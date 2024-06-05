Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Петрозаводску

Найдено 10 экскурсий в категории «Зимние» в Петрозаводске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
29 отзывов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
«По дороге мы будем проезжать не только карельские леса, но и старинную деревню Маньга 16 века с часовней Рождества Богородицы и другие колоритные поселения»
22 июня в 08:00
1 авг в 08:00
27 000 за всё до 5 чел.
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
5 отзывов
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
«Также в программе: Вечный огонь, самый статный проспект города — Карла Маркса и памятник Чарльзу Гаскойну, проспекты Кирова, Ленина и памятник Роберту Рождественскому»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Таёжное чаепитие в Петрозаводске: уникальный опыт с горными видами и лесными дарами
Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, наслаждаясь чаем с лесными ягодами и травами на фоне великолепных пейзажей
Начало: У вашего отеля
«А зимой вас ждёт нежное сияние прозрачного ледового покрова, сквозь который можно рассмотреть камни на дне»
12 июня в 09:30
15 июня в 09:00
7 200 за всё до 3 чел.
Прогулка на лошадях в карельском лесу
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: катание на лошадях в лесах Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
«К сожалению, зимой из-за погоды и особенностей ландшафта самостоятельные поездки на лошади невозможны»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
3 000 за человека
Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
17 отзывов
Олени и хаски: уникальное приключение в Петрозаводске с Талви Укко
Погрузитесь в мир зимних чудес, встречая оленей и хаски в крупнейшем питомнике России. Ждет вас не только экскурсия, но и теплое чаепитие
Начало: на улице Еремеева
«длина трека 500 метров), а зимой покататься на зимних горках и поиграть в снежки»
13 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 200 за человека
Путешествие к хаски и северным оленям
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
14 отзывов
Путешествие к хаски и северным оленям
Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза
Начало: в районе гостиницы Северная
«В новогодние праздники в резиденции находится сам Дед Мороз, поход к нему в гости входит стоимость»
Расписание: ежедневно в 12:00
5 сен в 12:00
11 сен в 12:00
2 900 за человека
«Жемчужина Карелии» - тур в Рускеалу из Петрозаводска
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
388 отзывов
«Жемчужина Карелии»: незабываемое путешествие в Рускеалу из Петрозаводска
Приглашаем вас на экскурсию в Рускеалу, где вас ждет волшебство мраморного каньона под светом фонарей и прогулка по экотропам среди водопадов
«Зимой, в свете разноцветных фонарей, заснеженный мраморный каньон особенно хорош»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800 за человека
В гости к хаски и северным оленям
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
81 отзыв
В гости к хаски и северным оленям: уникальная экскурсия в Петрозаводске
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к Талви Укко, где вас ждут встречи с хаски и северными оленями
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
«Причем катают здесь и зимой, и летом»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 10:30
13 июня в 11:00
от 2 200 за человека
К острову Кижи на амфибии
🚤 На катере
Мини-группа
6.5 часов
2 отзыва
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
«Насладитесь карельскими зимними пейзажами и посетите объект культурного наследия народов России»
26 июля в 09:00
1 окт в 09:00
6 900 за человека
Экскурсия в деревню Кинерму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия в Кинерму: карельская деревня, часовня XVIII века и чай
Приглашаем на незабываемое путешествие в Кинерму, где вы окунетесь в атмосферу карельской деревни, узнаете ее историю и насладитесь традиционными пирогами
Начало: Петрозаводск, у Ротонды (ул. Еремеева, д. 1)
«По пути будет фотостоп в деревне Маньге, где на холме расположена очень живописная часовня Рождества Богородицы»
15 июня в 08:00
от 18 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные люди работают, и очень добрые лошади 💖 Рекомендуем всем.
    Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательныеСлучайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    «Жемчужина Карелии» - тур в Рускеалу из Петрозаводска
    Классная экскурсия и очень хороший гид Юлия
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    «Жемчужина Карелии» - тур в Рускеалу из Петрозаводска
    Хочется сказать огромное спасибо, Марине, нашему гиду, очень интересно провела экскурсию. Отдельное спасибо водителю Алексею, высший класс вождения.
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Прекрасные девушки, ответят на все вопросы, добрые классные лошадки. Подойдёт прогулка для тех, кто впервые знакомится с лошадьми. Девушки ответственно
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    подходят к процессу и очень много внимания уделяют безопасности. Кто хочет больше свободы действий - думаю, что нужно брать более профессиональные полноценные уроки верховой езды.

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    В гости к хаски и северным оленям
    Милые хаски, очень дружелюбные, жаль мало времени.
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Экскурсия в деревню Кинерму
    И организатор и экскурсовод - все прекрасно сложилось) четко и без накладок и недопониманий
  • Е
    Екатерина
    26 апреля 2024
    Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
    Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных! Ещё вдоволь собак нагладилась.
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    Но. Попала в период роста рогов у оленей, так что они были довольно апатичны и грустны. Взаимодействовать с ними не вышло. Тут, конечно, ничьей вины нет, но можно предупреждать путешественников заранее. И второй минус: вместо заявленных 4 часов, вся поездка заняла часа 2,5. Это вместе с дорогой и чаепитием. Как бы ничего критичного, но оказалось не очень удобным при планировании своего дальнейшего расписания на день.

    Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
  2. Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
  3. Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
  4. Прогулка на лошадях в карельском лесу
  5. Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
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