Описание экскурсии От старинного особняка губернатора города мы прогуляемся по набережной Онежского озера. Мы узнаем Петрозаводск разных эпох: поговорим о доисторическом периоде, о древних народах, сохранившихся до наших дней. Я расскажу о том, почему Петрозаводск был основан в спешке и именно здесь. Мы посетим место откуда начинался город и где находился путевой дворец Петра I. Увидим исторические здания и прекрасные памятники. Узнаем что влекло сюда Петра I и почему Екатерина II не могла выкинуть Петрозаводск из головы. Также мы узнаем кто из местных жителей прославился на весь мир. Важная информация: Экскурсия займет 2,5часа. Мы пройдем пешком около 2,5 км. Маленькие дети (до 10 лет) не смогут пройти весь маршрут. По запросу можно уменьшить время и расстояние. На берегу Онего почти всегда ветрено – температура ощущается на несколько градусов холоднее чем в городе. Осенью, зимой, весной (в периоды непогоды) длительность экскурсии сокращается до 2 – 2,5 часов

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вы увидите: набережную

Памятник Петру I

Бывшую соборную площадь

Барельефы

Памятник пушке Место начала и завершения? Еремеева д 1 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Экскурсия займет 2,5часа. Мы пройдем пешком около 2,5 км. Маленькие дети (до 10 лет) не смогут пройти весь маршрут. По запросу можно уменьшить время и расстояние

На берегу Онего почти всегда ветрено - температура ощущается на несколько градусов холоднее чем в городе

Осенью, зимой, весной (в периоды непогоды) длительность экскурсии сокращается до 2 - 2,5 часов