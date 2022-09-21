Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.

Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.

Подготовка к туру

Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:

• внимательно изучить информационный листок к туру с активными способами передвижения (Приложение 2),

• оценить свои физические возможности при выборе тура,

• пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей,

• взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы,

• взять с собой личную аптечку,

• при необходимости проконсультироваться у туроператора.

Руководство группой осуществляет инструктор.

Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.

Безопасность на транспорте

Во избежание травм во время перевозок (на транспорте):

• необходимо находиться на предусмотренных для этого местах,

• надежно упаковывать и фиксировать предметы с острыми углами, колюще-режущие, бьющиеся,

• на ходу запрещено высовывать в окна части тела, выкидывать предметы из окон, перемещаться по салону.

Одежда и экипировка.

Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.

Здоровье

Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов.

• предупреждайте инструктора о возможных проблемах со здоровьем, индивидуальных отклонениях, дискомфорте во время прохождения тура,

• используйте средства профилактики заболеваний при низких температурах воздуха, длительном пребывании в сырой одежде и т. п.,

• при лечении предупреждайте инструктора об аллергии, противопоказаниях, хронических заболеваниях и т. п.

Правила поведения на лыжном переходе:

Подберите соответствующую экипировку:

• длина лыж и палок выбирается в соответствии с ростом

• ботинки подбираются по размеру ноги с учетом одетого теплого носка

Соблюдайте правила движения по маршруту:

• при движении по лесу необходимо соблюдать дистанцию между участниками 2-3 метра, что позволит избежать возможных ударов веткой.

• при движении по озеру колонна лыжников не должна растягиваться, в случае плохой видимости необходимо держать дистанцию между участниками не более 1 м.

• при движении по дороге соблюдать правила дорожного движения, придерживаясь обочины.

При спусках с горок:

• Остановитесь и убедитесь, что на спуске никого нет.

• Держите палки подмышками (остриями назад).

• При спуске на лыжах держите корпус прямо, избегайте наклонов вбок и назад.

• При падении нельзя "выкидывать" палки вперед (чтобы не наткнуться на них) и нельзя садиться резко назад (можно отбить копчик), старайтесь аккуратно "завалиться" на бок.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.