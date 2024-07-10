Погружение в историю и культуру карельского края в окружении роскошной северной природы. Маршрут берет начало в самом сердце Карелии. Вы увидите все самое стоящее внимания на берегах Ладожского и Онежского озер, включая знаменитый остров Валаам и объект наследия Юнеско Кижи.

Описание тура

Погружение в историю и культуру Карелии

Исследуйте удивительный Карельский край, где история и культура переплетаются с великолепием северной природы. Наш маршрут начинается в самом сердце Карелии, и вы сможете насладиться всем, что этот регион может предложить.

Красоты Ладожского и Онежского озер

На берегах величественных Ладожского и Онежского озер вы откроете для себя множество интересных мест:

Знаменитый остров Валаам, известный своими монастырями и живописными пейзажами.

Объект наследия ЮНЕСКО - Кижи, с уникальными деревянными постройками и историческими памятниками.

Комфортный темп путешествия

Размеренный темп программы позволит вам не только получать новые впечатления каждый день, но и находить время для отдыха и досуга. Вы сможете планировать свой свободный время так, как вам удобно, наслаждаясь атмосферой этого удивительного края.

Погружение в культуру и природу Карелии станет для вас незабываемым опытом, полным открытий и вдохновения. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии!