Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (цены уточнять)
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Завтрак в отеле.
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отеля «Best Western», встречаются с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга.
С момента её основания в 1703 году наш город ведёт свою историю.
В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
18:30 – 19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.
Завтрак заказать заранее на ресепшен (ланч-бокс).
Освобождение номеров. Выезд с вещами в Карелию.
07:00 – 07:25 Отправление автобуса от пл. Восстания.
09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья
Начало пути – это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры.
Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.
10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.
Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.
12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.
На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.
13:30 Обед.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.
15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.
Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца.
18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура.
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».
Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны».
Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь – здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово.
А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.
И, конечно же, вас не отпустят без карельской домашней выпечки с чаем на родниковой водичке!
21:00 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время.
Стоимость ужина не входит в стоимость тура.
Во второй день Вы сможете выбрать один из вариантов программы.
Основная программа:
08:00 Завтрак в отеле.
Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но при желании вы можете заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску (экскурсия входит в стоимость тура).
Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города – набережную Онежского озера.
11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас (посещение вулкана входит в стоимость тура).
13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы (посещение заповедника, водопада и Музея природы входит в стоимость тура).
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы.
15:00 Обед в туркомплексе Чална.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки (включено в стоимость тура).
16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением дополнительных услуг).
Вас ждет знакомство спрофессиональным питомником ездовых собак породы хаски, здесь собраны собаки из лучших международных питомников.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.
В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.
Услуга приобретается дополнительно на месте.
Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, мделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.
Ужин не включен в стоимость тура и приобретается на месте по желанию.
Программа 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Подробную информацию о данной программе можно узнать в разделе «Важно знать».
Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи, мы предложим вам равноценную программу на замену и вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи.
08:00 Завтрак в отеле.
Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
12:30 Обед в кафе.
Обед не включен в стоимость тура и приобретается на месте по желанию.
14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.
У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).
15:15 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.
К северу от озера расположензаброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.
У входа вас встретит лицензированный гид от парка, с которым вы проследуете на экскурсию.
Какие еще есть развлечения:
Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” включены в стоимость тура
Дополнительные услуги парка не включены в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.
17:00 Отправление ретро-поезда из “Рускеала”.
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.
18:00 Выезд автобуса из горного парка.
Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.
19:00 Встреча у вокзала в Сортавале туристов с поезда. Отправление в Санкт-Петербург.
В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе.
Завтрак. Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
12:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение на вокзал.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи, в г. Санкт-Петербург (3 ночи). Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1 (Доп. место)
|Комфорт Октябрьская, Best Western (Спб) + Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика, Караван (Карелия)
|34500
|45550
|33000
|Премиум Октябрьская, Best Western (Спб) + 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия (Карелия)
|35950
|48750
|34450
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы.
Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала.
Best Western Plus Centre Hotel - это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Для дополнительных программ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|1250
|Школьники
|900
|Студенты
|500
|Туристы старше 60 лет
|650
|ВОВ, инвалиды 1 группы
|1250
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура).
10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера.
Для посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.
11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.
По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).
Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами.
Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд.
В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи.
Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла.
Вы сможете прогуляться и насладиться удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.
14:00 Свободное время на острове Кижи.
После экскурсии вас ждет свободное время.
Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.
15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.
После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.
В первый день тура Вы прибываете и самостоятельно добираетесь до отеля.
В третий день тура:
06:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
07:25 Отправление автобуса от ст. м. «Улица Дыбенко».
Место посадки: СПб., ст. м. «Улица Дыбенко».
Ориентир: остановка общественного транспорта, ул. Большевиков, 21.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
Если из Рускеала Вы решили отправиться на ретропоезде, то совершаете эту поездку самостоятельно, а в 19.00 Вас встретит туристический автобус на вокзале г. Сортавала.
В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.
В последний день тура:
19:00 Выезд в г. Санкт Петербург.
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
00:00 – м. Площадь Восстания.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».