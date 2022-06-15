Дивные места Карелии на июньские праздники

Тур по достопримечательностям республики Карелия содержит самые посещаемые места, традиционно входящие

5
3 отзыва
Тур по достопримечательностям республики Карелия содержит самые посещаемые места, традиционно входящие в маршрут, удивительные объекты, созданные природой и человеком.

Посетите достопримечательностей Карелии, вдохновляйтесь красотой этого северного края, посмотрите все своими глазами.
Дивные места Карелии на июньские праздники
Дивные места Карелии на июньские праздники
Дивные места Карелии на июньские праздники
Дивные места Карелии на июньские праздники
Дивные места Карелии на июньские праздники
Дивные места Карелии на июньские праздники
Дивные места Карелии на июньские праздники
Дивные места Карелии на июньские праздники
Дивные места Карелии на июньские праздники
Дивные места Карелии на июньские праздники
Дивные места Карелии на июньские праздники
Дивные места Карелии на июньские праздники
Дивные места Карелии на июньские праздники
Дивные места Карелии на июньские праздники
Дивные места Карелии на июньские праздники
Ближайшие даты:
10
июн

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Петрозаводску. Кижи. Сплав на рафтах по реке Шуя (по желанию)

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07:50).

Гид  встречает с табличкой «Дивные места Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак  в уютном кафе.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. 

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии. 

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Экскурсия на остров Кижи. 

Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 минут).

Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.

Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов).

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы:

Любителям природы и активного отдыха предлагаем за дополнительную плату:

Выезд на увлекательный и безопасный сплав на рафтах по реке Шуя

Прохождение несложных порогов подарит Вам заряд бодрости, энергии и отличного настроения! 

После сплава все гости соберутся у костра на вкусный обед-пикник в оборудованном лесном лагере. 

Возвращение в город Петрозаводск.

Экскурсия по Петрозаводску. Кижи. Сплав на рафтах по реке Шуя (по желанию)Экскурсия по Петрозаводску. Кижи. Сплав на рафтах по реке Шуя (по желанию)Экскурсия по Петрозаводску. Кижи. Сплав на рафтах по реке Шуя (по желанию)Экскурсия по Петрозаводску. Кижи. Сплав на рафтах по реке Шуя (по желанию)
2 день
Экскурсия на весь день горный парк «Рускеала» + по желанию «Валаам»

Завтрак (сухим пайком).

Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам

Ранний выезд из Петрозаводска.

Переезд около 260 км.

По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

Путевая информация.

Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала». 

Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни.

Аналогов нет ни в России, ни в Европе! 

Переезд в город Сортавала (30 км).

За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов).

Заказ экскурсии заранее, при бронировании тура, оплата – на туре гиду. 

Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!

Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала – Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. 

Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

Обед в монастырской трапезной.

Вторая экскурсия на усмотрение организатора:

1. Экскурсия на Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама.

2.  "Новый Иерусалим".

На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.

Возвращение в город Сортавала. 

Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.).

Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время  погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева.

Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву).

Его работы известны на весь мир.

Возвращение в город Сортавала. 

Выезд всей группы из г.Сортавала в Петрозаводск.

Позднее возвращение в Петрозаводск.

Экскурсия на весь день горный парк «Рускеала» + по желанию «Валаам»Экскурсия на весь день горный парк «Рускеала» + по желанию «Валаам»Экскурсия на весь день горный парк «Рускеала» + по желанию «Валаам»Экскурсия на весь день горный парк «Рускеала» + по желанию «Валаам»
3 день
Центр шунгита, экскурсия на курорт «Марциальные воды» – водопад Кивач

Завтрак.

12:00 Освобождение номера.

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем.

Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя. 

Загородная экскурсия на первый российский курорт "Марциальные воды» – водопад Кивач".

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее Вы полюбуетесь на самый известный  в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Вкусный домашний обед.  

Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд вечерними поездами (после 18:00).

Центр шунгита, экскурсия на курорт «Марциальные воды» – водопад КивачЦентр шунгита, экскурсия на курорт «Марциальные воды» – водопад КивачЦентр шунгита, экскурсия на курорт «Марциальные воды» – водопад КивачЦентр шунгита, экскурсия на курорт «Марциальные воды» – водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

РазмещениеСтоимость
Мини-отель «Турист»

19 400 руб./чел. – в 2-местном номере

23 300 руб./чел. - 1-местное размещение

Спа-отель "Карелия" 4* 

22 400 руб./чел. – в 2-местном номере

23 600 руб./чел. 1-местное размещение

18 900 руб./чел. - на доп. месте (ребенок до 12 лет)

Гостиница «Фрегат» 4*


23 900 руб./чел. – в 2-местном номере

30 500 руб./чел. - 1-местное размещение

19 500 руб./чел. - на доп. месте

СКИДКИ2 000 руб./ребенок 2-6 лет
1 800 руб./ребенок 7-16 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в музей-заповедник "Кижи"
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия в заповедник «Кивач» и на курорт «Марциальные воды»
  • Посещение центра по производству изделий из шунгита
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия в Валаамский монастырь (бронирование заранее, при покупке тура, оплата на месте)
  • Сплав на рафтах по реке Шуя
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные,
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая,
  • дождевик,
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны),
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом,
  • брюки спортивные,
  • шорты,
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20 – 30 л),
  • фонарик с запасными батарейками,
  • средство солнцезащитное (обязательно),
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какие есть правила посещения Валаамского монастыря?

При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.

Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь. В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
15 июня 2022
Отличная компоновка программы. Много успеваешь за короткий период. Все здорово! Приятно, что есть предложение гостиниц разной ценовой категории
А
22 июня 2022
Спасибо "Большой стране" тур, гостиница, трансфер, все организовано на отлично.
Л
22 июня 2022
Огромное спасибо нашему организатору Элоне Березовской! Очень внимательна, терпелива и заботлива. Благодаря ей наша поездка была интересна и увлекательна!!!

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