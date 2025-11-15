Алексей — ваша команда гидов в Петрозаводске

читать дальше достопримечательности региона — музее-заповеднике «Кижи». Этот опыт помог мне лучше понять историю и красоты моего края. Я прошёл профессиональную подготовку на специальность «Экскурсовод (гид)», и теперь с радостью поделюсь с вами всеми тайнами и красотами волшебной Карелии. Готовьтесь к незабываемым впечатлениям и удивительным открытиям!

Я родился и вырос в самом красивом и живописном уголке — Карелии. Перед тем, как стать для вас гидом, я много путешествовал по родному краю и несколько лет работал в главной