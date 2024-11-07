Встречаемся на ж/д вокзале в 7:30 или у отеля «Питер ИНН» в 9:00. Прибывающие на вокзал смогут позавтракать в ресторане при отеле (за доплату). В 9:00 садимся в автобус и отправляемся в государственный заповедник «Кивач» к одноимённому равнинному водопаду, 2-му по величине в Европе, незамерзающему зимой. Вы увидите, как сжатая базальтовыми скалами река Суна обрушивается по ступеням каменной лестницы с 11-метровой высоты, и полюбуетесь видами с обзорных площадок. Желающие посетят дендрарий и заглянут в Музей природы.

После обеда едем на вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко. Это комплекс с питомником ездовых собак, фермой северных оленей, резиденцией зимнего дедушки, горницей карельской Снегурочки — Лумикки и саамской деревней. Каюр питомника расскажет об особенностях породы и гонках в собачьих упряжках, желающие смогут прокатиться. Прогуляемся по оленьей ферме: вы узнаете, почему северный олень считается символом благополучия и о роли этих животных в освоении русского севера. Побываем в саамской деревне, где вы осмотрите яранги и чумы.

В 17:00 вас ждёт погружение в атмосферу мира «Калевалы» — карело-финского эпоса во время интерактивной программы в Музее изобразительных искусств, коллекция которого знакомит с северным краем, его самобытными обрядами и традициями. Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Знаете ли вы, что по калевальской легенде, мир появился из яйца? Вам расскажут, для чего были нужны валёк и рубель, как варили пиво по старинному рецепту и что надевали на свадьбу.

В 18:30 разместимся в отеле, после чего будет свободное время для ужина и отдыха. Можно посетить музей-ресторан «ВКарелииЕсть», где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, а блюда готовятся по традиционным рецептам. Интересно заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру петроглифов. После ужина можно прогуляться по Онежской набережной и посмотреть на скульптуры.