Хотите насладиться неповторимыми впечатлениями, самобытной культурой, красками многообразной природы, неповторимым ароматом белых ночей северного лета? Добро пожаловать в Карелию!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия «Легенды Салми-пролива». Марциальные Воды. Водопад Кивач
Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А. Гид встречает группу на перроне у здания со шпилем.
Завтрак в ресторане.
Экологическая экскурсия «Легенды Салми-пролива».
Посещение церкви Сретения Господня, Ботанического сада Петрозаводского университета, который находится среди скал и хвойных лесов на склоне реликтового вулкана.
Посещение уникального памятника природы легендарной скалы-трона «Чертов стул», откуда открывается потрясающий видна панораму Петрозаводска и Петрозаводской губы Онежского озера.
Посещение уникального объекта «KARSTONE», которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.
Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Вас ожидает дегустация вкусного и душистого иван-чая из карельских трав. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.
Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые вы сможете приобрести в качестве сувениров.
Обед в кафе на маршруте.
Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.
Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды.
Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта.
В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.
Трансфер в гостиницу.
Размещение.
Остров Валаам. Мраморный каньон «Рускеала»
Ранний подъем.
Завтрак – ланч-бокс.
Переезд в город Сортавала (250 км).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 минут в пути).
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Экскурсия «Новый Иерусалим».
Центром «Нового Иерусалима» является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г.
В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме.
От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.
Экскурсия «Новый Иерусалим» может быть заменена на экскурсию «Никольский скит».
Возвращение в г. Сортавала.
Трансфер в Горный парк «Рускеала».
Экскурсия по мраморному каньону.
В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.
Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.
Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Исторический центр Петрозаводска. Остров Кижи (по желанию)
Завтрак.
Освобождение номеров (вещи сдаются в камеру хранения).
Пешеходная экскурсия по историческому центру «Из истории Петрозаводска».
Архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры.
За доп. плату мы предлагаем вам экскурсию на о. Кижи (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
В программе:
- Переход на быстроходном судне «Комета» на остров Кижи (время в пути 1 час 15 минут)
- Обзорная экскурсия по музею-заповеднику Кижи.
- Осмотр шедевров деревянного зодчества, которые внесены в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд в Москву/Санкт-Петербург.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Доп. место
|«Piter-Inn»
|28 800
|33 300
|25 500
|«Karelia&SPA»
|30 800
|33 200
|—
|«Северная»
|28 400
|31 300
|26 000
|«Petra»
стандарт / комфорт
|30 100 / 31 300
|37 000
|26 500
|«Cosmos»
|32 500
|39 200
|26 000
|«Фрегат»
|30 600
|35 500
|26 300
|«Саквояж»
|29 300
|34 300
|26 300
|«Петрозаводск»
|27 600
|32 100
|25 600
Скидки:
- ребенок до 12 лет — 2 800 руб. /чел.;
- ребенок старше 12 лет — 1 200 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Piter Inn» 4
Гостиница «Piter-Inn» расположена в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала.
К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В гостинице есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Отель «Карелия SPA» 4
Отель «Karelia&SPA» расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.
В светлых номерах отеля постелен деревянный пол и установлена деревянная мебель. Номера оснащены телевизором. В распоряжении гостей рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.
Из больших окон элегантного ресторана открывается вид на Онежское озеро. Ежедневно гостям предлагают завтрак «шведский стол» и разнообразные традиционные блюда местной кухни.
Гости отеля могут заказать спа-процедуры и посетить сауну.
Гостиница «Северная» 4
Гостиница «Северная» находится в центре Петрозаводска, в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и линий общественного транспорта.
В гостинице предоставлены разнообразные номера, люксы и апартаменты, полностью меблированные. Есть спа-центр, включающий тренажерный зал и сауну, а так же бизнес-центр с конференц-залами.
Внимательный персонал гостиницы окажет содействие в визовых процедурах и может организовать экскурсии по запросу.
