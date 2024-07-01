И Ирина Джип-тур «Внедорожное приключение» Это было круто!! Большое спасибо вам Илья. Интересные беседы, много чего узнали нового. Шикарные виды, фотографий просто уйма. Шашлык в сосновом бору на берегу озера - прекрасен.

Е Елена Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!

К Ксения Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день За такую стоимость очень много где побывали, только всё быстро от 30 до 50 минут на одном месте, но зато столько повидали. Это того стоило

П Полина Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно! Благодарим Артема за то, что показал нам всю красоту!

Н Наталья Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала Артем - лучший гид в Петрозаводске! Очень тактичный, образованный и приятный человек. Получили массу удовольствия от экскурсии. По сравнению с другими гидами в нашей поездке - великолепный экскурсовод! Всем рекомендуем!