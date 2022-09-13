Из Петрозаводска на остров Кижи: экскурсия в рамках тура «Белые ночи в Карелии»
Однако Карельская Республика расположена намного севернее, поэтому солнце не заходит полностью за горизонт и излучает определенное количество света.
Это время живописных пейзажей не зря считается самым романтичным и любопытным периодом года среди многочисленных туристов, стремящихся в регион летом.
Разумеется, местные жители не меньше приезжих ценят такую уникальную возможность и поэтому в период белых ночей в Карелии можно не только любоваться окружающими пейзажами, но и посещать различные мероприятия, специально приуроченные к этому времени.
С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/arhangelskaya-oblast/belye-nochi-v-karelii-obzornyj-tur-1749.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по столице Карелии и на остров Кижи
07:50 Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет! Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Свободный день. Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный парк
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Свободный день для отдыха.
По желанию можно самостоятельно провести день или записаться на экскурсию за доп. плату.
Дополнительно:
1. Экскурсия на остров Валаам и Рускеальный горный парк (кроме заезда с 26 июля 2024, бронируется и оплачивается при покупке тура).
Ранний подъем.
Завтрак с собой ланч-бокс.
06:00 Отъезд на автобусе в г. Сортавала (280 км).
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту.
Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Экскурсия в горный парк Рускеала – Мраморный каньон, продолжительность (1 ч. 15 мин.)
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Возвращение в гостиницу.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
2. Экскурсия в Рускеальский горный парк – «Мраморный каньон» (кроме заезда с 26 июля 2024, бронируется и оплачивается при покупке тура, продолжительность – 1 ч. 15 мин.).
09:00 Выезд из Петрозаводска.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России – Рускеальского мраморного карьера.
21:00 Прибытие в Петрозаводск.
3. Сплав по реке Шуя (бронируется и оплачивается при покупке тура).
09:45 встреча с инструктором у гостиницы «Питер Инн».
Отправление на сплав.
При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа - кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником). На случай дождя – накидку от дождя.
Выезд к началу сплава м. Юманишки.
Инструктаж по технике безопасности.
Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).
Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.
Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.
Пикник у костра.
16:00 Возвращение в г. Петрозаводск.
4. Поездка в Рускеальский горный парк на музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» (только в заезде с 26 июля 2024 г., билеты на фестиваль приобретаются отдельно).
Курорт «Марциальные воды», водопад Кивач
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Осмотр церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.
Экскурсия на вулкан Гирвас.
Еще одна достопримечательность республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием – это древний вулкан Гирвас. Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище – огромный водопад, намного больше Кивача.
Собственно, до строительства ГЭС Гирвас и был водопадом. Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами.
Осмотр обнажившейся части кратера Вулкан Гирвас.
Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле. По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим - не менее 3 млрд. лет…
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00.
Прощание с гидом. До новых встреч!
Отъезд:
- в Москву – поезд №17А Петрозаводск-Москва в 21:50;
- в Санкт-Петербург – поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск-Санкт-Петербург в 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Piter Inn» 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное*
|Одноместное
|Доп. место
|Взрослый
|25100
|29700
|21800
|Ребенок до 16 лет
|23600
|-
|20300
При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Piter Inn» 4
Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 2 ночи
- Питание: 3 завтрака
- Транспортные услуги по маршруту
- Работа гида
- Входные билеты на экскурсии
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- Экскурсия на остров Кижи
- Экскурсия на водопад «Кивач»
- Посещение музея природы заповедника «Кивач»
- Посещение дендрария карельской березы на территории заповедника Кивач
- Экскурсия курорт Марциальные Воды
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсия на остров Валаам и в Рускеальский горный парк (кроме заезда с 26 июля, бронируется и оплачивается при покупке тура) взрослые - 12 500 руб. /чел. дети до 12 лет включительно - 9 500 руб. /чел
- Взрослые - 12 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет включительно - 9 500 руб. /чел
- Экскурсия в Рускеала (кроме заезда с 26 июля):взрослые - 4 000 руб. /чел. дети до 16 лет - 3 600 руб. /чел
- Взрослые - 4 000 руб. /чел
- Дети до 16 лет - 3 600 руб. /чел
- Поездка в Рускеальский горный парк на музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» (только для заезда с 26 июля) - билеты на фестиваль приобретаются отдельно (стоимость уточняется)
- Сплав: взрослые - 2 700 руб. /чел. дети до 14 лет включительно - 2 500 руб. /чел
- Взрослые - 2 700 руб. /чел
- Дети до 14 лет включительно - 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь.
Обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником.
На случай дождя – накидку от дождя.
Какие требования к одежде для посещения храмов?
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора. Мужчинам рекомендуется надевать брюки (не шорты).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.