Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Прогуляетесь по столице и полюбуетесь Онежским озером, с вершины горы Сампо насладитесь живописными видами. Северный край подарит спокойствие и впечатлит красотой и историей.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 900 ₽
|Дети до 14 лет
|23 950 ₽
|Пенсионеры
|25 350 ₽
Описание
Организационные детали
Вы можете выбрать конкретную гостиницу для проживания, мы постараемся обеспечить заселение именно в неё, если на момент бронирования будут свободные номера.
Рекомендуем выбирать поезда с приездом в Петрозаводск с 6:50 до 8:00. Мы будем встречать вас на вокзале, начиная с 7:30. Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только необходимое на первый экскурсионный день. Забрать их можно будет в камере хранения гостиницы.
Проживание. В одной из гостиниц в центре Петрозаводска: «Северная», «Прионежская», «Онежский замок», «Саквояж», «Cosmos», «Бутик-отель 13 стульев», «Питер ИНН».
Питание. Комплексный завтрак первого дня пройдёт в гостинице «Питер-Инн», расположенной на вокзале, завтраки 2-го и 3-го дня — в отеле. Обеды и ужины — в кафе и ресторанах за свой счёт.
Программа тура по дням
Петрозаводск и остров Кижи
Добро пожаловать в столицу Карелии! После встречи и завтрака отправляемся на пешеходную экскурсию знакомиться с портом пяти морей, ровесником Санкт-Петербурга, настоящим европейским городом с карело-финским колоритом. Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, побываем на Соборной площади. Пройдём по главной достопримечательности — Онежской набережной. Завершим осмотр города у памятника Петру Великому, откуда направимся на знаменитый остров Кижи.
На речном вокзале разместимся на быстроходном судне и через 1,5 часа окажемся в музее под открытым небом, где собраны шедевры северного деревянного зодчества. За 1,5 часа экскурсии по острову вы увидите Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь, колокольню шатрового типа. Будет время и для самостоятельной прогулки, покупки сувениров. Затем вернёмся в Петрозаводск, где можно ещё раз прогуляться по набережной или посетить местные рестораны.
В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи»: осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).
Дополнительно (за отдельную плату) музей Кижи предлагает посещение (в летний период):
церкви Преображения Господня — осмотр уникального убранства главной жемчужины русского деревянного зодчества;
дома Щепина — демонстрация женских ремесел;
дома Яковлева — знакомство с карельскими традициями;
дома Сергеева в Кижской гавани — погружение в тему судостроительства и демонстрация «шитья» лодки-кижанки;
кузницы в Кижской гавани — изготовление сувенира своими руками вместе с кижским кузнецом;
шатровой колокольни Кижского погоста — подъём на главную кижскую звонницу и осмотр острова с высоты;
часовни Архангела Михаила — осмотр уникального «неба» старинной церкви.
Горный парк «Рускеала»
Стартуем в 9:00 и едем к мраморному каньону Рускеала. Расстояние от Петрозаводска — 260 км, время в пути 3,5-4 часа. В дороге гид расскажет об истории республики, проедем мимо старинных карельских деревень и живописных озёр.
Остановимся у Рускеальских водопадов, получивших известность благодаря снимавшемуся здесь фильму «А зори здесь тихие…». По желанию, за дополнительную плату, можно пройтись по навесным деревянным мостикам над водопадами.
Около 14:00 мы прибудем в горный парк «Рускеала», где сначала совершим часовую экскурсию по мраморному каньону, полюбуемся видами с панорамных площадок экотропы. Вы сможете отойти от основного маршрута и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни), чтобы исследовать геологию каньона, дойти до Итальянского карьера.
Затем предусмотрено свободное время. Можно покататься на лодках (доступно с 15 мая по 15 октября), пролететь над каньоном по канатной дороге, прыгнуть с «тарзанки» (в летний период), посетить экскурсию «Подземный маршрут».
Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.
В Петрозаводск вернёмся к 21:00.
Водопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору
Сегодня посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо, первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I, древний вулкан Гирвас и знаменитый водопад Кивач.
Сампо, согласно карело-финской мифологии, — предмет, дарующий счастье. С 40-метровой горы, на которую мы поднимемся, откроются красивые пейзажи, вековой лес внизу и живописное Кончезеро.
Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом. Дегустацию марциальной воды совместим с осмотром достопримечательностей: увидим Дом смотрителя, церковь апостола Петра, сохранившуюся с петровских времён и построенную по чертежам царя, и павильоны над бывшим источником.
Гирвас — высохший водопад после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Но места вокруг достойны внимания: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, журчат небольшие водопады.
Кивач — гордость края, второй по величине на равнинах Европы, уступил первенство только Рейнскому водопаду в Германии. Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и негативные мысли. Сегодня это часть одноименного заповедника, созданного в 1931 году. Полюбуемся потоком, пройдёмся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, желающие заглянут в сувенирные лавки, дендрарий с рощей карельской берёзы и Музей природы. Остановимся в кафе. Вернёмся в Петрозаводск к 17:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 3 завтрака
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице (двухместное размещение)
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Метеор на Кижи
- Для пенсионеров действует скидка - 550 руб., для детей 4-14 лет - 1950 руб
Что не входит в цену
- Проезд до Петрозаводска и обратно
- Обеды и ужины
- Стоимость тура при одноместном размещении составит 30 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Выбрали поездку в сентябре и не прогадали. Туристов меньше и мы везде проходили без очередей. Даже в Рускеала удалось покататься на водной платформе.
С погодой тоже повезло! Зонты с собой проносили как обереги 😁
Красивейшая природа, везде много арт-объектов, выполненных в разной технике.
1. Утром 1-го дня был завтрак скудным
2. Очень мало времени в РУСКЕАЛА,-всего 2 часа 20 минут с учетом 8-ми часовой дороги.
А так все очень понравилось! Вернемся обязательно.
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