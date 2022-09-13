Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Групповой тур в Петрозаводске

Из Петрозаводска на остров Кижи: экскурсия в рамках тура «Белые ночи в Карелии»

5
3 отзыва
У большинства путешественников белые ночи ассоциируются с Петербургом.

Однако Карельская Республика расположена намного севернее, поэтому солнце не заходит полностью за горизонт и излучает определенное количество света.

Это время живописных пейзажей не зря считается самым романтичным и любопытным периодом года среди многочисленных туристов, стремящихся в регион летом.

Разумеется, местные жители не меньше приезжих ценят такую уникальную возможность и поэтому в период белых ночей в Карелии можно не только любоваться окружающими пейзажами, но и посещать различные мероприятия, специально приуроченные к этому времени.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/arhangelskaya-oblast/belye-nochi-v-karelii-obzornyj-tur-1749.
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
5
июл
12
июл
19
июл
26
июл
2
авг
16
авг

Что вас ожидает:

Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии
Кижи
Кижи
Посетим остров, который является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы
«Марциальные воды»
«Марциальные воды»
Побываем на первом российском курорте, основанном Петром I в 1719 г.
Экскурсии на выбор
Экскурсии на выбор
Посетим остров Валаам, Рускеальский горный парк или отправимся на короткий сплав по реке Шуя

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по столице Карелии и на остров Кижи

07:50 Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на о. Кижи.

Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет! Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Встреча, экскурсия по столице Карелии и на остров КижиВстреча, экскурсия по столице Карелии и на остров КижиВстреча, экскурсия по столице Карелии и на остров КижиВстреча, экскурсия по столице Карелии и на остров КижиВстреча, экскурсия по столице Карелии и на остров КижиВстреча, экскурсия по столице Карелии и на остров КижиВстреча, экскурсия по столице Карелии и на остров Кижи
2 день

Свободный день. Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный парк

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Свободный день для отдыха.

По желанию можно самостоятельно провести день или записаться на экскурсию за доп. плату.

Дополнительно:

1. Экскурсия на остров Валаам и Рускеальный горный парк (кроме заезда с 26 июля 2024, бронируется и оплачивается при покупке тура).

Ранний подъем.

Завтрак с собой ланч-бокс.

06:00 Отъезд на автобусе в г. Сортавала (280 км).

Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Переезд в Никоновскую бухту.

Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.

Возвращение в г. Сортавала.

Экскурсия в горный парк Рускеала – Мраморный каньон, продолжительность (1 ч. 15 мин.)

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Возвращение в гостиницу.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

2. Экскурсия в Рускеальский горный парк – «Мраморный каньон» (кроме заезда с 26 июля 2024, бронируется и оплачивается при покупке тура, продолжительность – 1 ч. 15 мин.).

09:00 Выезд из Петрозаводска.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России – Рускеальского мраморного карьера.

21:00 Прибытие в Петрозаводск.

3. Сплав по реке Шуя (бронируется и оплачивается при покупке тура).

09:45 встреча с инструктором у гостиницы «Питер Инн».

Отправление на сплав.

При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа - кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником). На случай дождя – накидку от дождя.

Выезд к началу сплава м. Юманишки.

Инструктаж по технике безопасности.

Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.

Пикник у костра.

16:00 Возвращение в г. Петрозаводск.

4. Поездка в Рускеальский горный парк на музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» (только в заезде с 26 июля 2024 г., билеты на фестиваль приобретаются отдельно).

Свободный день. Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный паркСвободный день. Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный паркСвободный день. Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный паркСвободный день. Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный паркСвободный день. Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный паркСвободный день. Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный паркСвободный день. Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный парк
3 день

Курорт «Марциальные воды», водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Осмотр церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.

Экскурсия на вулкан Гирвас.

Еще одна достопримечательность республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием – это древний вулкан Гирвас. Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище – огромный водопад, намного больше Кивача.

Собственно, до строительства ГЭС Гирвас и был водопадом. Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами.

Осмотр обнажившейся части кратера Вулкан Гирвас.

Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле. По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим - не менее 3 млрд. лет…

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.

Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00.

Прощание с гидом. До новых встреч!

Отъезд:

  • в Москву – поезд №17А Петрозаводск-Москва в 21:50;
  • в Санкт-Петербург – поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск-Санкт-Петербург в 18:00.
Курорт «Марциальные воды», водопад КивачКурорт «Марциальные воды», водопад КивачКурорт «Марциальные воды», водопад КивачКурорт «Марциальные воды», водопад КивачКурорт «Марциальные воды», водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Piter Inn» 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное*ОдноместноеДоп. место
Взрослый251002970021800
Ребенок до 16 лет23600-20300

При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Piter Inn» 4

2 ночи

Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: 2 ночи
  • Питание: 3 завтрака
  • Транспортные услуги по маршруту
  • Работа гида
  • Входные билеты на экскурсии
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на остров Кижи
  • Экскурсия на водопад «Кивач»
  • Посещение музея природы заповедника «Кивач»
  • Посещение дендрария карельской березы на территории заповедника Кивач
  • Экскурсия курорт Марциальные Воды
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия на остров Валаам и в Рускеальский горный парк (кроме заезда с 26 июля, бронируется и оплачивается при покупке тура) взрослые - 12 500 руб. /чел. дети до 12 лет включительно - 9 500 руб. /чел
  • Взрослые - 12 500 руб. /чел
  • Дети до 12 лет включительно - 9 500 руб. /чел
  • Экскурсия в Рускеала (кроме заезда с 26 июля):взрослые - 4 000 руб. /чел. дети до 16 лет - 3 600 руб. /чел
  • Взрослые - 4 000 руб. /чел
  • Дети до 16 лет - 3 600 руб. /чел
  • Поездка в Рускеальский горный парк на музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» (только для заезда с 26 июля) - билеты на фестиваль приобретаются отдельно (стоимость уточняется)
  • Сплав: взрослые - 2 700 руб. /чел. дети до 14 лет включительно - 2 500 руб. /чел
  • Взрослые - 2 700 руб. /чел
  • Дети до 14 лет включительно - 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь.

Обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником.

На случай дождя – накидку от дождя.

Какие требования к одежде для посещения храмов?

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора. Мужчинам рекомендуется надевать брюки (не шорты).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
13 сен 2022
Все четко по заявленной программе.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Будем рады видеть Вас вновь в числе наших туристов!
Я
22 авг 2022
Замечательный тур с очень насыщенной яркими впечатлениями программой. Гиды очень профессиональные, главное, увлеченные своим делом. Даже изменчивая не к месту погода не испортила настроение.
Е
15 авг 2022
Посетили все что было запланировано по программе, красота не обыкновенная, спасибо всем кто все это сохраняет. Валаам и Кижи просто нет слов описать состояние души когда там находишься.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиКижиВодопад КивачПопулярные местаПрирода и пейзажиВсе туры3-дневные турыМарциальные водыПетрозаводскКарелияВыездныеНа автобусе

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