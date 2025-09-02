Мои заказы

Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска, где история и природа сплетаются в единое целое. Пройдите по набережной и узнайте больше о великих правителях
Петрозаводск - это место, где история и природа создают уникальную атмосферу. Город, основанный Петром I, хранит в себе тайны древних времён и поражает красотой Онежского озера.

На экскурсии можно увидеть геологические
породы, которым миллиарды лет, и узнать о значении этих мест для Древней Руси и Российской империи. Памятники, барельефы и исторические площади расскажут о славных днях города. Эта экскурсия - шанс прикоснуться к прошлому и насладиться настоящим

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🌊 Вид на Онежское озеро
  • 👑 Связь с великими правителями
  • 🗺 Интересные факты о Древней Руси
Удивительный Петрозаводск© Жанна
Удивительный Петрозаводск© Жанна
Удивительный Петрозаводск© Жанна

Что можно увидеть

  • Набережная Онежского озера
  • Памятник Петру I
  • Бывшая Соборная площадь

Описание экскурсии

  • Мы прогуляемся по набережной Онежского озера — второго по величине в Европе.
  • Рассмотрим арт-объекты, памятник Петру I и барельефы у стелы воинской славы.
  • Посетим место, где 300 лет назад был заложен город.
  • Увидим бывшую Соборную площадь и обсудим её историю.

Вы узнаете:

  • Почему Петрозаводск уникален для всей планеты.
  • Как здесь жили древние люди.
  • Какую роль сыграли эти северные земли в становлении Древней Руси и Российской империи.
  • Почему именно здесь Пётр I, Екатерина Великая и Александр I ковали свои военные победы.
  • Каким был город в 20 веке.

Организационные детали

  • Мы пройдём около 2,5 км.
  • Экскурсия подходит детям старше 12 лет.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна
Жанна — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 430 туристов
Привет, путешественники. Я Жанна, и я рада с вами познакомиться. Я из Петрозаводска и во мне слились крови всех народов, населяющих Карелию: великороссов, финнов, карелов. Каждый народ оставил во мне
частицу себя, частицу воспоминаний, частицу эмоций, частицу древних преданий. Давайте вместе погрузимся в историю этого края, удивимся, посмеёмся, задумаемся, вдохнём полной грудью онежский бриз с тонким ароматом карельских сосен и ощутим, что Карелия прекрасна!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
Галина
2 сен 2025
Жанна, была просто великолепна!!! Ожидания сверх ожиданий. Прекрасное знание материала, отличное чувство юмора. Эксурсия с Жанной, это было 100% завершение нашей поездки.
Спасибо большое.
А
Анна
6 июн 2025
Благодарим Вас за очень интересную экскурсию! Всё очень понравилось! Обязательно будем рекомендовать Вас друзьям и знакомым!

Входит в следующие категории Петрозаводска

