Поднимемся на гору Лешего, прогуляемся по горному парку Рускеала и увидим мраморные каньоны и пещеры.
Будем жить в уютном коттедже у озера, проводить вечера у костра с бокалом вина и в компании новых друзей.
апр
мая
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Водопады и шхеры
9:00-10:00 Выезд из Санкт Петербурга от Московского вокзала.
Секретный бонус + обед.
Посещение Долины водопадов.
Прогулка на катерах по Ладожским шхерам с гидом и высадкой на одной из шхер.
Заселение в коттеджи у озера, ужин, вино и шашлыки.
Встреча заката на берегу Ладожского озера с прекрасным видом.
Сплав и подъем на гору
Завтрак.
Выезд к месту сплава.
Инструктаж.
Сплав на рафте.
Обед на берегу реки, приготовленный на костре.
Подъем на гору (бонусная локация).
Свободное время: костер, шашлыки и вино.
Мраморный каньон и пещеры
Завтрак.
Выезд в горный парк Рускеала.
Прогулка по горному парку.
Экскурсия по подземной Рускеале.
Обед.
Выезд в Санкт-Петербург.
Проживание
Тур предусматривает проживание в коттеджах на берегу Ладожского озера.
В коттеджах есть все необходимое: посуда, чайник, плита, холодильник, душ, туалет и горячая вода.
Каждый коттедж имеет 2 комнаты, рассчитанные на 2 человека.
Есть двуспальные кровати для тех, кто приехал парой, и раздельные кровати для тех, кто приехал один.
Варианты проживания
Коттедж
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание (двухместное размещение)
- Сплав на рафте
- Прогулка на катерах по Ладожским шхерам с высадкой на одном из островов (первый день)
- Входные билеты в парк Рускеала
- Трансфер на протяжении всего маршрута (в том числе — билеты на ретропоезд)
- Обед и ужин в первый день и обед после сплава во второй день
- Услуги организатора
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Питание, кроме обеда и ужина в первый день и обеда после сплава во второй
- Личные расходы и сувениры
- Дополнительные экскурсии
- Страховка
- Катание на квадроциклах
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург, Московский вокзал
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- одежда и обувь для сплава, которую не жалко намочить;
- 5000-7000 руб. на личные расходы.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору