Сокровища Онежского озера
Увидим настоящую подводную лодку Б-440 и осмотрим шлюз Волго-Балтийского канала при прохождении через него судов. Посетим старинные монастыри и церкви, многие из которых сохранились практически в первозданном виде. И обязательно насладимся панорамой Онежского озера на закате с Андома-горы.
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Родионово, Вытегра, Андома-гора
Выезд из Санкт-Петербурга.
Первая остановка — деревня Родионово, деревянная церковь Георгия Победоносца.
Эта церковь 1493 года постройки является самой старой деревянной церковью, сохранившейся на своем месте и всего третьей по древности сохранившейся деревянной постройкой в России!
Расположена она на живописном берегу Юксовского озера. Это место раньше называлось Юксовским погостом, и мы расскажем о нем и о том, что вообще такое «погост». Уверены, вы не знаете правильного ответа.
Затем — деревня Палтоги, на возвышенности и в окружении старых берез которой расположены деревянная Богоявленская и каменная Знаменская церкви.
Далее — Вытегра и экскурсия в Музей подводной лодки. Вы удивитесь, но в глубине России, в Вытегре находится большая подводная лодка Б-440!
Прогулка по Андома-горе. Одно из чудес Вологодской земли, Андома-гора, или более правильно — Андомский геологический разрез. Находится в охраняемом природном комплексе «Онежский».
Сама гора представляет собой необычно высокий для этих мест утес, 85 метром над уровнем моря, с высоты которого открываются изумительные панорамы Онежского озера.
Закат на Онеге завершит наш насыщенный день!
Бесов Нос, Муромский монастырь
Поездка на лодке и прогулка к Бесову Носу и петроглифам, Пери Носу, маяку.
Добраться к Бесову Носу непросто. Самый удобный путь — на моторной лодке по реке Черной. Дорога в одну сторону занимает около часа.
Аналогов онежским петроглифам нет во всем мире. Основными фигурами рисунков являются ящерицы, рыбы и бесы.
Размеры рисунков огромны, они могут достигать даже двух с половиной метров и находятся у самой кромки воды.
Самой необычной фигурой является бес с человекоподобной фигурой, квадратной головой, очень тонкой шеей и маленькими искривленными конечностями.
Одной из загадок этой фигуры является изображение православного креста на его левой руке. Скорее всего, это более позднее изображение, нанесенное монахами.
Бесов Нос привлекает не только своими загадками, но и одним из самых старых маяков в России. В России маяки появились только при Петре I.
Маяк мыса Бесов Носна Онеге является одним из первых, он построен из дерева, что отличает его от других, для сооружения которых использовался камень и кирпич.
Этот маяк входит в систему Волго-Балтийского водного пути, еще не так давно он использовался в качестве надежного ориентира для катеров, теплоходов и яхт, но сегодня маяк не действует.
Старинная деревянная башня пустует, лестница и нижняя часть строения разобраны, но верхняя площадка сохранилась.
При условии хорошей погоды на Онежском озере состоится поездка на лодке и прогулка к Муромскому монастырю.
Муромский Успенский монастырь расположен на восточном берегу Онежского озера, при впадении реки Муромки, в 20 км от Бесова Носа.
Он основан в XIV веке преподобным Лазарем Муромским и относится к числу древнейших общежительных местных монастырей.
До монастыря, расположенного на узкой полоске земли между Онежским и Муромским озерами, соединенными протокой, добраться нелегко.
Представьте, вокруг одна тайга, а посреди одинокая деревня Гакугса — перевалочная база монастыря. От ее берега монастырские лодки отправляются по реке Гакугсе через Муромское озеро.
Посетим Саминский погост. В Самино в непосредственной близости друг от друга расположены два храма: Ильи Пророка (единственная сохранившаяся деревянная шатровая церковь в окрестностях г. Вытегры) и Тихвинской иконы Божией Матери.
Один из них использовался в холодное время года, другой в тёплый сезон. С 1950 гг. в здании церкви Ильи Пророка размещался клуб. В 1979 г., обследуя храм, реставраторы на стене под слоем краски обнаружили иконы.
