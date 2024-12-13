Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Пушистые сугробы и заснеженные верхушки елей, свежий морозный воздух и замёрзшие водопады, звенящая тишина лесов и даже северное сияние — едем любоваться природой, гулять по тропинкам среди деревьев и наслаждаться видами. Мы посетим горный парк «Рускеала», поднимемся на гору Паасо, побываем в урочище Чёртов стул. Проедем по главным улицам Петрозаводска и пройдёмся по Онежской набережной.
Вы познакомитесь с живописным Северным Приладожьем, прокатитесь на аэролодке или снегоходах вдоль Ладожских шхер, желающие смогут посетить питомник хаски. А жить будем в уютном загородном комплексе на берегу озера.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 900 ₽
Описание
Организационные детали
Важно иметь с собой тёплую многослойную одежду и тёплую непромокаемую обувь (либо сменную). При возможности лучше взять также сменную пару перчаток, тёплые носки.
Проживание. В загородном комплексе на берегу Ладожского озера, размещение 2-местное. За дополнительную плату доступно проживание в современных барнхаусах с панорамным видом.
Питание. В стоимость входят завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Уровень сложности. Программа комфортная. Есть небольшие пешие прогулки в индивидуальном темпе, большая часть перемещений происходит на авто.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное Приладожье
Встречаемся и едем на автоэкскурсию по Петрозаводску. Прокатимся по главным улицам, вы познакомитесь с прошлым и настоящим города, прогуляемся по зимней набережной. После погреемся в кафе чаем с карельской выпечкой.
Затем разместимся в отеле и отправимся за город на природу. Посетим урочище Чёртов стул — скальный массив в сосновом бору, с которого открывается панорамный вид на Онежское озеро. Побываем у знаменитого водопада Кивач, второго по величине в Европе.
После обеда переместимся в южную часть Карелии — живописное Северное Приладожье: перепады высот образуют здесь уникальный скалистый рельеф. По пути будем останавливаться, чтобы немного пройтись, попить чайку и полюбоваться горами и каменными островами.
Горный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора Паасо
Сегодня вас ждёт самая известная достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». У вас будет достаточно времени, чтобы обойти его весь и посмотреть на Мраморный и Итальянский карьеры, горное озеро и др. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсию по подземному маршруту. Затем мы заедем на Рускеальские водопады, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Прогуляемся по экотропе и подвесным мостикам среди зимнего леса.
После обеда покорим гору Паасо: на неё ведёт удобная лестница с атмосферной подсветкой. Полюбуемся с высоты видом на заснеженные макушки елей и застывшее озеро. В завершении желающие смогут посетить питомник с дружелюбными хаски.
По Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодке
На этот день мы подготовили для вас авторский маршрут, чтобы показать вам первозданную и уединённую природу Карелии. Вас ждёт авто- и пешеходная прогулка по живописным местам вдоль Ладожского озера. Вы полюбуетесь скалами и горами, потопчете лесные тропки и прокатитесь на аэролодке меж Ладожских шхер. Желающие смогут заменить катание на аэролодке на катание на снегоходах. Также можно покататься на снегоходах в дополнение к основной программе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по прибытию и отправлению
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Проживание в загородном комплексе (номер)
- Завтраки
- Все входные билеты по программе
- Прогулка на аэролодке по Ладожским шхерам, либо на снегоходах (зависит от погодных условия)
- Помощь в покупке билетов в Карелию
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Петрозаводска и обратно из Петрозаводска или Сортавалы
- Доплата за проживание в отдельных домиках - 6000 руб. (по желанию)
- Баня, сауна (по желанию)
- Обеды и ужины
- Дополнительные развлечения и сувениры
- Возможно проведение тура индивидуально (от 2 и более человек) в любые даты (проводим ежедневно, весь сезон) по стоимости группового тура
- Проведение тура для групп более 7 человек тоже возможно, если это корпоративный заказ