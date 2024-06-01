Туры подходящие для зимних прогулок по Петрозаводску

Найдено 36 туров в категории «Зимние» в Петрозаводске, цены от 16 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весёлое Рождество в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весёлое Рождество в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которого Вы совершите увлекательное путешествие во времени»
2 янв в 10:00
от 18 000 за человека
Сказка в новогодней Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказка в новогодней Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Время для отдыха и подготовки к новогоднему банкету»
29 дек в 10:00
от 31 800 за человека
Новогодние каникулы в Карелии, Кижи и Заонежье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Карелии, Кижи и Заонежье
Начало: г. Петрозаводск
«Из дополнительных услуг в горном парке зимой: Троллей (зиплайн) над каньоном, выставка деревянных скульптур «Обитель Ангелов», экскурсия «Подземная Рускеала»»
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 52 000 за человека
Новогодние каникулы в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Из дополнительных услуг в горном парке зимой: Троллей (зиплайн) над каньоном, выставка деревянных скульптур «Обитель Ангелов», экскурсия «Подземная Рускеала»»
2 янв в 10:00
от 41 700 за человека
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Знакомьтесь весело и задорно с любимыми карельскими забавами и играми Деда Мороза, которые не только не давали скучать зимними вечерами, но и заряжали энергией на весь год»
31 дек в 10:00
от 20 000 за человека
Выходные в Карелии зимой
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии зимой
Начало: г. Петрозаводск
«Кижи зимой на воздушной подушке» из Петрозаводска:»
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 23 900 за человека
Рождественские выходные в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественские выходные в Карелии
Начало: Петрозаводск
«Планируете семейный отдых на зимние праздники»
3 янв в 10:00
от 33 500 за человека
Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье
Начало: г. Петрозаводск
«Из дополнительных услуг в горном парке зимой: Троллей (зиплайн) над каньоном, выставка деревянных скульптур «Обитель Ангелов», экскурсия «Подземная Рускеала»»
4 янв в 10:00
от 52 000 за человека
Зимние Кижи: снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимние Кижи: снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 49 400 за человека
Новогодний эксклюзив в Карелии. Снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний эксклюзив в Карелии. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Проведите зимние каникулы в увлекательном путешествии по заснеженной Карелии»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 62 700 за человека
Рождественское сафари на снегоходах в Карелии
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Рождественское сафари на снегоходах в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Свободное время проводим так, как нам хочется: гуляем по дорожкам базы отдыха, вовлекаем других участников группы в зимние игры, лепим снеговика, уединяемся в своем номере, чтобы почитать или немного вздремнуть»
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 32 600 за человека
Новогодние каникулы в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«В огромном рукотворном карьере образовалось озеро, из которого вырастают мраморные склоны, и зимой он превращается в ледяную сказку - настоящее царство Снежной Королевы»
2 янв в 10:00
от 33 800 за человека
Рождество в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Душевный, спокойный, но в то же время насыщенный и интересный трехдневный тур в Карелию на Рождество»
6 янв в 10:00
от 24 900 за человека
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Тогда добро пожаловать в новогоднюю Карелию»
3 янв в 10:00
от 25 900 за человека
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Присоединяйтесь к нашему новогоднему туру в Карелию — здесь вас ждут незабываемые впечатления и чудеса»
3 янв в 10:00
от 26 700 за человека
Зимние чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
1 фев в 10:00
15 фев в 10:00
от 41 500 за человека
Рождественские хиты Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественские хиты Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску»
2 янв в 10:00
от 25 300 за человека
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску»
2 янв в 10:00
от 24 700 за человека
Зимние краски Севера. Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Катание на снегоходах зимой по подготовленной лесной трассе»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 22 900 за человека
Новогодние хиты Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние хиты Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску»
29 дек в 10:00
от 25 200 за человека
Зимние хиты Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние хиты Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 48 100 за человека
Новогодняя волшебная Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Новогодняя и рождественская пора — время чудес»
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 58 300 за человека
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«А после праздника у нас будет свободное время, чтобы провести его, как больше нравится — в знакомстве с Петрозаводском и отдыхом в уютном отеле или забронировав одно из новогодних приключений»
30 дек в 10:00
от 36 200 за человека
Снежное Рождество в Карелии
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Снежное Рождество в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску»
3 янв в 10:00
53 750 за человека
Рождественский колорит Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественский колорит Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
«Если вы надумаете посетить Карелию зимой, она подарит вам сказочное путешествие по заснеженной тайге, познакомит с новыми друзьями, общение с природой и животными, свежий воздух и хорошее настроение»
2 янв в 10:00
от 21 800 за человека
Рождество на берегах Карельского озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество на берегах Карельского озера
Начало: Г. Петрозаводск
«Талвиукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений»
1 янв в 10:00
от 51 700 за человека
Новогодние каникулы в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Петрозаводск
«Талвенукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений»
2 янв в 10:00
от 33 100 за человека
Рождественский колорит Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественский колорит Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи»»
2 янв в 10:00
от 28 800 за человека
Новогодний колорит Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний колорит Карелии
Начало: Петрозаводск
«Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи»»
29 дек в 10:00
от 28 800 за человека
Новогодний колорит Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний колорит Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
«Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи» (продолжительность около 15 часов):»
29 дек в 10:00
от 21 800 за человека
Зимние каникулы на берегах Карельского озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние каникулы на берегах Карельского озера
Начало: Г. Петрозаводск
«Талвиукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений»
1 янв в 10:00
от 36 200 за человека
Зимние выходные в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 23 200 за человека
Новогодний тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Карелию
«В свободное время можно насладиться беззаботностью и зимними пейзажами или отправиться на дополнительные экскурсии»
31 дек в 10:00
от 38 500 за человека
Рождественская Карелия
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественская Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Встретим Рождество в уютной компании»
5 янв в 10:00
44 300 за человека
Новогодняя Карелия
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем вас провести новогодние праздники среди атмосферной карельской природы»
3 янв в 10:00
44 300 за человека
Зимний вояж по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Зимний вояж по Карелии
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
14 окт в 09:00
от 16 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Новогодние каникулы в Карелии
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Зимние каникулы на берегах Карельского озера
    Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Рождественский колорит Карелии
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Новогодние хиты Карелии
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • И
    Инга
    6 мая 2024
    Новогодние хиты Карелии
    Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
    читать дальше

    сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Зимние выходные в Карелии
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
  • Г
    Геннадий
    2 мая 2024
    Новогодние хиты Карелии
    Организация тура отличная. Великолепные гиды. Квалифицированные специалисты.
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Зимние каникулы на берегах Карельского озера
    Всё было замечательно.
  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Новогодние каникулы в Карелии
    Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
    Организация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично
  • Ю
    Юлия
    6 марта 2024
    Зимние выходные в Карелии
    В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский
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    рыбный суп, пирожок-калитка тоже очень даже вкусный! Люди в Карелии очень доброжелательные и внимательные. Приятно было чувствовать заботу и гостеприимство. За такой короткий срок узнали многое. Об истории, природе и жителях Карельского края. Было очень интересно и познавательно. Осталось очень доброе и приятное послевкусие. Увезли с собой кучу сувениров. Хотим приехать ещё, теперь в другое время года.

    В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Зимние»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 36
  1. Весёлое Рождество в Карелии
  2. Сказка в новогодней Карелии
  3. Новогодние каникулы в Карелии, Кижи и Заонежье
  4. Новогодние каникулы в Карелии
  5. Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Зимние" можно забронировать 36 авторских туров от 16 500 до 62 700. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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