Н Наталья Были на экскурсии 6 октября. Павел настолько интересно рассказывал, что не хотелось расставаться! Он настолько влюблен в свой город, с гордостью рассказывал и о жителях, и о постройках, и о людях которые внесли огромный вклад в развитие города и не только города. Петрозаводск поистине город воинской славы!!! Спасибо Павлу за увлекательную экскурсию.

А Анна Прекрасное знание истории города и умение увлечь не только взрослых - историков по образованию, но 13летнего подростка, что бывает крайне редко. Спасибо, Павел! Наше знакомство с городом состоялось!!!

Т Татьяна Всем любознательным туристам рекомендуем данную экскурсию. С нами работал замечательный гид Павел. Благодарим за прекрасное знание города, великолепную речь, любовь к городу, грамотную логистику и положительные эмоции, полученные во время экскурсии. Вернемся еще раз!

С Султан Очень энергичный, интенсивный, насыщенный рассказ. Павел очень увлеченно рассказывает.

Интересно, спасибо из Красноярска 👋👋

А Анна Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО нашему экскурсоводу!!! Павел - человек - энциклопедия, человек, влюблённый в свой город, человек, прекрасно знающий историю Петрозаводска. Он рассказывает так интересно и увлекательно, что хочется слушать ещё и ещё. Павел пунктуален, уважителен и внимателен. Очень рекомендую этого экскурсовода тем, кто хочет узнать старинный и увидеть современный Петрозаводск. АВ СПб