За 3 дня вы познакомитесь с работами карельских ремесленников, совершите увлекательный джип-тур, посетите знаменитый горный парк «Рускеала» и узнаете Карелию на вкус! Тур проводится с 16 апреля по 30 сентября для группы от двух человек в любой день под запрос.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Столица Карелии. Шоурум Karelian Design. Гастрономическая мастерская «ВКарелииЕсть»
Встречаем дорогих гостей в столице Карелии — г. Петрозаводске.
Возможные варианты прибытия:
- фирменный поезд № 18 (двухэтажный состав, только купе);
- регулярным рейсом на самолете «Москва — Петрозаводск» (аэропорт в 20 км от города);
- на своей машине.
Завтрак (шведский стол).
Индивидуальная экскурсия по столице республики Карелии.
Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Индивидуальная экскурсия по шоуруму Karelian Design.
Это знакомство с традиционными для региона материалами через работы карельских ремесленников.
Эксклюзивная дизайнерская мебель в интерьере в карельском стиле, собственная линейка одежды и текстиля с принтами на основе вышивок Национального музея Карелии, сувенирная продукция: интерьерные декор из карельской березы, шунгита, керамики, гипса, с использованием традиционной вышивки, ягеля, карельских ароматов, петроглифы.
Все предметы в шоуруме это авторская работа мастеров из Карелии.
Для гурманов и ценителей карельской культуры. Программа в гастрономической мастерской «ВКарелииЕсть»:
- Иммерсивный спектакль в Пещере петроглифов.
- Гастрономический мастер-класс на выбор:
- Национальная выпечка «Калитки».
- Карело-финская уха «Лохикейтто».
- Карельский десерт «Брусничный мусс VISPIPUURO».
- «Гравлакс» (фирменный посол красной рыбы + салат с гравлаксом).
После мастер-класса дегустация блюд, приготовленных своими руками.
Обед. Полное меню обеда: суп «лохикейтто», калитка с картофелем, чай.
Размещение в гостинице.
Джип-тур: Петрозаводск - Царевичи - курорт «Марциальные воды» - вулкан Гирвас - водопад Кивач
Завтрак (шведский стол).
Однодневный джип-тур по маршруту: Петрозаводск — Царевичи —курорт «Марциальные воды» — вулкан Гирвас — водопад Кивач.
Это оптимальное сочетание активной и экскурсионной составляющей позволит получить удовольствие от вождения настоящего внедорожника, посмотреть красоты Карелии и побывать на «культовых» объектах.
Продолжительность — 8 часов.
Встреча у гостиницы.
Рассадка в джипы (по 2–3 человека + инструктор), знакомимся с инструкторами.
Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.
Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова озера Кончезеро, открывающихся с горы Сампо.
Эта возвышенность была так названа после съемок в этих местах 1959 году, одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала, где Сампо — чудесная мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.
Посещаем первый Российский курорт — «Марциальные воды», основанный в 1719 году по указу Петра I, на целебных источниках, вода из которых и сейчас используется посетителями санатория в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.
И у нас есть возможность попробовать воду из 3 источников, а также купить сувениры карельских производителей.
На подъезде к поселку Гирвас, пересекаем сухое русло реки Суна по плотине — одному из гидротехнических сооружений Пальеозерской гидроэлектростанции.
Когда уровень воды в системе озер, образующих водохранилище, поднимается до критического — здесь открывают шлюзы и сбрасывают воду.
Зрелище впечатляющее, но крайне редкое.
ГЭС и вулкан Гирвас — спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС — скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период формирования земной коры.
Здесь начало внедорожной части нашего маршрута — вдоль русла Пионерного канала.
Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.
Вы садитесь за руль. Инструктор присутствует в каждой машине и следит за безопасностью на маршруте.
Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую скорость движения.
Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге.
Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.
Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог — место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».
Обед в кафе на загородной базе отдыха.
Посещение заповедника «Кивач».
Осмотр одноименного водопада на реке Суна — одной из самых крупных карельских рек.
Высота водопада около 11 метров (вода падает с нескольких уступов).
Это один из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Посетим дендрарий и музей карельской природы.
Выезд в г. Петрозаводск.
Возвращение в отель.
Горный парк «Рускеала»
Завтрак (шведский стол).
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в горный парк «Рускеала», вещи берем с собой (260 км от Петрозаводска).
По пути остановка у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природы.
Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату: 400 руб. /взрослый, 300 руб. /дети, пенсионеры, студенты).
«Рускеала» — самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.
Наземная экскурсия по горному парку в составе группы*.
На протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.
Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление.
Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
*Индивидуальные экскурсии проводятся при наличии технической возможности с доплатой.
За дополнительную плату:
- водная прогулка на лодочках;
- экскурсия «Подземная Рускеала»;
- троллей над мраморным озером (zip-line);
- экспозиция деревянных скульптур «Обитель ангелов»;
- веревочный городок «Кубик»;
- тарзанка.
На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.
Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала» — это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть даже «Царское купе» и вагон-ресторан!
Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Отъезд домой из г. Сортавалы на поезде:
- 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);
- 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).
Возможно также вернуться в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.
Если вы хотите продлить свой отдых в Карелии, забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и размещения, руб:
|Размер группы
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Доп. место
|5 человек
|43 800
|47 400
|40 900
|4 человека
|46 900
|50 400
|43 900
|3 человека
|48 400
|51 900
|45 400
|2 человека
|61 400
|64 900
|58 400
По запросу рассчитаем тур на любое количество человек.
По вариантам размещения учтем индивидуальные пожелания. В туре посчитан вариант гостиницы Северная» 4* (номера «стандарт») для примера.
Скидки:
- школьник — 500 руб.;
- пенсионер старше 60 лет — 300 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Северная» 4
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в г. Петрозаводске (2 суток)
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 2 обеда
- Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Посещение центра Karelian Design
- Гастрономический мастер-класс
- Иммерсивный спектакль в пещере Петроглифов
- Индивидуальная однодневная поездка на джипах
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Индивидуальное транспортное обслуживание
- Работа гида и сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из Сортавалы
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Ж/д билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс» (Рускеала - Сортавала)
- Вход на экотропу у Рускеальских водопадов: взрослые - 400 руб. /чел. дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
- Взрослые - 400 руб. /чел
- Дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
- Доплата за индивидуальную экскурсию в Рускеала
- Услуги за доп. плату
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть скидки на тур?
Скидки:
- школьник — 500 руб.;
- пенсионер старше 60 лет — 300 руб.
Возможны ли изменения в программе?
В программу можно внести изменения в зависимости от ваших пожеланий (продолжительность, объекты, размещение, питание).
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.