Что вас ожидает

Арт-мастерская и петроглифы Русского севера

Мы посетим мастерскую художницы Светланы Георгиевской и полюбуемся ее выставкой «Время собирать камни», посвященной петроглифам Карелии. Это загадочные изображения на скалах, созданные еще в эпоху неолита. Светлана несколько десятилетий участвовала в археологических экспедициях, делала слепки местных петроглифов, высвечивала их контуры и «оживляла» послания из глубины веков. Вы рассмотрите ее работы, получите представление о древнем искусстве и услышите увлекательные рассказы автора.

Чайный мастер-класс

Я раскрою множество интересных фактов об Иван-чае: от момента сбора до заваривания. Поделюсь лучшими травными композициями, чайными мифами и легендами. Расскажу, где растет Кипрей узколистный, как он выглядит и чем полезен, как его правильно пить и как использовать в пищу. Угощу вас настоящим карельским Иван-чаем, подарю подарок и сделаю все, чтобы мастер-класс вам запомнился. Летом вы сможете использовать полученные знания: самостоятельно собрать чай и заварить его по всем правилам.

Организационные детали

Экскурсия проходит в мастерской художницы и не предполагает дополнительных расходов.