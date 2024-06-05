Экскурсии на водопады Кивач

Найдено 12 экскурсий в категории «Водопад Кивач» в Петрозаводске, цены от 2 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш идеальный день в Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
202 отзыва
Популярное предложение
Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам
Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 500 за всё до 4 чел.
Карельское ожерелье - природная красота окрестностей Петрозаводска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
78 отзывов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
15 000 за всё до 6 чел.
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
22 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000 за всё до 6 чел.
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач - два чуда Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач: неповторимые чудеса природы Карелии
Приглашаем вас в путешествие по древним местам Карелии, где вас ждут потухший вулкан и величественный водопад
Начало: От места вашего проживания
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 700 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Карелию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
53 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
16 июня в 09:00
4 июля в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
Прикоснуться к военному прошлому края, оценить красоту потухшего вулкана и полюбоваться Кивачом
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950 за всё до 4 чел.
Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950 за всё до 4 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950 за всё до 4 чел.
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590 за человека
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
5 сен в 09:00
11 сен в 09:00
от 8 000 за всё до 18 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
    Вчера посетили водопад Кивач с экскурсоводом Ольгой. Спасибо за оперативность. Выбора у нас небыло, так как путешествовали на теплоходе и
    читать дальше

    в Петрозаводске была остановка на 5 часов. Вечером забронировали и уже в 8 утра встретились с Ольгой. Душевный не навязчивый человек. 4 часа пролетели за разговорами. Вернемся обязательно.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
    Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
    Пишу отзыв спустя 9 месяцев. Не отпускает! Путешествовали с мужем по Карелии в сентябре 2023 года, посещение Медвежьегорска сразу входило
    читать дальше

    в наши планы, решили ехать туда не самостоятельно, а с Дмитрием. Прекрасно продуманный маршрут, доступная и интересная информация по истории, географии, культуре, гастрономии… Любовались водопадом Кивач, побывали на Гирвасе, Марциальных водах (как врачу, интересна была история болезни Петра I), попробовали той самой исцеляющей воды, в Медвежьегорске посетили интереснейший железнодорожный музей, общались с замечательным хранителем музея, а также увидели финские укрепления времён ВОВ (к сожалению, для меня совсем неизвестная страница истории). С Дмитрием интересно везде. Не спешит, учитывает все пожелания, делится информацией, даёт советы, что посмотреть в следующие дни отпуска. Также побывали на месте съёмок фильма "Любовь и голуби". Хозяин усадьбы очень приветлив, предлагает атрибуты для фото. На обратном пути Дмитрий показал Беломорканал. Немаловажно, что Дмитрий очень хороший водитель и знает, где вкусно накормить своих туристов, мы пробовали бесподобную финскую уху лохикейтто. Если вернёмся в Карелию, то вновь обратимся к Дмитрию за впечатлениями!

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Отличная экскурсия. Елена очень эрудированный рассказчик, с огромной любовью рассказывающая про свой край. Спасибо!
  • П
    Павел
    27 мая 2024
    Ваш идеальный день в Карелии
    Интересная поездка к ближним достопримечательностям Петрозаводска - Горе Сампо, водопаду Кивач, долине зайцев, Марциальным водам. Для первого знакомства с Карелией очень хороший вариант.
  • П
    Павел
    27 мая 2024
    Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
    Очень интересная поездка! Посетили красивейшие природные достопримечательности, интересные финские укрепления. Дмитрий - замечательный рассказчик, очень знающий. Однозначно рекомендую!
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Ваш идеальный день в Карелии
    Всё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толп, индивидуально по максимуму получилось. 😁 Гид приятный, у нас был Пётр. Природа красивая! ♥️
    Всё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толпВсё отлично! Мне понравился и маршрут, и то что ездили индивидуально без больших экскурсионных автобусов-без толп
  • И
    Илья
    23 мая 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Благодарим Елену Дарешкину за отлично проведённую экскурсию. Елена очень увлеченный человек и знающий своё дело специалист. Мы получили огромное удовольствие от общения, полученных знаний и чудес Карельский природы. Елена и Василий,огромное вам спасибо и удачи!
  • Л
    Лариса
    22 мая 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Огромное спасибо за экскурсию! Елена - очень увлеченный человек, рассказывает обо всём с такими горящими глазами, что сам невольно заражаешься энтузиазмом
    читать дальше

    (хотя казалось бы куда уж больше). Экскурсия получилась очень разносторонняя - и про природу, и про эпос, и про историю, и про геологию даже. И даже немного современного искусства захватили в заячьей долине:) Время пролетело незаметно, узнали много нового. И хорошо, когда водитель есть (а еще лучше - когда он водит аккуратно). Спасибо огромное за то, что познакомили нас с краем леса, воды и камня.

  • В
    Вероника
    21 мая 2024
    Ваш идеальный день в Карелии
    Если Вы хотите прочувствовать дух Карелии, до с Александрой у Вас это получится на все 100%! На протяжении всего маршрута
    читать дальше

    Александра очень интересно и увлеченно рассказывала о Карелии, о природных достопримечательностях. Информация была дана понятно и легко, время пролетело очень быстро и незаметно. Все было настолько классно, что мы с мужем еще во время экскурсии единогласно решили еще раз посетить подобную или другую экскурсию именно с Александрой!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Водопад Кивач»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Ваш идеальный день в Карелии
  2. Карельское ожерелье - природная красота окрестностей Петрозаводска
  3. «Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
  4. Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач - два чуда Карелии
  5. Добро пожаловать в Карелию
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Водопад Кивач" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 2 590 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 505 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Петрозаводске на 2024 год по теме «Водопад Кивач», 505 ⭐ отзывов, цены от 2590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам