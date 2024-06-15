2 день

Бесов Нос, Муромский монастырь

Поездка на лодке и прогулка к Бесову Носу и петроглифам, Пери Носу, маяку.

Добраться к Бесову Носу непросто. Самый удобный путь — на моторной лодке по реке Черной. Дорога в одну сторону занимает около часа.

Аналогов онежским петроглифам нет во всем мире. Основными фигурами рисунков являются ящерицы, рыбы и бесы.

Размеры рисунков огромны, они могут достигать даже двух с половиной метров и находятся у самой кромки воды.

Самой необычной фигурой является бес с человекоподобной фигурой, квадратной головой, очень тонкой шеей и маленькими искривленными конечностями.

Одной из загадок этой фигуры является изображение православного креста на его левой руке. Скорее всего, это более позднее изображение, нанесенное монахами.

Бесов Нос привлекает не только своими загадками, но и одним из самых старых маяков в России. В России маяки появились только при Петре I.

Маяк мыса Бесов Носна Онеге является одним из первых, он построен из дерева, что отличает его от других, для сооружения которых использовался камень и кирпич.

Этот маяк входит в систему Волго-Балтийского водного пути, еще не так давно он использовался в качестве надежного ориентира для катеров, теплоходов и яхт, но сегодня маяк не действует.

Старинная деревянная башня пустует, лестница и нижняя часть строения разобраны, но верхняя площадка сохранилась.

При условии хорошей погоды на Онежском озере состоится поездка на лодке и прогулка к Муромскому монастырю.

Муромский Успенский монастырь расположен на восточном берегу Онежского озера, при впадении реки Муромки, в 20 км от Бесова Носа.

Он основан в XIV веке преподобным Лазарем Муромским и относится к числу древнейших общежительных местных монастырей.

До монастыря, расположенного на узкой полоске земли между Онежским и Муромским озерами, соединенными протокой, добраться нелегко.

Представьте, вокруг одна тайга, а посреди одинокая деревня Гакугса — перевалочная база монастыря. От ее берега монастырские лодки отправляются по реке Гакугсе через Муромское озеро.

Посетим Саминский погост. В Самино в непосредственной близости друг от друга расположены два храма: Ильи Пророка (единственная сохранившаяся деревянная шатровая церковь в окрестностях г. Вытегры) и Тихвинской иконы Божией Матери.

Один из них использовался в холодное время года, другой в тёплый сезон. С 1950 гг. в здании церкви Ильи Пророка размещался клуб. В 1979 г., обследуя храм, реставраторы на стене под слоем краски обнаружили иконы.

Оказалось, что в свое время иконостас не разобрали, а попросту закрасили. Это уберегло иконы, среди которых есть произведения как местных прионежских, так и суздальских мастеров.

Они были восстановлены и хранятся в Вытегорском краеведческом музее.

Возвращаемся в гостиницу.