Новогодние каникулы в Карелии

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За 4 незабываемых дня вы успеете: раскрыть тайну сказочной столицы Карелии, встретиться с Дедом Морозом, побывать на мастер-классе по калиткам, прокатиться на упряжке, попасть в царство Снежной Королевы и еще много волшебных и ярких впечатлений вы сможете получить в этом новогоднем путешествии!
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Ближайшие даты:
30
дек
2
янв

Что вас ожидает:

Встреча с Дедом Морозом
Встреча с Дедом Морозом
Вы сможете окунуться в детство и загадать новогоднее желание на вотчине карельского Деда Мороза
Мастер-класс
Мастер-класс
Возможность принять участие в мастер-классе по приготовлению национального блюда – калитки
Катание на упряжках
Катание на упряжках
Настоящая зимняя сказка – подружиться с самыми добрыми в мире собаками хаски и прокатиться на упряжке
Слияние мрамора и льда
Слияние мрамора и льда
Вы попадёте в царство Снежной Королевы и увидите волшебство горного парка "Рускеала"
Зимний Петрозаводск
Зимний Петрозаводск
Погружение в красоту зимнего города, его историю со времен правления Петра I и до наших дней

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск, Талви Укко

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами до 10:00, прибыть можно до 8.00, чтобы успеть на завтрак.

Сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир – гид с табличкой.

Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

08:00 – 09:00 Завтрак в ресторане. Прибыть можно до 8.00, чтобы успеть на завтрак.

09:00 – 11:00 Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Очарование зимнего Петрозаводска».

Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней.

Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.

Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом – на знаменитой Онежской набережной.

11:00 – 13:00 Поездка на Вотчину Талвиукко.

Какие новогодние каникулы без Деда Мороза? А как насчет знакомства с карельским Дедушкой – Талвиукко?

Отправляемся в гости на его вотчину, загадывать желания.

Вас радушно встретят озорные помощники главного зимнего волшебника Карелии и покажут его резиденцию.

Вас ждет встреча с Карельским дедом морозом Талвиукко и участие в его чудесах.

Здесь же вы увидите, как под одной крышей живут все четыре времени года, и что в Карелии сопутствует каждому из них.

Свободное время для самостоятельной прогулки и доп. услуг: олени, упряжки, снегоходы, саамская деревня, зоопарк.

14:00 Возвращение в Петрозаводск и размещение в выбранном отеле.

Свободный вечер для прогулок по празднично украшенному городу, посещения новогодних спектаклей в наших замечательных театрах и похода в рестораны за гастрономическими впечатлениями.

Петрозаводск, Талви УккоПетрозаводск, Талви УккоПетрозаводск, Талви УккоПетрозаводск, Талви УккоПетрозаводск, Талви Укко
2 день

Карьяла Парк

Завтрак в отеле.

10:00 Переезд в туристический комплекс «Карьяла Парк» (30км от Петрозаводска).

11:00 – 12:00 Мастер-класс по приготовлению калиток под руководством шеф-повара.

Наверняка вы уже слышали про одну из визитных карточек Карелии – калитки.

Сегодня мы попробуем приготовить их своими руками.

Вы научитесь готовить тесто, начинку и правильно «защипывать» калитки.

А по возвращении домой сможете удивить друзей и близких рецептом и навыками, привезенными из Карелии.

12:00 – 13:30 Пока шеф-повар доготавливает ваши шедевры в духовке, вы прокатитесь по живописной лесной трассе на собачьих упряжках!

Здесь в «Карьяла Парке» расположен один из лучших питомников хаски в Карелии.

Каждая собака питомника не только со своими внешними особенностями, но и со своим характером.

Но объединяет их одно – это по-настоящему красивые, мощные и невероятно добрые собаки.

Гладить и обнимать их не только можно, но и нужно!

Вы услышите интересный рассказ от инструктора-каюра о об обитателях питомника, узнаете историю породы, особенности выведения и содержания.

А после прохождения инструктажа по технике безопасности прокатитесь на собачьих упряжках.

Маршрут (1 км) пройдет по равнинной местности в заснеженном сосновому бору вдоль берега реки Шуя.

