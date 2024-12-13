Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Авторский тур в Петрозаводске

Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места

Зима в Карелии — настоящее волшебство.

Пушистые сугробы и заснеженные верхушки елей, свежий морозный воздух и замёрзшие водопады, звенящая тишина лесов и даже северное сияние — едем любоваться природой, гулять по тропинкам среди деревьев и наслаждаться видами. Мы посетим горный парк «Рускеала», поднимемся на гору Паасо, побываем в урочище Чёртов стул. Проедем по главным улицам Петрозаводска и пройдёмся по Онежской набережной.

Вы познакомитесь с живописным Северным Приладожьем, прокатитесь на аэролодке или снегоходах вдоль Ладожских шхер, желающие смогут посетить питомник хаски. А жить будем в уютном загородном комплексе на берегу озера.
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Ближайшие даты:
13
дек
23
дек
10
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Важно иметь с собой тёплую многослойную одежду и тёплую непромокаемую обувь (либо сменную). При возможности лучше взять также сменную пару перчаток, тёплые носки.

Проживание. В загородном комплексе на берегу Ладожского озера, размещение 2-местное. За дополнительную плату доступно проживание в современных барнхаусах с панорамным видом.

Питание. В стоимость входят завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Уровень сложности. Программа комфортная. Есть небольшие пешие прогулки в индивидуальном темпе, большая часть перемещений происходит на авто.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное Приладожье

Встречаемся и едем на автоэкскурсию по Петрозаводску. Прокатимся по главным улицам, вы познакомитесь с прошлым и настоящим города, прогуляемся по зимней набережной. После погреемся в кафе чаем с карельской выпечкой.

Затем разместимся в отеле и отправимся за город на природу. Посетим урочище Чёртов стул — скальный массив в сосновом бору, с которого открывается панорамный вид на Онежское озеро. Побываем у знаменитого водопада Кивач, второго по величине в Европе.

После обеда переместимся в южную часть Карелии — живописное Северное Приладожье: перепады высот образуют здесь уникальный скалистый рельеф. По пути будем останавливаться, чтобы немного пройтись, попить чайку и полюбоваться горами и каменными островами.

Экскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное Приладожье
2 день

Горный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора Паасо

Сегодня вас ждёт самая известная достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». У вас будет достаточно времени, чтобы обойти его весь и посмотреть на Мраморный и Итальянский карьеры, горное озеро и др. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсию по подземному маршруту. Затем мы заедем на Рускеальские водопады, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Прогуляемся по экотропе и подвесным мостикам среди зимнего леса.

После обеда покорим гору Паасо: на неё ведёт удобная лестница с атмосферной подсветкой. Полюбуемся с высоты видом на заснеженные макушки елей и застывшее озеро. В завершении желающие смогут посетить питомник с дружелюбными хаски.

Горный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора Паасо
3 день

По Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодке

На этот день мы подготовили для вас авторский маршрут, чтобы показать вам первозданную и уединённую природу Карелии. Вас ждёт авто- и пешеходная прогулка по живописным местам вдоль Ладожского озера. Вы полюбуетесь скалами и горами, потопчете лесные тропки и прокатитесь на аэролодке меж Ладожских шхер. Желающие смогут заменить катание на аэролодке на катание на снегоходах. Также можно покататься на снегоходах в дополнение к основной программе.

По Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодкеПо Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодкеПо Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодкеПо Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодкеПо Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодкеПо Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодкеПо Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по прибытию и отправлению
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Проживание в загородном комплексе (номер)
  • Завтраки
  • Все входные билеты по программе
  • Прогулка на аэролодке по Ладожским шхерам, либо на снегоходах (зависит от погодных условия)
  • Помощь в покупке билетов в Карелию
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Петрозаводска и обратно из Петрозаводска или Сортавалы
  • Доплата за проживание в отдельных домиках - 6000 руб. (по желанию)
  • Баня, сауна (по желанию)
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные развлечения и сувениры
  • Возможно проведение тура индивидуально (от 2 и более человек) в любые даты (проводим ежедневно, весь сезон) по стоимости группового тура
  • Проведение тура для групп более 7 человек тоже возможно, если это корпоративный заказ
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 09:00
Завершение: Петрозаводск или Сортавала (на выбор), 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеЛадожское озероПопулярные местаПрирода и пейзажиРускеалаВыездныеВодопад КивачВсе турыЛадожские шхерыНа снегоходах3-дневные турыОнежская набережнаяМраморный каньонПитомник хаскиЖивотныеНабережнаяПаркиКарелия

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