Мастер-класс в Петрозаводске лучше всего посещать летом, в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться атмосферой города и окрестностей. Занятие проходит в помещении, поэтому дождь не станет помехой. Май и сентябрь также подойдут для посещения, но может быть прохладнее. В остальные месяцы, хотя и будет возможность насладиться мероприятием, стоит учесть, что зимой и ранней весной в Петрозаводске довольно холодно.

Карелия - удивительный уголок планеты, живописный и таинственный. Вас ждет уникальная возможность увидеть этот край нетуристическими глазами! В мастерской местной художницы можно будет осмотреть выставку эстампажей петроглифов Карелии. Также подготовлен мастер-класс, посвященный Иван-чаю. Узнаете о его видах, способах заваривания и целебных эффектах. Погружение в культуру и традиции Карелии оставит незабываемые впечатления и подарит новые знания

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Музей-мастерская «Петроглифы Карелии

Мы посетим мастерскую Светланы Георгиевской и получим информацию о петроглифах русского севера из первых рук. Художник четверть века посвятила изучению и популяризации наскального искусства предков, разработала авторскую технику копирования петроглифов, «оживила» послания из глубины веков, сделала их видимыми и читаемыми. Это человек, благодаря которому петроглифы Карелии не просто включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а получили мировой статус с рекордной скоростью. Вот и вас будет возможность за относительно короткое время узнать о петроглифах самые ценные сведения, а также увидеть такие изображения, какими их больше увидеть нельзя нигде.

У Светаланы Георгиевской можно купить книгу «Онежская Оранта» и получить автограф.

Чайный мастер-класс

Я раскрою множество интересных фактов об иван-чае: от момента сбора до заваривания. Поделюсь лучшими травными композициями, чайными мифами и легендами. Расскажу, как он выглядит и чем полезен, как его правильно пить и как использовать в пищу. Угощу вас настоящим карельским иван-чаем и сделаю всё, чтобы мастер-класс вам запомнился. Летом вы сможете использовать полученные знания: самостоятельно собрать чай и заварить его по всем правилам.

Организационные детали

Экскурсия проходит в центре города, в мастерской художника и не предполагает дополнительных расходов.