13:30 – 14:00 В завершение насыщенного дня вас ждет чаепитие с калитками, которые вы приготовили на мастер-классе, теплое общение и обмен положительными эмоциями.

15:00 Возвращение в Петрозаводск. Отдых.

31.12.2023 г. - по желанию за дополнительную плату Новогодний банкет в ресторане города. Стоимость и программа уточняются.

Карьяла ПаркКарьяла ПаркКарьяла ПаркКарьяла ПаркКарьяла ПаркКарьяла Парк
3 день

Северное Приладожье

Завтрак в отеле.

12:00 Выезжаем в Северное Приладожье (260км, ≈4 часа в одну сторону).

Мы отправимся в Горный парк «Рускеала» ко времени включения волшебной подсветки в Мраморном каньоне.

16:00 – 17:15 Знаменитый горный парк «Рускеала» был создан на исторических местах добычи мрамора, который добывался здесь столетиями для украшения архитектурных шедевров Санкт- Петербурга.

В огромном рукотворном карьере образовалось озеро, из которого вырастают мраморные склоны, и зимой он превращается в ледяную сказку - настоящее царство Снежной Королевы.

В вечернее время здесь включается художественная подсветка, добавляя еще большего очарования и волшебства происходящему.

Вы прогуляетесь по главному маршруту вокруг каньона, узнаете интересные факты из истории горного дела, сделаете фото с лучшими видами на мраморные склоны. Пройдете по «сухой штольне», где почувствуете мощь и масштаб выработки скалы, заглянете в провал «мраморное сердце», откуда видно подземную часть парка.

17:15 – 19:00 Свободное время в парке.

19:00 – 23:00 Возвращение в Петрозаводск.

Северное ПриладожьеСеверное ПриладожьеСеверное ПриладожьеСеверное ПриладожьеСеверное Приладожье
4 день

Калевала, Марциальные воды, Кивач

10:00 После завтрака выезжаем из отеля. Вещи оставляем в автобусе.

10:00 – 11:00 Вас ждет сказочное путешествие во Вселенную эпоса «Калевала».

В Музее изобразительных искусств вы познакомитесь с неповторимым образом северного края – тайн, волшебства, природы и традиций.

Вы отправитесь в «путешествие по рунопевческому лесу» и услышите звуки карельского музыкального инструмента кантеле.

Увидите трехметровую «щуку», узнаете, как варили пиво по старинному рецепту и что надевали на свадьбу.

А еще погрузитесь в мир ароматов Севера.

12:00 – 13:00 Переезд на курорт «Марциальные воды».

Это первый Российский курорт, который был основан Петром Великим в 1719 году на базе железистых минеральных источников.

Вы посетите Музей истории курорта, осмотрите Церковь апостола Петра и продегустируете воду из трех целебных источников.

14:00 – 15:00 Обед в кафе.

15:00 – 16:00 Посещение природного заповедника «Кивач», жемчужиной которого является незамерзающий водопад.

Он расположен на одной из крупнейших рек в Карелии – Суна.

Вы узнаете красивую карельскую легенду, связанную с этим фактом.

У вас будет возможность полюбоваться водопадом и сделать отличные фото с трех смотровых площадок.

Во время экскурсии по уютному Музею природы, расположенному в заповеднике, вы рассмотрите экспозицию животного и растительного мира местности.

В заповедном дендрарии помимо других уникальных деревьев вы увидите знаменитую карельскую березу.

Узнаете, почему она так ценится и правда ли, что у нее нет привычных годовых колец.

У вас будет возможность прогуляться среди вековых деревьев и насладиться чистотой карельского воздуха.

Возвращение в г. Петрозаводск.

17:30 Трансфер на ж/д вокзал.

Калевала, Марциальные воды, КивачКалевала, Марциальные воды, КивачКалевала, Марциальные воды, КивачКалевала, Марциальные воды, КивачКалевала, Марциальные воды, Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

РазмещениеСтоимость

Отель 4* «PITERINN» / «Северная»

42 550 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;

56 300 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;

32 100 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте;

Отель 3* «Петрозаводск» / «Илма»

36 350 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;

43 400 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;

31 650 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте.

