Туры на новогодние праздники 2024 в Петрозаводске

Найдено 31 тур в категории «Новогодние туры 2024» в Петрозаводске, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
Начало: Санкт-Петербург
«Приглашаем в увлекательное железнодорожное путешествие в Заполярье в празднично оформленных вагонах поезда Деда Мороза»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 500 за человека
На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
Начало: Москва
«13:58 Прибытие на остановочный пункт Морозная, посещение статической экспозиции «Поезд Деда Мороза»»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 37 500 за человека
Весёлое Рождество в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весёлое Рождество в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которого Вы совершите увлекательное путешествие во времени»
2 янв в 10:00
от 18 000 за человека
Новый год в Карелии в Домике у родника
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Карелии в Домике у родника
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем Вас в индивидуальный новогодний тур по Карелии для готовой группы до четырех человек»
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
38 500 за человека
Весёлый Новый год в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весёлый Новый год в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Радость, романтика, ожидание чуда — вот составляющие отличного зимнего праздника, которые вы почувствуете во время тура на Новый год в Карелии»
29 дек в 10:00
от 18 000 за человека
Сказка в новогодней Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказка в новогодней Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Где как не на севере встречать Новый год»
29 дек в 10:00
от 31 800 за человека
Новый год в Карелии. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Карелии. Экскурсионный тур
Начало: г. Петрозаводск
«Мы предусмотрели все нюансы и разработали тур на новый год в Карелию, в котором Вы сможете отдохнуть и встретить новый год в Карелии по-полной»
29 дек в 10:00
от 46 700 за человека
Новогодние каникулы в Карелии, Кижи и Заонежье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Карелии, Кижи и Заонежье
Начало: г. Петрозаводск
«Мы предусмотрели все нюансы и разработали тур на Новый год в Карелию, в котором Вы сможете отдохнуть и встретить новый год в Карелии по полной»
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 52 000 за человека
Новогодние каникулы в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем на праздничную программу «Встречаем новый год с «Кантеле»»
2 янв в 10:00
от 41 700 за человека
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Путешествие в Карелию на Новой год – это отличный повод нарушить традицию праздника встречаться в семейном кругу дома, отметив праздник уникальной поездкой в северный регион России»
31 дек в 10:00
от 20 000 за человека
Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье
Начало: г. Петрозаводск
«Новый год в Карелии, который Вы видели в сказке, доступен уже сейчас»
4 янв в 10:00
от 52 000 за человека
Самый новый Новый Год. Снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Самый новый Новый Год. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем ворваться в Новый год в Карелии на снегоходах»
28 дек в 10:00
от 95 700 за человека
Новогодний эксклюзив в Карелии. Снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний эксклюзив в Карелии. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 62 700 за человека
Семейный Новый год
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Семейный Новый год
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Встретьте Новый год, наслаждаясь вкусной национальной едой и погружаясь в культуру Карелии, гуляя по лесу и наполняя свои легкие свежим воздухом, проживая в номерах уютной базы отдыха на берегу озера»
28 дек в 10:00
86 000 за человека
Новый год в кругу семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год в кругу семьи
Экскурсионный тур «Новый год в кругу семьи» на 3 дня
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Первая остановка – вотчина карельского Деда Мороза «Талвиукко»»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
69 500 за человека
Новогодние каникулы в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Какие новогодние каникулы без Деда Мороза»
2 янв в 10:00
от 33 800 за человека
Рождество в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Душевный, спокойный, но в то же время насыщенный и интересный трехдневный тур в Карелию на Рождество»
6 янв в 10:00
от 24 900 за человека
Новый год в гостях у хаски
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Новый год в гостях у хаски
Начало: г. Петрозаводск
«Новый год — время добра и веселья»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
4 900 за человека
Новогодние хиты Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние хиты Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«В Новый год они приобретают особый шарм и очарование»
29 дек в 10:00
от 25 200 за человека
Новогодняя волшебная Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Развлекательная программа с ведущим, фейерверк (для заезда на Новый год
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 58 300 за человека
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Под Новый год окунёмся в праздничные деревенские забавы и отведаем местных лакомств с горячими напитками»
30 дек в 10:00
от 36 200 за человека
Снежный Новый год в Карелии
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Снежный Новый год в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Приглашаем вас встретить Новый год в сказочной Карелии»
31 дек в 10:00
61 800 за человека
Снежное Рождество в Карелии
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Снежное Рождество в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску»
3 янв в 10:00
53 750 за человека
Новый год на берегах Карельского озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на берегах Карельского озера
Начало: Петрозаводск
«После обеда анимационная программа на улице «Новогодняя сказка»»
29 дек в 10:00
от 46 400 за человека
Сказочный Новый год в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказочный Новый год в Карелии
Начало: Петрозаводск
«Отъезд на обзорную экскурсию по новогоднему Петрозаводску»
29 дек в 10:00
от 33 100 за человека
Рождество на берегах Карельского озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество на берегах Карельского озера
Начало: Г. Петрозаводск
«Поездка в деревню Киндасово на программу «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски»
1 янв в 10:00
от 51 700 за человека
Новогодние каникулы в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Петрозаводск
«Отъезд на обзорную экскурсию по новогоднему Петрозаводску»
2 янв в 10:00
от 33 100 за человека
Новогодний колорит Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний колорит Карелии
Начало: Петрозаводск
«Вас ждет программа «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски с Некремлевской елкой»»
29 дек в 10:00
от 28 800 за человека
Новогодний колорит Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний колорит Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
«Вас ждет программа «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски с Некремлевской елкой»»
29 дек в 10:00
от 21 800 за человека
Новогодний тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Карелию
«Приглашаем встретить Новый Год в уютном коттедже с камином и баней, окруженном заснеженным сосновым лесом»
31 дек в 10:00
от 38 500 за человека
Новогодняя Карелия
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем вас провести новогодние праздники среди атмосферной карельской природы»
3 янв в 10:00
44 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Новогодние каникулы в Карелии
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Новогодний колорит Карелии. Сокращенная программа
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Сказочный Новый год в Карелии
    Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Новогодние хиты Карелии
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • И
    Инга
    6 мая 2024
    Новогодние хиты Карелии
    Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
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    сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.

  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Семейный Новый год
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточнымНе понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Новогодний колорит Карелии. Сокращенная программа
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Семейный Новый год
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • Г
    Геннадий
    2 мая 2024
    Новогодние хиты Карелии
    Организация тура отличная. Великолепные гиды. Квалифицированные специалисты.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Новогодние туры 2024»

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Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 31 тур от 4 900 до 95 700. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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