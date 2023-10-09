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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск, Талви Укко
Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами до 10:00, прибыть можно до 8.00, чтобы успеть на завтрак.
Сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.
Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.
08:00 – 09:00 Завтрак в ресторане. Прибыть можно до 8.00, чтобы успеть на завтрак.
09:00 – 11:00 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Очарование зимнего Петрозаводска».
Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.
Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.
Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.
Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.
11:00 – 13:00 Поездка на Вотчину Талвиукко.
Какие новогодние каникулы без Деда Мороза? А как насчет знакомства с карельским Дедушкой – Талвиукко?
Отправляемся в гости на его вотчину, загадывать желания.
Вас радушно встретят озорные помощники главного зимнего волшебника Карелии и покажут его резиденцию.
Вас ждет встреча с Карельским дедом морозом Талвиукко и участие в его чудесах.
Здесь же вы увидите, как под одной крышей живут все четыре времени года, и что в Карелии сопутствует каждому из них.
Свободное время для самостоятельной прогулки и доп. услуг: олени, упряжки, снегоходы, саамская деревня, зоопарк.
14:00 Возвращение в Петрозаводск и размещение в выбранном отеле.
Свободный вечер для прогулок по празднично украшенному городу, посещения новогодних спектаклей в наших замечательных театрах и похода в рестораны за гастрономическими впечатлениями.
Карьяла Парк
Завтрак в отеле.
10:00 Переезд в туристический комплекс «Карьяла Парк» (30км от Петрозаводска).
11:00 – 12:00 Мастер-класс по приготовлению калиток под руководством шеф-повара.
Наверняка вы уже слышали про одну из визитных карточек Карелии – калитки.
Сегодня мы попробуем приготовить их своими руками.
Вы научитесь готовить тесто, начинку и правильно «защипывать» калитки.
А по возвращении домой сможете удивить друзей и близких рецептом и навыками, привезенными из Карелии.
12:00 – 13:30 Пока шеф-повар доготавливает ваши шедевры в духовке, вы прокатитесь по живописной лесной трассе на собачьих упряжках!
Здесь в «Карьяла Парке» расположен один из лучших питомников хаски в Карелии.
Каждая собака питомника не только со своими внешними особенностями, но и со своим характером.
Но объединяет их одно – это по-настоящему красивые, мощные и невероятно добрые собаки.
Гладить и обнимать их не только можно, но и нужно!
Вы услышите интересный рассказ от инструктора-каюра о об обитателях питомника, узнаете историю породы, особенности выведения и содержания.
А после прохождения инструктажа по технике безопасности прокатитесь на собачьих упряжках.
Маршрут (1 км) пройдет по равнинной местности в заснеженном сосновому бору вдоль берега реки Шуя.
13:30 – 14:00 В завершение насыщенного дня вас ждет чаепитие с калитками, которые вы приготовили на мастер-классе, теплое общение и обмен положительными эмоциями.
15:00 Возвращение в Петрозаводск. Отдых.
31.12.2023 г. - по желанию за дополнительную плату Новогодний банкет в ресторане города. Стоимость и программа уточняются.
Северное Приладожье
Завтрак в отеле.
12:00 Выезжаем в Северное Приладожье (260км, ≈4 часа в одну сторону).
Мы отправимся в Горный парк «Рускеала» ко времени включения волшебной подсветки в Мраморном каньоне.
16:00 – 17:15 Знаменитый горный парк «Рускеала» был создан на исторических местах добычи мрамора, который добывался здесь столетиями для украшения архитектурных шедевров Санкт- Петербурга.
В огромном рукотворном карьере образовалось озеро, из которого вырастают мраморные склоны, и зимой он превращается в ледяную сказку - настоящее царство Снежной Королевы.
В вечернее время здесь включается художественная подсветка, добавляя еще большего очарования и волшебства происходящему.
Вы прогуляетесь по главному маршруту вокруг каньона, узнаете интересные факты из истории горного дела, сделаете фото с лучшими видами на мраморные склоны. Пройдете по «сухой штольне», где почувствуете мощь и масштаб выработки скалы, заглянете в провал «мраморное сердце», откуда видно подземную часть парка.
17:15 – 19:00 Свободное время в парке.
19:00 – 23:00 Возвращение в Петрозаводск.
Калевала, Марциальные воды, Кивач
10:00 После завтрака – выезжаем из отеля. Вещи оставляем в автобусе.
10:00 – 11:00 Вас ждет сказочное путешествие во Вселенную эпоса «Калевала».
