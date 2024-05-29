Т Татьяна Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.

М Майя Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)

Т Татьяна Железнодорожный круиз в Карелию осенью читать дальше Очень было приятно возвращаться в поезд, как домой после насыщенной экскурсионной программы. Прекрасно организованы все экскурсии. Наша сопровождающая Анна очень доброжелательно, доходчиво, спокойно объясняла все наши действия, отвечала на любые вопросы, всегда была рядом. Огромная благодарность нашим гидам: Марине в Петрозаводске за глубокое знание истории Карелии, местных обычаев, современных тенденций, за профессионализм, прекрасную интересную подачу информации, Наталье в Сортавале за любовь к своему городу, прекрасную подачу информации, артистизм, доброжелательность, Денису в Выборге за потрясающий артистизм, чувство юмора, глубочайшие знания истории города и страны. Несмотря на холодную погоду, мы увезли из Карелии самые теплые воспоминания. Большое спасибо за представленное удовольствие. Отдельный восторг вызвал национальный театр " Кантеле". Потрясающие голоса вокалистов, непревзойденное мастерство танцоров, талантливые музыканты. Круиз прошел на высшем уровне. Всем спасибо. Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.

В Виолетта На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию читать дальше постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей… Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала

М Марина На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

С Сергей Зимний железнодорожный круиз в Карелию Поездка в Карелию оставила незабываемые впечатления. Программа насыщенная и разнообразная. И даже сильный мороз, сопровождавший нас на протяжении всего путешествия, не смог омрачить нашего зимнего отдыха. Карелия зимой сказочно прекрасна!!!

А Ася Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз Интересные экскурсии, понравился сопровождающий гид.

Е Елена Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз Тур очень понравился. Всё продумано, интересно, не затянуто! Спасибо организаторам! Также огромное спасибо сопровождающим Наталье и Полине и всей команде РЖД! На каждом этапе чувствовались их забота и внимание!