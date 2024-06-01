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Авторский тур
4 дня
Весёлое Рождество в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которого Вы совершите увлекательное путешествие во времени»
2 янв в 10:00
от 18 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказка в новогодней Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Время для отдыха и подготовки к новогоднему банкету»
29 дек в 10:00
от 31 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Карелии, Кижи и Заонежье
Начало: г. Петрозаводск
«Из дополнительных услуг в горном парке зимой: Троллей (зиплайн) над каньоном, выставка деревянных скульптур «Обитель Ангелов», экскурсия «Подземная Рускеала»»
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Из дополнительных услуг в горном парке зимой: Троллей (зиплайн) над каньоном, выставка деревянных скульптур «Обитель Ангелов», экскурсия «Подземная Рускеала»»
2 янв в 10:00
от 41 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Знакомьтесь весело и задорно с любимыми карельскими забавами и играми Деда Мороза, которые не только не давали скучать зимними вечерами, но и заряжали энергией на весь год»
31 дек в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Карелии зимой
Начало: г. Петрозаводск
«Кижи зимой на воздушной подушке» из Петрозаводска:»
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественские выходные в Карелии
Начало: Петрозаводск
«Планируете семейный отдых на зимние праздники»
3 янв в 10:00
от 33 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье
Начало: г. Петрозаводск
«Из дополнительных услуг в горном парке зимой: Троллей (зиплайн) над каньоном, выставка деревянных скульптур «Обитель Ангелов», экскурсия «Подземная Рускеала»»
4 янв в 10:00
от 52 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Зимние Кижи: снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 49 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний эксклюзив в Карелии. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Проведите зимние каникулы в увлекательном путешествии по заснеженной Карелии»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 62 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Рождественское сафари на снегоходах в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Свободное время проводим так, как нам хочется: гуляем по дорожкам базы отдыха, вовлекаем других участников группы в зимние игры, лепим снеговика, уединяемся в своем номере, чтобы почитать или немного вздремнуть»
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 32 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«В огромном рукотворном карьере образовалось озеро, из которого вырастают мраморные склоны, и зимой он превращается в ледяную сказку - настоящее царство Снежной Королевы»
2 янв в 10:00
от 33 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождество в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Душевный, спокойный, но в то же время насыщенный и интересный трехдневный тур в Карелию на Рождество»
6 янв в 10:00
от 24 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Тогда добро пожаловать в новогоднюю Карелию»
3 янв в 10:00
от 25 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Присоединяйтесь к нашему новогоднему туру в Карелию — здесь вас ждут незабываемые впечатления и чудеса»
3 янв в 10:00
от 26 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
1 фев в 10:00
15 фев в 10:00
от 41 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественские хиты Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску»
2 янв в 10:00
от 25 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску»
2 янв в 10:00
от 24 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Катание на снегоходах зимой по подготовленной лесной трассе»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 22 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние хиты Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску»
29 дек в 10:00
от 25 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние хиты Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 48 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Новогодняя и рождественская пора — время чудес»
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 58 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«А после праздника у нас будет свободное время, чтобы провести его, как больше нравится — в знакомстве с Петрозаводском и отдыхом в уютном отеле или забронировав одно из новогодних приключений»
30 дек в 10:00
от 36 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Снежное Рождество в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску»
3 янв в 10:00
53 750₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественский колорит Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
«Если вы надумаете посетить Карелию зимой, она подарит вам сказочное путешествие по заснеженной тайге, познакомит с новыми друзьями, общение с природой и животными, свежий воздух и хорошее настроение»
2 янв в 10:00
от 21 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество на берегах Карельского озера
Начало: Г. Петрозаводск
«Талвиукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений»
1 янв в 10:00
от 51 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Петрозаводск
«Талвенукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений»
2 янв в 10:00
от 33 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественский колорит Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи»»
2 янв в 10:00
от 28 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний колорит Карелии
Начало: Петрозаводск
«Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи»»
29 дек в 10:00
от 28 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний колорит Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
«Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи» (продолжительность около 15 часов):»
29 дек в 10:00
от 21 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимние каникулы на берегах Карельского озера
Начало: Г. Петрозаводск
«Талвиукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений»
1 янв в 10:00
от 36 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 23 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур в Карелию
«В свободное время можно насладиться беззаботностью и зимними пейзажами или отправиться на дополнительные экскурсии»
31 дек в 10:00
от 38 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественская Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Встретим Рождество в уютной компании»
5 янв в 10:00
44 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем вас провести новогодние праздники среди атмосферной карельской природы»
3 янв в 10:00
44 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний вояж по Карелии
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
14 окт в 09:00
от 16 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения1 июня 2024Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
- ААнна15 мая 2024Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ИИнга6 мая 2024Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
- ААнна3 мая 2024Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
- ГГеннадий2 мая 2024Организация тура отличная. Великолепные гиды. Квалифицированные специалисты.
- ЮЮлия24 марта 2024Всё было замечательно.
- ВВера19 марта 2024Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
- ЮЮлия6 марта 2024В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Зимние»
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