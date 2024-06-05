1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
«По дороге мы будем проезжать не только карельские леса, но и старинную деревню Маньга 16 века с часовней Рождества Богородицы и другие колоритные поселения»
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
«Также в программе: Вечный огонь, самый статный проспект города — Карла Маркса и памятник Чарльзу Гаскойну, проспекты Кирова, Ленина и памятник Роберту Рождественскому»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Таёжное чаепитие в Петрозаводске: уникальный опыт с горными видами и лесными дарами
Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, наслаждаясь чаем с лесными ягодами и травами на фоне великолепных пейзажей
Начало: У вашего отеля
«А зимой вас ждёт нежное сияние прозрачного ледового покрова, сквозь который можно рассмотреть камни на дне»
12 июня в 09:30
15 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: катание на лошадях в лесах Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
«К сожалению, зимой из-за погоды и особенностей ландшафта самостоятельные поездки на лошади невозможны»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Олени и хаски: уникальное приключение в Петрозаводске с Талви Укко
Погрузитесь в мир зимних чудес, встречая оленей и хаски в крупнейшем питомнике России. Ждет вас не только экскурсия, но и теплое чаепитие
Начало: на улице Еремеева
«длина трека 500 метров), а зимой покататься на зимних горках и поиграть в снежки»
13 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Путешествие к хаски и северным оленям
Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза
Начало: в районе гостиницы Северная
«В новогодние праздники в резиденции находится сам Дед Мороз, поход к нему в гости входит стоимость»
Расписание: ежедневно в 12:00
5 сен в 12:00
11 сен в 12:00
2 900₽ за человека
Групповая
14 часов
«Жемчужина Карелии»: незабываемое путешествие в Рускеалу из Петрозаводска
Приглашаем вас на экскурсию в Рускеалу, где вас ждет волшебство мраморного каньона под светом фонарей и прогулка по экотропам среди водопадов
«Зимой, в свете разноцветных фонарей, заснеженный мраморный каньон особенно хорош»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800₽ за человека
Групповая
4 часа
В гости к хаски и северным оленям: уникальная экскурсия в Петрозаводске
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к Талви Укко, где вас ждут встречи с хаски и северными оленями
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
«Причем катают здесь и зимой, и летом»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 10:30
13 июня в 11:00
от 2 200₽ за человека
Мини-группа
6.5 часов
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
«Насладитесь карельскими зимними пейзажами и посетите объект культурного наследия народов России»
26 июля в 09:00
1 окт в 09:00
6 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия в Кинерму: карельская деревня, часовня XVIII века и чай
Приглашаем на незабываемое путешествие в Кинерму, где вы окунетесь в атмосферу карельской деревни, узнаете ее историю и насладитесь традиционными пирогами
Начало: Петрозаводск, у Ротонды (ул. Еремеева, д. 1)
«По пути будет фотостоп в деревне Маньге, где на холме расположена очень живописная часовня Рождества Богородицы»
15 июня в 08:00
от 18 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
- ООльга1 июня 2024Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
- ААнна28 мая 2024Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.
- ААнастасия26 мая 2024Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные люди работают, и очень добрые лошади 💖 Рекомендуем всем.
- ММария17 мая 2024Классная экскурсия и очень хороший гид Юлия
- ИИрина16 мая 2024Хочется сказать огромное спасибо, Марине, нашему гиду, очень интересно провела экскурсию. Отдельное спасибо водителю Алексею, высший класс вождения.
- ООльга7 мая 2024Прекрасные девушки, ответят на все вопросы, добрые классные лошадки. Подойдёт прогулка для тех, кто впервые знакомится с лошадьми. Девушки ответственно
- ООльга5 мая 2024Милые хаски, очень дружелюбные, жаль мало времени.
- ААнна1 мая 2024И организатор и экскурсовод - все прекрасно сложилось) четко и без накладок и недопониманий
- ЕЕкатерина26 апреля 2024Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных! Ещё вдоволь собак нагладилась.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Зимние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Зимние" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 990 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 563 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Петрозаводске на 2024 год по теме «Зимние», 563 ⭐ отзыва, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август