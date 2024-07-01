13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Групповая
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: На пл. Гагарина
8 авг в 08:00
11 авг в 08:00
2 590₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Начало: По договоренности
Расписание: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 17:00
7 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 20 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 июля 2024Это было круто!! Большое спасибо вам Илья. Интересные беседы, много чего узнали нового. Шикарные виды, фотографий просто уйма. Шашлык в сосновом бору на берегу озера - прекрасен.
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
- ККсения30 апреля 2024За такую стоимость очень много где побывали, только всё быстро от 30 до 50 минут на одном месте, но зато столько повидали. Это того стоило
- ППолина9 февраля 2024Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно! Благодарим Артема за то, что показал нам всю красоту!
- ННаталья25 апреля 2023Артем - лучший гид в Петрозаводске! Очень тактичный, образованный и приятный человек. Получили массу удовольствия от экскурсии. По сравнению с другими гидами в нашей поездке - великолепный экскурсовод! Всем рекомендуем!
- AArtyom5 февраля 2023Все прошло великолепно, сам гид очень круто вписался в нашу компанию)
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Однодневные»
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