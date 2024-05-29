Ж/Д туры В/ИЗ Петрозаводска

Найдено 8 туров в категории «Ж/Д туры» в Петрозаводске, цены от 31 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 520 за человека
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 500 за человека
На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 37 500 за человека
Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
26 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 42 100 за человека
Железнодорожный круиз в Карелию осенью
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Железнодорожный круиз в Карелию осенью
Начало: Россия, Москва
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 100 за человека
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 46 000 за человека
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
5 дней
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
69 000 за человека
Тур выходного дня в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня в Карелию
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
45 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
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    Очень было приятно возвращаться в поезд, как домой после насыщенной экскурсионной программы. Прекрасно организованы все экскурсии. Наша сопровождающая Анна очень доброжелательно, доходчиво, спокойно объясняла все наши действия, отвечала на любые вопросы, всегда была рядом. Огромная благодарность нашим гидам: Марине в Петрозаводске за глубокое знание истории Карелии, местных обычаев, современных тенденций, за профессионализм, прекрасную интересную подачу информации, Наталье в Сортавале за любовь к своему городу, прекрасную подачу информации, артистизм, доброжелательность, Денису в Выборге за потрясающий артистизм, чувство юмора, глубочайшие знания истории города и страны. Несмотря на холодную погоду, мы увезли из Карелии самые теплые воспоминания. Большое спасибо за представленное удовольствие. Отдельный восторг вызвал национальный театр " Кантеле". Потрясающие голоса вокалистов, непревзойденное мастерство танцоров, талантливые музыканты. Круиз прошел на высшем уровне. Всем спасибо.

    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • С
    Сергей
    14 января 2024
    Зимний железнодорожный круиз в Карелию
    Поездка в Карелию оставила незабываемые впечатления. Программа насыщенная и разнообразная. И даже сильный мороз, сопровождавший нас на протяжении всего путешествия, не смог омрачить нашего зимнего отдыха. Карелия зимой сказочно прекрасна!!!
  • А
    Ася
    26 августа 2023
    Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
    Интересные экскурсии, понравился сопровождающий гид.
  • Е
    Елена
    26 июля 2023
    Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
    Тур очень понравился. Всё продумано, интересно, не затянуто! Спасибо организаторам! Также огромное спасибо сопровождающим Наталье и Полине и всей команде РЖД! На каждом этапе чувствовались их забота и внимание!
  • А
    Александр
    20 июля 2023
    Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
    Тур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. Все организовано слажено, без заминок и запинок.
    Тур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. Все

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Ж/Д туры»

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  3. На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
  4. Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
  5. Железнодорожный круиз в Карелию осенью
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Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Ж/Д туры" можно забронировать 8 авторских туров от 31 500 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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