Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Авторский тур в Петрозаводске

Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли

4.8
5 отзывов
За три насыщенных дня вы успеете побывать на острове-музее, посетить мраморный каньон и водопад Кивач, первый российский курорт «Марциальные воды».

Прогуляетесь по столице и полюбуетесь Онежским озером, с вершины горы Сампо насладитесь живописными видами. Северный край подарит спокойствие и впечатлит красотой и историей.
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 900 ₽
Дети до 14 лет23 950 ₽
Пенсионеры25 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вы можете выбрать конкретную гостиницу для проживания, мы постараемся обеспечить заселение именно в неё, если на момент бронирования будут свободные номера.

Рекомендуем выбирать поезда с приездом в Петрозаводск с 6:50 до 8:00. Мы будем встречать вас на вокзале, начиная с 7:30. Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только необходимое на первый экскурсионный день. Забрать их можно будет в камере хранения гостиницы.

Проживание. В одной из гостиниц в центре Петрозаводска: «Северная», «Прионежская», «Онежский замок», «Саквояж», «Cosmos», «Бутик-отель 13 стульев», «Питер ИНН».

Питание. Комплексный завтрак первого дня пройдёт в гостинице «Питер-Инн», расположенной на вокзале, завтраки 2-го и 3-го дня — в отеле. Обеды и ужины — в кафе и ресторанах за свой счёт.

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск и остров Кижи

Добро пожаловать в столицу Карелии! После встречи и завтрака отправляемся на пешеходную экскурсию знакомиться с портом пяти морей, ровесником Санкт-Петербурга, настоящим европейским городом с карело-финским колоритом. Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, побываем на Соборной площади. Пройдём по главной достопримечательности — Онежской набережной. Завершим осмотр города у памятника Петру Великому, откуда направимся на знаменитый остров Кижи.

На речном вокзале разместимся на быстроходном судне и через 1,5 часа окажемся в музее под открытым небом, где собраны шедевры северного деревянного зодчества. За 1,5 часа экскурсии по острову вы увидите Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь, колокольню шатрового типа. Будет время и для самостоятельной прогулки, покупки сувениров. Затем вернёмся в Петрозаводск, где можно ещё раз прогуляться по набережной или посетить местные рестораны.

В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи»: осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).

Дополнительно (за отдельную плату) музей Кижи предлагает посещение (в летний период):
церкви Преображения Господня — осмотр уникального убранства главной жемчужины русского деревянного зодчества;
дома Щепина — демонстрация женских ремесел;
дома Яковлева — знакомство с карельскими традициями;
дома Сергеева в Кижской гавани — погружение в тему судостроительства и демонстрация «шитья» лодки-кижанки;
кузницы в Кижской гавани — изготовление сувенира своими руками вместе с кижским кузнецом;
шатровой колокольни Кижского погоста — подъём на главную кижскую звонницу и осмотр острова с высоты;
часовни Архангела Михаила — осмотр уникального «неба» старинной церкви.

Петрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров Кижи
2 день

Горный парк «Рускеала»

Стартуем в 9:00 и едем к мраморному каньону Рускеала. Расстояние от Петрозаводска — 260 км, время в пути 3,5-4 часа. В дороге гид расскажет об истории республики, проедем мимо старинных карельских деревень и живописных озёр.

Остановимся у Рускеальских водопадов, получивших известность благодаря снимавшемуся здесь фильму «А зори здесь тихие…». По желанию, за дополнительную плату, можно пройтись по навесным деревянным мостикам над водопадами.

Около 14:00 мы прибудем в горный парк «Рускеала», где сначала совершим часовую экскурсию по мраморному каньону, полюбуемся видами с панорамных площадок экотропы. Вы сможете отойти от основного маршрута и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни), чтобы исследовать геологию каньона, дойти до Итальянского карьера.

Затем предусмотрено свободное время. Можно покататься на лодках (доступно с 15 мая по 15 октября), пролететь над каньоном по канатной дороге, прыгнуть с «тарзанки» (в летний период), посетить экскурсию «Подземный маршрут».

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.

В Петрозаводск вернёмся к 21:00.

Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»
3 день

Водопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору

Сегодня посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо, первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I, древний вулкан Гирвас и знаменитый водопад Кивач.

Сампо, согласно карело-финской мифологии, — предмет, дарующий счастье. С 40-метровой горы, на которую мы поднимемся, откроются красивые пейзажи, вековой лес внизу и живописное Кончезеро.

Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом. Дегустацию марциальной воды совместим с осмотром достопримечательностей: увидим Дом смотрителя, церковь апостола Петра, сохранившуюся с петровских времён и построенную по чертежам царя, и павильоны над бывшим источником.

Гирвас — высохший водопад после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Но места вокруг достойны внимания: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, журчат небольшие водопады.

Кивач — гордость края, второй по величине на равнинах Европы, уступил первенство только Рейнскому водопаду в Германии. Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и негативные мысли. Сегодня это часть одноименного заповедника, созданного в 1931 году. Полюбуемся потоком, пройдёмся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, желающие заглянут в сувенирные лавки, дендрарий с рощей карельской берёзы и Музей природы. Остановимся в кафе. Вернёмся в Петрозаводск к 17:00.

Водопады, дегустация минеральной воды, подъём на горуВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на горуВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на горуВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на горуВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на горуВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на горуВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на горуВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 3 завтрака
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице (двухместное размещение)
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Метеор на Кижи
  • Для пенсионеров действует скидка - 550 руб., для детей 4-14 лет - 1950 руб
Что не входит в цену
  • Проезд до Петрозаводска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Стоимость тура при одноместном размещении составит 30 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
Завершение: Петрозаводск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
15 сен 2023
Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где мы смогли оставить вещи в камаре хранения. И отправились на экскурсию. Очень оценили смс по вечерам с информацией о предстоящей экскурсии! Автобусы чистые и комфортабельные. Гидам и водителям - отдельное спасибо!
Выбрали поездку в сентябре и не прогадали. Туристов меньше и мы везде проходили без очередей. Даже в Рускеала удалось покататься на водной платформе.
С погодой тоже повезло! Зонты с собой проносили как обереги 😁
Красивейшая природа, везде много арт-объектов, выполненных в разной технике.
Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где
И
21 июля 2022
Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень красивая природа Карелии и город Петрозаводск. Отель тоже понравился. Экскурсовод Анна просто супер очаровательный и интересный человек. С удовольствием буду советовать друзьям и коллегам этот тур.
Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. ОченьНам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. ОченьНам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. ОченьНам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. ОченьНам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. ОченьНам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень
Н
26 июня 2022
Всё прошло очень хорошо, за исключением нескольких аспектов
1. Утром 1-го дня был завтрак скудным
2. Очень мало времени в РУСКЕАЛА,-всего 2 часа 20 минут с учетом 8-ми часовой дороги.
А так все очень понравилось! Вернемся обязательно.
Марина
19 июня 2022
Это была наша первая поездка в Карелию. Очень понравился Петрозаводск с его красивой набережной и живописными закатами над озером. Поездка на остров Кижи произвела незабываемое впечатление несмотря на дождливую погоду. В парке Рускеала хотелось бы задержаться подольше, спуститься в подземные пещеры, полюбоваться мраморным карьером с парома… Но к сожалению уже билетов не было, мы приехали к 14 часам. И конечно поездка на водопад Кивач тоже очень запомнилась. Гиды в каждом направлении сопровождали разные, но все были очень доброжелательны и профессиональны. Запаслись карельскими сувенирами в виде варенья, рыбки и чая. Остались чудесные впечатления и фото.
Рекомендую
Это была наша первая поездка в Карелию. Очень понравился Петрозаводск с его красивой набережной и живописными
Е
15 июня 2022
Великолепно организованный тур. Все, как в описании. Встретили на вокзале (гид Юрий), после завтрака организовали автомобильную экскурсию, по дороге в отель и на первую экскурсию на остров Кижи. Я проживала в гостинице «Северная», рядом находятся два ресторана с Карельской кухней (Ягель и Карельский дворик), также Карельскую кухню можно попробовать в ресторане гостиницы. Каждый день меня индивидуально забирали из гостиницы и после этого ехали за остальной группой. Каждая экскурсия очень увлекательная и познавательная. Экскурсоводы Галина и Лада не давали заскучать, а водители Николай и Василий везде доставляли вовремя. Тур рекомендую!!! Это тур для тех, кто любит природу, историю и не хочет напрягаться)
Великолепно организованный тур. Все, как в описании. Встретили на вокзале (гид Юрий), после завтрака организовали автомобильнуюВеликолепно организованный тур. Все, как в описании. Встретили на вокзале (гид Юрий), после завтрака организовали автомобильнуюВеликолепно организованный тур. Все, как в описании. Встретили на вокзале (гид Юрий), после завтрака организовали автомобильнуюВеликолепно организованный тур. Все, как в описании. Встретили на вокзале (гид Юрий), после завтрака организовали автомобильную

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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