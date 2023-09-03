1 день

Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск, обед в ресторане национальной кухни, водопад Кивач

08:00 Прибытие в г. Петрозаводск. Завтрак в кафе города «шведский стол».

Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск.

Во время экскурсии по городу Петрозаводск, Вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города познакомитесь с более трехсотлетней историей города. Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.

Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера – самое красивое место в городе, здесь рождалась история Петровской слободы, уходящая своими корнями древнюю и загадочную Гиперборею, здесь оживает современность в уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников – подаренных городами-побратимами «Древо желаний», «Волна дружбы», «Мыслящий тростник», «Русалка».

Обед в единственном ресторане национальной кухни (доп. плата).

Приглашаем Вас в первый и единственный в мире ресторан традиционной карельской кухни – Карельская горница, расположенный в самом центре города Петрозаводск.

После обеда мы отправляемся на нашу локацию проживания, по дороге мы заедем на самый известный равнинный водопад Европы – Кивач.

Самый известный равнинный водопад Европы – Кивач. Это поистине одно из красивейших мест нашего края. Вас ждет интересная экскурсия с осмотром трех площадок красавца-водопада, знакомство со знаменитой карельской березой и музей природы.

Приезд на базу отдыха. Заселение.