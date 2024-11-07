Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени

Побывать на берегах Онеги и Ладоги, поискать самоцветы и погостить у карельского Деда Мороза
Вас ждёт насыщенная программа, во время которой вы посетите главную достопримечательность — горный парк, заглянете в гости к дружелюбным пушистым хаски и отправитесь в экспедицию к лесным водопадам.

Мы поищем самоцветы
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на месторождении граната, осмотрим яранги и чумы, желающие прокатятся на ретропоезде со старинными интерьерами.

Вы насладитесь живописными северными пейзажами, попробуете традиционные блюда, услышите кантеле — карельский музыкальный инструмент и узнаете историю и легенды края.

Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.

В рамках экспедиции к древним водопадам, в случае дождливой погоды, часть пути (около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

Проживание. 2-местное размещение в гостиницах класса «оптима». В Петрозаводске (1 ночь): «Вилла Айно», «Илма», «Заречная», «Ладога», «Акватика», «Караван», «Ауринко», «Петрозаводск». В Сортавале (1 ночь): «Сортавала», «Сеурахуоне», «Ладога», Golden Rose. Конкретный отель подтверждается накануне поездки.

*Фотографии отелей взяты с сайта booking.com и представлены для примера в программе 1-го дня

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Транспорт. Туристический автобус на 50 мест.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Музей изобразительных искусств

Встречаемся на ж/д вокзале в 7:30 или у отеля «Питер ИНН» в 9:00. Прибывающие на вокзал смогут позавтракать в ресторане при отеле (за доплату). В 9:00 садимся в автобус и отправляемся в государственный заповедник «Кивач» к одноимённому равнинному водопаду, 2-му по величине в Европе, незамерзающему зимой. Вы увидите, как сжатая базальтовыми скалами река Суна обрушивается по ступеням каменной лестницы с 11-метровой высоты, и полюбуетесь видами с обзорных площадок. Желающие посетят дендрарий и заглянут в Музей природы.

После обеда едем на вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко. Это комплекс с питомником ездовых собак, фермой северных оленей, резиденцией зимнего дедушки, горницей карельской Снегурочки — Лумикки и саамской деревней. Каюр питомника расскажет об особенностях породы и гонках в собачьих упряжках, желающие смогут прокатиться. Прогуляемся по оленьей ферме: вы узнаете, почему северный олень считается символом благополучия и о роли этих животных в освоении русского севера. Побываем в саамской деревне, где вы осмотрите яранги и чумы.

В 17:00 вас ждёт погружение в атмосферу мира «Калевалы» — карело-финского эпоса во время интерактивной программы в Музее изобразительных искусств, коллекция которого знакомит с северным краем, его самобытными обрядами и традициями. Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Знаете ли вы, что по калевальской легенде, мир появился из яйца? Вам расскажут, для чего были нужны валёк и рубель, как варили пиво по старинному рецепту и что надевали на свадьбу.

В 18:30 разместимся в отеле, после чего будет свободное время для ужина и отдыха. Можно посетить музей-ресторан «ВКарелииЕсть», где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, а блюда готовятся по традиционным рецептам. Интересно заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру петроглифов. После ужина можно прогуляться по Онежской набережной и посмотреть на скульптуры.

Заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Музей изобразительных искусствЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Музей изобразительных искусствЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Музей изобразительных искусствЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Музей изобразительных искусствЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Музей изобразительных искусствЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Музей изобразительных искусствЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Музей изобразительных искусствЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Музей изобразительных искусствЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Музей изобразительных искусствЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Музей изобразительных искусствЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Музей изобразительных искусствЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Музей изобразительных искусствЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Музей изобразительных искусств
2 день

Водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», ретропоезд

После завтрака в 9:00 отправляемся к водопадам Ахвенкоски — живописным каскадам на лесной речке в окружении гранитных уступов, где проходили съёмки таких знаменитых кинофильмов, как «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов и «Калевалы», спрятанные среди деревьев.

В 14:00 прибудем в горный парк «Рускеала». Местный гид познакомит вас с историей этого места и главной достопримечательностью парка — Мраморным каньоном. Здесь когда-то добывали мрамор для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. После экскурсии у вас будет свободное время. Можно спуститься к штольням и пещерам, побывать на заброшенном мраморном заводе, прокатиться на зиплайне или зимних санях.

