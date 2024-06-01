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Авторский тур
6 дней
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
Начало: Санкт-Петербург
«Приглашаем в увлекательное железнодорожное путешествие в Заполярье в празднично оформленных вагонах поезда Деда Мороза»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
Начало: Москва
«13:58 Прибытие на остановочный пункт Морозная, посещение статической экспозиции «Поезд Деда Мороза»»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весёлое Рождество в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которого Вы совершите увлекательное путешествие во времени»
2 янв в 10:00
от 18 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в Карелии в Домике у родника
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем Вас в индивидуальный новогодний тур по Карелии для готовой группы до четырех человек»
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
38 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весёлый Новый год в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Радость, романтика, ожидание чуда — вот составляющие отличного зимнего праздника, которые вы почувствуете во время тура на Новый год в Карелии»
29 дек в 10:00
от 18 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказка в новогодней Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Где как не на севере встречать Новый год»
29 дек в 10:00
от 31 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в Карелии. Экскурсионный тур
Начало: г. Петрозаводск
«Мы предусмотрели все нюансы и разработали тур на новый год в Карелию, в котором Вы сможете отдохнуть и встретить новый год в Карелии по-полной»
29 дек в 10:00
от 46 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Карелии, Кижи и Заонежье
Начало: г. Петрозаводск
«Мы предусмотрели все нюансы и разработали тур на Новый год в Карелию, в котором Вы сможете отдохнуть и встретить новый год в Карелии по полной»
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем на праздничную программу «Встречаем новый год с «Кантеле»»
2 янв в 10:00
от 41 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Путешествие в Карелию на Новой год – это отличный повод нарушить традицию праздника встречаться в семейном кругу дома, отметив праздник уникальной поездкой в северный регион России»
31 дек в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье
Начало: г. Петрозаводск
«Новый год в Карелии, который Вы видели в сказке, доступен уже сейчас»
4 янв в 10:00
от 52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Самый новый Новый Год. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем ворваться в Новый год в Карелии на снегоходах»
28 дек в 10:00
от 95 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний эксклюзив в Карелии. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 62 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Семейный Новый год
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Встретьте Новый год, наслаждаясь вкусной национальной едой и погружаясь в культуру Карелии, гуляя по лесу и наполняя свои легкие свежим воздухом, проживая в номерах уютной базы отдыха на берегу озера»
28 дек в 10:00
86 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новый год в кругу семьи
Экскурсионный тур «Новый год в кругу семьи» на 3 дня
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Первая остановка – вотчина карельского Деда Мороза «Талвиукко»»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
69 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Какие новогодние каникулы без Деда Мороза»
2 янв в 10:00
от 33 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождество в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Душевный, спокойный, но в то же время насыщенный и интересный трехдневный тур в Карелию на Рождество»
6 янв в 10:00
от 24 900₽ за человека
Авторский тур
1 день
Новый год в гостях у хаски
Начало: г. Петрозаводск
«Новый год — время добра и веселья»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
4 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние хиты Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«В Новый год они приобретают особый шарм и очарование»
29 дек в 10:00
от 25 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Развлекательная программа с ведущим, фейерверк (для заезда на Новый год)»
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 58 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Под Новый год окунёмся в праздничные деревенские забавы и отведаем местных лакомств с горячими напитками»
30 дек в 10:00
от 36 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Снежный Новый год в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Приглашаем вас встретить Новый год в сказочной Карелии»
31 дек в 10:00
61 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Снежное Рождество в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску»
3 янв в 10:00
53 750₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год на берегах Карельского озера
Начало: Петрозаводск
«После обеда анимационная программа на улице «Новогодняя сказка»»
29 дек в 10:00
от 46 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказочный Новый год в Карелии
Начало: Петрозаводск
«Отъезд на обзорную экскурсию по новогоднему Петрозаводску»
29 дек в 10:00
от 33 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество на берегах Карельского озера
Начало: Г. Петрозаводск
«Поездка в деревню Киндасово на программу «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски»
1 янв в 10:00
от 51 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Петрозаводск
«Отъезд на обзорную экскурсию по новогоднему Петрозаводску»
2 янв в 10:00
от 33 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний колорит Карелии
Начало: Петрозаводск
«Вас ждет программа «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски с Некремлевской елкой»»
29 дек в 10:00
от 28 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний колорит Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
«Вас ждет программа «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски с Некремлевской елкой»»
29 дек в 10:00
от 21 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур в Карелию
«Приглашаем встретить Новый Год в уютном коттедже с камином и баней, окруженном заснеженным сосновым лесом»
31 дек в 10:00
от 38 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Приглашаем вас провести новогодние праздники среди атмосферной карельской природы»
3 янв в 10:00
44 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения1 июня 2024Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
- ААнна15 мая 2024Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ИИнга6 мая 2024Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ООльга5 мая 2024Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
- ААнна3 мая 2024Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ГГеннадий2 мая 2024Организация тура отличная. Великолепные гиды. Квалифицированные специалисты.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Новогодние туры 2024»
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Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 31 тур от 4 900 до 95 700. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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