Сказочная природа, хлебосольные люди и удивительные чудесные приключения будут сопровождать вас всю поездку.

В новогодние праздники вас покорит волшебство зимней Карелии.

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия по городу, посещение «Дома куклы». Встреча Нового года

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018. Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал, со стороны перрона (для групп из Спб поезд № 012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда № 018). Завтрак в ресторане. Отъезд на обзорную экскурсию по новогоднему Петрозаводску. Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад. Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой "Дом куклы" – знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память. Обед в ресторане. Размещение в гостинице. Свободное время. Подготовка к праздничному банкету. Новогодний банкет в ресторане «Северный» (в стоимость тура банкет не включен, оплачивается при бронировании тура).

2 день Питомник Хаски, катание на собачьих упряжках. Посещение оленьей фермы. Мастер-класс

Завтрак в гостинице. За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера» (бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду). Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера». Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах. Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой. Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности. После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора. Сдача снаряжения, переодевание. Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук. Чаепитие у костра с печеньем. Возвращение в Петрозаводск. Обед в ресторане. Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток. Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста. Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом. Чаепитие с калитками. Отдых. Трансфер в гостиницу.

3 день Резиденция Карельского Деда Мороза – Талви Укко

Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко». Талвен Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений. Сам Талви Укко будет Вас ждать, чтобы поздравить Вас лично! В программе: посещение питомника ездовых собак;

прогулка по оленьей ферме;

посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика»;

посещение подворья с домашними животными;

управление финскими санями;

новогодний флешмоб;

интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой);

чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра;

знакомство с экспозицией "Времена года – карельский календарь". Возвращение в Петрозаводск. Обед в ресторане. Трансфер в отель. Отдых.

4 день Экскурсия в Национальный музей, на курорта Марциальные воды и водопад Кивач. Отъезд