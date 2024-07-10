Погружение в историю и культуру карельского края в окружении роскошной северной природы. Маршрут берет начало в самом сердце Карелии.
Вы увидите все самое стоящее внимания на берегах Ладожского и Онежского озер, включая знаменитый остров Валаам и объект наследия Юнеско Кижи.
Вы увидите все самое стоящее внимания на берегах Ладожского и Онежского озер, включая знаменитый остров Валаам и объект наследия Юнеско Кижи.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:50
Описание тура
Погружение в историю и культуру Карелии
Исследуйте удивительный Карельский край, где история и культура переплетаются с великолепием северной природы. Наш маршрут начинается в самом сердце Карелии, и вы сможете насладиться всем, что этот регион может предложить.
Красоты Ладожского и Онежского озер
На берегах величественных Ладожского и Онежского озер вы откроете для себя множество интересных мест:
- Знаменитый остров Валаам, известный своими монастырями и живописными пейзажами.
- Объект наследия ЮНЕСКО - Кижи, с уникальными деревянными постройками и историческими памятниками.
Комфортный темп путешествия
Размеренный темп программы позволит вам не только получать новые впечатления каждый день, но и находить время для отдыха и досуга. Вы сможете планировать свой свободный время так, как вам удобно, наслаждаясь атмосферой этого удивительного края.
Погружение в культуру и природу Карелии станет для вас незабываемым опытом, полным открытий и вдохновения. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Комфорт». Цена за человека в 2-х местном номере
|43 350 ₽
|Отель «Комфорт». Одноместный номер
|58 950 ₽
|Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номере
|44 950 ₽
|Отель «Хит». Одноместный номер
|62 750 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1-й день: Петрозаводск: ж/д вокзал - речной вокзал - остров Кижи - Петрозаводск: заселение в отель
- 2-й день: Петрозаводск - вулкан Гирвас - заповедник и водопад Кивач - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко - Петрозаводск
- 3-й день: Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - поездка на ретропоезде (по желанию) - город Сортавала
- 4-й день: Сортавала: свободный день или экскурсионная программа на выбор:
- 1. Экскурсия "Новый Иерусалим" на "Метеоре" на Валаам
- 2. Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер
- 5-й день: Сортавала: свободный день или экскурсионная программа на выбор:
- 1. Экспедиция к лесным водопадам и месторождению камня граната
- 2. Прогулка на катере по Ладожским шхерам
- 3. Свободный день - Сортавала
- Общее продолжение для всех: магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург
Что включено
- "Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)", " Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории
- Отелей , 2 ночи «, » Проживание в лучших туркомплексах на берегу одного из
- Карельских озер (2 ночи) ", "Завтраки в отеле", "Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода", "Входные билеты в заповедник "Кивач" ", "Входные билеты на территорию вулкана Гирвас", "Входные билеты и экскурсия в горный парк "Рускеала" ", "Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске", "Входные билеты в парк "Вотчина ТалвиУкко" и экскурсия "Северная сага"", "Трансфер на "Метеоре" Петрозаводск - Кижи - Петрозаводск", "Экскурсия по острову Кижи с местным лицензированным гидом"
Что не входит в цену
- "ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.", " Оплачивается самостоятельно до начала тура:
- Ж/д билеты Санкт-Петербург - Петрозаводск или Москва - Петрозаводск
- Ж/д билеты ретропоезд "Рускеала" - Сортавала", " Завтрак в первый день тура в ресторане "Паулайнер" - 700 руб. (шведский стол) ", " Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 5900 руб. /взр., 2650 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
- Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2024, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2024: 6500 руб. /взр., 3250 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно ", "Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 5900 руб. /взр., 2650 руб./дети до 9 лет включительно", " Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2200 руб. /чел
- ", "Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.", " Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
- Дети до 7 лет - бесплатно
- Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел. ", "Активные развлечения в горном парке "Рускеала": по ценам парка", "Развлечения на территории турбазы: по прайсу туркомплекса", "По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение объекта "Белые мосты". Оплата на сайте oopt-rk. ru", "По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама. Оплата на сайте oopt-rk. ru"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завершение: Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
10 июл 2024
Брали тур в начале июля.
Плюсы: своевременное уведомление о будущем дне(кто,когда и где заберет).
По описанию шикарная программа.
Рускеальские водопады потрясающие.
Минусы:
Г. Петрозаводск. Обзорная экскурсия от силы составила 30 минут. Чуть-чуть прогулялись по набережной,узнали
Плюсы: своевременное уведомление о будущем дне(кто,когда и где заберет).
По описанию шикарная программа.
Рускеальские водопады потрясающие.
Минусы:
Г. Петрозаводск. Обзорная экскурсия от силы составила 30 минут. Чуть-чуть прогулялись по набережной,узнали
Е
Елена
14 июн 2024
Отличный тур.
Организовано все так, что каждый вечер получаешь подробное смс с программой на завтра, с телефонами, номерами автобусов и тд. Удобно, что всегда под рукой. Программа насыщенная, но в 18 обычно уже в номере. В последний день наименее интересные экскурсии, их можно и пропустить. Не понравился только отель в г. Сортавала.
Организовано все так, что каждый вечер получаешь подробное смс с программой на завтра, с телефонами, номерами автобусов и тд. Удобно, что всегда под рукой. Программа насыщенная, но в 18 обычно уже в номере. В последний день наименее интересные экскурсии, их можно и пропустить. Не понравился только отель в г. Сортавала.
Г
Галина
3 окт 2022
Путешествие на остров Кижи, всё замечательно
Тур входит в следующие категории Петрозаводска
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