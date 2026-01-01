5 день

Заонежье. Беломорканал и петроглифы

Завтрак, освобождение номеров.

07:30 Выезд на автобусе к Белому морю.

Остановка и небольшая экскурсия по г. Медвежьегорск.

Осмотр шлюза Беломоро-Балтийского канала в п. Повенец и храма Святителя Николая, построенного в память о заключенных, которые погибли при строительстве ББК.

Посещение урочища Сандармох – места массовых захоронений репрессированных и узников ГУЛАГа.

13:00 Обед.

16:45 Прибытие в м. Залавруга.

Экскурсия по комплексу Беломорских Петроглифов. Наскальные изображения, возраст которых не менее 4,5-5,5 тысяч лет, внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Переезд в г. Кемь.

22:00 Ужин и размещение в гостинице.

На некоторые заезды возможно размещение в г. Беломорск.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160