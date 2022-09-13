1 день

Встреча, экскурсия по столице Карелии и на остров Кижи

07:50 Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.



Завтрак в кафе города.



Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!



Экскурсия на о. Кижи.

Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет! Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.



Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.