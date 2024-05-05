Туры к горам Петрозаводска

Найдено 3 тура в категории «Горы» в Петрозаводске, цены от 22 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
«Наша цель — загадочная гора духов Воттоваара»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 25 875 за человека
Природа, культура и кухня Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
«Вы увидите знаменитый мраморный каньон, водопад Кивач, подниметесь на гору Сампо»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
Начало: Санкт-Петербург, площадь Восстания
«И обязательно насладимся панорамой Онежского озера на закате с Андома-горы»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
22 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • В
    Валерий
    4 июля 2021
    Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
    Карелия прекрасна

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
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  3. Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
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  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 22 900 до 56 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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