1 день

Прибытие в Карелию. Музей-крепость и катание на собачьих упряжках

Прибытие в г. Санкт-Петербург строго до 9 утра. Встреча на Московском вокзале.

После встречи на вокзале г. Санкт-Петербурга вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в город Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места Северной Карелии.

*Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.

Первой остановкой на маршруте станет музей-крепость «Корела».

Крепость Корела XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) – объект культурного наследия федерального значения.

Корела известна как место заточения семьи Емельяна Пугачева, а в современной истории это место можно увидеть в начальных кадрах культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и в клипе группы Наутилус Помпилиус.



Далее вы отправитесь в питомник хаски для знакомства с его главными обитателями – Сибирскими и Аляскинскими хаски.

Вам расскажут об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, вы узнаете много нового о мире гонок на упряжках.

Во время пребывания в питомнике вы пройдете маршрут 2,5 км на собачьей упряжке, в качестве каюра или почетного пассажира.

Одновременно на маршрут выходит 4-5 упряжек, остальные участники в это время могут фотографироваться с собаками, общаться с ними и владельцами питомника.

Пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.

Приезжайте и увезите с собой частичку их силы, спокойствия и доброты!

К вечеру вы прибудете на пристань Сортавалы, откуда на аэролодках отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути).



Здесь вас ждет размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.

Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.