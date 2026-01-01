Карельский тракт: от Санкт-Петербурга до Соловков

Большой автобусный маршрут по Карелии из Санкт-Петербурга! Ничего лишнего — только знаковые места, уникальные памятники и полное погружение в историю и природу края.

Вас ждет древняя Староладожская крепость и очарование деревни
Мандроги, всемирно известный остров Кижи и мраморное чудо Рускеалы.

В этом приключении вы увидите шумный водопад Кивач и потухший вулкан Гирвас, прикоснётесь к духу «Калевалы» на горе Сампо и перенесётесь в первобытные времена у Беломорских петроглифов.

Завершится путешествие по карельскому тракту на Соловецких островах, где белокаменные стены монастыря соседствуют с загадочными лабиринтами.

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Санкт-Петербурга. Старая Ладога. Деревня Мандроги. Прибытие в Петрозаводск

09:00 Выезд на автобусе из Санкт-Петербурга.

11:00 Прибытие в Старую Ладогу, экскурсия по крепости без посещения церквей.

12:30 Переезд в деревню Мандроги – музей современного деревянного зодчества под открытым небом.

14:30 Прогулка по деревне и свободное время.

Посещение Музея русской водки с экскурсией «История появления водки, культура и традиции пития».

17:00 Отправление в Петрозаводск.

19:30 Прибытие и размещение в гостинице.

Свободное время.

2 день

Остров Кижи. Экскурсия по Петрозаводску

Завтрак в гостинице.

09:00 Трансфер на Речной вокзал.

10:00 Отправление на комете на о. Кижи. Переход по озеру — 1,5 ч.

11:30 Экскурсия по музею-заповеднику с гидом: Кижский погост, крестьянские дома, часовни. Посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева.

Свободное время.

15:30 Отправление на комете в Петрозаводск.

17:00 Прибытие на Речной вокзал.

17:00-19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Петрозаводску с прогулкой по набережной Онежского озера.

Свободное время.

3 день

Мраморный каньон Рускеала

Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление на автобусе в горный парк Рускеала. В пути – 3,5-4 часа.

По дороге остановки и рассказ экскурсовода об истории Карелии.

Посещение рускеальских водопадов на р. Тохмойоки. По желанию (за доп. плату) – прогулка по эко-тропе.

14:00 Прибытие в Рускеала и пешеходная экскурсия по Мраморному каньону (продолжительность – 1 час).

15:00-17:30 Свободное время в парке.

17:30 Отправление в г. Петрозаводск. В пути – 3,5-4 часа.

21:00 Прибытие в Петрозаводск. Отдых.

4 день

Гора Сампо. Курорт Марциальные воды. Местечко Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице.

09:00 Экскурсия по золотому кольцу Карелии.

Гора Сампо с арт-объектами и красивым видом на окрестности.

Первый российский курорт Марциальные воды, основанный Петром I. Дегустация целебной воды, насыщенной железом.

Местечко Гирвас и остатки древнего вулкана.

Водопад Кивач – природный шедевр, воспетый поэтами, и символ Карелии.

Остановка на обед в кафе (оплачивается самостоятельно).

17:00 Возвращение в Петрозаводск.

5 день

Заонежье. Беломорканал и петроглифы

Завтрак, освобождение номеров.

07:30 Выезд на автобусе к Белому морю.

Остановка и небольшая экскурсия по г. Медвежьегорск.

Осмотр шлюза Беломоро-Балтийского канала в п. Повенец и храма Святителя Николая, построенного в память о заключенных, которые погибли при строительстве ББК.

Посещение урочища Сандармох – места массовых захоронений репрессированных и узников ГУЛАГа.

13:00 Обед.

16:45 Прибытие в м. Залавруга.

Экскурсия по комплексу Беломорских Петроглифов. Наскальные изображения, возраст которых не менее 4,5-5,5 тысяч лет, внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Переезд в г. Кемь.

22:00 Ужин и размещение в гостинице.

На некоторые заезды возможно размещение в г. Беломорск.

6 день

Соловецкий кремль и гора Секирная

06:45 Завтрак в гостинице.

07:30 Посадка на теплоход.

08:00 Морской переход на Соловки. Время в пути – 2 часа.

10:00 Обзорная экскурсия по поселку Соловецкий и рассказ про Соловецкий Кремль от гида-местного жителя.

13:30 Обед.

Размещение в гостинице.

15:00 Экскурсия на гору Секирную: Свято-Вознесенский скит и уникальная церковь-маяк; смотровая площадка с панорамным видом на остров; рассказы гида о штрафном изоляторе и расстрелах заключенных в лагерные времена, Савватиевском ските и школе Соловецких юнг; остановка у озера Большое Корзино с купанием и история появления озерно-канальной системы на острове.

Возвращение в поселок Соловецкий.

Отдых.

7 день

Заяцкий остров и поселок Соловецкий

07:30 Завтрак в гостинице.

08:30 Прогулка с гидом по поселку и рассказ об истории поселения и его современной жизни, людях и их быте, о знаменитых беломорских водорослях, способах их добычи и производства.

10:00 Экскурсия на Большой Заяцкий остров: загадочные каменные лабиринты первобытных людей, деревянная церковь Андреевского скита, валунный причал.

13:30 Возвращение на Большой Соловецкий остров и обед.

Свободное время.

16:00 Морской переход в п. Рабочеостровск на теплоходе.

18:00 Прибытие.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Завершение программы.

