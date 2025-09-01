Мои заказы

Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дня

Кижи, Валаам, Соловки – три острова, три святыни, три главных символа Карелии.

Всего за три дня вы проедете через всю Карелию, совершите три водных перехода, увидите то, ради чего в наш
читать дальше

край стремятся тысячи туристов.

Вас ждет хрустальный перезвон колоколов Валаама, разносящийся над Ладогой, блеск осиновых лемехов на деревянных куполах церквей Кижского погоста, вековое молчание белых стен Соловецкого кремля среди Белого моря.

5
1 отзыв
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Карельский экспресс: Валаам, Кижи, Соловки за 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
4
июн11
июн18
июн25
июн2
июл9
июл16
июл

Программа тура по дням

1 день

На метеорах на остров Валаам

10:30 Сбор группы на ж/д вокзале г. Сортавала.

11:00 Отправление на метеоре на остров Валаам.

Переход по Ладожскому озеру – 50 мин.

11:50 Прибытие в Монастырскую бухту.

Пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря: Спасо-Преображенский собор и концерт певчих мужского ансамбля «Валаам».

Переезд на метеоре в Никоновскую бухту.

Постный обед в трапезной.

Экскурсия «Новый Иерусалим»: посещение Воскресенского скита, прогулка до рукотворного сада и Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.

Заканчивается экскурсия на Елеонской горе с живописным видом на Ладогу.

17:00 Обратный путь на метеоре в г. Сортавала.

18:00-22:00 Переезд в Петрозаводск на автобусе.

22:00 Размещение в гостинице.

На метеорах на остров ВалаамНа метеорах на остров ВалаамНа метеорах на остров ВалаамНа метеорах на остров ВалаамНа метеорах на остров ВалаамНа метеорах на остров ВалаамНа метеорах на остров Валаам
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Кижский погост и столица Карелии

Завтрак в гостинице.

08:30 Трансфер на Речной вокзал.

09:30 Отправление на комете на о. Кижи. Переход по озеру – 1,5 ч.

11:30 Экскурсия по музею-заповеднику с гидом: Кижский погост, крестьянские дома, часовни.

Посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева.

Свободное время.

15:30 Отправление на комете в Петрозаводск.

17:00 Прибытие на Речной вокзал.

17:00-19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Петрозаводску с прогулкой по набережной Онежского озера.

Свободное время.

Самостоятельный ужин.

Кижский погост и столица КарелииКижский погост и столица КарелииКижский погост и столица КарелииКижский погост и столица КарелииКижский погост и столица КарелииКижский погост и столица Карелии
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Соловецкий монастырь

01:00 Освобождение номеров.

Выезд из Петрозаводска в п. Рабочеостровск. В пути – 6 часов.

07:20 Прибытие в Рабочеостровск.

Завтрак.

8:00 Морской переход на теплоходе на Соловки. В пути – 2 часа.

10:00 Обзорная прогулка по поселку Соловецкий с гидом-местным жителем.

11:00-13:00 Экскурсия по Соловецкому кремлю.

Свободное время с возможностью отправиться на дополнительную экскурсию на гору Секирную.

19:00 Обратный переход на теплоходе в Рабочеостровск.

21:00 Ужин.

21:30 Трансфер в г. Кемь на ж/д вокзал.

При желании можно отправиться обратно в Петрозаводск на автобусе без дополнительной платы.

Завершение программы.

Соловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Петрозаводске (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Двухместное размещение65 500
Одноместное размещение71 500
Размещение на доп. месте56 900

Скидки:

  • для детей с 4 до 14 лет (включительно) — 5 500 руб.;
  • для пенсионеров, ветеранов БД, инвалидов — 800 руб.

Скидка при бронировании за 3-6 месяцев до тура — 5%, цена указана без скидки.

Размещение в Петрозаводске возможно в следующих гостиницах:

  • Северная;
  • Прионежская;
  • Онежский замок;
  • Саквояж;
  • Cosmos;
  • 13 стульев;
  • Питер ИНН;
  • Петра.

Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Гостиница «Северная»

2 ночи

Гостиница «Северная» расположена в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей гостиницы широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Прионежский»

2 ночи

Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты

Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Онежский замок»

2 ночи

В центре Петрозаводска расположен отель «Онежский замок». С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.

Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.

Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.

Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.

Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.

Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Саквояж»

2 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Cosmos»

2 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.

На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.

Отель «Cosmos»Отель «Cosmos»Отель «Cosmos»Отель «Cosmos»Отель «Cosmos»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бутик-отель «13 стульев»

2 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.

Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.

Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Питер ИНН»

2 ночи

Отель «Питер ИНН» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Отель «Питер ИНН»Отель «Питер ИНН»Отель «Питер ИНН»Отель «Питер ИНН»Отель «Питер ИНН»Отель «Питер ИНН»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Петра»

2 ночи

Отель «Petra» расположен в самом сердце Петрозаводска, в историческом здании.

В отеле всего несколько номеров, что создаёт атмосферу домашнего уюта и спокойствия. В каждом номере есть кондиционер, телевизор, холодильник и собственная ванная комната. Также предусмотрена рабочая зона, бутилированная вода, фен и бесплатный Wi-Fi.

На первом этаже находится гастробар «BOTTEGA», где можно попробовать блюда европейской, итальянской, азиатской и ближневосточной кухни. Также в отеле подают комплексные завтраки.

В шаговой доступности от отеля находятся парки, скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец составляет 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,4 км.

Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 завтрака, 1 обед, 1 ужин
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Проезд на метеорах на о. Валаам и о. Кижи
  • Переход на теплоходе на Соловки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Сортавалы и обратно из г. Кемь
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры и доп. расходы по желанию
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательные: документы, удостоверяющие личность.

Рекомендованные:

  • репеллент;
  • женщинам головной убор для посещения храма;
  • ветровка с капюшоном;
  • солнечные очки;
  • удобная обувь.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Предоставляются ли скидки на тур?

Детям от 4 до 14 лет — скидка 5500 рублей.
Пенсионерам, ветеранам БД, инвалидам — скидка 800 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
1 сен 2025
В Карелии первый раз и хотелось посетить именно те места, которые были обозначены в туре. Все очень понравилось!! Хочется вернуться и продолжить знакомство с этим необыкновенным краем!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Сказания Севера: Карелия и Соловки
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Сказания Севера: Карелия и Соловки
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
93 700 ₽ за человека
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
19 мая в 10:00
26 мая в 10:00
48 200 ₽ за человека
Карельский вояж: Кижи, Валаам и Соловки за 5 дней
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Карельский вояж: Кижи, Валаам и Соловки за 5 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
79 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска