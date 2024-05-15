Туры на собачьих упряжках – туры в Петрозаводске

Найдено 26 туров в категории «Туры на собачьих упряжках» в Петрозаводске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кинфолк в Карелии летом
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинфолк в Карелии летом
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
33 100 за человека
Зимняя сказка в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимняя сказка в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
1 янв в 10:00
от 26 500 за человека
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 79 500 за человека
Рождественские выходные в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественские выходные в Карелии
Начало: Петрозаводск
3 янв в 10:00
от 33 500 за человека
Карельский эксклюзив
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Карельский эксклюзив
Начало: г. Петрозаводск
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
от 52 700 за человека
Новогодние каникулы в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 33 800 за человека
Рождество в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
6 янв в 10:00
от 24 900 за человека
Хаски-тревел по снегам Карелии
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хаски-тревел по снегам Карелии
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
50 500 за человека
Волшебная Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 54 500 за человека
Выходные в Карелии с хаски
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии с хаски
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
35 600 за человека
День с хаски в Карелии
Авторский тур
1 день
3 отзыва
День с хаски в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
18 янв в 10:00
27 янв в 10:00
4 500 за человека
Новый год в гостях у хаски
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Новый год в гостях у хаски
Начало: г. Петрозаводск
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
4 900 за человека
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
32 900 за человека
Кинфолк в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинфолк в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
16 янв в 10:00
23 янв в 10:00
28 800 за человека
Новогодняя волшебная Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 58 300 за человека
Кинфолк в Карелии осенью
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинфолк в Карелии осенью
Начало: г. Петрозаводск
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
28 800 за человека
Кинфолк в Карелии. Осенне-зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинфолк в Карелии. Осенне-зимний тур
Начало: г. Петрозаводск
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
28 800 за человека
Осенняя волшебная Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осенняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 54 500 за человека
Зимнее очарование Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимнее очарование Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
34 800 за человека
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 35 600 за человека
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Начало: г. Петрозаводск
6 дек в 10:00
17 дек в 10:00
от 46 400 за человека
Карельская сказка
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Карельская сказка
Начало: г. Петрозаводск
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 700 за человека
Рождественская Карелия
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественская Карелия
Начало: г. Петрозаводск
5 янв в 10:00
44 300 за человека
Новогодняя Карелия
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя Карелия
Начало: г. Петрозаводск
3 янв в 10:00
44 300 за человека
Кинфолк в Карелии весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинфолк в Карелии весной
Начало: г. Петрозаводск
33 100 за человека
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
5 дней
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
69 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Зимнее очарование Карелии
    Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Карельский эксклюзив
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Зимнее очарование Карелии
    Всё было замечательно.
  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Зимнее очарование Карелии
    Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
    Организация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Карельский эксклюзив
    Прекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душой и с любовью относятся
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    к своим подопечным, интересно рассказывают о собачьих заездах и соревнованиях. Собачки просто невероятные, очень запоминающийся опыт вождения упряжкой! Очень понравились наши инструкторы по снегоходам Женя и Андрей, наше путешествия стало почти мини экспедицией по лесам и озерам красивой Карелии. Все очень понравилось, тур рекомендую.

    Прекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душой
  • Ю
    Юлия
    6 марта 2024
    Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
    В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский
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    рыбный суп, пирожок-калитка тоже очень даже вкусный! Люди в Карелии очень доброжелательные и внимательные. Приятно было чувствовать заботу и гостеприимство. За такой короткий срок узнали многое. Об истории, природе и жителях Карельского края. Было очень интересно и познавательно. Осталось очень доброе и приятное послевкусие. Увезли с собой кучу сувениров. Хотим приехать ещё, теперь в другое время года.

    В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали
  • Р
    Роман
    24 января 2024
    Рождественские выходные в Карелии
    Всё замечательно, полностью соответствует ожиданиям. Отличные экскурсии, замечательные гиды, питание выше всяких похвал.
  • Н
    Надежда
    18 января 2024
    Рождество в Карелии
    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
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    на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".

    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Туры на собачьих упряжках»

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  1. Кинфолк в Карелии летом
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  5. Курорт Марциальные воды
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  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
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