Лыжная история. Лыжный тур в Карелии

Легендарные маршруты вокруг оз. Сямозеро

5
3 отзыва
Легендарные маршруты вокруг оз. Сямозеро – это красота пейзажей и познавательная начинка! Устройте себе маленькое путешествие. Отдохните в теплой компании на базе отдыха, насладитесь добрым карельским колоритом.

Вы увидите прекрасный мир Крайнего Севера и самобытную культуру древних саамов, карельский лес деревеньки в зимних пейзажах, самых настоящих медведей и других обитателей леса.

Вы узнаете невероятные истории о животных в зоокомплексе «Три медведя» и кто помогает карельскому Деду Морозу Талвиукко подготовиться к праздникам и разносить подарки, а еще проверите, действительно ли волшебная мельница Сампо исполняет самые заветные желания.
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Лыжная история. Лыжный тур в Карелии
Ближайшие даты:
20
янв
23
фев
10
мар

Что вас ожидает 🤩

В гости к сказке
В гости к сказке
Вы увидите вотчину карельского Деда Мороза и узнаете удивительные истории об обитателях подворья Талвиукко
Зимние забавы
Зимние забавы
Вы научитесь ориентироваться в зимнем лесу, мастерски ходить по густому снежному покрову на снегоступах и управлять настоящими финскими санями
Национальный колорит
Национальный колорит
Вы попробуете блюда национальной карельской кухни, изысканную карельскую выпечку и ароматный чай, заваренный на лесных травах

Программа тура по дням

1 день

Начало невероятного приключения в Карелии

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.

Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе.

Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

На автобусе едем до базы отдыха «Морошка» (1-1,5 в пути).

База отдыха расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии.

Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.

Заселяемся в наши уютные номера.

Обедаем и отправляемся на лыжную прогулку по карельскому заснеженному лесу.

Пробуем все вместе отгадать звериные следы, и наслаждаемся единением с природой, красотой зимнего леса и чистым скрипучим снегом под ногами.

На базу возвращаемся к ужину.

Вечером нас ждет развлекательная программа на территории базы.

Начало невероятного приключения в КарелииНачало невероятного приключения в КарелииНачало невероятного приключения в КарелииНачало невероятного приключения в Карелии
2 день

Путешествие в зоокомплекс «Три медведя»

Завтракаем, переодеваемся и отправляемся в путь.

Сегодня очень насыщенный день!

Мы радостно скользим по лыжне до зоокомплекса «Три медведя».

Зоокомплекс «Три медведя» расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро.

На территории комплекса за оградой в деревянных павильонах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие.

Главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю.

Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник – гостей представляют по очереди белогрудого гималайца Мотю, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею.

Пьем ароматный карельский чай с бутербродами и возвращаемся на базу.

Ужинаем.

Вечернее время проводим так, как нам хочется: гуляем по дорожкам базы отдыха, вовлекаем других участников группы в зимние игры, лепим снеговика, уединяемся в своем номере, чтобы почитать или немного вздремнуть.

Путешествие в зоокомплекс «Три медведя»Путешествие в зоокомплекс «Три медведя»Путешествие в зоокомплекс «Три медведя»Путешествие в зоокомплекс «Три медведя»
3 день

Знакомство с вотчиной карельского Дед Мороза

Завтракаем в уютном кафе базе.

Отправляемся на прогулку на снегоступах.

Перед обедом собираем вещи и освобождаем номера.

Обедаем на базе и отправляется на долгожданную встречу с карельским Дедом Морозом!

Приехать в вотчину, кстати, можно и зимой, и летом.

Нам повезло попасть сюда в самое сказочное время года.

Здесь у дедушки красивый дом, упряжка тундровых оленей, хаски и маламуты!

Кстати, с хаски и маламутами можно познакомиться поближе: собаки очень ласковые и любят фотографироваться с гостями.

В вотчине волшебника участвуем в двух активных программах – Северная сага и Мир Калевалы.

Северная сага.

Прикоснёмся к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаем больше об обитателях подворья Талвиукко и обязательно заведем новых друзей!

А еще прокатимся на настоящих финских санях potkuri.

У нас еще есть немного свободного времени, чтобы побродить по этому сказочному месту, пофотографироваться с местными обитателями и помощниками Талвиукко.

На автобусах возвращаемся в Петрозаводск.

По дороге вспоминаем яркие моменты этих дней и уже строим планы на будущие путешествия.

В городе в сопровождении нашего гида гуляем по Онежской набережной.

Поверьте, здесь есть, на что посмотреть!

Набережная Петрозаводска – это настоящий музей скульптур под открытым небом.

Скульптуры – подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции. Угадаете, какая от кого?

Идем ужинать в уже знакомое место. Шведский стол радует своим разнообразием.

Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.

Знакомство с вотчиной карельского Дед МорозаЗнакомство с вотчиной карельского Дед МорозаЗнакомство с вотчиной карельского Дед МорозаЗнакомство с вотчиной карельского Дед Мороза

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение на базе отдыха «Морошка».

Скидка за размещение на доп. месте – 3 000 руб. /чел.

*Скидка для детей 10 – 16 лет – 10%..