В 17:00 желающие почувствовать атмосферу прошлого отправятся в Сортавалу на ретропоезде с настоящим паровозом и старинными интерьерами. Те, кто не приобрёл билет на поезд, в 17:30 выезжают в город на автобусе. По прибытии разместимся в отеле, и вы отдохнёте после насыщенного дня.

Водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», ретропоездВодопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», ретропоездВодопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», ретропоездВодопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», ретропоездВодопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», ретропоездВодопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», ретропоездВодопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», ретропоездВодопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», ретропоезд
3 день

Поиск граната, экспедиция к водопадам, посещение зоопарка

В 10:00 выезжаем на экскурсию к древним водопадам. По пути вы услышите рассказ о том, чем знаменит город Сортавала и почему стал одной из ключевых точек на туристической карте региона.

В 11:30 приедем к месторождению полудрагоценного камня граната на северном побережье Ладожского озера, который в 16-17 веках шведы принимали за рубин. Вооружившись специальным инвентарём, поищем самоцветы.

Побываем у водопада Прокинкоски. Посмотрим на две действующие ГЭС: одна из них, в Ляскеля, является одной из старейших в России. Следующая остановка — Нижний водопад Койриноя. Берега вокруг него частично сложены из блоков розового гранита, что придаёт пейзажу необычный вид.

После обеда в 15:30 (за доплату) вас ждёт крупнейший зоопарк на Северо-Западе среди карельских лесов. Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, а детям понравится в контактном зоопарке. Многие из животных с удовольствием дают себя погладить. В 18:30 вернёмся Сортавалу и попрощаемся.

Поиск граната, экспедиция к водопадам, посещение зоопаркаПоиск граната, экспедиция к водопадам, посещение зоопаркаПоиск граната, экспедиция к водопадам, посещение зоопаркаПоиск граната, экспедиция к водопадам, посещение зоопаркаПоиск граната, экспедиция к водопадам, посещение зоопаркаПоиск граната, экспедиция к водопадам, посещение зоопарка

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 145 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах категории «оптима»
  • Завтраки в отеле
  • Трансферы на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
Что не входит в цену
  • Проезд от вашего города до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
  • Завтрак в 1-й день тура в ресторане «Паулайнер» - 700 ₽ (шведский стол)
  • Комплексные обеды - 850-950 ₽
  • Билет на ретропоезд - от 420 ₽
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 300 ₽, студенты, пенсионеры - 300 ₽
  • Развлечения в горном парке «Рускеала» по ценам парка
  • Развлечения в вотчине Талви Укко по ценам парка
  • При 1-местном размещении стоимость тура составит 31 075 ₽
  • Возможно размещение в отелях категории "хит": при 2-местном размещении стоимость тура составит 27 445 ₽, при одноместном - 38 445 ₽. В Петрозаводске: "Питер ИНН", "Фрегат", "Северная", "Саквояж", "Онежский замок", "Спа-отель Карелия", "Космос", "13 стульев". В Сортавале: "Пийпун Пиха", "Ласточкино гнездо"
  • Скидки: детям до 7 лет - 1700 ₽, школьникам до 9 лет (включительно) - 1300 ₽, школьникам старше 10 лет - 750 ₽, студентам - 350 ₽, людям 60+ - 600 ₽
  • Внимание: для заездов со 2 по 4 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» при 2-местном размещении составляет 32 395 ₽ с человека, при 1-местном - 40 975 ₽
  • При проживании в отеле категории «хит» при 2-местном размещении - 39 435 ₽ с человека, при 1-местном - 53 735 ₽
  • Для заездов со 5 по 8 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» при 2-местном размещении составляет 29 095 ₽ с человека, при 1-местном - 37 675 ₽
  • При проживании в отеле категории «хит» при 2-местном размещении - 35 475 ₽, при 1-местном - 49 775 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж/д вокзале или по ул. Гагарина, 1 в 9:00
Завершение: Сортавала, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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