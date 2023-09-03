1 день

Деревня Рубчойла и мастер-класс

8:00 Встреча на ж/д вокзале.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

С 8:00 до 9:00 завтрак (шведский стол).

Трансфер в этническую деревню Рубчойла.

Экскурсия по деревне. Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка» или по изготовлению оберега.

Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков слились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день. По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни. Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным. Скота, согласно статистике держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.

Жители деревни жилы весьма богато. тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.

Обед «как у бабушки».

Трансфер на базу отдыха «Сандал» и заселение.

Ужин.

Свободное время.