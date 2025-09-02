Петрозаводск - это место, где история и природа создают уникальную атмосферу. Город, основанный Петром I, хранит в себе тайны древних времён и поражает красотой Онежского озера.
На экскурсии можно увидеть геологические
На экскурсии можно увидеть геологические
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа
- 🏛 Исторические памятники
- 🌊 Вид на Онежское озеро
- 👑 Связь с великими правителями
- 🗺 Интересные факты о Древней Руси
Что можно увидеть
- Набережная Онежского озера
- Памятник Петру I
- Бывшая Соборная площадь
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по набережной Онежского озера — второго по величине в Европе.
- Рассмотрим арт-объекты, памятник Петру I и барельефы у стелы воинской славы.
- Посетим место, где 300 лет назад был заложен город.
- Увидим бывшую Соборную площадь и обсудим её историю.
Вы узнаете:
- Почему Петрозаводск уникален для всей планеты.
- Как здесь жили древние люди.
- Какую роль сыграли эти северные земли в становлении Древней Руси и Российской империи.
- Почему именно здесь Пётр I, Екатерина Великая и Александр I ковали свои военные победы.
- Каким был город в 20 веке.
Организационные детали
- Мы пройдём около 2,5 км.
- Экскурсия подходит детям старше 12 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 430 туристов
Привет, путешественники. Я Жанна, и я рада с вами познакомиться. Я из Петрозаводска и во мне слились крови всех народов, населяющих Карелию: великороссов, финнов, карелов. Каждый народ оставил во мне
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
2 сен 2025
Жанна, была просто великолепна!!! Ожидания сверх ожиданий. Прекрасное знание материала, отличное чувство юмора. Эксурсия с Жанной, это было 100% завершение нашей поездки.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
А
Анна
6 июн 2025
Благодарим Вас за очень интересную экскурсию! Всё очень понравилось! Обязательно будем рекомендовать Вас друзьям и знакомым!
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии из Петрозаводска
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборПетрозаводск - с разных сторон и с пикником
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска, прогуляйтесь по набережной и насладитесь пикником с калитками. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На улице Еремеева
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
Увидеть достопримечательности города и взглянуть на его историю с необычного ракурса
Начало: На набережной Онежского озера
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Петрозаводск. Прогулка по столице Карелии
Петрозаводск - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по старинным улицам, насладитесь видами на Онежское озеро и узнайте больше о его прошлом
Начало: На проспекте Карла Маркса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.