Гостиница находится вблизи от торговых и деловых районов, ресторанов, музеев. Гости могут насладиться осмотром неоклассического архитектурного наследия Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Гостиница «Petra»
Гостиница «Petra» располагается в здании обьекта культурного наследия Республики Карелия. Здание полностью восстановлено и реконструировано в 2022 г.
В пешей доступности ж/д вокзал, главные достопримечательности города, торговые центры, аптеки и магазины.
Небольшой номерной фонд дает возможность заботиться о каждом госте и создает атмосферу домашнего уюта.
В здании отеля находится гастробар смешанной кухни BOTTEGA — кухня Европы, Италии, Азии, ближнего востока. Специально для гостей отеля подготовлены комплексные завтраки.
- Бесплатный Wi-Fi на территории отеля и в номерах.
- Бесплатная закрытая парковка для гостей отеля
- Бесплатно для семей с детьми — детская кроватка, сиденье для унитаза, горшок, подставка под раковину
- Доставка напитков и блюд из ресторана «Bottega Gastrobar»
Стандартный одноместный номер:
Светлый и современный стандартный номер площадью 11 кв. м
Номер оснащен одной односпальной кроватью, кондиционером, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.
В номерах: рабочая зона, вешалка для одежды, чайная станция, приветственная бутилированная вода, фен, Wi-Fi.
Вместимость — 1 место. Один ребенок до 6 лет — можно без отдельного спального места
Стандартный двухместный номер:
Светлый и современный стандартный номер площадью 13,5 кв. м
Оснащен одной двуспальной или двумя раздельными кроватями и собственной ванной комнатой с душем.
В каждом номере есть рабочее место, шкаф, кондиционер, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайная станция, приветственная бутилированная вода, фен, Wi-Fi.
Идеально подходит для одноместного или двухместного размещения
Вместимость до 2 мест. Один ребенок до 6 лет — можно без отдельного спального места.
Номер категории «Комфорт»:
Современный и просторный номер площадью 20 кв. м
Оснащен одной двуспальной или двумя раздельными кроватями, кондиционером, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.
В каждом номере есть рабочее место, шкаф, чайная станция, приветственная бутилированная вода, фен, Wi-Fi.
Номер подойдет для двухместного или трехместного размещения. Две основные кровати и дополнительное место для третьего гостя.
Вместимость до 3 мест. Один ребенок до 6 лет — можно без отдельного спального места.
Гостиница «Cosmos»
Современный отель, расположенный прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид.
услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.
Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано. Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.
Благодаря удобному расположению в центре города от отеля можно легко добраться до достопримечательностей, внесенных в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поблизости находится проспект Ленина с многочисленными магазинами, музеями и театрами.
Поездка до железнодорожного вокзала Петрозаводска занимает 10 минут, а до аэропорта Бесовец — 30 минут.
Стандартный номер, где есть всё необходимое и даже больше. Двуспальная кровать или две раздельные кровати с ортопедическим матрасом, телевизор, сейф для ценных вещей. Проведите время с близким человеком в номере с прекрасным видом на Петрозаводск.
В номере:
- вид на Петрозаводск;
- душевая кабина;
- рабочее место;
- гардероб;
- телевизор;
- спутниковое ТВ;
- индивидуальный сейф;
- фен для волос;
- набор красоты;
- банные полотенца;
- тапочки;
- мини-бар;
- бесплатный интернет;
- чайные станции.
Гостиница «Фрегат»
Отель «Фрегат» располагается в зеленом уголке Петрозаводска, в центре города на живописной набережной Онежского озера — одно из самых красивых и романтичных мест в России.
Гостиничный комплекс сочетает в себе уют и покой загородного отеля с транспортной доступностью.
Отель «Фрегат» предлагает своим гостям 80 номеров пяти различных категорий: 60 номеров категории Стандарт, включая 1 Семейный номер и 1 номер для людей с ограниченными возможностями;
В каждом номере к услугам гостей:
- центральная система вентиляции / кондиционирования;
- система пожарной безопасности, электронные замки;
- плазменная панель и интерактивное телевидение;
- банные принадлежности и полы с подогревом в ванной комнате;
- письменный стол, телефон, сейф, фен, мини-бар;
- бесплатный Wi-Fi Интернет.
