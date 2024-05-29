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экскурсия к оленям и домикам с хаски, а также чаепитие с пирожками в чайном домике. Сама экскурсия завершилась довольно быстро, а дальше было предоставлено свободное время для посещения других объектов. Стоит отметить, что цены на катание в упряжках с оленями, хаски очень приличные, поэтому кроме стоимости экскурсии нужно быть готовыми к основательным доп. расходам, т. к. все развлечения платные и уже не входят в стоимость билета, а просто гулять по территории в течение достаточно долгого свободного времени будет скучно. На мой взгляд,стоимость экскурсии довольно высокая для содержимого поездки, но само место нам понравилось. Дорога от Петрозаводска совсем недолгая.