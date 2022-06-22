Новогодние чудеса в Карелии

Экскурсионный тур «Новогодние чудеса в Карелии» на 4 дня

4.7
3 отзыва
Новогодние чудеса в Карелии
Новогодние чудеса в Карелии
Новогодние чудеса в Карелии
Новогодние чудеса в Карелии
Новогодние чудеса в Карелии
Новогодние чудеса в Карелии
Новогодние чудеса в Карелии
Новогодние чудеса в Карелии
Новогодние чудеса в Карелии
Новогодние чудеса в Карелии
Новогодние чудеса в Карелии
Новогодние чудеса в Карелии
Новогодние чудеса в Карелии
Новогодние чудеса в Карелии
Ближайшие даты:
31
дек

Описание

В новогодние праздники вас покорит волшебство зимней Карелии. 

Сказочная природа, хлебосольные люди и удивительные чудесные приключения будут сопровождать вас всю поездку.

 Преимущества этого путешествия:

  • совершим обзорную экскурсию по Петрозаводску и встретим Новый год;
  • посетим Дом Куклы;
  • научимся управлять финскими санями;
  • прокатимся на оленьих и собачьих упряжках;
  • совершим визит в Резиденцию Талви Укко – карельского Деда Мороза.

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по городу, посещение «Дома куклы». Встреча Нового года

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018.

Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал, со стороны перрона (для групп из Спб поезд № 012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда № 018).

Завтрак в ресторане.

Отъезд на обзорную экскурсию по новогоднему Петрозаводску.

Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.

Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой "Дом куклы" – знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых.

Возможность приобрести оберег на память.

Обед в ресторане.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Подготовка к праздничному банкету.

Новогодний банкет в ресторане «Северный» (в стоимость тура банкет не включен, оплачивается при бронировании тура).

Обзорная экскурсия по городу, посещение «Дома куклы». Встреча Нового годаОбзорная экскурсия по городу, посещение «Дома куклы». Встреча Нового годаОбзорная экскурсия по городу, посещение «Дома куклы». Встреча Нового годаОбзорная экскурсия по городу, посещение «Дома куклы». Встреча Нового года
2 день
Питомник Хаски, катание на собачьих упряжках. Посещение оленьей фермы. Мастер-класс

Завтрак в гостинице.

За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера» (бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду).

Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера».

Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.

В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.

После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.

Сдача снаряжения, переодевание.

Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.

 Чаепитие у костра с печеньем.

Возвращение в Петрозаводск.

Обед в ресторане.

Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток. 

Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье.

Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста.

Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки.

Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.

Чаепитие с калитками.

Отдых.

Трансфер в гостиницу.

Питомник Хаски, катание на собачьих упряжках. Посещение оленьей фермы. Мастер-классПитомник Хаски, катание на собачьих упряжках. Посещение оленьей фермы. Мастер-классПитомник Хаски, катание на собачьих упряжках. Посещение оленьей фермы. Мастер-классПитомник Хаски, катание на собачьих упряжках. Посещение оленьей фермы. Мастер-класс
3 день
Резиденция Карельского Деда Мороза – Талви Укко

Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».

Талвен Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.

Сам Талви Укко будет Вас ждать, чтобы поздравить Вас лично!

В программе:

  • посещение питомника ездовых собак;
  • прогулка по оленьей ферме;
  • посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика»;
  • посещение подворья с домашними животными;
  • управление финскими санями;
  • новогодний флешмоб;
  • интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой);
  • чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра;
  • знакомство с экспозицией "Времена года – карельский календарь".

Возвращение в Петрозаводск.

Обед в ресторане.

Трансфер в отель.

Отдых.

Резиденция Карельского Деда Мороза – Талви УккоРезиденция Карельского Деда Мороза – Талви УккоРезиденция Карельского Деда Мороза – Талви УккоРезиденция Карельского Деда Мороза – Талви Укко
4 день
Экскурсия в Национальный музей, на курорта Марциальные воды и водопад Кивач. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Посещение первого российского курорта Марциальные Воды.

Внешний осмотр церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта.

В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.

Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.

Обед в кафе.

Возвращение в Петрозаводск.

Посещение Национального музея Карелии.

Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.

Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.

Вам предложат отгадать загадки и погадать на год грядущий.

Все желающие смогут сделать несложное ёлочное украшение и загадать желание.

Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем – ощипыванием ёлки.

Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд. 

Экскурсия в Национальный музей, на курорта Марциальные воды и водопад Кивач. ОтъездЭкскурсия в Национальный музей, на курорта Марциальные воды и водопад Кивач. ОтъездЭкскурсия в Национальный музей, на курорта Марциальные воды и водопад Кивач. ОтъездЭкскурсия в Национальный музей, на курорта Марциальные воды и водопад Кивач. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:  

Гостиница «Маски»

Взрослые

Дети до 16,99 лет

Стандартный номер,
2-местное размещение

 20 600 20 400

Стандартный номер,
1-местное размещение

 26 000

Люкс номер,
2-местное размещение

 22 000 21 700

Дополнительное место

 17 700 17 400

Дети до 5-х лет без спального места – 13 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в музеи
  • Размещение в гостинице
  • Питание, указанное в программе тура
  • Работа гида-сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Новогодний банкет в ресторане «Северный»: взрослые (1 этаж) – 7 500 руб. /чел. взрослые (2 этаж) – 7 000 руб. /чел. дети с 12 лет (1 этаж) – 6 750 руб. /чел. дети с 12 лет (2 этаж) – 6 250 руб. /чел. дети 2-12 лет (заказ по детскому меню) – 800 руб. /чел. дети до 2 лет – бесплатно
  • Взрослые (1 этаж) – 7 500 руб. /чел.
  • Взрослые (2 этаж) – 7 000 руб. /чел.
  • Дети с 12 лет (1 этаж) – 6 750 руб. /чел.
  • Дети с 12 лет (2 этаж) – 6 250 руб. /чел.
  • Дети 2-12 лет (заказ по детскому меню) – 800 руб. /чел.
  • Дети до 2 лет – бесплатно
  • Посещение питомника собак Хаски (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна): взрослые и дети от 13 лет – 3 500 руб. /чел. дети от 7 до 12 лет – 1 750 руб. /чел дети от 0 до 6 лет – бесплатно.
  • Взрослые и дети от 13 лет – 3 500 руб. /чел.
  • Дети от 7 до 12 лет – 1 750 руб. /чел
  • Дети от 0 до 6 лет – бесплатно
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

На зимних программах одежда имеет особое значение, она должна долго оставаться сухой и тёплой. Рекомендуем Вам взять с собой:
• тёплое нижнее х/б бельё, легкий и тёплый свитер, теплую куртку;
• обязательно зимнюю шапку (трикотажную вязаную или меховую);
• тёплые варежки или пару шерстяных перчаток;
• теплую, но не тесную (!) удобную обувь (на устойчивом невысоком каблуке);
• маленький рюкзак (для передвижения на лыжах);
• теплую жилетку (для привалов);
• шерстяные носки 2 пары;
• простые носки 2-3 пары.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Каковы особенности тура в зимнее время?

Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.

Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
22 июня 2022
Все было организовано хорошо.
Е
21 июня 2022
Отлично все организовано
И
17 июня 2022
Организацию по переправе с материка на остров и обратно надо доработать

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