Приглашаю вас в удивительный уголок Карелии — Заонежье.
Вы побываете в городе, где снимали культовый советский фильм «Любовь и голуби», и увидите шунгитовый грот.
А затем на катере или судне на воздушной подушке отправитесь в музей-заповедник «Кижи», чтобы полюбоваться знаменитыми деревянными памятниками и узнать об их истории.
Вы побываете в городе, где снимали культовый советский фильм «Любовь и голуби», и увидите шунгитовый грот.
А затем на катере или судне на воздушной подушке отправитесь в музей-заповедник «Кижи», чтобы полюбоваться знаменитыми деревянными памятниками и узнать об их истории.
Описание экскурсии
- По пути из Петрозаводска вы увидите традиционные северные деревни, густые леса и зеркальные озёра
- В Медвежьегорске заглянете туда, где снимали фильм «Любовь и голуби»
- В посёлке Шуньга осмотрите геологический памятник Шуньгский разрез, узнаете о шунгите, его происхождении и применении
- Из деревни Оятевщина до острова Кижи всего 1 км по воде. Переправимся на катере (летом) или судне на воздушной подушке (зимой)
- На острове Кижи вы осмотрите музей-заповедник с местным гидом, а затем у вас будет свободное время, чтобы полюбоваться деревянными памятниками архитектуры
Ориентировочный тайминг поездки:
8:00 — выезд из Петрозаводска
9:45 — санитарная остановка в кафе
10:15 — Медвежьегорск
11:15 — посёлок Шуньга
12:45 — посёлок Оятевщина, отправление на остров Кижи
13:00 — экскурсия по основной экспозиции музея-заповедника
14:30–16:00 (зимой) / 15:00–17:00 (летом) — свободное время и самостоятельный осмотр достопримечательностей
16:30–20:00 (зимой) /17:30–21:00 (летом) — возвращение в Петрозаводск
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle или Toyota Hiace
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей-заповедник — 1000 ₽ за чел. (есть льготы), а также питание — по желанию
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|7800 ₽
|Дети до 5 лет
|3900 ₽
|Пенсионеры
|7300 ₽
|Студенты
|7300 ₽
|Детский от 5 до 18 лет
|7300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Петрозаводске
Я родился и вырос в самом красивом и живописном уголке — Карелии. Перед тем, как стать для вас гидом, я много путешествовал по родному краю и несколько лет работал в главной
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владислав
15 ноя 2025
Всё супер. Да так, что хочется вернуться. Особое спасибо Алексею и Маргарите. Ну, и как всегда, с погодой повезло!
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии из Петрозаводска
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудеса карельской природы в окрестностях Петрозаводска
Водопад Кивач, «Марциальные воды», места силы и душевные рассказы об истории края
Начало: По месту вашего размещения
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петрозаводска - на сказочный остров Кижи
Отправьтесь в путешествие на остров Кижи, чтобы увидеть уникальные деревянные храмы и узнать о богатой истории Заонежья. Уникальный опыт для всех
Завтра в 07:00
21 ноя в 07:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рубчойла: путешествие в сердце карельского зодчества
Отправьтесь в уникальное путешествие по деревне Рубчойла, где живет дух карельской культуры
Начало: По договоренности
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.