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Авторский тур
7 дней
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Начало: г. Лоухи
21 июля в 10:00
11 авг в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тропами Паанаярви
Начало: Россия, Республика Карелия, посёлок городского тип...
24 июля в 10:00
14 авг в 10:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Джип-тур «Вся Карелия»
Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
3 июля в 10:00
10 июля в 10:00
от 105 550₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 79 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
Начало: Санкт-Петербург, площадь Восстания
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
22 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
«Тропами Зимней войны». Экстремально-экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
22 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ННадежда18 января 2024Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
- ЮЮлия16 января 2024Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
- ЕЕлена16 января 2024Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!
- ААнастасия30 декабря 2023Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей. Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
- ЕЕлена12 августа 2023Чудесное насыщенное путешествие! Медли в начале августа семьей с двумя детьми. Всем очень понравилось. Отдельная благодарность организатору Лизе, которая провела по маршруту даже не смотря на возникшие трудности с машиной.
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
- ЮЮлия13 июня 2023Активный насыщенный тур с погружением в дикую природу, смену локаций и активностей. Спасибо инструкторам в заповеднике ездовых собак в Хаски Моа,
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Пешеходные»
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