Проживание

Тур предусматривает размещение в стандартных номерах с удобствами в гостиницах Петрозаводска, Кеми (на некоторые заезды возможно размещение в Беломорске) и п. Соловецкий.

При бронировании от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены ниже указаны без скидки.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения:
  • одноместное размещение – 151 000 руб. /чел.;
  • двухместное размещение – 135 000 руб. /чел.;
  • доп. место при двухместном размещении – 127 000 руб. /чел.

Скидки:

  • детям 5-12 лет – 7 000 руб. /чел.;
  • пенсионерам, ветеранам боевых действий, инвалидам всех групп – 3 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Северная»

4 ночи

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Отель «Прионежский»

4 ночи

Отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

Отель «Онежский замок»

4 ночи

Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска. Из окон некоторых номеров открывается панорамный вид на окрестности города.

К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.

При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «Шведский стол».

Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.

Отель «Саквояж впечатлений»

4 ночи

Отель «Саквояж впечатлений» расположен в историческом, деловом и культурном центре Петрозаводска, в непосредственной близости ко всем госучреждениям города, музеям, театрам и торговым центрам, что порадует гостей, ведь так важно сохранить пунктуальность в большом и суетливом городе.

Самый центр Петрозаводска, но тихий и спокойный — отель расположен на улице с односторонним движением, вдали от городских магистралей и транспортных артерий.

В пешей доступности — знаменитая набережная города с парками, скверами, зонами отдыха, тренажерами Маркелова и непревзойденными видами на Онежское озеро.

Преимущество отеля — спокойная камерная атмосфера, которая позволит отдохнуть после трудового дня, а также провести деловую встречу. Персонал отеля внимательно относится к каждому гостю и гарантирует внимание и безупречное качество сервиса в области гостеприимства.

Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»

4 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.

В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.

Гостиница «Piter Inn»

4 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.

Отель «Petra»

4 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины.

СПА Отель «Карелия»

4 ночи

Гостиница располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.

Гостиница располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

Отель «Фрегат»

4 ночи

Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.

Гостиница «Кемка»

1 ночь

Небольшой отель «Кемка» расположен в городе Кемь, республики Карелия. Для гостей здесь созданы комфортные условия пребывания среди первозданной природы.

В уютных номерах можно приятно отдохнуть после насыщенного дня. Индивидуальная ванная комната имеет косметические наборы, махровые полотенца. Среди стандартных удобств — холодильник, кондиционер, кабельное телевидение. Wi-Fi предоставляется бесплатно. Отель допускает размещение с домашними животными по предварительному запросу.

Недалеко работает небольшой ресторан, где можно заказать изысканные блюда по меню. Кроме того, в саду отеля есть площадка барбекю для самостоятельной готовки. В баре представлен широкий выбор напитков.

Вблизи отеля «Кемка» расположены остановки общественного транспорта, откуда можно быстро добраться до центра Кеми.

Туркомплекс «Причал»

1 ночь

«Причал» — это крупнейшая гостиница в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающая 8 коттеджей.

До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь).

Гостиница «Соловецкая слобода»

1 ночь

Гостиница «Соловецкая слобода» находится в центре поселка, в 3-х минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 м от музея ГУЛАГа.

Из 45 комфортных и уютных номеров каждый гость сможет выбрать для себя подходящий вариант проживания. Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом, телевизором с плоским экраном. На территории гостиницы есть бильярдная и библиотека. По запросу предоставляют трансфер.

В стоимость проживания включен завтрак. За дополнительную стоимость в ресторане гостиницы гости могут приобрести вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории гостиницы работает ресторан с баром.

Гостевой дом предоставляет своим гостям просторный конференц-зал для проведения деловых мероприятий и банкетов. Зал оборудован необходимой мебелью и техникой.

Соловецкий порт расположен в 20 минутах ходьбы. На расстоянии пешей доступности есть Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь. Расстояние до аэропорта составляет 1,4 км, до ж/д вокзала Кемь — 54,2 км.

Гостиница «Соловки Отель»

1 ночь

Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.

В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.

На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.

Аэропорт Архангельска находится на расстоянии 240 км, железнодорожный вокзал отдален на 235 км. В пешей доступности есть несколько церквей, монастырь и Святое озеро.

Хутор «Варяжский»

1 ночь

«Хутор Варяжский» предлагает размещение в номерах с душем, полотенцами, шкафом, постельным бельём и отоплением.

Территория хутора охраняется, оборудована видеонаблюдением и сигнализацией. Здания связаны деревянными дорожками. Рядом есть озеро. Также есть услуга хранения вещей.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (6 завтраков, 3 обеда, 1 ужин)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостиницах
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Проезд на комете на о. Кижи
  • Проезд на теплоходе на Соловки
  • Морская прогулка на катере
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно из Кеми
  • Питание, не указанное в программе
  • Прогулка по эко-тропе при посещении рускеальских водопадов на р. Тохмойоки (по желанию)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь, репеллент, головной убор, дождевик, солнечные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что посетим в туре?
  1. Староладожская крепость.
  2. Деревня Мандроги.
  3. Город Петрозаводск.
  4. Остров Кижи.
  5. Водопады Ахинкоски.
  6. Горный парк Рускеала.
  7. Гора Сампо.
  8. Марциальные воды.
  9. Палеовулкан Гирвас.
  10. Водопад Кивач.
  11. Город Медвежьегорск.
  12. Шлюз ББК в Повенце.
  13. Урочище Сандармох.
  14. Беломорские Петроглифы.
  15. Соловки.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