Варианты проживания

База отдыха «Морошка»

2 ночи

85 км от г. Петрозаводск, база находится на берегу озера Сямозеро.

Двухместный номер (две односпальные кровати).

Отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.

В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол, шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.

Двухместный номер (двуспальная кровать) + дополнительное место (диван)

Отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.

В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.

База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Размещение по программе: 2 человека в двухместном номере
  • Питание по программе
  • Работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
  • Прокат лыжного снаряжения (беговые лыжи с палками и утепленными ботинками)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Дополнительные сутки размещения
  • Питание, не указанное в программе
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Рюкзак или дорожная сумка. Крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он неудобен в транспортировке.
  • Форма одежды для активного снегоходного дня:
    • Термобельё (штаны и кофта).
    • Удобная тёплая спортивная одежда. Оптимальный вариант – костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют.
    • Флисовая кофта или свитер.
    • На ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные носки).
    • Перчатки и шапка.
  • На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем. Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.
  • Форма одежды для активного дня на хаски: Та же самая, что и для снегоходного дня, НО важно учесть, что при катании на хаски дополнительная экипировка НЕ предоставляется. Вы едете в своей одежде. Исключением являются программы, в рамках которых в питомник ездовых собак вы приезжаете на снегоходах. В этом случае вы остаётесь в снегоходной экипировке.
    Рекомендуем иметь защитную маску (для сноуборда), она защитит лицо от ветра и мелких брызг во время катания на хаски. Если такой маски нет, в этих целях можно использовать балаклаву или обычный шарф.
  • Форма одежды для активного дня на лыжах:
    Всё то же самое, что и в снегоходном дне, однако рекомендуем иметь небольшой рюкзак, в который вы можете убрать тёплую жилетку или дополнительную куртку. Во время движения на лыжах вы должны быть одеты по погоде (обычно это костюм для горных лыж или сноуборда), однако во время остановок вам может быть прохладно. В эти моменты пригодится дополнительная жилетка или куртка.
    Лыжные ботинки рекомендуем надевать на шерстяные носки.
    • Комплект одежды для ночлега:
    • Комплект запасного нижнего белья.
    • Удобные шорты/спортивные штаны и футболка.
    • Тапочки или тёплые носки.
  • Для похода в баню:
    • Купальник (если он Вам необходим),
    • Сланцы/сандалии спортивные
  • Обувь: удобная тёплая обувь БЕЗ каблуков.
  • Личные вещи: средства личной гигиены (на базах отдыха «Алёкка» и «Кижская благодать» в номерах есть индивидуальные наборы для душа (шампунь, мыло), на базах отдыха «Авиаретро» и «Остров» в номерах есть только жидкое мыло для рук в дозаторах),
    индивидуальную аптечку, фен (если он Вам необходим), если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда вы захотите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз
  • Документы: паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
  • Деньги: рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Правила поведения в лыжном туре

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.

Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.

Подготовка к туру

Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:
• внимательно изучить информационный листок к туру с активными способами передвижения (Приложение 2),
• оценить свои физические возможности при выборе тура,
• пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей,
• взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы,
• взять с собой личную аптечку,
• при необходимости проконсультироваться у туроператора.
Руководство группой осуществляет инструктор.
Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Безопасность на транспорте
Во избежание травм во время перевозок (на транспорте):
• необходимо находиться на предусмотренных для этого местах,
• надежно упаковывать и фиксировать предметы с острыми углами, колюще-режущие, бьющиеся,
• на ходу запрещено высовывать в окна части тела, выкидывать предметы из окон, перемещаться по салону.

Одежда и экипировка.

Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.

Здоровье

Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов.
• предупреждайте инструктора о возможных проблемах со здоровьем, индивидуальных отклонениях, дискомфорте во время прохождения тура,
• используйте средства профилактики заболеваний при низких температурах воздуха, длительном пребывании в сырой одежде и т. п.,
• при лечении предупреждайте инструктора об аллергии, противопоказаниях, хронических заболеваниях и т. п.

Правила поведения на лыжном переходе:

Подберите соответствующую экипировку:
• длина лыж и палок выбирается в соответствии с ростом
• ботинки подбираются по размеру ноги с учетом одетого теплого носка
Соблюдайте правила движения по маршруту:
• при движении по лесу необходимо соблюдать дистанцию между участниками 2-3 метра, что позволит избежать возможных ударов веткой.
• при движении по озеру колонна лыжников не должна растягиваться, в случае плохой видимости необходимо держать дистанцию между участниками не более 1 м.
• при движении по дороге соблюдать правила дорожного движения, придерживаясь обочины.

При спусках с горок:
• Остановитесь и убедитесь, что на спуске никого нет.
• Держите палки подмышками (остриями назад).
• При спуске на лыжах держите корпус прямо, избегайте наклонов вбок и назад.
• При падении нельзя "выкидывать" палки вперед (чтобы не наткнуться на них) и нельзя садиться резко назад (можно отбить копчик), старайтесь аккуратно "завалиться" на бок.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
21 сен 2022
Отличная забота, о клиентах
И
10 сен 2022
Все супер. Отдельное спасибо нашим инструкторам Владимиру и Данилу
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
М
14 авг 2022
Класс!

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