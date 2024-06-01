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Авторский тур
4 дня
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тропами Паанаярви
Начало: Россия, Республика Карелия, посёлок городского тип...
24 июля в 10:00
14 авг в 10:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 520₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
28 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Карельская Одиссея
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 37 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дивные места Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 30 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказания Севера: Карелия
Начало: Республика Карелия, Сортавала
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Карелию летом на 4 дня
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие в Карелию с Урала
Начало: г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 14 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кинфолк в Карелии летом
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
33 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весёлое Рождество в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 18 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в Карелии в Домике у родника
Начало: г. Петрозаводск
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
38 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весёлый Новый год в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 18 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказка в новогодней Карелии
Начало: г. Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 31 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в Карелии. Экскурсионный тур
Начало: г. Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 46 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 41 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
31 дек в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 79 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественские выходные в Карелии
Начало: Петрозаводск
3 янв в 10:00
от 33 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
4 дня на реке Укса в Карелии. Сплав на катамаранах
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
от 17 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Самый новый Новый Год. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
28 дек в 10:00
от 95 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Семейный Новый год
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
28 дек в 10:00
86 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 33 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 54 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественские хиты Карелии
Начало: г. Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 25 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
26 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 42 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Железнодорожный круиз в Карелию осенью
Начало: Россия, Москва
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кинфолк в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
16 янв в 10:00
23 янв в 10:00
28 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 46 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 58 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кинфолк в Карелии осенью
Начало: г. Петрозаводск
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
28 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кинфолк в Карелии. Осенне-зимний тур
Начало: г. Петрозаводск
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
28 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осенняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 54 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Снежные каникулы в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 33 650₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год на берегах Карельского озера
Начало: Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 46 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказочный Новый год в Карелии
Начало: Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 33 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения1 июня 2024Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- ММайя21 мая 2024Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
- ТТатьяна15 мая 2024Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
- ААнна15 мая 2024Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ИИнга6 мая 2024Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
- ААнна3 мая 2024Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
- ГГеннадий2 мая 2024Организация тура отличная. Великолепные гиды. Квалифицированные специалисты.
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