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Авторский тур
4 дня
Кинфолк в Карелии летом
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
33 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимняя сказка в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
1 янв в 10:00
от 26 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 79 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественские выходные в Карелии
Начало: Петрозаводск
3 янв в 10:00
от 33 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карельский эксклюзив
Начало: г. Петрозаводск
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
от 52 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 33 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождество в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
6 янв в 10:00
от 24 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хаски-тревел по снегам Карелии
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
50 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 54 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Карелии с хаски
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
35 600₽ за человека
Авторский тур
1 день
День с хаски в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
18 янв в 10:00
27 янв в 10:00
4 500₽ за человека
Авторский тур
1 день
Новый год в гостях у хаски
Начало: г. Петрозаводск
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
4 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кинфолк в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
16 янв в 10:00
23 янв в 10:00
28 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 58 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кинфолк в Карелии осенью
Начало: г. Петрозаводск
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
28 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кинфолк в Карелии. Осенне-зимний тур
Начало: г. Петрозаводск
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
28 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осенняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 54 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимнее очарование Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
34 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 35 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Начало: г. Петрозаводск
6 дек в 10:00
17 дек в 10:00
от 46 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карельская сказка
Начало: г. Петрозаводск
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественская Карелия
Начало: г. Петрозаводск
5 янв в 10:00
44 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя Карелия
Начало: г. Петрозаводск
3 янв в 10:00
44 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кинфолк в Карелии весной
Начало: г. Петрозаводск
33 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
69 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна15 мая 2024Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ААнна3 мая 2024Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
- ЮЮлия24 марта 2024Всё было замечательно.
- ВВера19 марта 2024Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
- ВВиктория13 марта 2024Прекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душой и с любовью относятся
- ЮЮлия6 марта 2024В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский
- РРоман24 января 2024Всё замечательно, полностью соответствует ожиданиям. Отличные экскурсии, замечательные гиды, питание выше всяких похвал.
- ННадежда18 января 2024Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Туры на собачьих упряжках»
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