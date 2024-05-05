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Авторский тур
2 дня
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
«Наша цель — загадочная гора духов Воттоваара»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 25 875₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
«Вы увидите знаменитый мраморный каньон, водопад Кивач, подниметесь на гору Сампо»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
Начало: Санкт-Петербург, площадь Восстания
«И обязательно насладимся панорамой Онежского озера на закате с Андома-горы»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
22 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ВВалерий4 июля 2021Карелия прекрасна
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Горы»
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