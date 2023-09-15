Добро пожаловать в столицу Карелии! После встречи и завтрака отправляемся на пешеходную экскурсию знакомиться с портом пяти морей, ровесником Санкт-Петербурга, настоящим европейским городом с карело-финским колоритом. Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, побываем на Соборной площади. Пройдём по главной достопримечательности — Онежской набережной. Завершим осмотр города у памятника Петру Великому, откуда направимся на знаменитый остров Кижи.

На речном вокзале разместимся на быстроходном судне и через 1,5 часа окажемся в музее под открытым небом, где собраны шедевры северного деревянного зодчества. За 1,5 часа экскурсии по острову вы увидите Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь, колокольню шатрового типа. Будет время и для самостоятельной прогулки, покупки сувениров. Затем вернёмся в Петрозаводск, где можно ещё раз прогуляться по набережной или посетить местные рестораны.

В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи»: осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).

Дополнительно (за отдельную плату) музей Кижи предлагает посещение (в летний период):

церкви Преображения Господня — осмотр уникального убранства главной жемчужины русского деревянного зодчества;

дома Щепина — демонстрация женских ремесел;

дома Яковлева — знакомство с карельскими традициями;

дома Сергеева в Кижской гавани — погружение в тему судостроительства и демонстрация «шитья» лодки-кижанки;

кузницы в Кижской гавани — изготовление сувенира своими руками вместе с кижским кузнецом;

шатровой колокольни Кижского погоста — подъём на главную кижскую звонницу и осмотр острова с высоты;

часовни Архангела Михаила — осмотр уникального «неба» старинной церкви.