Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Карелия - удивительный уголок планеты, живописный и таинственный.
Вас ждет уникальная возможность увидеть этот край нетуристическими глазами! В мастерской местной художницы можно будет осмотреть выставку эстампажей петроглифов Карелии. Также подготовлен мастер-класс, посвященный Иван-чаю. Узнаете о его видах, способах заваривания и целебных эффектах. Погружение в культуру и традиции Карелии оставит незабываемые впечатления и подарит новые знания
🎨 Уникальная возможность посетить мастерскую художницы
🗿 Ознакомление с древними петроглифами Карелии
🍵 Увлекательный мастер-класс по Иван-чаю
🎁 Подарок в виде настоящего карельского Иван-чая
📚 Интересные рассказы и легенды о чае и петроглифах
Лучшее время для посещения
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Мастер-класс в Петрозаводске лучше всего посещать летом, в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться атмосферой города и окрестностей. Занятие проходит в помещении, поэтому дождь не станет помехой. Май и сентябрь также подойдут для посещения, но может быть прохладнее. В остальные месяцы, хотя и будет возможность насладиться мероприятием, стоит учесть, что зимой и ранней весной в Петрозаводске довольно холодно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мастерская художницы Светланы Георгиевской
Выставка «Время собирать камни»
Петроглифы Карелии
Описание мастер-класса
Музей-мастерская «Петроглифы Карелии
Мы посетим мастерскую Светланы Георгиевской и получим информацию о петроглифах русского севера из первых рук. Художник четверть века посвятила изучению и популяризации наскального искусства предков, разработала авторскую технику копирования петроглифов, «оживила» послания из глубины веков, сделала их видимыми и читаемыми. Это человек, благодаря которому петроглифы Карелии не просто включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а получили мировой статус с рекордной скоростью. Вот и вас будет возможность за относительно короткое время узнать о петроглифах самые ценные сведения, а также увидеть такие изображения, какими их больше увидеть нельзя нигде. У Светаланы Георгиевской можно купить книгу «Онежская Оранта» и получить автограф.
Чайный мастер-класс
Я раскрою множество интересных фактов об иван-чае: от момента сбора до заваривания. Поделюсь лучшими травными композициями, чайными мифами и легендами. Расскажу, как он выглядит и чем полезен, как его правильно пить и как использовать в пищу. Угощу вас настоящим карельским иван-чаем и сделаю всё, чтобы мастер-класс вам запомнился. Летом вы сможете использовать полученные знания: самостоятельно собрать чай и заварить его по всем правилам.
Организационные детали
Экскурсия проходит в центре города, в мастерской художника и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1100 ₽
Дети до 8 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петрозаводске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 169 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я родилась и выросла в Петрозаводске. Много путешествовала и жила в разных странах, но всегда возвращалась в родной город. Практикую йогу, изучаю растения и то, что они могут дать человеку. Работаю в команде со Светланой — живописцем-сказочником зимой и художником-исследователем петроглифов летом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елизавета
Это мероприятие сделало нашу поездку. Восхитительная художница сумевшая добиться внесение петроглифов Карелии в ЮНЕСКО. Чудесные работы сопровождаются интереснейшим рассказом о том, как их перенесли на бумагу, что они могут обозначать. читать дальшеуменьшить
Как важно увидеть, что хотели сказать художники за много лет до нашей эры. Благодаря Светлане, точно поедем летом посмотреть на петроглифы «вживую». Это то, для чего стоит ехать сюда. Желаю Светлане продвижения и расширения этого проекта и организации постоянной выставки. Важно, чтобы это увидели многие. Отмечу и прекрасное сопровождение Еленой в виде мастер-класса по изготовлению и завариванию Иван-чая. Это создало теплую атмосферу и ощущение очень домашнего общения.
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Т
Татьяна
Спасибо за интересное общение! Всем рекомендую посетить эту экскурсию. Нас было 7 человек, всем очень понравилось. По дороге домой в поезде прочитала книгу Светланы, не хотелось расставаться с Карелией. Теперь часть наших сердец принадлежит этим прекрасным местам. Спасибо большое!
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Наталья
Эта встреча - как вишенка на торте нашего очередного трипа по нашей любимой Карелии. Мы очень любим этот край озер и скал и эту любовь, безусловно, подпитывают такие душевные мероприятия. читать дальшеуменьшить
Помимо душевности, узнали потрясающие факты об петроглифах. Теперь точно запланируем поездку в Беломорск и на Бесов Нос. Захотелось изучить вопрос еще глубже, поэтому с удовольствием приобрели книгу Светланы Георгиевской "Онежская Оранта" (с автографом автора). Волшебница Елена рассказала о чудесных свойствах иван-чая и способах его заготовки в домашних условиях. дегустация была превосходной. В общем- рекомендую! Понравилось и взрослым и детям (12 лет). Удачи и процветания!!!! С любовью, из Петербурга. Наталья.
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М
Мария
Очень классное сочетание чаепития и интересных фактов о наскальных рисунках. Всего было в меру. Не затянуто по времени и достаточно,чтобы познакомится с этим видом искусства.
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В
Виолетта
В морозный зимний день хорошо побывать в тёплой уютной мастерской художника, узнать историю карельских петроглифов, рассматривать их, представляя как жили люди в те времена. Спасибо большое Светлане за интереснейший рассказ и погружение в глубину веков! Также мы продегустировали иван-чай и таволгу. Спасибо Елене за рассказ про их свойства и способы заготовки. Благодарим и желаем творческого вдохновения!
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Т
Татьяна
Если вы хотите заполучить очень неожиданные и необычные впечатления - вам точно сюда надо! Две вроде как не связанные между собой части: иван-чай и петроглифы, но как они прекрасно сочетаются. А уж читать дальшеуменьшить
холодным зимним вечером в мастерской художника вначале обогреться душистыми, густыми и очень вкусными травяным чаями, а потом тебе начинают рассказывать вроде как или сказку, или быль про очень давние времена и рисунки предков… И вам становится очень хорошо и очень-очень интересно. Вы точно полюбите и иван-чай и петроглифы! Огромное спасибо от нас всех Елене и Светлане. Это было замечательно и по-новогоднему! Однозначно рекомендуем.