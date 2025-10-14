Петрозаводск - город, который раскрывается в деталях.
От Крепостной площади до сталинских проспектов, от шотландских модернизаторов до советских пионеров - здесь каждый уголок хранит свою историю. На экскурсии можно увидеть железнодорожный вокзал, площадь Кирова, собор Александра Невского и памятник Петру I. Узнайте о великом шотландском модернизаторе Гаскойне и насладитесь видами на Онежское озеро с ротонды на набережной
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история города
- 🏛 Архитектурные шедевры
- 🚗 Комфортное передвижение
- 🌅 Живописные виды на Онего
- 🗿 Интересные факты о памятниках
Что можно увидеть
- Железнодорожный вокзал
- Площадь Кирова
- Площадь Ленина
- Памятник Гаскойну
- Собор Александра Невского
- Памятник Петру I
- Дом пионеров
- Улицы Варкауса и Мелентьевой
- Ротонда на набережной
Описание экскурсии
- Железнодорожный вокзал, откуда начинается Петрозаводск.
- Площадь Кирова (бывш. Крепостная) — главная в городе.
- Площадь Ленина — на ней обсудим особенности градостроения и небольшой секрет о памятнике Владимиру Ильичу.
- Памятник Гаскойну и рассказ о великом шотландском модернизаторе.
- Собор Александра Невского — архитектурный шедевр 19 века.
- Памятник Петру I и рассказ об основателе нашего города.
- Дом пионеров и раскрытие его страшной тайны.
- Улицы Варкауса и Мелентьевой — поговорим про новое и отголоски старого.
- Ротонда на набережной, откуда открывается живописный вид на Онежское озеро.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Toyota RAV4.
- Можно с детьми старше 12 лет.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Петрозаводске
Меня всю жизнь интересовала история моего края, и чем больше я углублялся в неё, тем более удивительные открытия находил в самых неожиданных местах. Год за годом я наяву шёл по тропинкам
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
14 окт 2025
Были на экскурсии 6 октября. Павел настолько интересно рассказывал, что не хотелось расставаться! Он настолько влюблен в свой город, с гордостью рассказывал и о жителях, и о постройках, и о людях которые внесли огромный вклад в развитие города и не только города. Петрозаводск поистине город воинской славы!!! Спасибо Павлу за увлекательную экскурсию.
А
Анна
29 сен 2025
Прекрасное знание истории города и умение увлечь не только взрослых - историков по образованию, но 13летнего подростка, что бывает крайне редко. Спасибо, Павел! Наше знакомство с городом состоялось!!!
Т
Татьяна
23 сен 2025
Всем любознательным туристам рекомендуем данную экскурсию. С нами работал замечательный гид Павел. Благодарим за прекрасное знание города, великолепную речь, любовь к городу, грамотную логистику и положительные эмоции, полученные во время экскурсии. Вернемся еще раз!
С
Султан
15 сен 2025
Очень энергичный, интенсивный, насыщенный рассказ. Павел очень увлеченно рассказывает.
Интересно, спасибо из Красноярска 👋👋
А
Анна
27 авг 2025
Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО нашему экскурсоводу!!! Павел - человек - энциклопедия, человек, влюблённый в свой город, человек, прекрасно знающий историю Петрозаводска. Он рассказывает так интересно и увлекательно, что хочется слушать ещё и ещё. Павел пунктуален, уважителен и внимателен. Очень рекомендую этого экскурсовода тем, кто хочет узнать старинный и увидеть современный Петрозаводск. АВ СПб
Мария
25 авг 2025
Прекрасная экскурсия по интереснейшему городу. Огромная благодарность Павлу, за невероятно интересные и так здорово рассказанные истории Петрозаводска.
Обязательно поедем и на другие экскурсии Павла и всем очень рекомендую. После неожиданной и совершенно новой информации Павла город выглядит еще более объемным и интересным
