Самобытная Карелия

Выставка петроглифов, знакомство с художником-исследователем и чайный мастер-класс

Индивидуальная
Карелия — удивительный уголок планеты, живописный и таинственный.

Приглашаем увидеть его нетуристическими глазами! Вы побываете в мастерской местной художницы и осмотрите выставку эстампажей петроглифов Карелии.

Кроме того, мы подготовили для вас мастер-класс, посвященный Иван-чаю.

Вы узнаете о его видах, способах заваривания и целебных эффектах.
Самобытная Карелия
Самобытная Карелия
Самобытная Карелия
Самобытная Карелия
Самобытная Карелия
Самобытная Карелия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Арт-мастерская и петроглифы Русского севера

Мы посетим мастерскую художницы Светланы Георгиевской и полюбуемся ее выставкой «Время собирать камни», посвященной петроглифам Карелии. Это загадочные изображения на скалах, созданные еще в эпоху неолита. Светлана несколько десятилетий участвовала в археологических экспедициях, делала слепки местных петроглифов, высвечивала их контуры и «оживляла» послания из глубины веков. Вы рассмотрите ее работы, получите представление о древнем искусстве и услышите увлекательные рассказы автора.

Чайный мастер-класс

Я раскрою множество интересных фактов об Иван-чае: от момента сбора до заваривания. Поделюсь лучшими травными композициями, чайными мифами и легендами. Расскажу, где растет Кипрей узколистный, как он выглядит и чем полезен, как его правильно пить и как использовать в пищу. Угощу вас настоящим карельским Иван-чаем, подарю подарок и сделаю все, чтобы мастер-класс вам запомнился. Летом вы сможете использовать полученные знания: самостоятельно собрать чай и заварить его по всем правилам.

Организационные детали

Экскурсия проходит в мастерской художницы и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Петрозаводске
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

🎩Индивидуальные🧒Можно с детьмиВ помещении🎓Мастер-классы🔭Обзорные🏞КарелияВыставки

Еще несколько похожих предложений в Петрозаводске

Нескучное знакомство с Карелией
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Эйно
4.8
12 отзывов
Очень популярно сейчас
Нескучное знакомство с Карелией
Водопад Кивач, Марциальные воды, гора Сампо и местные байки от потомственного гида и чародея
80006 800 за 1-4 чел.
Большое путешествие по Карелии
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
СканТур
Нет отзывов
Большое путешествие по Карелии
Приглашаем Вас на большое путешествие по сказочной Карелии
от 10 950 за 1 человека
Петрозаводск - сердце Карелии
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Марина
5
5 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Обзорная экскурсия по Петрозаводску позволит узнать столицу Карелии
9 000 за 1-6 чел.
Петрозаводск - сердце Карелии
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Анна
4.9
9 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Столица Карелии, «город на Онего», град Петра - всё это о Петрозаводске! На обзорной автомобильной прогулке я познакомлю
9 000 за 1-6 чел.
Прогулка по столице Карелии
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Людмила
4.8
62 отзыва
Прогулка по столице Карелии
Знакомство с атмосферой и характером северного провинциального города
3 000 за 1-5 чел.
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Artem
5
23 отзыва
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
от 5 500 за 1-2 чел.
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Сааристо
4.7
30 отзывов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии
2 200 за 1 человека
Ваш идеальный день в Карелии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александра
5
45 отзывов
Ваш идеальный день в Карелии
Три самых популярных объекта в окрестностях города и история края от «Калевалы» до Александра II
4 700 за 1-4 чел.
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анжелика
5
154 отзыва
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Необычное знакомство с Карелией через ароматы, звуки, вкусы и интересные места города
2 500 за 1-7 чел.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
ЗолотоеКольцоКарелии
4.9
12 отзывов
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Карельская природа создала удивительные памятники - скалы, водопады, вулканы, источники
2 200 за 1 человека
О чем поют вулканы Карелии?
7 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Марина
5
10 отзывов
О чем поют вулканы Карелии?
Добро пожаловать в сказочный мир карельских лесов, горных рек и суровых скал, укрытых мягким мхом
20 000 за 1-6 чел.
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Оксана
5
4 отзыва
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
Послушать водопад Кивач, пройти по лавовым полям Гирваса и посетить Марциальные воды за один день
7 500 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