Гостиница «Саквояж»
Отель «Саквояж» расположен в историческом, деловом и культурном центре Петрозаводска, в непосредственной близости ко всем госучреждениям города, музеям, театрам и торговым центрам, что порадует наших гостей, ведь так важно сохранить пунктуальность в большом и суетливом городе.
Самый центр Петрозаводска, но тихий и спокойный — отель расположен на улице с односторонним движением, вдали от городских магистралей и транспортных артерий.
В пешей доступности — знаменитая Набережная города с парками, скверами, зонами отдыха, тренажерами Маркелова и непревзойденными видами на Онежское озеро.
Преимущество отеля — спокойная камерная атмосфера, которая позволит отдохнуть после трудового дня, а также провести деловую встречу. Персонал отеля внимательно относится к каждому гостю и гарантирует внимание и безупречное качество сервиса в области гостеприимства.
- Уютные и комфортные 23 номера со всеми удобствами.
- Завтрак по системе «Шведский стол» предоставляется бесплатно.
- Вечерний чай кофе с кондитерскими изделиями бесплатно.
- Наличный и безналичный расчет.
- Оформление всех необходимых документов.
- Бесплатный беспроводной Интернет (Wi-Fi).
Отель «Петрозаводск»
Отель «Петрозаводск» расположен в самом центре города. На ваш выбор 39 номеров, из них 21 улучшенной категории. Сдержанный дизайн в нейтральных тонах и современные удобства создают необходимую атмосферу для комфортного расслабленного отдыха. Отель обеспечивает гостей качественным обслуживанием и всем необходимым для отдыха, после насыщенного дня. Во время пребывания вы можете получить у администратора всю необходимую информацию о достопримечательностях и развлечениях Петрозаводска, заказать обед или ужин из ресторана прямо в номер. В шаговой доступности от отеля достопримечательности центральных площадей, национальные музеи и знаменитая набережная с уникальными скульптурами.
Стандарт двухместный
Оснащение номера: 2 отдельные кровати или 1 двуспальная кровать, душ и туалет в номере, телевизор, табурет, стол, торшер, вешалки для одежды, зеркало, стаканы, информационная папка для гостя.
Включено:
- Бесплатный Wi-Fi
- Вызов такси
- Спутниковое ТВ
- Кулер с холодной/горячей водой
- Смена постельного белья раз в 3 дня
- Ежедневная уборка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
- Входные билеты на объекты показа
- Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе: день 1: завтрак, обеддень 2: завтрак ланч-бокс, обеддень 3: завтрак
- День 1: завтрак, обед
- День 2: завтрак ланч-бокс, обед
- День 3: завтрак
- Работа гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Трансферы вне программы
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсия на о. Кижи (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослый - 5 700 руб. /чел. ребенок до 16 лет включительно - 3 450 руб. /чел
- Взрослый - 5 700 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет включительно - 3 450 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20–30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Для посещения загородных экскурсий необходимо иметь удобную обувь и одежду.
Какая нас ожидает погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный.
Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди (в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10С).
Возьмите с собой теплые вещи, защиту от дождя (зонты, дождевик, ветровки и пр.), непромокаемую обувь, теплые носки, спортивный костюм, головной убор для защиты от солнца, рубашку с длинным рукавом, кроссовки.
Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20С.
До середины лета держатся белые ночи.
Будут ли маршруте клещи, комары, мошка?
Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Меньшим размером (1-2 мм) отличаются мокрецы, наиболее активные утром и вечером. Мошки (2-5 мм), внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
Каковы правила поведения в духовных центрах?
Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).
Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. При штормовой погоде и неблагоприятных погодных условиях могут быть отменены поездки на острова Кижи, Валаам
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Интересный и познавательный тур, в котором было интересно и мне взрослому человеку, и моей 12-летней внучке.
Огромная благодарность всем причастным к разработке, организации и проведению этого сказочно красивого путешествия.