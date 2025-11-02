На этой прогулке вы погрузитесь в историю Петрозаводска.
Здесь вы насладитесь набережной Онежского озера, посетите знаковые места увидите исторические здания и прекрасные памятники. Эта насыщенная и интересная прогулка. Длина маршрута 2,5 км.
Описание экскурсииОт старинного особняка губернатора города мы прогуляемся по набережной Онежского озера. Мы узнаем Петрозаводск разных эпох: поговорим о доисторическом периоде, о древних народах, сохранившихся до наших дней. Я расскажу о том, почему Петрозаводск был основан в спешке и именно здесь. Мы посетим место откуда начинался город и где находился путевой дворец Петра I. Увидим исторические здания и прекрасные памятники. Узнаем что влекло сюда Петра I и почему Екатерина II не могла выкинуть Петрозаводск из головы. Также мы узнаем кто из местных жителей прославился на весь мир. Важная информация: Экскурсия займет 2,5часа. Мы пройдем пешком около 2,5 км. Маленькие дети (до 10 лет) не смогут пройти весь маршрут. По запросу можно уменьшить время и расстояние. На берегу Онего почти всегда ветрено – температура ощущается на несколько градусов холоднее чем в городе. Осенью, зимой, весной (в периоды непогоды) длительность экскурсии сокращается до 2 – 2,5 часов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите: набережную
- Памятник Петру I
- Бывшую соборную площадь
- Барельефы
- Памятник пушке
Место начала и завершения?
Еремеева д 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия займет 2,5часа. Мы пройдем пешком около 2,5 км. Маленькие дети (до 10 лет) не смогут пройти весь маршрут. По запросу можно уменьшить время и расстояние
- На берегу Онего почти всегда ветрено - температура ощущается на несколько градусов холоднее чем в городе
- Осенью, зимой, весной (в периоды непогоды) длительность экскурсии сокращается до 2 - 2,5 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
2 ноя 2025
Экскурсия прошла прекрасно!
Много информации, но эта информация доносилась очень легко, с большим количеством шуток!
Так что мы прекрасно провели время!
Всем советую!!!!
Ф
Фёдор
28 окт 2025
Спасибо большое Жанне за невероятно интересную экскурсию! Она очень богата фактическим содержанием, которое разбавляется легким юмором в тему повествования. Вы узнаете об истории не только Петрозаводска, но и этих мест
С
Светлана
21 окт 2025
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Жанна. Отлично умеет держать внимание, интересный и содержательный рассказ об истории города и края. Буду рекомендовать экскурсию и экскурсовода
Д
Дмитрий
14 окт 2025
Жанна - замечательный рассказчик, очень интересно, захватывающе поведала нам огромное количество фактов из истории Карелии. Рекомендую экскурсию к посещению.
А
Александр
8 окт 2025
Жанна квинтэссенция знаний, юмора и бесконечной любви к Карелии. Получили огромнейшее удовольствие от экскурсии. Приятный маршрут, интересный рассказ и отличное настроение, помноженное на 10. Рекомендуем!
Входит в следующие категории Петрозаводска
