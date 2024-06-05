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на покушать в двух разных местах, и всё это время Екатерина не умолкала, рассказывая про историю города в целом, отдельных зданий и памятников, про традиции кухни и быта. Получилась буквально обзорная экскурсия по Петрозаводску с остановкой на традициях еды. Ещё и на наши вопросы все ответы мы получили, хотя спрашивали сильно в сторону от "программы". Очень увлеченный человек с большим кругозором! Приятно было слушать. Еда/чай тоже понравились, хотя это к наполнению экскурсии имеет посредственное отношение (виноват ли экскурсовод, если что-то пришлось не по вкусу?). Места очень аутентичные и атмосферные, а мы бы в них сами по себе вряд ли зашли. Спасибо большое за проведенное с нами время!