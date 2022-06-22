Весёлое Рождество в Карелии

Если проводить рождественские каникулы всей семьёй, то лучше в Карелии

4.7
3 отзыва
Если проводить рождественские каникулы всей семьёй, то лучше в Карелии.

Подарите себе и детям настоящую рождественскую сказку в заснеженном лесу с Дедом Морозом, чудесами и подарками. Все это волшебство будто сошло со страниц самых добрых сказок. И вы их не забудете никогда!
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Весёлое Рождество в Карелии
Ближайшие даты:
04
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • окунемся в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск;
  • невероятное прикосновение к культуре древнего этноса – на этнической программе «Крууга» познакомимся со старинными хороводами карел под национальную музыку;
  • совершим экскурсионную программу за город в резиденцию к Талви Укко — главному Деду Морозу Карелии;
  • увидим удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак,  самый большой в России;
  • побываем на водопаде Кивач — одном из крупнейших равнинных водопадов Европы и в дендрарии, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзы;
  • посетим рыбный магазин карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели и привезем карельские деликатесы домой.

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклы

Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18.

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Увлекательная экскурсия в художественную галерею "Дом Куклы".

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.

Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.

Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Какие же каникулы без приключений и забав!

Выезжаем в гости к гостеприимным карелам.

Народные Уличные Гуляния и этническая программа «Крууга» познакомит Вас со старинными хороводами карел под национальную музыку – невероятное прикосновение к культуре древнего этноса.

Вас ждут веселые конкурсы, хороводы, песни, пляски, да зимние забавы.

Программа, которая зарядит своей энергией на весь год и не оставит никого равнодушным и стоящим в стороне.

Новогодний Start-in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты, креативные командные игры и шуточный марафон.

«ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом» у жаркого костра. Вас ждет гостеприимный и радушный прием: 50 гр для сугреву и хорошего настроения, горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой.

А также игры, песни и хорошее настроение.

Новогодний мастер-класс «От игрушки – до хлопушки» и горячий обед.

Возвращение в гостинцу.

По пути дегустация марциальной воды из трех источников у курорта "Марциальные воды".

17:00 Размещение в выбранной гостинице.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклыОбзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклыОбзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклы
2 день
Экскурсионная программа в резиденцию к Талви Укко — главному Деду Морозу Карелии

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талви Укко – главноему Деду Морозу Карели!

Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес.

Если загадать в ней желание – оно непременно сбудется!

Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники – друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы.

С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.

Главный Дед Мороз Карелии Талви Укко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично.

Познакомимся с легендой о Талви Укко.

И свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату: катание на оленьей или собачьей упряжке.

Возвращение в Петрозаводск.

Обед в кафе города.

Экскурсионная программа в резиденцию к Талви Укко — главному Деду Морозу КарелииЭкскурсионная программа в резиденцию к Талви Укко — главному Деду Морозу КарелииЭкскурсионная программа в резиденцию к Талви Укко — главному Деду Морозу Карелии
3 день
Свободный день или экскурсии на выбор

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Экскурсии на выбор за доп.плату (бронируются и оплачиваются вместе с туром):

1. Экскурсия в Рускеальский горный парк.

 

09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

Чаепитие в кафе с карельскими пирогами.

Посещение Рускеальского горного парка. 

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте). 

Поздний обед в кафе.

21:00 Возвращение в гостиницу.

Время для отдыха.

2. Экскурсия "В гости к Хаски".

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

 Задорно прокатитесь с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км. 

Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.

А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.

Почувствуете дух крайнего Севера! 

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами.

Возвращение в гостиницу.

3. Экскурсия на о.Кижи через Великую Губу.

07:00 Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.

Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье.

Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита — камня с уникальными лечебными свойствами; и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.

В программе: трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту: г. Медвежьегорск, пос. Толвуя, источник «Царицын ключ»).

Трансфер из Великой Губы до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10», от причала, 30 мин. в одну сторону).

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.).

Дополнительная тематическая экскурсия с чаепитием (до 90 мин.). 

Свободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выбор
4 день
Посещение водопада Кивач и дендрария. Посещение рыбного магазина. Отъезд

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.

Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в кафе.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.

Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Переезд в г.Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.

Посещение водопада Кивач и дендрария. Посещение рыбного магазина. ОтъездПосещение водопада Кивач и дендрария. Посещение рыбного магазина. ОтъездПосещение водопада Кивач и дендрария. Посещение рыбного магазина. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Размещение

Отель "Карелия"& SPA 4*

Piter inn Петрозаводск 4*

 Отель Фрегат 4*

Двухместное размещение

 22 500 24 700 28 500

Двухместное размещение (дети до 12 лет включительно)

 22 200 24 400 28 200

Одноместный номер

 24 000 31 500 37 500

Доп. место

 19 800 20 500

Доп. место (дети до 12 лет включительно)

 19 500 19 500 20 200

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание: 4 завтрака, 3 обеда, 1 чаепитие
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в художественную галерею "Дом Куклы"
  • Этническая программа «Крууга»
  • Новогодний Start-in
  • «ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом»
  • Новогодний мастер-класс «От игрушки – до хлопушки»
  • Посещение курорта "Марциальные Воды" + дегустация воды
  • Экскурсия в резиденцию к Талви Укко
  • Экскурсия в Центр Шунгита
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Катание на собачьей упряжке 500 м: дети до 12 лет – 1 500 руб. /чел. взрослые – 2 500 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 1 500 руб. /чел.
  • Взрослые – 2 500 руб. /чел.
  • Катание на собачьей упряжке 1500 м: дети до 12 лет – 2 500 руб. /чел. взрослые – 3 500 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 2 500 руб. /чел.
  • Взрослые – 3 500 руб. /чел.
  • Катание на оленьей упряжке: дети до 12 лет – 1 500 руб. /чел. взрослые – 2 000 руб. /чел.
  • Взрослые – 2 000 руб. /чел.
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк (бронируется и оплачивается при покупке): взрослые – 4 000 руб. /чел. школьники – 3 500 руб. /чел.
  • Взрослые – 4 000 руб. /чел.
  • Школьники – 3 500 руб. /чел.
  • Экскурсия "В гости к Хаски"(бронируется и оплачивается при покупке): взрослые – 5 500 руб. /чел. дети от 5 до 12 лет – 3 500 руб. /чел. дети до 5 лет- 1 500 руб/чел.
  • Взрослые – 5 500 руб. /чел.
  • Дети от 5 до 12 лет – 3 500 руб. /чел.
  • Дети до 5 лет- 1 500 руб/чел.
  • Экскурсия на о. Кижи через Великую Губу (бронируется и оплачивается при покупке): взрослые – 6 500 руб. /чел. дети до 12 лет – 6 300 руб. /чел.
  • Взрослые – 6 500 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 6 300 руб. /чел.
  • Входная плата на водопад Ахвенкоски (оплачивается на месте) – 250 руб
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!
Т
16 июня 2022
После тура остались только положительные впечатления. Благодарю гида Анну и нашего водителя за комфортное сопровождение
Понравились экскурсии, проживание в отеле, пикник на природе.
Единственное, сплав по реке был до заселения в номер и пришлось из чемодана с вещами брать второй комплект сухой одежды. Прошу организаторам продумать этот момент.

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