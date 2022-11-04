Прибытие в г. Санкт-Петербург строго до 9 утра. Встреча на Московском вокзале.
После встречи на вокзале г. Санкт-Петербурга вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в город Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места Северной Карелии.
*Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.
Первой остановкой на маршруте станет музей-крепость «Корела».
Крепость Корела XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) – объект культурного наследия федерального значения.
Корела известна как место заточения семьи Емельяна Пугачева, а в современной истории это место можно увидеть в начальных кадрах культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и в клипе группы Наутилус Помпилиус.
Далее вы отправитесь в питомник хаски для знакомства с его главными обитателями – Сибирскими и Аляскинскими хаски.
Вам расскажут об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, вы узнаете много нового о мире гонок на упряжках.
Во время пребывания в питомнике вы пройдете маршрут 2,5 км на собачьей упряжке, в качестве каюра или почетного пассажира.
Одновременно на маршрут выходит 4-5 упряжек, остальные участники в это время могут фотографироваться с собаками, общаться с ними и владельцами питомника.
Пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.
Приезжайте и увезите с собой частичку их силы, спокойствия и доброты!
К вечеру вы прибудете на пристань Сортавалы, откуда на аэролодках отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути).
Здесь вас ждет размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.
Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
После завтрака вас ждет маршрут в сопровождении гида вглубь острова Хавус (продолжительность около 4-х часов).
Вы пройдете природной тропой по карельской тайге пешком, на лыжах или снегоступах (в зависимости от снежного покрова).
Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»).
С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
Недалеко от скалы на оборудованной площадке для вас будет организован обед-пикник с копченой форелью и местными ягодами к чаю.
После пикника вы продолжите лесную прогулку и вернетесь в глэмпинг, где вас ждет анимационная программа.
Вы поучаствуете в интерактивном квесте, посвященном традициям встречи Нового года в Карелии и в других северных регионах и странах.
Узнаете как называют Деда Мороза в Карелии и Финляндии, послушаете народную музыку карел и сможете попробовать поиграть на традиционных инструментах.
Перед началом праздничной программы у вас будет свободное время, чтобы немного отдохнуть, переодеться и приготовиться к встрече Нового года!
Примерно к 22 часам вы соберетесь в большом панорамном куполе за праздничным столом.
Вас ждет живая музыка и банкет с блюдами карельской и русской кухни.
* Для дат 2.01 и 5.01 после квеста будет ужин от шеф-повара и далее свободное время в большом куполе (настольные игры, просмотр фильмов и т. п.)
После позднего завтрака вас ожидает кульминация программы.
Вы отправитесь на кольцевой маршрут на аэролодках по Ладожскому озеру — самому большому озеру Европы!
Зимой Ладога особенно прекрасна и часто недооценена.
Мало кто видел Ладожские шхеры, украшенные зимним покрывалом.
Вы увидите знаменитые скальные острова, покрытые ледовыми наплесками, причудливо сформированными ветром и водой, а также несколько так называемых «рифовых гор».
Во время путешествия вы подниметесь на обзорную точку с панорамным видом.
Это место неспроста называют «крышей Ладоги»: отсюда открывается великолепный вид на бескрайние просторы шхерного района и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
На маршруте у вас будет горячий обед на природе.
До наступления темноты вы вернетесь в глэмпинг.
У вас будет еще время для активностей на выбор: снегоступы, финские санки, лыжи (по желанию).
Далее вас будет ждать ужин от шеф-повара и вечерний досуг в большом куполе за настольными играми или просмотром фильмов.
При желании и за доп. плату вы можете заказать баню-фурако (до 4 человек одновременно).
Утром, сразу после завтрака для всех желающих будет организован мастер-класс по приготовлению традиционной карельской выпечки — калиток.
Профессиональный повар поделится секретами приготовления теста и правильной лепки,а также расскажет про главный ингредиент удачной калитки: различные варианты начинок.
Вы попробуете самостоятельно приготовить калитки и тут же сможете попробовать что получилось!
После мастер-класса у вас будет время, чтобы собраться и далее вы отправитесь на аэролодке на причал в Сортавалу, где вас уже будут ждать микроавтобусы, на которых вы доедете до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).
Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.
Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.
Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
После экскурсии по горному парку вы пообедаете в кафе и отправитесь обратно в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе».
Это туристический ретро поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран — главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. при двухместном размещении:
Доплата за одноместное размещение: 20000 руб. /чел.
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Вы будете жить в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.
На территории глэмпинга:
Личные вещи и снаряжение:
Одежда и обувь:
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
В стоимость программы входит трехразовое питание, кроме завтрака в первый день программы и ужина в день отъезда, а также праздничный новогодний банкет (для заезда 30 декабря — 2 января). Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. Обед в первый день будет организован в кафе на территории музея-крепости Корела. Во второй и третий дни тура вас ждет горячий обед-пикник с копченой форелью на природе, а в заключительный день тура — в кафе в горном парке «Рускеала».
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
Путешествие по Зимней Ладоге будет проходить на аэролодках (посадка по 5-6 чел).
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
В начале января на Ладоге дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Также могут быть холодные ветра и метели.
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.