зимние развлечения.

А по вечерам можно отдыхать у камина в шатре-ресторане с панорамным видом на заснеженную Ладогу, любоваться звездным небом или устраивать карельское spa в бане-фурако прямо на берегу озера.
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Ближайшие даты:
30
дек
2
янв
5
янв

Что вас ожидает 🤩

Купольный глэмпинг
Купольный глэмпинг
Вы будете проживать в уютных купольных шатрах на острове в окружении соснового леса
Щенячий восторг
Щенячий восторг
Пообщаетесь с дружелюбными хаски и даже сможете самостоятельно пройти маршрут на собачьей упряжке
Незабываемый Новый год
Незабываемый Новый год
Встретьте этот праздник в теплой компании с танцами, конкурсами и карельскими блюдами
С ветерком по озеру
С ветерком по озеру
Промчитесь на аэролодках по Ладожскому озеру — самому большому озеру Европы!
Увлекательный мастер-класс
Увлекательный мастер-класс
Вы вместе с профессиональным шеф-поваром самостоятельно приготовите карельские калитки
Уникальный ретро-поезд
Уникальный ретро-поезд
Прокатитесь на туристическом поезде на паровой тяге – «Рускеальском экспрессе»

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Карелию. Музей-крепость и катание на собачьих упряжках

Прибытие в г. Санкт-Петербург строго до 9 утра. Встреча на Московском вокзале.

После встречи на вокзале г. Санкт-Петербурга вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в город Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места Северной Карелии.

*Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.

Первой остановкой на маршруте станет музей-крепость «Корела».

Крепость Корела XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) – объект культурного наследия федерального значения.

Корела известна как место заточения семьи Емельяна Пугачева, а в современной истории это место можно увидеть в начальных кадрах культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и в клипе группы Наутилус Помпилиус.

Далее вы отправитесь в питомник хаски для знакомства с его главными обитателями – Сибирскими и Аляскинскими хаски.

Вам расскажут об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, вы узнаете много нового о мире гонок на упряжках.

Во время пребывания в питомнике вы пройдете маршрут 2,5 км на собачьей упряжке, в качестве каюра или почетного пассажира.

Одновременно на маршрут выходит 4-5 упряжек, остальные участники в это время могут фотографироваться с собаками, общаться с ними и владельцами питомника.

Пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.

Приезжайте и увезите с собой частичку их силы, спокойствия и доброты!

К вечеру вы прибудете на пристань Сортавалы, откуда на аэролодках отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути).

Здесь вас ждет размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.

Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.

Прибытие в Карелию. Музей-крепость и катание на собачьих упряжкахПрибытие в Карелию. Музей-крепость и катание на собачьих упряжкахПрибытие в Карелию. Музей-крепость и катание на собачьих упряжкахПрибытие в Карелию. Музей-крепость и катание на собачьих упряжкахПрибытие в Карелию. Музей-крепость и катание на собачьих упряжкахПрибытие в Карелию. Музей-крепость и катание на собачьих упряжкахПрибытие в Карелию. Музей-крепость и катание на собачьих упряжках
2 день

Новый год в карельских традициях

После завтрака вас ждет маршрут в сопровождении гида вглубь острова Хавус (продолжительность около 4-х часов).

Вы пройдете природной тропой по карельской тайге пешком, на лыжах или снегоступах (в зависимости от снежного покрова).

Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.

Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»).

С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.

Недалеко от скалы на оборудованной площадке для вас будет организован обед-пикник с копченой форелью и местными ягодами к чаю.

После пикника вы продолжите лесную прогулку и вернетесь в глэмпинг, где вас ждет анимационная программа.

Вы поучаствуете в интерактивном квесте, посвященном традициям встречи Нового года в Карелии и в других северных регионах и странах.

Узнаете как называют Деда Мороза в Карелии и Финляндии, послушаете народную музыку карел и сможете попробовать поиграть на традиционных инструментах.

Перед началом праздничной программы у вас будет свободное время, чтобы немного отдохнуть, переодеться и приготовиться к встрече Нового года!

Примерно к 22 часам вы соберетесь в большом панорамном куполе за праздничным столом.

Вас ждет живая музыка и банкет с блюдами карельской и русской кухни.

* Для дат 2.01 и 5.01 после квеста будет ужин от шеф-повара и далее свободное время в большом куполе (настольные игры, просмотр фильмов и т. п.)

Новый год в карельских традицияхНовый год в карельских традицияхНовый год в карельских традицияхНовый год в карельских традицияхНовый год в карельских традицияхНовый год в карельских традицияхНовый год в карельских традициях
3 день

Зимняя Ладога

После позднего завтрака вас ожидает кульминация программы.

Вы отправитесь на кольцевой маршрут на аэролодках по Ладожскому озеру — самому большому озеру Европы!

Зимой Ладога особенно прекрасна и часто недооценена.

Мало кто видел Ладожские шхеры, украшенные зимним покрывалом.

Вы увидите знаменитые скальные острова, покрытые ледовыми наплесками, причудливо сформированными ветром и водой, а также несколько так называемых «рифовых гор».

