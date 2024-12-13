Встречаемся и едем на автоэкскурсию по Петрозаводску. Прокатимся по главным улицам, вы познакомитесь с прошлым и настоящим города, прогуляемся по зимней набережной. После погреемся в кафе чаем с карельской выпечкой.

Затем разместимся в отеле и отправимся за город на природу. Посетим урочище Чёртов стул — скальный массив в сосновом бору, с которого открывается панорамный вид на Онежское озеро. Побываем у знаменитого водопада Кивач, второго по величине в Европе.

После обеда переместимся в южную часть Карелии — живописное Северное Приладожье: перепады высот образуют здесь уникальный скалистый рельеф. По пути будем останавливаться, чтобы немного пройтись, попить чайку и полюбоваться горами и каменными островами.