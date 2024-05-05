Пешие туры-прогулки в Петрозаводске с экскурсоводом

Найдено 7 туров в категории «Пешеходные» в Петрозаводске, цены от 22 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Начало: г. Лоухи
21 июля в 10:00
11 авг в 10:00
45 000 за человека
Тропами Паанаярви
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Тропами Паанаярви
Начало: Россия, Республика Карелия, посёлок городского тип...
24 июля в 10:00
14 авг в 10:00
29 900 за человека
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300 за человека
Джип-тур «Вся Карелия»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Джип-тур «Вся Карелия»
Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
3 июля в 10:00
10 июля в 10:00
от 105 550 за человека
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 79 500 за человека
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
Начало: Санкт-Петербург, площадь Восстания
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
22 900 за человека
«Тропами Зимней войны». Экстремально-экскурсионный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
«Тропами Зимней войны». Экстремально-экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
22 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Заповедная Карелия. Комбинированный тур
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Заповедная Карелия. Комбинированный тур
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Тропами Паанаярви
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • Н
    Надежда
    18 января 2024
    Джип-тур «Вся Карелия»
    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
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    на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".

    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Джип-тур «Вся Карелия»
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Джип-тур «Вся Карелия»
    Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!
  • А
    Анастасия
    30 декабря 2023
    Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
    Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей. Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
  • Е
    Елена
    12 августа 2023
    Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
    Чудесное насыщенное путешествие! Медли в начале августа семьей с двумя детьми. Всем очень понравилось. Отдельная благодарность организатору Лизе, которая провела по маршруту даже не смотря на возникшие трудности с машиной.
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
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  • Ю
    Юлия
    13 июня 2023
    Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
    Активный насыщенный тур с погружением в дикую природу, смену локаций и активностей. Спасибо инструкторам в заповеднике ездовых собак в Хаски Моа,
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    которые любезно делились с нами знаниями о питомцах и познакомили нас с каждым из них. Сама база отдыха Хаски Моа - очень милое и уютное место, вокруг лесные тропинки и река. Прекрасное домашнее питание и добрая атмосфера места.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Пешеходные»

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  1. Заповедная Карелия. Комбинированный тур
  2. Тропами Паанаярви
  3. Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
  4. Джип-тур «Вся Карелия»
  5. Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
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  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
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