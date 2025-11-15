Мои заказы

Из Петрозаводска - к чарующему острову Кижи

За старинными преданиями, красотой карельской природы и деревянной архитектурой
Приглашаю вас в удивительный уголок Карелии — Заонежье.

Вы побываете в городе, где снимали культовый советский фильм «Любовь и голуби», и увидите шунгитовый грот.

А затем на катере или судне на воздушной подушке отправитесь в музей-заповедник «Кижи», чтобы полюбоваться знаменитыми деревянными памятниками и узнать об их истории.
Описание экскурсии

  • По пути из Петрозаводска вы увидите традиционные северные деревни, густые леса и зеркальные озёра
  • В Медвежьегорске заглянете туда, где снимали фильм «Любовь и голуби»
  • В посёлке Шуньга осмотрите геологический памятник Шуньгский разрез, узнаете о шунгите, его происхождении и применении
  • Из деревни Оятевщина до острова Кижи всего 1 км по воде. Переправимся на катере (летом) или судне на воздушной подушке (зимой)
  • На острове Кижи вы осмотрите музей-заповедник с местным гидом, а затем у вас будет свободное время, чтобы полюбоваться деревянными памятниками архитектуры

Ориентировочный тайминг поездки:
8:00 — выезд из Петрозаводска
9:45 — санитарная остановка в кафе
10:15 — Медвежьегорск
11:15 — посёлок Шуньга
12:45 — посёлок Оятевщина, отправление на остров Кижи
13:00 — экскурсия по основной экспозиции музея-заповедника
14:30–16:00 (зимой) / 15:00–17:00 (летом) — свободное время и самостоятельный осмотр достопримечательностей
16:30–20:00 (зимой) /17:30–21:00 (летом) — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle или Toyota Hiace
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей-заповедник — 1000 ₽ за чел. (есть льготы), а также питание — по желанию

в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Петрозаводске
Я родился и вырос в самом красивом и живописном уголке — Карелии. Перед тем, как стать для вас гидом, я много путешествовал по родному краю и несколько лет работал в главной
достопримечательности региона — музее-заповеднике «Кижи». Этот опыт помог мне лучше понять историю и красоты моего края. Я прошёл профессиональную подготовку на специальность «Экскурсовод (гид)», и теперь с радостью поделюсь с вами всеми тайнами и красотами волшебной Карелии. Готовьтесь к незабываемым впечатлениям и удивительным открытиям!

Отзывы и рейтинг

Владислав
Владислав
15 ноя 2025
Всё супер. Да так, что хочется вернуться. Особое спасибо Алексею и Маргарите. Ну, и как всегда, с погодой повезло!
