Гранд-тур по Карелии

Предлагаем одну из самым популярных программ по Карелии

5
3 отзыва
Предлагаем одну из самым популярных программ по Карелии и на Соловецкие острова. Если у вас не так много времени на путешествие, то этот тур непременно подходит.

За пять дней вы познакомитесь с самыми популярными экскурсионными и природными объектами в сопровождении наших лучших экскурсоводов.
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Гранд-тур по Карелии
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Соловецкий архипелаг
Соловецкий архипелаг
Познакомимся с историей знаменитой Соловецкой обители, увидим и почувствуем величие соловецких храмов
Рускеала
Рускеала
Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей
Остров Кижи
Остров Кижи
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску, центр Шунгита, деревня Киндасово, мастер-класс

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».

Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).

Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Завтрак включен в стоимость.

Экскурсия по Петрозаводску, центр Шунгита, деревня Киндасово, мастер-классЭкскурсия по Петрозаводску, центр Шунгита, деревня Киндасово, мастер-классЭкскурсия по Петрозаводску, центр Шунгита, деревня Киндасово, мастер-классЭкскурсия по Петрозаводску, центр Шунгита, деревня Киндасово, мастер-класс
2 день

Экскурсия по желанию: остров Валаам и горный парк Рускеала

За доп. плату экскурсия «Валаам + Рускеала» (бронь только заранее, оплата на месте).

~05:00 Ранний выезд, чтобы успеть всё увидеть.

«Ланч-бокс» в дорогу просьба взять на стойке портье Вашего отеля.

Переезд в регион Северное Приладожье (250 км).

По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.

Экскурсия в горном парке Рускеала – знаменитый мраморный каньон.

Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.

После окончания экскурсии – посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски), где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Трансфер в порт г. Сортавала.

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 мин. в пути на «метеоре»).

Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и Экскурсия на Воскресенский скит.

Обед в монастырской трапезной (постный).

Валаам-Северный Афон, святая обитель, волшебная земля.

В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.

Вас Валаам не оставит равнодушным!

Возвращение в Сортавала.

~00:00 Позднее прибытие в Петрозаводск.

Завтрак и обед (для тех, кто едет на экскурсию) включен в стоимость.

Для тех, кто не едет на экскурсию включен завтрак в отеле.

Экскурсия по желанию: остров Валаам и горный парк РускеалаЭкскурсия по желанию: остров Валаам и горный парк РускеалаЭкскурсия по желанию: остров Валаам и горный парк РускеалаЭкскурсия по желанию: остров Валаам и горный парк РускеалаЭкскурсия по желанию: остров Валаам и горный парк РускеалаЭкскурсия по желанию: остров Валаам и горный парк Рускеала
3 день

Остров Кижи

Завтрак в кафе гостиницы.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове 4 часа).

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.

Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

Завтрак включен в стоимость.

Остров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров Кижи
4 день

Заповедник Кивач, переезд в Кемь

Завтрак в кафе гостиницы

Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).

В пути загородная экскурсия в заповедник Кивач старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе в пути.

Прибытие в Кемь, размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).

Завтрак и обед включен в стоимость.

Заповедник Кивач, переезд в КемьЗаповедник Кивач, переезд в КемьЗаповедник Кивач, переезд в КемьЗаповедник Кивач, переезд в КемьЗаповедник Кивач, переезд в Кемь
5 день

Соловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтов

Ранний подъем.

Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление теплохода на Соловки.

Переход по Белому морю (в пути 2 часа).

Прибытие на остров. Вещи на автобусе отправляем в камеру хранения отеля.

Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Обед в кафе.

Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря.

Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.

Возвращение в Рабочеостровск.

Ночь в гостинице «Причал»

Завтрак и обед включен в стоимость.

Соловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтовСоловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтовСоловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтовСоловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтовСоловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтов
6 день

Отъезд

Завтрак (ланч-бокс).

Трансфер на вокзал г. Кемь (к поездам туристов).

Отправление на поезде в Москву/ в СПб.

Завтрак включен в стоимость.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница

Отель Карелия Спа (Петрозаводск) +

Причал (Кемь)

Отель Фрегат 4* (Петрозаводск) +

Причал (Кемь)

двухместный39 80040 950
одноместный47 80051 200
доп. место36 250 (только до 12 лет)36 450

Детям до 9 лет включительно предоставляется скидка – 2 200 руб, до 12 лет включительно – 500 руб.

Варианты проживания

Отель "Карелия" & amp;SPA"

3 ночи

Отель «Карелия» &SPA»– это один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петрозаводск.

Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.

Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.

Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.

На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.

В спа-отеле «Карелия» обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводска занимает 15 минут. В будние дни курсирует бесплатный трансфер от и до железнодорожного вокзала Петрозаводска.

Отель "Карелия" & amp;SPA"Отель "Карелия" & amp;SPA"Отель "Карелия" & amp;SPA"Отель "Карелия" & amp;SPA"Отель "Карелия" & amp;SPA"Отель "Карелия" & amp;SPA"

Отель «Фрегат»

3 ночи

Отель «Фрегат» расположен в центре Петрозаводска, в тихом живописном месте на берегу Онежского озера. К услугам гостей ресторан. Предоставляются бесплатный Wi-Fi на всей территории и охраняемая парковка.

Номера оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств мини-бар, рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также подают блюда европейской и русской кухни. Фитнес-центр и лобби-бар в отеле «Фрегат» работают круглосуточно.

Отель находится в центре города, в 5 минутах ходьбы от красивого собора Александра Невского. Прогулка до театра Республики Карелия занимает 7 минут.

Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»

Туркомплекс «Причал»

2 ночи

Туркомплекс "Причал" в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск. Туркомплекс "Причал" насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта. Размещение в туркомплексе "Причал" при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются. Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса "Причал" и время в пути составляет всего 2 часа.

Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка

В коттеджах – номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.

Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кемь
  • Экскурсия «Валаам + Рускеала» с обедом (бронь только заранее, оплата на месте):взрослый – 7 400 руб. /чел. ребенок до 12 лет – 5 050 руб. /чел.
  • Взрослый – 7 400 руб. /чел.
  • Ребенок до 12 лет – 5 050 руб. /чел.
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
5. Дождевик.
6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
7. Брюки спортивные.
8. Легкий головной убор.
9. Купальный костюм.
10. Солнцезащитные очки.
11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
13. Личная аптечка.
14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
15. Небольшой рюкзак (20-30 л).

Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Встреча с поезда №18(Москва-Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов?

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины – юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины – брюки (не шорты)

Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как происходит заселение иностранных граждан в отель?

При заселении иностранных граждан в Кеми взимается регистрационный сбор 250 рублей в сутки с человека (самостоятельная оплата на месте)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 янв 2023
гиду Вере Ивановне - отдельное спасибо! Уважительно, понимающе относится к каждому туристу группы, ведет программу познавательно и интересно. Профессионально выполняет свою работу
В
6 сен 2022
Всё было огранизовано замечательно. Я был один, но меня буквально "вели" - что куда, как. Если есть вопросы - всегда на связи, всегда помогут и объяснят.
Девушки гиды, организатор, водители - все вежливы и дружелюбны.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
В
3 сен 2022
Всё хорошо организовано, любые вопросы/пробелмы - всегда помогают, стараются что-то подобрать.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

🧒Можно с детьмиВодные развлеченияРускеала🏡Выездные🧳Многодневные туры6-дневные туры🏞Карелия

Похожие туры в Петрозаводске

Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
5
1 отзыв
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
В этом туре собраны самые живописные места и самые увлекательные развлечения Карелии
ул. Гагарина д. 1 (Петрозаводск)
19 янв
21 янв
26 янв
28 янв
от 8 690 за 1 человека
5 чудес Карелии в трехдневном туре
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
5 чудес Карелии в трехдневном туре
Карелия завоевала популярность среди туристов. Здесь невероятная северная природа
пл. Гагарина, 1
21 янв
28 янв
4 фев
11 фев
от 10 950 за 1 человека
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.8
11 отзывов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии
22 янв
29 янв
5 фев
12 фев
1 750 за 1 человека
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
2 дня
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Река Шуя - самая популярная река Карелии вблизи Петрозаводска
пл. Гагарина, 2a
9 500 за 1 человека
Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
Путешествие по Карелии - это встреча с первозданной природой и духом свободы, царящим на севере
пл. Гагарина, 1
от 18 950 за 1 человека
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
ул. Гагарина д. 1
от 20 900 за 1 человека
Ваш идеальный день в Карелии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
89 отзывов
Ваш идеальный день в Карелии
Три самых популярных объекта в окрестностях города и история края от «Калевалы» до Александра II
У вашего отеля
Сегодня
19 янв
21 янв
22 янв
5 500 за всё до 4 чел.
Гранд-Вояж по Карелии
3 дня 15 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
5
1 отзыв
Гранд-Вояж по Карелии
Погружение в историю и культуру карельского края в окружении роскошной северной природы
площадь Гагарина д. 1
от 30 950 за 1 человека
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.5
64 отзыва
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
Рускеала - одно из знаковых мест в Карелии
21 янв
24 янв
26 янв
28 янв
2 990 за 1 человека
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
7 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
5
1 отзыв
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
Этот тур также называют «Золотым кольцом Карелии»
По договоренности
Сегодня
Завтра
18 янв
19 янв
20 000 за всё до 3 чел.
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
3 дня 15 часов
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде
площадь Гагарина д. 1
от 14 250 за 1 человека
Петрозаводск - сердце Карелии
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.9
8 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Столица Карелии, «город на Онего», град Петра
Ж/Д вокзал города Петрозаводска, под часами
18 янв
19 янв
20 янв
21 янв
12 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
ХОРОШО
🧭
ТАМ