В Музее изобразительных искусств вы познакомитесь с неповторимым образом северного края – тайн, волшебства, природы и традиций.
Вы отправитесь в «путешествие по рунопевческому лесу» и услышите звуки карельского музыкального инструмента кантеле.
Увидите трехметровую «щуку», узнаете, как варили пиво по старинному рецепту и что надевали на свадьбу.
А еще погрузитесь в мир ароматов Севера.
12:00 – 13:00 Переезд на курорт «Марциальные воды».
Это первый Российский курорт, который был основан Петром Великим в 1719 году на базе железистых минеральных источников.
Вы посетите Музей истории курорта, осмотрите Церковь апостола Петра и продегустируете воду из трех целебных источников.
14:00 – 15:00 Обед в кафе.
15:00 – 16:00 Посещение природного заповедника «Кивач», жемчужиной которого является незамерзающий водопад.
Он расположен на одной из крупнейших рек в Карелии – Суна.
Вы узнаете красивую карельскую легенду, связанную с этим фактом.
У вас будет возможность полюбоваться водопадом и сделать отличные фото с трех смотровых площадок.
Во время экскурсии по уютному Музею природы, расположенному в заповеднике, вы рассмотрите экспозицию животного и растительного мира местности.
В заповедном дендрарии помимо других уникальных деревьев вы увидите знаменитую карельскую березу.
Узнаете, почему она так ценится и правда ли, что у нее нет привычных годовых колец.
У вас будет возможность прогуляться среди вековых деревьев и насладиться чистотой карельского воздуха.
Возвращение в г. Петрозаводск.
17:30 Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Размещение
|Стоимость
Отель 4* «PITERINN» / «Северная»
42 550 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;
56 300 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;
32 100 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте;
Отель 3* «Петрозаводск» / «Илма»
36 350 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;
43 400 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;
31 650 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте.
Отель 2* «Маски» / «Лофт» / «Руна»
33 800 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;
40 300 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;
29 300 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте;
Варианты проживания
Отель «PITERINN»
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточный тренажёрный зал, детская игровая комната, охраняемая парковка, услуги прачечной и химчистки, доставка питания в номер и сауна. Все удобства в номере.
Гостиница «Северная»
Гостиница – архитектурная историческая достопримечательность Карелии, расположенная в самом центре города Петрозаводск, соответствующая современным стандартам гостеприимства. Номер со всеми удобствами, оснащен цветным телевизором, кондиционером, мини-холодильником, рабочим местом с письменным столом, настольной лампой и бесплатным Wi-Fi доступом в интернет.
Отель «Петрозаводск»
Отель «Петрозаводск» идеально расположен в самом центра города. В шаговой доступности от отеля достопримечательности центральных площадей, национальные музеи и знаменитая набережная с уникальными скульптурами. Все удобства в номере.
Отель «Илма»
Небольшой отель «Илма» расположен в центре Петрозаводска, в 10 минутах ходьбы от центральной площади и в 2 минутах ходьбы от собора Александра Невского. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном, в каждом номере есть собственная ванная комната.
Отель «Маски»
Гостиница «Маски» расположена в центре города Петрозаводск, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь. Двухместные номера со всеми удобствами.
Отель «Лофт»
Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса. Разместиться постояльцы могут в комфортабельных номерах, оснащенных удобной мебелью, современной техникой и индивидуальным санузлом.
Отель «Руна»
В пределах 5 минут ходьбы от отеля находятся различные кафе и рестораны. В каждом номере: чайник, телевизор, полные или частичные (душ на этаже) удобства. В свободном доступе: кулер, холодильник, микроволновая печь, кухонная утварь, помещение для глажки, фен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в номерах выбранной категории в отеле (3 ночи)
- Питание по программе: 3 завтрака, 2 обеда – аренда транспорта и все трансферы по программе
- Все входные билеты в музеи и заповедники
- Экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида- сопровождающего
- Страхование здоровья и жизни участника
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Дополнительные услуги по маршруту тура (олени, упряжки, снегоходы, саамская деревня, зоопарк
- Новогодний банкет 31.12.2023 г. (по желанию) в ресторане города. Стоимость и программа уточняются
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Петрозаводск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
- В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
- Есть ли скидка на проживание для детей?
- Скидка детям до 8 лет – 2 000 руб.;Скидка детям до 16 лет – 1 000 руб.
- Можно ли приехать ночным поездом раньше?
Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.
- Как предоставляется скидка для детей?
Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении
- Могут ли быть изменены даты тура?
При наличии группы от 10 чел., тур может быть организован в любые удобные даты по запросу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.