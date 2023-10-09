1 день

Петрозаводск, Талви Укко

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами до 10:00, прибыть можно до 8.00, чтобы успеть на завтрак.

Сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.

Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

08:00 – 09:00 Завтрак в ресторане. Прибыть можно до 8.00, чтобы успеть на завтрак.

09:00 – 11:00 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Очарование зимнего Петрозаводска».

Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.

Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.

Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.

11:00 – 13:00 Поездка на Вотчину Талвиукко.

Какие новогодние каникулы без Деда Мороза? А как насчет знакомства с карельским Дедушкой – Талвиукко?

Отправляемся в гости на его вотчину, загадывать желания.

Вас радушно встретят озорные помощники главного зимнего волшебника Карелии и покажут его резиденцию.

Вас ждет встреча с Карельским дедом морозом Талвиукко и участие в его чудесах.

Здесь же вы увидите, как под одной крышей живут все четыре времени года, и что в Карелии сопутствует каждому из них.

Свободное время для самостоятельной прогулки и доп. услуг: олени, упряжки, снегоходы, саамская деревня, зоопарк.

14:00 Возвращение в Петрозаводск и размещение в выбранном отеле.

Свободный вечер для прогулок по празднично украшенному городу, посещения новогодних спектаклей в наших замечательных театрах и похода в рестораны за гастрономическими впечатлениями.