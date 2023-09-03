Отправляйтесь в путешествие по красивейшим уголкам Петрозаводска, исследуйте горный парк Рускеала, познакомьтесь с северными хаски и ручными оленями. Гастрономические удовольствия, исторические открытия и незабываемые приключения ждут вас!
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск, обед в ресторане национальной кухни, водопад Кивач
08:00 Прибытие в г. Петрозаводск. Завтрак в кафе города «шведский стол».
Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск.
Во время экскурсии по городу Петрозаводск, Вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города познакомитесь с более трехсотлетней историей города. Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.
Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера – самое красивое место в городе, здесь рождалась история Петровской слободы, уходящая своими корнями древнюю и загадочную Гиперборею, здесь оживает современность в уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников – подаренных городами-побратимами «Древо желаний», «Волна дружбы», «Мыслящий тростник», «Русалка».
Обед в единственном ресторане национальной кухни (доп. плата).
Приглашаем Вас в первый и единственный в мире ресторан традиционной карельской кухни – Карельская горница, расположенный в самом центре города Петрозаводск.
После обеда мы отправляемся на нашу локацию проживания, по дороге мы заедем на самый известный равнинный водопад Европы – Кивач.
Самый известный равнинный водопад Европы – Кивач. Это поистине одно из красивейших мест нашего края. Вас ждет интересная экскурсия с осмотром трех площадок красавца-водопада, знакомство со знаменитой карельской березой и музей природы.
Приезд на базу отдыха. Заселение.
Горный парк Рускеала, водопад Ахвенкоски, мастер-класс по карельским коктейлям
Подъем. Ранний завтрак.
Выезд в горный парк Рускеала.
Мы с Вами посетим красивейшее место Карелии – горный парк Рускеала! Наш водитель-гид расскажет много интересного в пути о Карелии и местах, рядом с которыми мы будем проезжать.
По пути следования в горный парк Рускеала мы увидим знаменитый водопад Ахвенкоски, и посетим поклонный крест.
Экскурсия в горном парке. После экскурсии у Вас будет свободное время. В горном парке есть возможность взять лодку в аренду и покататься в каньону. Также в парке есть возможность – «пощекотать» нервы на экстремальных аттракционах (прыжок со скалы, полет через каньон на канате).
Обед за доп. плату.
Выезд на базу отдыха.
При благоприятных погодных условиях мы будем рады организовать для Вас возможность подняться на воздушном шаре на высоту 70 метров и с высоты птичьего полета посмотреть на красоты Карелии. Пилоты – квалифицированные специалисты с реальным опытом гражданских полетов.
Свободное время.
Карельский ужин и мастер-класс по карельским коктейлям.
Мы приглашаем Вас на карельский ужин: красивый стол, вкусные карельские блюда, интересный интерактив с карельскими загадками и, конечно, мастер-класс по приготовлению коктейлей с карельскими настойками! Нас ждет теплый, уютный вечер, наполненный интересными беседами и смехом.
Баня за доп. плату.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Поздний завтрак.
Сегодня мы дадим Вам возможность выспаться и насладиться спокойствием и природой: неспешный завтрак, прогулки, природа и Вы.
Сбор вещей. Освобождение номеров. Выезд в Петрозаводск.
Завершение программы. Объятия и ожидание новых встреч!
Время окончания программы 13:00. Возможно другое время, если приобретаете доп. программу.
Дополнительно возможно:
Посещение питомника и знакомство с его главными обитателями – Сибирскими и Аляскинскими хаски. На экскурсии вы познакомитесь с ними и узнаете о мире гонок на упряжках. Наши собаки – чемпионы и участники самых знаменитых длинных гонок в России и за рубежом. А еще эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.
Вторая часть экскурсии – посещение наших ручных северных оленей. Мы расскажем интересные факты об их биологии и содержании и угостим с рук их любимым лакомством – лишайником ягелем. Так же вы можете взять с собой собственное угощение – яблоки, морковь, сухари.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме на выбор в двухместных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Вариант размещения
|Взрослый
|Ребенок (до 12 лет)
|Двухместное
|Одноместное
|Двухместное
|На доп. месте
(раскладушка)
|Гостевой дом «Сандал»
|25 400
|31 800
|18 900
|под запрос
|Домик-глэмп «Сандал»
|27 600
|под запрос
|под запрос
|под запрос
Варианты проживания
Сандал
Гостевой дом имеет большую площадь (420 кв. м.), состоящую из 6 отдельных номеров, кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.
В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.
Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.
Расположение дома позволяет не только отдыхать на берегу озера Сандал и территории базы, но и совершить увлекательные поездки по многим карельским достопримечательностям, т. к. большинство из них находятся недалеко от базы.
Сандал (домик-глэмп)
Уютные, современные домики-глэмпы с панорамным окном в пол построены в 2023 году.
Каждый домик предназначен для 1-2 гостей. Возможна установка 1 детского дополнительного места.
В каждом домике: удобства (душ, туалет), мини-кухня, двуспальная кровать, панорамное окно с видом на лес и озеро, терраса с лежаками.
Также для Вас - беседки, мангалы и все дополнительные услуги нашей базы отдыха!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по программе (завтраки каждый день, ужин во второй день)
- Транспортное обслуживание по программе
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Входная плата и экскурсия по заповеднику Кивач
- Входная плата и экскурсия по горному парку Рускеала
- Посещение водопадов Ахвенкоски
- Мастер-класс по карельским коктейлям
- Проживание в выбранной категории на базе отдыха Сандал
- Сопровождение гида на протяжении всей программы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (покушать можно в том числе на территории на базы отдыха)
- Полет на воздушном шаре
- Залог в гостевом доме - 1500 рублей (наличными, возвращается при выезде)
- Услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.