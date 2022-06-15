Тур по достопримечательностям республики Карелия содержит самые посещаемые места, традиционно входящие в маршрут, удивительные объекты, созданные природой и человеком. Посетите достопримечательностей Карелии, вдохновляйтесь красотой этого северного края, посмотрите все своими глазами.

Программа тура по дням

1 день Экскурсия по Петрозаводску. Кижи. Сплав на рафтах по реке Шуя (по желанию)

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07:50). Гид встречает с табличкой «Дивные места Карелии». Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Завтрак в уютном кафе. Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно. Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Экскурсия на остров Кижи. Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 минут). Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества. Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов). Возвращение в г. Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы: Любителям природы и активного отдыха предлагаем за дополнительную плату: Выезд на увлекательный и безопасный сплав на рафтах по реке Шуя. Прохождение несложных порогов подарит Вам заряд бодрости, энергии и отличного настроения! После сплава все гости соберутся у костра на вкусный обед-пикник в оборудованном лесном лагере. Возвращение в город Петрозаводск.

2 день Экскурсия на весь день горный парк «Рускеала» + по желанию «Валаам»

Завтрак (сухим пайком). Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация. Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала». Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе! Переезд в город Сортавала (30 км). За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов). Заказ экскурсии заранее, при бронировании тура, оплата – на туре гиду. Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения! Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала – Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час). Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. Обед в монастырской трапезной. Вторая экскурсия на усмотрение организатора: 1. Экскурсия на Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама. 2. "Новый Иерусалим". На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы. Возвращение в город Сортавала. Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.). Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева. Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир. Возвращение в город Сортавала. Выезд всей группы из г.Сортавала в Петрозаводск. Позднее возвращение в Петрозаводск.

3 день Центр шунгита, экскурсия на курорт «Марциальные воды» – водопад Кивач