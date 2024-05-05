П Павел Заповедная Карелия. Комбинированный тур читать дальше поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку! Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,

Т Тимур Заповедная Карелия. Комбинированный тур Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.

В Виктория Тропами Паанаярви Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.

Н Надежда Джип-тур «Вся Карелия» читать дальше на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами". Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки

Ю Юлия Джип-тур «Вся Карелия» Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.

Е Елена Джип-тур «Вся Карелия» Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!

А Анастасия Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей. Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.

Е Елена Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии Чудесное насыщенное путешествие! Медли в начале августа семьей с двумя детьми. Всем очень понравилось. Отдельная благодарность организатору Лизе, которая провела по маршруту даже не смотря на возникшие трудности с машиной.

К Кристина Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!