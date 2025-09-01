Всего за три дня вы проедете через всю Карелию, совершите три водных перехода, увидите то, ради чего в наш
Программа тура по дням
На метеорах на остров Валаам
10:30 Сбор группы на ж/д вокзале г. Сортавала.
11:00 Отправление на метеоре на остров Валаам.
Переход по Ладожскому озеру – 50 мин.
11:50 Прибытие в Монастырскую бухту.
Пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря: Спасо-Преображенский собор и концерт певчих мужского ансамбля «Валаам».
Переезд на метеоре в Никоновскую бухту.
Постный обед в трапезной.
Экскурсия «Новый Иерусалим»: посещение Воскресенского скита, прогулка до рукотворного сада и Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Заканчивается экскурсия на Елеонской горе с живописным видом на Ладогу.
17:00 Обратный путь на метеоре в г. Сортавала.
18:00-22:00 Переезд в Петрозаводск на автобусе.
22:00 Размещение в гостинице.
Кижский погост и столица Карелии
Завтрак в гостинице.
08:30 Трансфер на Речной вокзал.
09:30 Отправление на комете на о. Кижи. Переход по озеру – 1,5 ч.
11:30 Экскурсия по музею-заповеднику с гидом: Кижский погост, крестьянские дома, часовни.
Посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева.
Свободное время.
15:30 Отправление на комете в Петрозаводск.
17:00 Прибытие на Речной вокзал.
17:00-19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Петрозаводску с прогулкой по набережной Онежского озера.
Свободное время.
Самостоятельный ужин.
Соловецкий монастырь
01:00 Освобождение номеров.
Выезд из Петрозаводска в п. Рабочеостровск. В пути – 6 часов.
07:20 Прибытие в Рабочеостровск.
Завтрак.
8:00 Морской переход на теплоходе на Соловки. В пути – 2 часа.
10:00 Обзорная прогулка по поселку Соловецкий с гидом-местным жителем.
11:00-13:00 Экскурсия по Соловецкому кремлю.
Свободное время с возможностью отправиться на дополнительную экскурсию на гору Секирную.
19:00 Обратный переход на теплоходе в Рабочеостровск.
21:00 Ужин.
21:30 Трансфер в г. Кемь на ж/д вокзал.
При желании можно отправиться обратно в Петрозаводск на автобусе без дополнительной платы.
Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Петрозаводске (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное размещение
|65 500
|Одноместное размещение
|71 500
|Размещение на доп. месте
|56 900
Скидки:
- для детей с 4 до 14 лет (включительно) — 5 500 руб.;
- для пенсионеров, ветеранов БД, инвалидов — 800 руб.
Скидка при бронировании за 3-6 месяцев до тура — 5%, цена указана без скидки.
Размещение в Петрозаводске возможно в следующих гостиницах:
- Северная;
- Прионежская;
- Онежский замок;
- Саквояж;
- Cosmos;
- 13 стульев;
- Питер ИНН;
- Петра.
Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» расположена в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей гостиницы широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Отель «Прионежский»
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Отель «Онежский замок»
В центре Петрозаводска расположен отель «Онежский замок». С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Отель «Саквояж»
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Отель «Cosmos»
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
Бутик-отель «13 стульев»
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.
Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.
Отель «Питер ИНН»
Отель «Питер ИНН» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Гостиница «Петра»
Отель «Petra» расположен в самом сердце Петрозаводска, в историческом здании.
В отеле всего несколько номеров, что создаёт атмосферу домашнего уюта и спокойствия. В каждом номере есть кондиционер, телевизор, холодильник и собственная ванная комната. Также предусмотрена рабочая зона, бутилированная вода, фен и бесплатный Wi-Fi.
На первом этаже находится гастробар «BOTTEGA», где можно попробовать блюда европейской, итальянской, азиатской и ближневосточной кухни. Также в отеле подают комплексные завтраки.
В шаговой доступности от отеля находятся парки, скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец составляет 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2 завтрака, 1 обед, 1 ужин
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Проезд на метеорах на о. Валаам и о. Кижи
- Переход на теплоходе на Соловки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Сортавалы и обратно из г. Кемь
- Питание, не указанное в программе тура
- Сувениры и доп. расходы по желанию
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательные: документы, удостоверяющие личность.
Рекомендованные:
- репеллент;
- женщинам головной убор для посещения храма;
- ветровка с капюшоном;
- солнечные очки;
- удобная обувь.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Предоставляются ли скидки на тур?
Детям от 4 до 14 лет — скидка 5500 рублей.
Пенсионерам, ветеранам БД, инвалидам — скидка 800 рублей.