1 день

Водопады и шхеры

9:00-10:00 Выезд из Санкт Петербурга от Московского вокзала.

Секретный бонус + обед.

Посещение Долины водопадов.

Прогулка на катерах по Ладожским шхерам с гидом и высадкой на одной из шхер.

Заселение в коттеджи у озера, ужин, вино и шашлыки.

Встреча заката на берегу Ладожского озера с прекрасным видом.