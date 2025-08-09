Путешествие к Беломорским петроглифам на север Карелии позволит не только увидеть объект наследия ЮНЕСКО: наскальную живопись древних людей, но и погрузиться в суровый период советской истории – времена ГУЛАГа.
Описание экскурсииНа севере Карелии у самого Белого моря на гранитных скалах выбиты уникальные свидетельства жизни древних людей – петроглифы. Приглашаем совершить путешествие в мир первобытного человека, увидеть наскальные рисунки, рассказывающие о жизни наших предков. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Беломорские петроглифы
- Заонежье
- Медвежьегорск
- Урочище Сандармох
- Беломоро-Балтийский канал
Что включено
- Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
- Работа гида по маршруту
- Входные билеты по программе
- Обед
- Ужин
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Гагарина, 3
Завершение: Ж/Д вокзал г. Петрозаводск (пл. Гагарина, 3)
Когда и сколько длится?
Когда: Один раз в неделю по пятницам в 8:00
Экскурсия длится около 22 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Обращаем Ваше внимание, экскурсия длится 22 часа и заканчивается в 5:30 утра
- Экскурсия предназначена для взрослых и детей старше 5 лет (будет достаточно длительный переезд)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Давно собиралась на экскурсию к петроглифам. И вот сбылось! Все объекты, заявленные в программе мы посетили, увидев исторические и природные памятники. Самым ярким впечатлением стало посещение петроглифов. Хотелось бы пожелать местному гиду приобрести микрофон, чтобы на ходу все слышали рассказ, а не два-три человека. Выражаю благодарность гиду Марине за интересное сопровождение и водителю Олегу. Рекомендую экскурсию к посещению
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии на «К Беломорским петроглифам через Заонежье за один день»
Групповая
до 20 чел.
Из Петрозаводска - к чарующему острову Кижи
За старинными преданиями, красотой карельской природы и деревянной архитектурой
Начало: По договорённости
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 08:00
27 апр в 08:00
29 апр в 08:00
8200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытная Карелия
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
Завтра в 10:30
27 апр в 10:30
от 3900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: Город Петрозаводск
27 апр в 08:30
28 апр в 08:30
от 40 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Лучший выборКижи и Заонежье: автобусная экскурсия из Петрозаводска (всё включено)
Откройте тайны Карелии на экскурсии в Кижи и Заонежье. Профессиональный гид, комфортный автобус и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ротонды на набережной Петрозаводска
Расписание: в пятницу в 08:30
1 мая в 08:30
8 мая в 08:30
8200 ₽ за человека
9900 ₽ за человека