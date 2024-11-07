Мы поищем самоцветы
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем брать с собой наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.
В рамках экспедиции к древним водопадам, в случае дождливой погоды, часть пути (около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
Проживание. 2-местное размещение в гостиницах класса «оптима». В Петрозаводске (1 ночь): «Вилла Айно», «Илма», «Заречная», «Ладога», «Акватика», «Караван», «Ауринко», «Петрозаводск». В Сортавале (1 ночь): «Сортавала», «Сеурахуоне», «Ладога», Golden Rose. Конкретный отель подтверждается накануне поездки.
*Фотографии отелей взяты с сайта booking.com и представлены для примера в программе 1-го дня
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.
Транспорт. Туристический автобус на 50 мест.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, Музей изобразительных искусств
Встречаемся на ж/д вокзале в 7:30 или у отеля «Питер ИНН» в 9:00. Прибывающие на вокзал смогут позавтракать в ресторане при отеле (за доплату). В 9:00 садимся в автобус и отправляемся в государственный заповедник «Кивач» к одноимённому равнинному водопаду, 2-му по величине в Европе, незамерзающему зимой. Вы увидите, как сжатая базальтовыми скалами река Суна обрушивается по ступеням каменной лестницы с 11-метровой высоты, и полюбуетесь видами с обзорных площадок. Желающие посетят дендрарий и заглянут в Музей природы.
После обеда едем на вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко. Это комплекс с питомником ездовых собак, фермой северных оленей, резиденцией зимнего дедушки, горницей карельской Снегурочки — Лумикки и саамской деревней. Каюр питомника расскажет об особенностях породы и гонках в собачьих упряжках, желающие смогут прокатиться. Прогуляемся по оленьей ферме: вы узнаете, почему северный олень считается символом благополучия и о роли этих животных в освоении русского севера. Побываем в саамской деревне, где вы осмотрите яранги и чумы.
В 17:00 вас ждёт погружение в атмосферу мира «Калевалы» — карело-финского эпоса во время интерактивной программы в Музее изобразительных искусств, коллекция которого знакомит с северным краем, его самобытными обрядами и традициями. Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Знаете ли вы, что по калевальской легенде, мир появился из яйца? Вам расскажут, для чего были нужны валёк и рубель, как варили пиво по старинному рецепту и что надевали на свадьбу.
В 18:30 разместимся в отеле, после чего будет свободное время для ужина и отдыха. Можно посетить музей-ресторан «ВКарелииЕсть», где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, а блюда готовятся по традиционным рецептам. Интересно заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру петроглифов. После ужина можно прогуляться по Онежской набережной и посмотреть на скульптуры.
Водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», ретропоезд
После завтрака в 9:00 отправляемся к водопадам Ахвенкоски — живописным каскадам на лесной речке в окружении гранитных уступов, где проходили съёмки таких знаменитых кинофильмов, как «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов и «Калевалы», спрятанные среди деревьев.
В 14:00 прибудем в горный парк «Рускеала». Местный гид познакомит вас с историей этого места и главной достопримечательностью парка — Мраморным каньоном. Здесь когда-то добывали мрамор для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. После экскурсии у вас будет свободное время. Можно спуститься к штольням и пещерам, побывать на заброшенном мраморном заводе, прокатиться на зиплайне или зимних санях.
В 17:00 желающие почувствовать атмосферу прошлого отправятся в Сортавалу на ретропоезде с настоящим паровозом и старинными интерьерами. Те, кто не приобрёл билет на поезд, в 17:30 выезжают в город на автобусе. По прибытии разместимся в отеле, и вы отдохнёте после насыщенного дня.
Поиск граната, экспедиция к водопадам, посещение зоопарка
В 10:00 выезжаем на экскурсию к древним водопадам. По пути вы услышите рассказ о том, чем знаменит город Сортавала и почему стал одной из ключевых точек на туристической карте региона.
В 11:30 приедем к месторождению полудрагоценного камня граната на северном побережье Ладожского озера, который в 16-17 веках шведы принимали за рубин. Вооружившись специальным инвентарём, поищем самоцветы.
Побываем у водопада Прокинкоски. Посмотрим на две действующие ГЭС: одна из них, в Ляскеля, является одной из старейших в России. Следующая остановка — Нижний водопад Койриноя. Берега вокруг него частично сложены из блоков розового гранита, что придаёт пейзажу необычный вид.
После обеда в 15:30 (за доплату) вас ждёт крупнейший зоопарк на Северо-Западе среди карельских лесов. Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, а детям понравится в контактном зоопарке. Многие из животных с удовольствием дают себя погладить. В 18:30 вернёмся Сортавалу и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 145 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах категории «оптима»
- Завтраки в отеле
- Трансферы на комфортабельном автобусе
- Сопровождение профессиональным гидом
- Все экскурсии и входные билеты по программе
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
Что не входит в цену
- Проезд от вашего города до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
- Завтрак в 1-й день тура в ресторане «Паулайнер» - 700 ₽ (шведский стол)
- Комплексные обеды - 850-950 ₽
- Билет на ретропоезд - от 420 ₽
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 300 ₽, студенты, пенсионеры - 300 ₽
- Развлечения в горном парке «Рускеала» по ценам парка
- Развлечения в вотчине Талви Укко по ценам парка
- При 1-местном размещении стоимость тура составит 31 075 ₽
- Возможно размещение в отелях категории "хит": при 2-местном размещении стоимость тура составит 27 445 ₽, при одноместном - 38 445 ₽. В Петрозаводске: "Питер ИНН", "Фрегат", "Северная", "Саквояж", "Онежский замок", "Спа-отель Карелия", "Космос", "13 стульев". В Сортавале: "Пийпун Пиха", "Ласточкино гнездо"
- Скидки: детям до 7 лет - 1700 ₽, школьникам до 9 лет (включительно) - 1300 ₽, школьникам старше 10 лет - 750 ₽, студентам - 350 ₽, людям 60+ - 600 ₽
- Внимание: для заездов со 2 по 4 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» при 2-местном размещении составляет 32 395 ₽ с человека, при 1-местном - 40 975 ₽
- При проживании в отеле категории «хит» при 2-местном размещении - 39 435 ₽ с человека, при 1-местном - 53 735 ₽
- Для заездов со 5 по 8 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» при 2-местном размещении составляет 29 095 ₽ с человека, при 1-местном - 37 675 ₽
- При проживании в отеле категории «хит» при 2-местном размещении - 35 475 ₽, при 1-местном - 49 775 ₽