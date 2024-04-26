Тур выходного дня в Карелию

Групповой тур в Петрозаводске
За три насыщенных дня мы исследуем Ладожские шхеры во время прогулки на катере, сплавимся на рафтах, прокатимся на ретропоезде и при желании — на квадроциклах.

Поднимемся на гору Лешего, прогуляемся по горному парку Рускеала и увидим мраморные каньоны и пещеры.

Будем жить в уютном коттедже у озера, проводить вечера у костра с бокалом вина и в компании новых друзей.
Тур выходного дня в Карелию
Тур выходного дня в Карелию
Тур выходного дня в Карелию
Тур выходного дня в Карелию
Тур выходного дня в Карелию
Тур выходного дня в Карелию
Тур выходного дня в Карелию
Тур выходного дня в Карелию
Тур выходного дня в Карелию
Тур выходного дня в Карелию
Тур выходного дня в Карелию
Тур выходного дня в Карелию
Ближайшие даты:
26
апр
3
мая
10
мая

Что вас ожидает:

Рафтинг
Рафтинг
Сплавитесь по бурной реке с гидом и отведаете уху, приготовленную на костре на финише
Прокатитесь на знаменитом ретропоезде
Прокатитесь на знаменитом ретропоезде
Ретропоезд стилизован в духе прошлого времени. Есть фотозоны. В вагоне ресторане живая музыка и рояль
Спуститесь в Подземную Рускеалу
Спуститесь в Подземную Рускеалу
Под землей проводится отдельная экскурсия, которая наверняка станет одним из самых ярких впечатлений от посещения парка

Программа тура по дням

1 день

Водопады и шхеры

9:00-10:00 Выезд из Санкт Петербурга от Московского вокзала.

Секретный бонус + обед.

Посещение Долины водопадов.

Прогулка на катерах по Ладожским шхерам с гидом и высадкой на одной из шхер.

Заселение в коттеджи у озера, ужин, вино и шашлыки.

Встреча заката на берегу Ладожского озера с прекрасным видом.

Водопады и шхерыВодопады и шхерыВодопады и шхерыВодопады и шхерыВодопады и шхеры
2 день

Сплав и подъем на гору

Завтрак.

Выезд к месту сплава.

Инструктаж.

Сплав на рафте.

Обед на берегу реки, приготовленный на костре.

Подъем на гору (бонусная локация).

Свободное время: костер, шашлыки и вино.

Сплав и подъем на горуСплав и подъем на горуСплав и подъем на горуСплав и подъем на гору
3 день

Мраморный каньон и пещеры

Завтрак.

Выезд в горный парк Рускеала.

Прогулка по горному парку.

Экскурсия по подземной Рускеале.

Обед.

Выезд в Санкт-Петербург.

Мраморный каньон и пещерыМраморный каньон и пещерыМраморный каньон и пещерыМраморный каньон и пещерыМраморный каньон и пещерыМраморный каньон и пещерыМраморный каньон и пещеры

Проживание

Тур предусматривает проживание в коттеджах на берегу Ладожского озера.

В коттеджах есть все необходимое: посуда, чайник, плита, холодильник, душ, туалет и горячая вода.

Каждый коттедж имеет 2 комнаты, рассчитанные на 2 человека.

Есть двуспальные кровати для тех, кто приехал парой, и раздельные кровати для тех, кто приехал один.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Коттедж

2 ночи
КоттеджКоттедж

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание (двухместное размещение)
  • Сплав на рафте
  • Прогулка на катерах по Ладожским шхерам с высадкой на одном из островов (первый день)
  • Входные билеты в парк Рускеала
  • Трансфер на протяжении всего маршрута (в том числе — билеты на ретропоезд)
  • Обед и ужин в первый день и обед после сплава во второй день
  • Услуги организатора
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и обратно
  • Питание, кроме обеда и ужина в первый день и обеда после сплава во второй
  • Личные расходы и сувениры
  • Дополнительные экскурсии
  • Страховка
  • Катание на квадроциклах
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Московский вокзал
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • одежда и обувь для сплава, которую не жалко намочить;
  • 5000-7000 руб. на личные расходы.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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