Оказалось, что в свое время иконостас не разобрали, а попросту закрасили. Это уберегло иконы, среди которых есть произведения как местных прионежских, так и суздальских мастеров.
Они были восстановлены и хранятся в Вытегорском краеведческом музее.
Возвращаемся в гостиницу.
Волго-Балт, Вознесенье, Вепсский замок
Мы узнаем всё про шлюзы Волго-Балтийского канала.
Мариинская водная система, соединяющая Балтику и реку Волгу, была задумана еще Петром I, а реализована уже при Павле I и Александре I и открыта в 1810 году, многократно достраивалась и перестраивалась всеми нашими монархами.
Названа так она была в честь императрицы Марии Федоровны, супруги Павла.
Путь из Балтики в Волгу проходит через Ладожское, Онежское и Белое озера, реки Неву, Свирь, Вытегру, Ковжу и Шексну.
На реках и каналах Мариинской системы, действовавшей до начала 60 годов, было 38 шлюзов.
При этом самым важным отрезком системы является Мариинский канал, соединяющий реки Вытегра и Ковжа.
От Онежского озера до Волго-Балтийского водораздела шел длительный подъем: на протяжении 60 км суда поднимались на 85 м с помощью 29 шлюзов!
После реконструкции и постройки новых шлюзов в 1957-1964 гг. водная система получила название Волго-Балтийский канал имени Ленина и действует и поныне.
Мы осмотрим шлюз №1 в действии при прохождении через него судов — это увлекательное зрелище!
Далее, чтобы попасть к «Глазу Россомахи» и вернуться, мы дважды преодолеем Свирь на пароме, — это тоже довольно любопытное занятие.
Заодно посмотрим необычный памятник нашему вождю — плод союза государственного и народного творчества.
Вепсский замок («Глаз Росомахи») — хорошо сохранившаяся мощная финская крепость на реке Свири, у поселка Вознесенье.
Это было одно из самых мощных финских укреплений Второй мировой войны, и охраняло оно вход из Онежского озера в реку Свирь.
С воды Вепсский замок выглядит как обычная гора, скала из диабаза (распространённой в этих краях породы, очень прочной самой по себе).
Внутри она напичкана коридорами, огневыми точками, наблюдательными пунктами и разного назначения помещениями, которые идеально вписаны в местность и отлично замаскированы.
Возвращаемся в Санкт-Петербург.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в д. Щекино.
В гостинице и на базе отдыха есть все удобства для комфортного проживания. Размещение двухместное.
Варианты проживания
Гостиница в д. Щекино
Гостиница в д. Щекино.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухместное размещение в коттедже или в гостинице
- Проезд по всему маршруту, услуги водителя, плата за горючее
- Посещение достопримечательностей и экскурсии по маршруту
- Передвижение на лодках, входные билеты, экскурсионное обслуживание
- Питание (частично): перекус на Бесовом Носу (2 день)
- Услуги турлидера
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Питание (частично):завтраки (2 и 3 дни)обеды (1 и 3 дни)ужины (1 и 2 дни).
- Завтраки (2 и 3 дни)
- Обеды (1 и 3 дни)
- Ужины (1 и 2 дни)
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург, площадь Восстания
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рассчитывайте на всякий случай даже на 12 градусов тепла. На катерах будем ездить быстро, соответственно на них будет прохладнее.
Возьмите с собой:
- одежду и обувь для прогулок, в том числе: хорошие кроссовки (либо резиновые сапожки, если вы готовы в них пройти 5-6 км), защиту от дождя (куртку, плащ, дождевик / флиску + ветровку), шапку;
- репеллент от комаров и слепней, если есть реакции на укусы, то антигистаминные средства;
- одежду и обувь для дома и дороги;
- рюкзачок для прогулки на 1 день;
- юбку и платок / длинные штаны для мужчин — для монастыря (батюшка привередливый);
- туалетные принадлежности и собственную аптечку (специфические лекарства);
- купальные принадлежности в летний сезон;
- деньги на питание.
- Что еще важно знать о программе тура?
Турлидер имеет право корректировать программу в зависимости от погодных условий и других объективных обстоятельств.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору