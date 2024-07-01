Однодневные – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Петрозаводске, цены от 2 590 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
На машине
11 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
На автобусе
11 отзывов
8 часов
Групповая
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: На пл. Гагарина
8 авг в 08:00
11 авг в 08:00
2 590 за человека
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Джиппинг
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
Джип-тур «Внедорожное приключение»
Начало: По договоренности
Расписание: Любые даты c Мая по Ноябрь с 10:00 до 17:00
7 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 20 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
  2. Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
  3. Джип-тур «Внедорожное приключение»
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 590 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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