1 день

Рускеальский горный парк

08:28 Встреча в г. Сортавала поезд №160 у входа на ж/д вокзал со стороны города.

Завтрак в кафе города.

Отправление в Рускеальский горный парк.

Экскурсия в Рускеальский горный парк – «Мраморный каньон».

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Следующая остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте - 450 руб/чел).

Прибытие в г. Сортавала.

Ужин в кафе города.

Размещение в гостинице Пийпун Пиха.