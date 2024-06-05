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Но. Попала в период роста рогов у оленей, так что они были довольно апатичны и грустны. Взаимодействовать с ними не вышло. Тут, конечно, ничьей вины нет, но можно предупреждать путешественников заранее. И второй минус: вместо заявленных 4 часов, вся поездка заняла часа 2,5. Это вместе с дорогой и чаепитием. Как бы ничего критичного, но оказалось не очень удобным при планировании своего дальнейшего расписания на день.