Во время путешествия вы подниметесь на обзорную точку с панорамным видом.

Это место неспроста называют «крышей Ладоги»: отсюда открывается великолепный вид на бескрайние просторы шхерного района и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).

На маршруте у вас будет горячий обед на природе.

До наступления темноты вы вернетесь в глэмпинг.

У вас будет еще время для активностей на выбор: снегоступы, финские санки, лыжи (по желанию).

Далее вас будет ждать ужин от шеф-повара и вечерний досуг в большом куполе за настольными играми или просмотром фильмов.

При желании и за доп. плату вы можете заказать баню-фурако (до 4 человек одновременно).

Зимняя ЛадогаЗимняя ЛадогаЗимняя ЛадогаЗимняя ЛадогаЗимняя ЛадогаЗимняя ЛадогаЗимняя ЛадогаЗимняя Ладога
4 день

Горный парк «Рускеала». Завершение программы

Утром, сразу после завтрака для всех желающих будет организован мастер-класс по приготовлению традиционной карельской выпечки — калиток.

Профессиональный повар поделится секретами приготовления теста и правильной лепки,а также расскажет про главный ингредиент удачной калитки: различные варианты начинок.

Вы попробуете самостоятельно приготовить калитки и тут же сможете попробовать что получилось!

После мастер-класса у вас будет время, чтобы собраться и далее вы отправитесь на аэролодке на причал в Сортавалу, где вас уже будут ждать микроавтобусы, на которых вы доедете до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).

Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом.

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.

Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.

Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

После экскурсии по горному парку вы пообедаете в кафе и отправитесь обратно в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе».

Это туристический ретро поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.

Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран — главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.

Горный парк «Рускеала». Завершение программыГорный парк «Рускеала». Завершение программыГорный парк «Рускеала». Завершение программыГорный парк «Рускеала». Завершение программыГорный парк «Рускеала». Завершение программыГорный парк «Рускеала». Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. при двухместном размещении:

  • новый год 79 500 руб. /чел. + банкет 3 500 руб. /чел. (обязательный платеж до старта тура);
  • даты после НГ (без банкета и вечернего шоу) 79 500 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение: 20000 руб. /чел.

Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.

Варианты проживания

Глэмпинг «Lago Ladoga»

3 ночи

Вы будете жить в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.

На территории глэмпинга:

  • панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин, внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми;
  • 10 купольных шатров, каждый рассчитан на 2-3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова;
  • стильные и комфортные душевые и туалеты;
  • баня-фурако – подогреваемая открытая купель прямо на берегу озера, здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом;
  • костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение на острове в глэмпинге (3 ночи)
  • Трехразовое питание с блюдами традиционной карельской кухни(кроме завтрака в первый день и ужина в последний день)
  • Новогодний банкет (для даты с 30.12)
  • Развлекательная программа (для даты с 30.12)
  • Праздничная игра-квест, посвященная новогодним традициям
  • Мастер-класс по изготовлению карельских калиток
  • Прокат снаряжения и работа инструкторов (лыжи, санки, снегоступы и т. п.)
  • Все трансферы по программе и экскурсии на аэролодках
  • Услуги гидов, экскурсоводов, шеф-повара, аниматоров и другого персонала глэмпинге
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты в Санкт-Петербург (при необходимости) и ж/д билеты из Сортавалы
  • Одноместное размещение в шатре (по желанию)
  • Аренда бани-фурако (+ 5000 руб. / сеанс, до 4х чел.)
  • Сувениры и доп. услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены;
  • купальные принадлежности (для посещения фурако).

Одежда и обувь:

  • теплую зимнюю куртку и брюки;
  • пуховую куртку или жилетку;
  • 2 пары удобной и теплой обуви;
  • теплую шапку;
  • перчатки или рукавицы;
  • шерстяные носки;
  • термобелье;
  • удобную одежду для глэмпинга.
Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды, которые встретят вас в Санкт-Петербурге и будут с группой на протяжении всей поездки;
  • опытные водители и капитаны будут управлять микроавтобусами и аэролодками на Ладоге;
  • повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни;
  • аниматоры организуют для вас развлекательную программу с квестами, викторинами и музыкальным сопровождением.
Какое питание организовано на время тура?

В стоимость программы входит трехразовое питание, кроме завтрака в первый день программы и ужина в день отъезда, а также праздничный новогодний банкет (для заезда 30 декабря — 2 января). Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. Обед в первый день будет организован в кафе на территории музея-крепости Корела. Во второй и третий дни тура вас ждет горячий обед-пикник с копченой форелью на природе, а в заключительный день тура — в кафе в горном парке «Рускеала».

В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Какой транспорт используется на маршруте?

Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.

Путешествие по Зимней Ладоге будет проходить на аэролодках (посадка по 5-6 чел).

Будет ли мобильная связь?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Какая будет погода?

В начале января на Ладоге дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Также могут быть холодные ветра и метели.

Какие есть скидки на тур?

Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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