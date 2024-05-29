1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
«В любое время года здесь вы ощутите волшебный дух Нового года, погладите северных оленей и подружитесь с энергичными хаски»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
В гости к карельскому Деду Морозу: сказочное приключение в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу северной сказки: встреча с Дедом Морозом, хаски и оленями ждет вас
«Карельский Дед Мороз и его друзья»
20 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Олени и хаски: уникальное приключение в Петрозаводске с Талви Укко
Погрузитесь в мир зимних чудес, встречая оленей и хаски в крупнейшем питомнике России. Ждет вас не только экскурсия, но и теплое чаепитие
Начало: на улице Еремеева
13 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Путешествие к хаски и северным оленям
Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза
Начало: в районе гостиницы Северная
«В новогодние праздники в резиденции находится сам Дед Мороз, поход к нему в гости входит стоимость»
Расписание: ежедневно в 12:00
5 сен в 12:00
11 сен в 12:00
2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Катание на собаках - это нечто!!!
- ЕЕкатерина26 апреля 2024Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных! Ещё вдоволь собак нагладилась.
- ДДенис8 марта 2024Отличная поездка в гости к хаски и оленям. Спасибо гиду Петру за очень интересный и обстоятельный рассказ о Карелии, ее
- ЕЕлена3 марта 2024Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Петру за содержательный и интересный рассказ об истории Карелии.
- ААнастасия4 февраля 2024Экскурсия очень понравилась. Мы с сыном остались очень довольны. Организация экскурсии на отлично. Всё во время и без суеты. Артём
- ССветлана21 января 2024В целом поездка понравилась, в экскурсию входил трасфер туда и обратно, заход в помещение с козочками и другими фермерскими животными,
- ААчкасова18 января 2023Талви Укко и его верные друзья: поездка к карельскому Деду МорозуКлассное место. Особенно будет здорово здесь побывать с детьми! Не смотря на мороз, все было супер и согревались катанием на
- ААлексей7 января 2023Талви Укко и его верные друзья: поездка к карельскому Деду МорозуОрганизовано хорошо много впечатлений прекрасный гид Елена радушный приём. Минус нет Деда Мороза и Снегурочки в числе встречающих. Это большой минус в резиденции Деда Мороза.
- ННаталия24 октября 2022Все было просто супер. Все организационные проблемы взяла на себя Людмила. Очень интересный экскурсовод и отличный собеседник. Огромное ей спасибо.
- ММарина22 июня 2022Карельский Дед Мороз + водопад КивачПутешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Новогодние 2024»
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