Кижи, Валаам, Соловки – три острова, три святыни, три главных символа Карелии.Всего за три дня вы проедете через всю Карелию, совершите три водных перехода, увидите то, ради чего в наш

край стремятся тысячи туристов. Вас ждет хрустальный перезвон колоколов Валаама, разносящийся над Ладогой, блеск осиновых лемехов на деревянных куполах церквей Кижского погоста, вековое молчание белых стен Соловецкого кремля среди Белого моря.

При желании можно отправиться обратно в Петрозаводск на автобусе без дополнительной платы.

21:30 Трансфер в г. Кемь на ж/д вокзал.

Свободное время с возможностью отправиться на дополнительную экскурсию на гору Секирную.

8:00 Морской переход на теплоходе на Соловки . В пути – 2 часа.

Выезд из Петрозаводска в п. Рабочеостровск. В пути – 6 часов.

17:00-19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Петрозаводску с прогулкой по набережной Онежского озера.

09:30 Отправление на комете на о. Кижи. Переход по озеру – 1,5 ч.

17:00 Обратный путь на метеоре в г. Сортавала.

Заканчивается экскурсия на Елеонской горе с живописным видом на Ладогу.

Экскурсия «Новый Иерусалим» : посещение Воскресенского скита, прогулка до рукотворного сада и Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Петрозаводске (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение Стоимость Двухместное размещение 65 500 Одноместное размещение 71 500 Размещение на доп. месте 56 900

Скидки:

для детей с 4 до 14 лет (включительно) — 5 500 руб.;

для пенсионеров, ветеранов БД, инвалидов — 800 руб.

Скидка при бронировании за 3-6 месяцев до тура — 5%, цена указана без скидки.

Размещение в Петрозаводске возможно в следующих гостиницах:

Северная;

Прионежская;

Онежский замок;

Саквояж;

Cosmos;

13 стульев;

Питер ИНН;

Петра.

Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.