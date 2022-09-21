Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.
Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе.
Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.
На автобусе едем до базы отдыха «Морошка» (1-1,5 в пути).
База отдыха расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии.
Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.
Заселяемся в наши уютные номера.
Обедаем и отправляемся на лыжную прогулку по карельскому заснеженному лесу.
Пробуем все вместе отгадать звериные следы, и наслаждаемся единением с природой, красотой зимнего леса и чистым скрипучим снегом под ногами.
На базу возвращаемся к ужину.
Вечером нас ждет развлекательная программа на территории базы.
Завтракаем, переодеваемся и отправляемся в путь.
Сегодня очень насыщенный день!
Мы радостно скользим по лыжне до зоокомплекса «Три медведя».
Зоокомплекс «Три медведя» расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро.
На территории комплекса за оградой в деревянных павильонах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие.
Главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю.
Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник – гостей представляют по очереди белогрудого гималайца Мотю, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею.
Пьем ароматный карельский чай с бутербродами и возвращаемся на базу.
Ужинаем.
Вечернее время проводим так, как нам хочется: гуляем по дорожкам базы отдыха, вовлекаем других участников группы в зимние игры, лепим снеговика, уединяемся в своем номере, чтобы почитать или немного вздремнуть.
Завтракаем в уютном кафе базе.
Отправляемся на прогулку на снегоступах.
Перед обедом собираем вещи и освобождаем номера.
Обедаем на базе и отправляется на долгожданную встречу с карельским Дедом Морозом!
Приехать в вотчину, кстати, можно и зимой, и летом.
Нам повезло попасть сюда в самое сказочное время года.
Здесь у дедушки красивый дом, упряжка тундровых оленей, хаски и маламуты!
Кстати, с хаски и маламутами можно познакомиться поближе: собаки очень ласковые и любят фотографироваться с гостями.
В вотчине волшебника участвуем в двух активных программах – Северная сага и Мир Калевалы.
Северная сага.
Прикоснёмся к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаем больше об обитателях подворья Талвиукко и обязательно заведем новых друзей!
А еще прокатимся на настоящих финских санях potkuri.
У нас еще есть немного свободного времени, чтобы побродить по этому сказочному месту, пофотографироваться с местными обитателями и помощниками Талвиукко.
На автобусах возвращаемся в Петрозаводск.
По дороге вспоминаем яркие моменты этих дней и уже строим планы на будущие путешествия.
В городе в сопровождении нашего гида гуляем по Онежской набережной.
Поверьте, здесь есть, на что посмотреть!
Набережная Петрозаводска – это настоящий музей скульптур под открытым небом.
Скульптуры – подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции. Угадаете, какая от кого?
Идем ужинать в уже знакомое место. Шведский стол радует своим разнообразием.
Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Тур предусматривает двухместное размещение на базе отдыха «Морошка».
Скидка за размещение на доп. месте – 3 000 руб. /чел.
*Скидка для детей 10 – 16 лет – 10%..
85 км от г. Петрозаводск, база находится на берегу озера Сямозеро.
Двухместный номер (две односпальные кровати).
Отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.
В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол, шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Двухместный номер (двуспальная кровать) + дополнительное место (диван)
Отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.
В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.
Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.
Подготовка к туру
Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:
• внимательно изучить информационный листок к туру с активными способами передвижения (Приложение 2),
• оценить свои физические возможности при выборе тура,
• пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей,
• взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы,
• взять с собой личную аптечку,
• при необходимости проконсультироваться у туроператора.
Руководство группой осуществляет инструктор.
Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Безопасность на транспорте
Во избежание травм во время перевозок (на транспорте):
• необходимо находиться на предусмотренных для этого местах,
• надежно упаковывать и фиксировать предметы с острыми углами, колюще-режущие, бьющиеся,
• на ходу запрещено высовывать в окна части тела, выкидывать предметы из окон, перемещаться по салону.
Одежда и экипировка.
Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.
Здоровье
Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов.
• предупреждайте инструктора о возможных проблемах со здоровьем, индивидуальных отклонениях, дискомфорте во время прохождения тура,
• используйте средства профилактики заболеваний при низких температурах воздуха, длительном пребывании в сырой одежде и т. п.,
• при лечении предупреждайте инструктора об аллергии, противопоказаниях, хронических заболеваниях и т. п.
Правила поведения на лыжном переходе:
Подберите соответствующую экипировку:
• длина лыж и палок выбирается в соответствии с ростом
• ботинки подбираются по размеру ноги с учетом одетого теплого носка
Соблюдайте правила движения по маршруту:
• при движении по лесу необходимо соблюдать дистанцию между участниками 2-3 метра, что позволит избежать возможных ударов веткой.
• при движении по озеру колонна лыжников не должна растягиваться, в случае плохой видимости необходимо держать дистанцию между участниками не более 1 м.
• при движении по дороге соблюдать правила дорожного движения, придерживаясь обочины.
При спусках с горок:
• Остановитесь и убедитесь, что на спуске никого нет.
• Держите палки подмышками (остриями назад).
• При спуске на лыжах держите корпус прямо, избегайте наклонов вбок и назад.
• При падении нельзя "выкидывать" палки вперед (чтобы не наткнуться на них) и нельзя садиться резко назад (можно отбить копчик), старайтесь аккуратно "завалиться" на бок.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.