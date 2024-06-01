Экскурсионные туры на 4 дня в Петрозаводске

Найдено 59 туров в категории «4-дневные туры» в Петрозаводске, цены от 14 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750 за человека
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900 за человека
Мраморная сказка и старинные Кижи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500 за человека
Тропами Паанаярви
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Тропами Паанаярви
Начало: Россия, Республика Карелия, посёлок городского тип...
24 июля в 10:00
14 авг в 10:00
29 900 за человека
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 520 за человека
Краски Севера. Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 400 за человека
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
28 900 за человека
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300 за человека
Карельская Одиссея
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Карельская Одиссея
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 37 900 за человека
Дивные места Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Дивные места Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 30 500 за человека
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 800 за человека
Сказания Севера: Карелия
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказания Севера: Карелия
Начало: Республика Карелия, Сортавала
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
39 900 за человека
В Карелию летом на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Карелию летом на 4 дня
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 400 за человека
Летняя волшебная Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
56 900 за человека
Путешествие в Карелию с Урала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие в Карелию с Урала
Начало: г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 14 300 за человека
Кинфолк в Карелии летом
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинфолк в Карелии летом
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
33 100 за человека
Весёлое Рождество в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весёлое Рождество в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 18 000 за человека
Новый год в Карелии в Домике у родника
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Карелии в Домике у родника
Начало: г. Петрозаводск
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
38 500 за человека
Весёлый Новый год в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весёлый Новый год в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 18 000 за человека
Сказка в новогодней Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказка в новогодней Карелии
Начало: г. Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 31 800 за человека
Новый год в Карелии. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Карелии. Экскурсионный тур
Начало: г. Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 46 700 за человека
Новогодние каникулы в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 41 700 за человека
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
31 дек в 10:00
от 20 000 за человека
В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
28 500 за человека
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 31 900 за человека
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 79 500 за человека
Рождественские выходные в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественские выходные в Карелии
Начало: Петрозаводск
3 янв в 10:00
от 33 500 за человека
Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 31 900 за человека
4 дня на реке Укса в Карелии. Сплав на катамаранах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
4 дня на реке Укса в Карелии. Сплав на катамаранах
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
от 17 500 за человека
Самый новый Новый Год. Снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Самый новый Новый Год. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
28 дек в 10:00
от 95 700 за человека
Семейный Новый год
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Семейный Новый год
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
28 дек в 10:00
86 000 за человека
Новогодние каникулы в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 33 800 за человека
Волшебная Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 54 500 за человека
Рождественские хиты Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественские хиты Карелии
Начало: г. Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 25 300 за человека
Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
26 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 42 100 за человека
Железнодорожный круиз в Карелию осенью
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Железнодорожный круиз в Карелию осенью
Начало: Россия, Москва
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 100 за человека
Кинфолк в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинфолк в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
16 янв в 10:00
23 янв в 10:00
28 800 за человека
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 46 000 за человека
Новогодняя волшебная Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 58 300 за человека
Кинфолк в Карелии осенью
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинфолк в Карелии осенью
Начало: г. Петрозаводск
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
28 800 за человека
Кинфолк в Карелии. Осенне-зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинфолк в Карелии. Осенне-зимний тур
Начало: г. Петрозаводск
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
28 800 за человека
Осенняя волшебная Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осенняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 54 500 за человека
Снежные каникулы в Карелии
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Снежные каникулы в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 33 650 за человека
Новый год на берегах Карельского озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на берегах Карельского озера
Начало: Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 46 400 за человека
Сказочный Новый год в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказочный Новый год в Карелии
Начало: Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 33 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Новогодние каникулы в Карелии
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
    читать дальше

    Очень было приятно возвращаться в поезд, как домой после насыщенной экскурсионной программы. Прекрасно организованы все экскурсии. Наша сопровождающая Анна очень доброжелательно, доходчиво, спокойно объясняла все наши действия, отвечала на любые вопросы, всегда была рядом. Огромная благодарность нашим гидам: Марине в Петрозаводске за глубокое знание истории Карелии, местных обычаев, современных тенденций, за профессионализм, прекрасную интересную подачу информации, Наталье в Сортавале за любовь к своему городу, прекрасную подачу информации, артистизм, доброжелательность, Денису в Выборге за потрясающий артистизм, чувство юмора, глубочайшие знания истории города и страны. Несмотря на холодную погоду, мы увезли из Карелии самые теплые воспоминания. Большое спасибо за представленное удовольствие. Отдельный восторг вызвал национальный театр " Кантеле". Потрясающие голоса вокалистов, непревзойденное мастерство танцоров, талантливые музыканты. Круиз прошел на высшем уровне. Всем спасибо.

    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Рождественский колорит Карелии
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Зимние каникулы на берегах Карельского озера
    Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Перезагрузка в Карелии, 4 дня
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • И
    Инга
    6 мая 2024
    Перезагрузка в Карелии, 4 дня
    Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
    читать дальше

    сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Новогодний колорит Карелии
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
  • Г
    Геннадий
    2 мая 2024
    Перезагрузка в Карелии, 4 дня
    Организация тура отличная. Великолепные гиды. Квалифицированные специалисты.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. ТОП-7 по Карелии за четыре дня
  2. Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
  3. Мраморная сказка и старинные Кижи
  4. Тропами Паанаярви
  5. Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "4-дневные туры" можно забронировать 59 авторских туров от 14 300 до 95 700. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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