Отель 2* «Маски» / «Лофт» / «Руна»

33 800 руб. /взрослый – при размещении в двухместном номере;

40 300 руб. /взрослый – при размещении в одноместном номере;

29 300 руб. /взрослый – при размещении на дополнительном месте;

Скидка детям до 8 лет – 2 000 руб.;
Скидка детям до 16 лет – 1 000 руб.

Варианты проживания

Отель «PITERINN»

3 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточный тренажёрный зал, детская игровая комната, охраняемая парковка, услуги прачечной и химчистки, доставка питания в номер и сауна. Все удобства в номере.

Отель «PITERINN»Отель «PITERINN»Отель «PITERINN»Отель «PITERINN»

Гостиница «Северная»

3 ночи

Гостиница – архитектурная историческая достопримечательность Карелии, расположенная в самом центре города Петрозаводск, соответствующая современным стандартам гостеприимства. Номер со всеми удобствами, оснащен цветным телевизором, кондиционером, мини-холодильником, рабочим местом с письменным столом, настольной лампой и бесплатным Wi-Fi доступом в интернет.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Отель «Петрозаводск»

3 ночи

Отель «Петрозаводск» идеально расположен в самом центра города. В шаговой доступности от отеля достопримечательности центральных площадей, национальные музеи и знаменитая набережная с уникальными скульптурами. Все удобства в номере.

Отель «Петрозаводск»Отель «Петрозаводск»Отель «Петрозаводск»Отель «Петрозаводск»

Отель «Илма»

3 ночи

Небольшой отель «Илма» расположен в центре Петрозаводска, в 10 минутах ходьбы от центральной площади и в 2 минутах ходьбы от собора Александра Невского. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном, в каждом номере есть собственная ванная комната.

Отель «Илма»Отель «Илма»Отель «Илма»Отель «Илма»Отель «Илма»

Отель «Маски»

3 ночи

Гостиница «Маски» расположена в центре города Петрозаводск, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь. Двухместные номера со всеми удобствами.

Отель «Маски»Отель «Маски»Отель «Маски»Отель «Маски»

Отель «Лофт»

3 ночи

Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса. Разместиться постояльцы могут в комфортабельных номерах, оснащенных удобной мебелью, современной техникой и индивидуальным санузлом.

Отель «Лофт»Отель «Лофт»Отель «Лофт»Отель «Лофт»

Отель «Руна»

3 ночи

В пределах 5 минут ходьбы от отеля находятся различные кафе и рестораны. В каждом номере: чайник, телевизор, полные или частичные (душ на этаже) удобства. В свободном доступе: кулер, холодильник, микроволновая печь, кухонная утварь, помещение для глажки, фен.

Отель «Руна»Отель «Руна»Отель «Руна»Отель «Руна»Отель «Руна»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории в отеле (3 ночи)
  • Питание по программе: 3 завтрака, 2 обеда – аренда транспорта и все трансферы по программе
  • Все входные билеты в музеи и заповедники
  • Экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида- сопровождающего
  • Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Дополнительные услуги по маршруту тура (олени, упряжки, снегоходы, саамская деревня, зоопарк
  • Новогодний банкет 31.12.2023 г. (по желанию) в ресторане города. Стоимость и программа уточняются
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Есть ли скидка на проживание для детей?
Скидка детям до 8 лет – 2 000 руб.;
Скидка детям до 16 лет – 1 000 руб.
Можно ли приехать ночным поездом раньше?

Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

Как предоставляется скидка для детей?

Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении

Могут ли быть изменены даты тура?

При наличии группы от 10 чел., тур может быть организован в любые удобные даты по запросу

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Н
9 окт 2023
Организация тура была на высоте!
С
31 июля 2023
Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии), Захар - остров Кузова(к сожалению фамилию не помню), Евгений Огурцов (экскурсия по скитам - Соловки), Максим (экскурсия по Заяцкому острову) - люди, которые с душой проводили свои экскурсии. Подпортило впечатление питание в гостинице « Соловецкая слобода», хуже завтрака и обеда, я не встречал. От второго обеда мы отказались, обедали в кафе. А вообще впечатление от экскурсий супер.
Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),

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